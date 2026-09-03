Instagram akkauntini himoya qilish uchun nimalarga e’tibor berish kerak?
Instagram akkaunti xavfsizligini ta’minlash uchun elektron pochta, parol va ikki bosqichli tasdiqlash kabi himoya vositalaridan to‘g‘ri foydalanish muhim.
Akkauntga bog‘langan elektron pochta manzili nazoratda ekaniga ishonch hosil qilish kerak. Shuningdek, akkauntda notanish qurilmalar yoki sessiyalar mavjud bo‘lsa, ularni tekshirish va keraksizlarini yopish tavsiya etiladi.
Akkaunt egasi elektron pochta va telefon raqamini o‘z ma’lumotlariga yangilashi, kuchli parol o‘rnatishi hamda ikki bosqichli tasdiqlashni yoqishi mumkin. Bu akkauntga begona shaxslarning kirish xavfini kamaytiradi.
Xavfsizlik sozlamalarida akkauntga kirilgan qurilmalarni muntazam tekshirib turish ham muhim. Notanish sessiya aniqlansa, uni yopish va parolni almashtirish kerak.
Shuningdek, Instagram akkauntidagi ma’lumotlarni yuklab olib, akkaunt faoliyatini tekshirish mumkin. Bu orqali akkauntdagi o‘zgarishlar va faoliyat tarixini nazorat qilish osonlashadi.
…