Haqnazariyning supergoli OKMKga «Xorazm» ustidan g‘alaba keltirdi

·0·Sport
Haqnazariyning supergoli OKMKga «Xorazm» ustidan g‘alaba keltirdi

O‘zbekiston Superligasining 20-turiga Olmaliqda start berildi. Mahalliy OKMK jamoasi o‘z maydonida «Xorazm»ni qabul qilib, kichik, ammo o‘ta qimmatli 1:0 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv taqdirini erta kiritilgan yagona shedevr gol hal qildi.

Qora seriyaga chek qo‘ygan Haqnazariy va Qosimovning g‘alabasi

Mirjalol Qosimov boshchiligidagi olmaliqliklar so‘nggi turlarda kuzatilgan natijalar pasayishiga barham berish maqsadida maydonga tushdi:

  • 15-daqiqadagi hal qiluvchi zarba: Uchrashuv taqdiri eronlik legioner Siyovash Haqnazariy tomonidan urilgan chiroyli gol evaziga hal bo‘ldi. Uning 15-daqiqada yo‘llagan aniq zarbasi yakunda bahsda yagonaligini saqlab qoldi;

  • 3 o‘yinlik seriya yakunlandi: Ushbu muvaffaqiyat orqali konchilar ketma-ket 3 ta uchrashuvdan beri davom etib kelayotgan golsiz va g‘alabasiz seriyasiga nihoyat nuqta qo‘ydi;

  • Jadvaldagi ko‘tarilish: Muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritgan OKMK o‘z ochkolari sonini 32 taga yetkazib, chempionat jadvalida 5-pog‘onaga ko‘tarilib oldi. Mag‘lubiyatga uchragan «Xorazm» esa 20 ochko bilan xavfli hudud yaqinida — 12-o‘rinda qolmoqda.

Superliga. 20-tur bahsi qaydnomasi:

  • OKMK — «Xorazm» — 1:0

  • 3 sentyabr. Olmaliq, «OKMK SM» stadioni

  • Gol: Siyovash Haqnazariy (15).

  • OKMK: Hamidullo Abdunabiyev, Shahzod Toirov, Mirjamol Qosimov (Arihiro Sentoku, 84), Giorgi Papava, Dilshod Ahmadaliyev, Aziz Xolmurodov (Urosh Koyich, 74), Asad Sobirjonov, Nodir Abdurazzoqov (Hazrat Tursunqulov, 74), Ahmadullo Muqimjonov, Abror Karimov, Siyovash Haqnazariy.

  • «Xorazm»: Umid Ergashev, Sardor Azimov (Umid Sultonov, 61), Elzio Lohan (Nurjahon Muzaffarov, 46), Diyor Ortiqboyev, Danil Nugumanov, Sunnatulloh Hamidjonov (Maksim Shiryayev, 46), Matiya Rom, Aziz Pirmuhammadov, Ulug‘bek Hoshimov, Rustam Abduhamidov (Aziz Axrorov, 79), Rafael Sabino (Suhrob Izzatov, 61).

Sizningcha, Mirjalol Qosimov jamoasi ushbu g‘alabadan so‘ng barqarorlikka erishib, kuchli uchlik — sovrinli o‘rinlar uchun poygaga qayta oladimi? «Xorazm» esa elitadagi o‘rnini saqlab qolish vazifasini uddalay oladimi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bashakshehir» «Galatasaroy»ni qabul qiladi — Shomurodovning fenomenal seriyasi«Bashakshehir» «Galatasaroy»ni qabul qiladi — Shomurodovning fenomenal seriyasiBugun, 21:32Karlo Anchelotti Joze Mourino bilan munosabatlarini ochiqladiKarlo Anchelotti Joze Mourino bilan munosabatlarini ochiqladiBugun, 21:27Mourino La Liga haqidagi tanqidlarga javob berdi: «Bu yer Fransiya yoki Germaniya emas!»Mourino La Liga haqidagi tanqidlarga javob berdi: «Bu yer Fransiya yoki Germaniya emas!»Bugun, 21:23Futbol afsonalari tashrifiga qancha mablag‘ sarflandi? Federatsiya raisi javob berdiFutbol afsonalari tashrifiga qancha mablag‘ sarflandi? Federatsiya raisi javob berdiBugun, 21:15O‘zbekiston U-20 termasi Toshkentdagi saralashda yakka peshqadamga aylandiO‘zbekiston U-20 termasi Toshkentdagi saralashda yakka peshqadamga aylandiBugun, 21:05Kutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdiKutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdiBugun, 21:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)