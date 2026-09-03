Vivo V80 Lite xalqaro versiyasi namoyish etildi: 10 000 mA·ch akkumulyator va IP69 himoya
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Vivo kompaniyasi Malayziya bozorida oʻzining yangi Vivo V80 Lite smartfonining xalqaro versiyasini расman taqdim etdi. Mazkur qurilma avvalroq Hindistonda namoyish etilgan shu nomdagi modeldan tubdan farq qilishi va oʻzining oʻta baquvvat akkumulyatori bilan eʼtiborni tortishi aytilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfonning eng asosiy oʻziga xos jihati sifatida toʻrtinchi avlod kremniy-uglerod turiga mansub ulkan 10 000 mA·ch sigʻimli akkumulyator keltirilgan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu batareya quvvati bir martalik toʻliq quvvatlanish evaziga 30 soat tinimsiz video koʻrish, 64 soatgacha qoʻngʻiroq qilish yoki 14 soat oʻyin oʻynash imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikYangi xalqaro model bazasida 6 nanometrli jarayon asosida ishlangan MediaTek Dimensity 7300e protsessori yotadi. Eslatib oʻtamiz, Hindistonda sotuvga chiqarilgan versiya 4 nanometrli Dimensity 7360 Turbo chipi bilan jihozlangan edi. Shuningdek, qurilma 44 W quvvatga ega tezkor simli quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Vivo muhandislari nafaqat batareya hajmiga, balki uning chidamliligiga ham alohida eʼtibor qaratgan. Maʼlum qilinishicha, akkumulyator hatto oʻta past va oʻta yuqori harorat sharoitlarida ham barqaror va xavfsiz ishlash qobiliyatiga ega.
Kamera salohiyati va korpus himoyasiFot imkoniyatlari borasida ham qurilma oʻz sinfi uchun yaxshi koʻrsatkichlarni taqdim etadi. Smartfonning asosiy kamerasi Sony IMX 852 datchigiga asoslangan boʻlib, uning ruxsati 50 megapikselni tashkil etadi va qoʻshimcha ravishda sahnaning chuqurligini tahlil qiluvchi 2 megapiksel sensor bilan toʻldirilgan. Old kamera ham 50 megapikselli yuqori aniqlikdagi linza bilan taʼminlangan.
Korpus xavfsizligi ham yuqori darajada yoʻlga qoʻyilgan boʻlib, u eng qatʼiy IP69 standartiga muvofiq suv va changdan toʻlaqonli himoyalangan. Dasturiy taʼminot qismida esa Android 16 bazasidagi zamonaviy OriginOS 6 operatsion tizimi ishlatilmoqda.
Bozorga chiqarilish narxlari borasida maʼlumot berilishicha, 6 GB tezkor va 128 GB doimiy xotiraga ega boshlangʻich konfiguratsiya taxminan 345 dollarga teng (1399 malayziya ringgiti) boʻladi. Kengaytirilgan 8/256 GB hajmli versiya esa 470 dollar (1899 ringgit) atrofida baholangan.
…