Vivo V80 Lite xalqaro versiyasi namoyish etildi: 10 000 mA·ch akkumulyator va IP69 himoya

·16·Texno
Vivo V80 Lite xalqaro versiyasi namoyish etildi: 10 000 mA·ch akkumulyator va IP69 himoya

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Vivo kompaniyasi Malayziya bozorida oʻzining yangi Vivo V80 Lite smartfonining xalqaro versiyasini расman taqdim etdi. Mazkur qurilma avvalroq Hindistonda namoyish etilgan shu nomdagi modeldan tubdan farq qilishi va oʻzining oʻta baquvvat akkumulyatori bilan eʼtiborni tortishi aytilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfonning eng asosiy oʻziga xos jihati sifatida toʻrtinchi avlod kremniy-uglerod turiga mansub ulkan 10 000 mA·ch sigʻimli akkumulyator keltirilgan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu batareya quvvati bir martalik toʻliq quvvatlanish evaziga 30 soat tinimsiz video koʻrish, 64 soatgacha qoʻngʻiroq qilish yoki 14 soat oʻyin oʻynash imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Yangi xalqaro model bazasida 6 nanometrli jarayon asosida ishlangan MediaTek Dimensity 7300e protsessori yotadi. Eslatib oʻtamiz, Hindistonda sotuvga chiqarilgan versiya 4 nanometrli Dimensity 7360 Turbo chipi bilan jihozlangan edi. Shuningdek, qurilma 44 W quvvatga ega tezkor simli quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Vivo muhandislari nafaqat batareya hajmiga, balki uning chidamliligiga ham alohida eʼtibor qaratgan. Maʼlum qilinishicha, akkumulyator hatto oʻta past va oʻta yuqori harorat sharoitlarida ham barqaror va xavfsiz ishlash qobiliyatiga ega.

Kamera salohiyati va korpus himoyasi

Fot imkoniyatlari borasida ham qurilma oʻz sinfi uchun yaxshi koʻrsatkichlarni taqdim etadi. Smartfonning asosiy kamerasi Sony IMX 852 datchigiga asoslangan boʻlib, uning ruxsati 50 megapikselni tashkil etadi va qoʻshimcha ravishda sahnaning chuqurligini tahlil qiluvchi 2 megapiksel sensor bilan toʻldirilgan. Old kamera ham 50 megapikselli yuqori aniqlikdagi linza bilan taʼminlangan.

Korpus xavfsizligi ham yuqori darajada yoʻlga qoʻyilgan boʻlib, u eng qatʼiy IP69 standartiga muvofiq suv va changdan toʻlaqonli himoyalangan. Dasturiy taʼminot qismida esa Android 16 bazasidagi zamonaviy OriginOS 6 operatsion tizimi ishlatilmoqda.

Bozorga chiqarilish narxlari borasida maʼlumot berilishicha, 6 GB tezkor va 128 GB doimiy xotiraga ega boshlangʻich konfiguratsiya taxminan 345 dollarga teng (1399 malayziya ringgiti) boʻladi. Kengaytirilgan 8/256 GB hajmli versiya esa 470 dollar (1899 ringgit) atrofida baholangan.

VivoVivo V80 LiteSmartfonAndroidTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Instagram akkauntini himoya qilish uchun nimalarga e’tibor berish kerak?Instagram akkauntini himoya qilish uchun nimalarga e’tibor berish kerak?Bugun, 22:08TCL P80 Ultra: ilk NXTPAPER OLED ekranli va bir oylik kutish rejimidagi smartfonTCL P80 Ultra: ilk NXTPAPER OLED ekranli va bir oylik kutish rejimidagi smartfonBugun, 21:27NASA Oydagi dastlabki qoʻnishlar uchun yangi va soddalashtirilgan скафандр yaratmoqdaNASA Oydagi dastlabki qoʻnishlar uchun yangi va soddalashtirilgan скафандр yaratmoqdaBugun, 20:57Google meteorologiyada yangi bosqich sifatida WeatherNext 3 sun'iy intellekt modelini taqdim etdiGoogle meteorologiyada yangi bosqich sifatida WeatherNext 3 sun'iy intellekt modelini taqdim etdiBugun, 20:27Xiaomi 18 Fold flagmanining yangi xususiyatlari oshkor etildiXiaomi 18 Fold flagmanining yangi xususiyatlari oshkor etildiBugun, 19:54Yaponiyada qattiq jismli batareyalar uchun yangi rekord oʻrnatildiYaponiyada qattiq jismli batareyalar uchun yangi rekord oʻrnatildiBugun, 19:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi