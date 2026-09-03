«Bashakshehir» «Galatasaroy»ni qabul qiladi — Shomurodovning fenomenal seriyasi
Turkiya Superligasining 4-turida futbol muxlislarini shiddatli Istanbul derbisi kutmoqda. 4 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da «Bashakshehir» o‘z maydonida amaldagi mamlakat chempioni «Galatasaroy»ni qabul qiladi. O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun mazkur bahs ikki karra ahamiyatli: milliy jamoamiz yetakchilari Eldor Shomurodov hamda Abbosbek Fayzullayev to‘p surayotgan klub rossiyalik yosh yulduz Aleksey Batrakov faoliyat yuritayotgan liga grandiga qarshi saf tortadi.
Shomurodovning to‘xtatib bo‘lmas seriyasi: Osimhen, Saloh va Vlahovich bilan poyga
O‘tgan mavsumda Superliga to‘purari bo‘lgan 31 yoshli Eldor Shomurodov yangi mavsumni ham hayratlanarli darajada yuqori sport formasida boshladi:
Har o‘yinda bittadan gol: Shomurodov startdagi uchta bahsning har birida raqiblar darvozasiga to‘p kiritib, 100 foizlik sermahsullik namoyish etmoqda;
«Oltin butsa» uchun keskin kurash: Ayni paytda liga to‘purarlar poygasida «Galatasaroy» yulduzi Viktor Osimhen 5 ta gol bilan peshqadamlik qilmoqda. 3 tadan gol urgan Eldor Shomurodov, «Trabzonspor» yulduzi Muhammad Saloh hamda «Beshiktosh» forvardi Dushan Vlahovich ta’qibchilar safida bormoqda;
«Galatasaroy» darvozasiga yo‘l topish tajribasi: O‘zbek hujumchisi o‘tgan mavsumda ham aynan «Bashakshehir» maydonidagi bahsda «sariq-qizillar» darvozasini ishg‘ol qilgan va bu safar ham muxlislar undan navbatdagi golni kutmoqda.
Jamoalarning kayfiyati: Nuri Shahinning izlanishlari va Okan Burukning hujumkor kuchi
Mezbonlar yangi bosh murabbiy Nuri Shahin qo‘l ostida mavsumni biroz notekis boshladi:
«Bashakshehir»da past-balandlik: «Kojaelispor» ustidan qozonilgan g‘alabadan (2:0) so‘ng jamoa «Trabzonspor»ga yutqazdi (1:2) va «Kasimpasha» bilan durang o‘ynadi (1:1). Shuningdek, Konferensiyalar ligasi saralashida Finlyandiyaning «Inter» klubiga boy berilgan bahslardan (1:1, 0:2) keyin klub barcha e’tiborini ichki chempionatga qaratgan va muxlislar oldida aybini yuvishga intilmoqda;
«Galatasaroy»dagi barqarorlik va Batrakov debyuti: Chempionlar ligasi umumiy bosqichida to‘g‘ridan to‘g‘ri ishtirok etadigan Okan Buruk shogirdlari chempionatda «Chorum» bilan durang (2:2), «Gyoztepe» (3:2) va «Erzurumspor» (4:0) ustidan yirik g‘alabalarni qayd etdi. Eldor va Abbosbek bilan Rossiya chempionatidan yaxshi tanish bo‘lgan Aleksey Batrakov ham «Gyoztepe»ga qarshi o‘yinda zaxiradan tushib, muvaffaqiyatli debyut qildi.
Raqamlar nima deydi? O‘zaro o‘yinlar statistikasi
Ikki klub o‘rtasidagi to‘qnashuvlar tarixi mehmonlar foydasiga jiddiy ustunlikni ko‘rsatmoqda:
Umumiy balans: Jamoalar o‘zaro 40 marta to‘qnash kelgan bo‘lib, 22 bahsda «Galatasaroy», 9 tasida «Bashakshehir» g‘alaba qozongan, 9 ta o‘yin durang bilan yakunlangan;
Noxush 10 o‘yinlik seriya: Superliga doirasidagi so‘nggi 10 o‘yinda «Bashakshehir» grand raqibini umuman mag‘lub eta olmagan (8 mag‘lubiyat, 2 durang);
O‘zaro samaradorlik: So‘nggi 10 bahsda o‘rtacha 2,6 ta gol urilgan (shundan «Galatasaroy» har o‘yinda o‘rtacha 2,2 gol, «Bashakshehir» esa atigi 0,4 ta gol qayd etgan);
Mezbon maydonidagi holat: «Bashakshehir» arenasidagi so‘nggi 5 bahsning 4 tasida chempionlar zafar quchgan, 1 o‘yin durang bilan tugagan (o‘rtacha 3,2 ta gol).
Ekspertlar fikricha, Okan Buruk jamoasi favorit bo‘lsa-da, «Galatasaroy» mudofaasida bo‘shliqlar yetarlicha mavjud. Bu esa porloq formadagi Eldor Shomurodov va kreativ qanot yarimhimoyachisi Abbosbek Fayzullayevga raqib xatolaridan unumli foydalanish imkonini beradi.
Sizningcha, Eldor Shomurodov to‘purarlik seriyasini davom ettirib, «Galatasaroy»ga yana gol ura oladimi? «Bashakshehir» 10 o‘yinlik g‘alabasiz seriyaga barham berib, amaldagi chempionni to‘xtata oladimi? O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…