Dunyoda birinchi: Toshkent xaritalarda “yashil” va soyali yo‘nalishlarni ishga tushirdi
Foto: uza.uz
O‘zbekiston poytaxti iqlim o‘zgarishiga moslashish va piyodalar navigatsiyasida yangi global trendni boshlab bergan dunyodagi ilk shaharga aylandi. Mashhur xalqaro texnologik nashr «Techloy»ning yozishicha, Toshkent shahrida piyodalar xaritasida ko‘chalardagi daraxtlar va soya darajasini hisobga oluvchi «yashil» yo‘nalishlar tizimi ilk bor millionlab foydalanuvchilarga ega ommaviy servis darajasida to‘liq ishga tushirildi. Ushbu noyob tashabbus AQSH, Germaniya va Janubiy Koreya kabi yetakchi davlatlardagi shu kabi tadqiqotlarni ortda qoldirib, amaliyotga to‘liq joriy etilgan dunyodagi birinchi pretsedent sifatida e’tirof etildi.
Dunyoda birinchi ommaviy servis: «Yandeks Xaritalar»ning Toshkentdagi inqilobi
Poytaxtimizda amalga oshirilgan raqamli yechim xalqaro ekspertlar diqqat markaziga tushdi:
«Techloy» nashri e’tirofi: Xalqaro nashr Toshkentning shahar navigatsiyasini iqlim o‘zgarishiga moslashtirish bo‘yicha global peshqadamga aylanganini alohida qayd etdi;
Avgustdagi start: O‘zbekiston ushbu ro‘yxatga avgust oyida «Yandeks Xaritalar» servisi Toshkent shahri uchun daraxtlar va soyali yo‘laklarni hisobga oladigan maxsus piyodalar marshrutini joriy etgani tufayli kirdi;
Global raqobatda peshqadamlik: Garchi soya darajasini hisoblovchi xuddi shunday loyihalar AQSH, Germaniya va Janubiy Koreyada ham ishlab chiqilayotgan bo‘lsa-da, Toshkent bunday funksiyani keng ommaga mo‘ljallangan, kundalik millionlab aholi foydalanadigan yirik servisda amaliyotga kiritgan Yer yuzidagi birinchi shahar bo‘ldi.
+40°C jaziramada najot: Salomatlik va shahar harakatchanligi
Yoz oylarida harorat keskin ko‘tariladigan megapolis uchun bu shunchaki qulaylik emas, balki muhim ijtimoiy zaruratdir:
Jaziramadan himoya: Yozda havo harorati muntazam ravishda +35...+40°C ga yetadigan Toshkent sharoitida piyodalarning quyosh tig‘idan qochib, soya-salqin yo‘laklardan harakatlanishi issiq urishining oldini oladi;
Mehnat unumdorligi va qulaylik: Piyodalar uchun soyali yo‘llarni tanlash imkoniyati shahar aholisining faol harakatlanishini osonlashtiradi, charchoqni kamaytiradi va mehnat unumdorligini oshirishga bevosita hissa qo‘shadi;
Aqlli algoritmlar: Navigatsiya tizimi sun’iy intellekt va sun’iy yo‘ldosh ma’lumotlari orqali ko‘chalardagi daraxtlar shox-shabbalari hamda binolar tashlaydigan kunduzgi soyalarni hisoblab, eng salqin yo‘nalishni taklif qiladi.
Daraxt — endi shunchaki o‘simlik emas, muhim shahar infratuzilmasi
Ushbu texnologik yutuq shahar boshqaruvi va ekologiya siyosatiga ham yangi talablarni qo‘ymoqda:
IT gigantlaridan signal: Mutaxassislar ta’kidlaganidek, agar yirik texnologiya kompaniyalari daraxt va soyani navigatsiya tizimlaridagi ajralmas omil deb bilar ekan, shahar ma’muriyatlari ham shaharsozlik siyosatiga qarashlarini tubdan o‘zgartirishi lozim;
Infratuzilmaviy qiymat: Shahar hokimliklari har bir daraxtni shunchaki dekorativ ko‘kalamzorlashtirish emas, balki aholi harakatlanishi va salomatligini ta’minlovchi muhim infratuzilma obyekti sifatida muhofaza qilishi shart.
Siz Toshkent bo‘ylab piyoda yurganingizda «yashil» va soyali yo‘nalishlar funksiyasidan foydalanib ko‘rdingizmi? Sizningcha, xaritalarning soyani hisoblay boshlashi shaharda daraxtlarni kesishga qarshi kurashda va yangi yashil xiyobonlar yaratilishida qanchalik ta’sir ko‘rsata oladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…