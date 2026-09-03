Dollar va yevro arzonladi: Rossiya Markaziy banki yangi kurslarni e’lon qildi
Rossiya Markaziy banki 4 sentyabr uchun xorijiy valyutalarning rublga nisbatan rasmiy kurslarini belgiladi. Yangi kotirovkalarda dollar va yevro biroz pasaygan, Xitoy yuani esa aksincha qimmatlagan.
Eng katta o‘zgarish yevro bo‘yicha qayd etildi: uning rasmiy kursi bir kunlik hisobda 23,07 kopeykaga kamaydi. Dollar 10,91 kopeykaga arzonlagan bo‘lsa, yuan 0,26 kopeykaga qimmatladi. Rossiya Markaziy banki ma’lumotlariga ko‘ra, yangi kurslar 4 sentyabrdan amal qiladi.
4 sentyabr uchun asosiy valyutalar kursi
Valyuta
4 sentyabr kursi
O‘zgarish
AQSH dollari
86,8872 rubl
−0,1091 rubl
Yevro
100,5980 rubl
−0,2307 rubl
Xitoy yuani
12,9191 rubl
+0,0026 rubl
Shunday qilib, dollar va yevro rublga nisbatan biroz mustahkamlangan bo‘lsa, yuanning rasmiy kursi aksincha yuqorilagan.
Dollar 87 rubllik chegaradan pastladi
4 sentyabrdan AQSH dollarining rasmiy kursi 86,8872 rubl etib belgilandi.
Avvalgi kurs 86,9963 rubl bo‘lgan. Demak, dollar 0,1091 rublga, ya’ni 10,91 kopeykaga arzonlagan. Foiz hisobida pasayish taxminan 0,13 foizni tashkil qildi.
Bu bilan rasmiy kurs 87 rubllik chegaradan yana biroz pastladi.
Yevro ham qiymatini yo‘qotdi
Yevro bo‘yicha o‘zgarish dollarga qaraganda sal kattaroq bo‘ldi.
Rossiya Markaziy banki 4 sentyabr uchun 1 yevroni 100,5980 rubl deb belgiladi. Avvalgi kurs 100,8287 rubl edi.
Natijada yevro 0,2307 rublga yoki 23,07 kopeykaga arzonladi. Bu taxminan 0,23 foizlik pasayish degani.
Shu bilan birga, yevro rasmiy kurs bo‘yicha hanuz 100 rubldan yuqori darajada qolmoqda.
Yuan esa aksincha qimmatladi
Uchta asosiy valyuta orasida faqat Xitoy yuani o‘sish qayd etdi.
Markaziy bank 1 yuan uchun 12,9191 rubl kurs belgilagan. Bu avvalgi 12,9165 rubllik ko‘rsatkichdan 0,0026 rublga yuqori.
O‘sish miqdori juda kichik bo‘lib, taxminan 0,02 foizni tashkil etadi.
O‘zbekistonliklar uchun bu raqamlar nimani anglatadi?
Rossiya valyutalari kursi O‘zbekistonda ham qiziqish uyg‘otadi. Ayniqsa, Rossiyada ishlaydigan o‘zbekistonliklar, u yerdan pul o‘tkazmalari oluvchi oilalar va ikki davlat o‘rtasida moliyaviy operatsiyalar bilan bog‘liq fuqarolar rubl dinamikasini kuzatib boradi.
Biroq Rossiya Markaziy banki belgilagan rasmiy kurs O‘zbekistondagi banklar yoki ayirboshlash shoxobchalaridagi amaldagi sotib olish va sotish kurslarini anglatmaydi. O‘zbekistonda rubl kursi alohida bozor sharoiti va Markaziy bankning rasmiy kurslari asosida shakllanadi.
Asosiy xulosa
4 sentyabr uchun Rossiya Markaziy banki belgilagan kurslarda asosiy harakat dollar va yevroning arzonlashi, yuanning esa biroz qimmatlashi bilan izohlanadi.
Dollar — 86,8872 rubl, yevro — 100,5980 rubl, yuan — 12,9191 rubl.
Endi e’tibor keyingi savdo kunida Rossiya valyutalarining ushbu darajalarni saqlab qolishi yoki yangi o‘zgarishlar yuz berish-bermasligiga qaratiladi.
…