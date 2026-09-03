«Bashakshehir» «Galatasaroy»ni qabul qiladi — Shomurodovning fenomenal seriyasi

·1·Sport
«Bashakshehir» «Galatasaroy»ni qabul qiladi — Shomurodovning fenomenal seriyasi

Turkiya Superligasining 4-turida futbol muxlislarini shiddatli Istanbul derbisi kutmoqda. 4 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da «Bashakshehir» o‘z maydonida amaldagi mamlakat chempioni «Galatasaroy»ni qabul qiladi. O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun mazkur bahs ikki karra ahamiyatli: milliy jamoamiz yetakchilari Eldor Shomurodov hamda Abbosbek Fayzullayev to‘p surayotgan klub rossiyalik yosh yulduz Aleksey Batrakov faoliyat yuritayotgan liga grandiga qarshi saf tortadi.

Shomurodovning to‘xtatib bo‘lmas seriyasi: Osimhen, Saloh va Vlahovich bilan poyga

O‘tgan mavsumda Superliga to‘purari bo‘lgan 31 yoshli Eldor Shomurodov yangi mavsumni ham hayratlanarli darajada yuqori sport formasida boshladi:

  • Har o‘yinda bittadan gol: Shomurodov startdagi uchta bahsning har birida raqiblar darvozasiga to‘p kiritib, 100 foizlik sermahsullik namoyish etmoqda;

  • «Oltin butsa» uchun keskin kurash: Ayni paytda liga to‘purarlar poygasida «Galatasaroy» yulduzi Viktor Osimhen 5 ta gol bilan peshqadamlik qilmoqda. 3 tadan gol urgan Eldor Shomurodov, «Trabzonspor» yulduzi Muhammad Saloh hamda «Beshiktosh» forvardi Dushan Vlahovich ta’qibchilar safida bormoqda;

  • «Galatasaroy» darvozasiga yo‘l topish tajribasi: O‘zbek hujumchisi o‘tgan mavsumda ham aynan «Bashakshehir» maydonidagi bahsda «sariq-qizillar» darvozasini ishg‘ol qilgan va bu safar ham muxlislar undan navbatdagi golni kutmoqda.

Jamoalarning kayfiyati: Nuri Shahinning izlanishlari va Okan Burukning hujumkor kuchi

Mezbonlar yangi bosh murabbiy Nuri Shahin qo‘l ostida mavsumni biroz notekis boshladi:

  • «Bashakshehir»da past-balandlik: «Kojaelispor» ustidan qozonilgan g‘alabadan (2:0) so‘ng jamoa «Trabzonspor»ga yutqazdi (1:2) va «Kasimpasha» bilan durang o‘ynadi (1:1). Shuningdek, Konferensiyalar ligasi saralashida Finlyandiyaning «Inter» klubiga boy berilgan bahslardan (1:1, 0:2) keyin klub barcha e’tiborini ichki chempionatga qaratgan va muxlislar oldida aybini yuvishga intilmoqda;

  • «Galatasaroy»dagi barqarorlik va Batrakov debyuti: Chempionlar ligasi umumiy bosqichida to‘g‘ridan to‘g‘ri ishtirok etadigan Okan Buruk shogirdlari chempionatda «Chorum» bilan durang (2:2), «Gyoztepe» (3:2) va «Erzurumspor» (4:0) ustidan yirik g‘alabalarni qayd etdi. Eldor va Abbosbek bilan Rossiya chempionatidan yaxshi tanish bo‘lgan Aleksey Batrakov ham «Gyoztepe»ga qarshi o‘yinda zaxiradan tushib, muvaffaqiyatli debyut qildi.

Raqamlar nima deydi? O‘zaro o‘yinlar statistikasi

Ikki klub o‘rtasidagi to‘qnashuvlar tarixi mehmonlar foydasiga jiddiy ustunlikni ko‘rsatmoqda:

  • Umumiy balans: Jamoalar o‘zaro 40 marta to‘qnash kelgan bo‘lib, 22 bahsda «Galatasaroy», 9 tasida «Bashakshehir» g‘alaba qozongan, 9 ta o‘yin durang bilan yakunlangan;

  • Noxush 10 o‘yinlik seriya: Superliga doirasidagi so‘nggi 10 o‘yinda «Bashakshehir» grand raqibini umuman mag‘lub eta olmagan (8 mag‘lubiyat, 2 durang);

  • O‘zaro samaradorlik: So‘nggi 10 bahsda o‘rtacha 2,6 ta gol urilgan (shundan «Galatasaroy» har o‘yinda o‘rtacha 2,2 gol, «Bashakshehir» esa atigi 0,4 ta gol qayd etgan);

  • Mezbon maydonidagi holat: «Bashakshehir» arenasidagi so‘nggi 5 bahsning 4 tasida chempionlar zafar quchgan, 1 o‘yin durang bilan tugagan (o‘rtacha 3,2 ta gol).

Ekspertlar fikricha, Okan Buruk jamoasi favorit bo‘lsa-da, «Galatasaroy» mudofaasida bo‘shliqlar yetarlicha mavjud. Bu esa porloq formadagi Eldor Shomurodov va kreativ qanot yarimhimoyachisi Abbosbek Fayzullayevga raqib xatolaridan unumli foydalanish imkonini beradi.

Sizningcha, Eldor Shomurodov to‘purarlik seriyasini davom ettirib, «Galatasaroy»ga yana gol ura oladimi? «Bashakshehir» 10 o‘yinlik g‘alabasiz seriyaga barham berib, amaldagi chempionni to‘xtata oladimi? O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Haqnazariyning supergoli OKMKga «Xorazm» ustidan g‘alaba keltirdiHaqnazariyning supergoli OKMKga «Xorazm» ustidan g‘alaba keltirdiBugun, 21:34Karlo Anchelotti Joze Mourino bilan munosabatlarini ochiqladiKarlo Anchelotti Joze Mourino bilan munosabatlarini ochiqladiBugun, 21:27Mourino La Liga haqidagi tanqidlarga javob berdi: «Bu yer Fransiya yoki Germaniya emas!»Mourino La Liga haqidagi tanqidlarga javob berdi: «Bu yer Fransiya yoki Germaniya emas!»Bugun, 21:23Futbol afsonalari tashrifiga qancha mablag‘ sarflandi? Federatsiya raisi javob berdiFutbol afsonalari tashrifiga qancha mablag‘ sarflandi? Federatsiya raisi javob berdiBugun, 21:15O‘zbekiston U-20 termasi Toshkentdagi saralashda yakka peshqadamga aylandiO‘zbekiston U-20 termasi Toshkentdagi saralashda yakka peshqadamga aylandiBugun, 21:05Kutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdiKutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdiBugun, 21:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)