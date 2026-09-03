Dollar va yevro arzonladi: Rossiya Markaziy banki yangi kurslarni e’lon qildi

·25·Iqtisodiyot
Dollar va yevro arzonladi: Rossiya Markaziy banki yangi kurslarni e’lon qildi

Rossiya Markaziy banki 4 sentyabr uchun xorijiy valyutalarning rublga nisbatan rasmiy kurslarini belgiladi. Yangi kotirovkalarda dollar va yevro biroz pasaygan, Xitoy yuani esa aksincha qimmatlagan.

Eng katta o‘zgarish yevro bo‘yicha qayd etildi: uning rasmiy kursi bir kunlik hisobda 23,07 kopeykaga kamaydi. Dollar 10,91 kopeykaga arzonlagan bo‘lsa, yuan 0,26 kopeykaga qimmatladi. Rossiya Markaziy banki ma’lumotlariga ko‘ra, yangi kurslar 4 sentyabrdan amal qiladi.

4 sentyabr uchun asosiy valyutalar kursi

Valyuta

4 sentyabr kursi

O‘zgarish

AQSH dollari

86,8872 rubl

−0,1091 rubl

Yevro

100,5980 rubl

−0,2307 rubl

Xitoy yuani

12,9191 rubl

+0,0026 rubl

Shunday qilib, dollar va yevro rublga nisbatan biroz mustahkamlangan bo‘lsa, yuanning rasmiy kursi aksincha yuqorilagan.

Dollar 87 rubllik chegaradan pastladi

4 sentyabrdan AQSH dollarining rasmiy kursi 86,8872 rubl etib belgilandi.

Avvalgi kurs 86,9963 rubl bo‘lgan. Demak, dollar 0,1091 rublga, ya’ni 10,91 kopeykaga arzonlagan. Foiz hisobida pasayish taxminan 0,13 foizni tashkil qildi.

Bu bilan rasmiy kurs 87 rubllik chegaradan yana biroz pastladi.

Yevro ham qiymatini yo‘qotdi

Yevro bo‘yicha o‘zgarish dollarga qaraganda sal kattaroq bo‘ldi.

Rossiya Markaziy banki 4 sentyabr uchun 1 yevroni 100,5980 rubl deb belgiladi. Avvalgi kurs 100,8287 rubl edi.

Natijada yevro 0,2307 rublga yoki 23,07 kopeykaga arzonladi. Bu taxminan 0,23 foizlik pasayish degani.

Shu bilan birga, yevro rasmiy kurs bo‘yicha hanuz 100 rubldan yuqori darajada qolmoqda.

Yuan esa aksincha qimmatladi

Uchta asosiy valyuta orasida faqat Xitoy yuani o‘sish qayd etdi.

Markaziy bank 1 yuan uchun 12,9191 rubl kurs belgilagan. Bu avvalgi 12,9165 rubllik ko‘rsatkichdan 0,0026 rublga yuqori.

O‘sish miqdori juda kichik bo‘lib, taxminan 0,02 foizni tashkil etadi.

O‘zbekistonliklar uchun bu raqamlar nimani anglatadi?

Rossiya valyutalari kursi O‘zbekistonda ham qiziqish uyg‘otadi. Ayniqsa, Rossiyada ishlaydigan o‘zbekistonliklar, u yerdan pul o‘tkazmalari oluvchi oilalar va ikki davlat o‘rtasida moliyaviy operatsiyalar bilan bog‘liq fuqarolar rubl dinamikasini kuzatib boradi.

Biroq Rossiya Markaziy banki belgilagan rasmiy kurs O‘zbekistondagi banklar yoki ayirboshlash shoxobchalaridagi amaldagi sotib olish va sotish kurslarini anglatmaydi. O‘zbekistonda rubl kursi alohida bozor sharoiti va Markaziy bankning rasmiy kurslari asosida shakllanadi.

Asosiy xulosa

4 sentyabr uchun Rossiya Markaziy banki belgilagan kurslarda asosiy harakat dollar va yevroning arzonlashi, yuanning esa biroz qimmatlashi bilan izohlanadi.

Dollar — 86,8872 rubl, yevro — 100,5980 rubl, yuan — 12,9191 rubl.

Endi e’tibor keyingi savdo kunida Rossiya valyutalarining ushbu darajalarni saqlab qolishi yoki yangi o‘zgarishlar yuz berish-bermasligiga qaratiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belarusning valyuta zaxiralari bir oyda 1 milliard dollarga oshdi...Belarusning valyuta zaxiralari bir oyda 1 milliard dollarga oshdi...Bugun, 22:37Kambag‘allikni qisqartirishda inqilobiy o‘zgarishlar — «Garovi bormi?» deyilmaydi endiKambag‘allikni qisqartirishda inqilobiy o‘zgarishlar — «Garovi bormi?» deyilmaydi endiBugun, 18:014 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi4 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 17:48Kredit va subsidiya shartlarini belgilash tartibi o‘zgaradiKredit va subsidiya shartlarini belgilash tartibi o‘zgaradiBugun, 12:50O‘zbekistonda startaplarga 5 mlrd so‘mgacha mablag‘ ajratiladiO‘zbekistonda startaplarga 5 mlrd so‘mgacha mablag‘ ajratiladiBugun, 11:164 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda4 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 11:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi