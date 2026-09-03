Haqnazariyning supergoli OKMKga «Xorazm» ustidan g‘alaba keltirdi
O‘zbekiston Superligasining 20-turiga Olmaliqda start berildi. Mahalliy OKMK jamoasi o‘z maydonida «Xorazm»ni qabul qilib, kichik, ammo o‘ta qimmatli 1:0 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv taqdirini erta kiritilgan yagona shedevr gol hal qildi.
Qora seriyaga chek qo‘ygan Haqnazariy va Qosimovning g‘alabasi
Mirjalol Qosimov boshchiligidagi olmaliqliklar so‘nggi turlarda kuzatilgan natijalar pasayishiga barham berish maqsadida maydonga tushdi:
15-daqiqadagi hal qiluvchi zarba: Uchrashuv taqdiri eronlik legioner Siyovash Haqnazariy tomonidan urilgan chiroyli gol evaziga hal bo‘ldi. Uning 15-daqiqada yo‘llagan aniq zarbasi yakunda bahsda yagonaligini saqlab qoldi;
3 o‘yinlik seriya yakunlandi: Ushbu muvaffaqiyat orqali konchilar ketma-ket 3 ta uchrashuvdan beri davom etib kelayotgan golsiz va g‘alabasiz seriyasiga nihoyat nuqta qo‘ydi;
Jadvaldagi ko‘tarilish: Muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritgan OKMK o‘z ochkolari sonini 32 taga yetkazib, chempionat jadvalida 5-pog‘onaga ko‘tarilib oldi. Mag‘lubiyatga uchragan «Xorazm» esa 20 ochko bilan xavfli hudud yaqinida — 12-o‘rinda qolmoqda.
Superliga. 20-tur bahsi qaydnomasi:
OKMK — «Xorazm» — 1:0
3 sentyabr. Olmaliq, «OKMK SM» stadioni
Gol: Siyovash Haqnazariy (15).
OKMK: Hamidullo Abdunabiyev, Shahzod Toirov, Mirjamol Qosimov (Arihiro Sentoku, 84), Giorgi Papava, Dilshod Ahmadaliyev, Aziz Xolmurodov (Urosh Koyich, 74), Asad Sobirjonov, Nodir Abdurazzoqov (Hazrat Tursunqulov, 74), Ahmadullo Muqimjonov, Abror Karimov, Siyovash Haqnazariy.
«Xorazm»: Umid Ergashev, Sardor Azimov (Umid Sultonov, 61), Elzio Lohan (Nurjahon Muzaffarov, 46), Diyor Ortiqboyev, Danil Nugumanov, Sunnatulloh Hamidjonov (Maksim Shiryayev, 46), Matiya Rom, Aziz Pirmuhammadov, Ulug‘bek Hoshimov, Rustam Abduhamidov (Aziz Axrorov, 79), Rafael Sabino (Suhrob Izzatov, 61).
Sizningcha, Mirjalol Qosimov jamoasi ushbu g‘alabadan so‘ng barqarorlikka erishib, kuchli uchlik — sovrinli o‘rinlar uchun poygaga qayta oladimi? «Xorazm» esa elitadagi o‘rnini saqlab qolish vazifasini uddalay oladimi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…