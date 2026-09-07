Dunyoda birinchi: Toshkent xaritalarda “yashil” va soyali yo‘nalishlarni ishga tushirdi

·18·Jamiyat
Dunyoda birinchi: Toshkent xaritalarda “yashil” va soyali yo‘nalishlarni ishga tushirdi

Foto: uza.uz

O‘zbekiston poytaxti iqlim o‘zgarishiga moslashish va piyodalar navigatsiyasida yangi global trendni boshlab bergan dunyodagi ilk shaharga aylandi. Mashhur xalqaro texnologik nashr «Techloy»ning yozishicha, Toshkent shahrida piyodalar xaritasida ko‘chalardagi daraxtlar va soya darajasini hisobga oluvchi «yashil» yo‘nalishlar tizimi ilk bor millionlab foydalanuvchilarga ega ommaviy servis darajasida to‘liq ishga tushirildi. Ushbu noyob tashabbus AQSH, Germaniya va Janubiy Koreya kabi yetakchi davlatlardagi shu kabi tadqiqotlarni ortda qoldirib, amaliyotga to‘liq joriy etilgan dunyodagi birinchi pretsedent sifatida e’tirof etildi.

Dunyoda birinchi ommaviy servis: «Yandeks Xaritalar»ning Toshkentdagi inqilobi

Poytaxtimizda amalga oshirilgan raqamli yechim xalqaro ekspertlar diqqat markaziga tushdi:

  • «Techloy» nashri e’tirofi: Xalqaro nashr Toshkentning shahar navigatsiyasini iqlim o‘zgarishiga moslashtirish bo‘yicha global peshqadamga aylanganini alohida qayd etdi;

  • Avgustdagi start: O‘zbekiston ushbu ro‘yxatga avgust oyida «Yandeks Xaritalar» servisi Toshkent shahri uchun daraxtlar va soyali yo‘laklarni hisobga oladigan maxsus piyodalar marshrutini joriy etgani tufayli kirdi;

  • Global raqobatda peshqadamlik: Garchi soya darajasini hisoblovchi xuddi shunday loyihalar AQSH, Germaniya va Janubiy Koreyada ham ishlab chiqilayotgan bo‘lsa-da, Toshkent bunday funksiyani keng ommaga mo‘ljallangan, kundalik millionlab aholi foydalanadigan yirik servisda amaliyotga kiritgan Yer yuzidagi birinchi shahar bo‘ldi.

+40°C jaziramada najot: Salomatlik va shahar harakatchanligi

Yoz oylarida harorat keskin ko‘tariladigan megapolis uchun bu shunchaki qulaylik emas, balki muhim ijtimoiy zaruratdir:

  • Jaziramadan himoya: Yozda havo harorati muntazam ravishda +35...+40°C ga yetadigan Toshkent sharoitida piyodalarning quyosh tig‘idan qochib, soya-salqin yo‘laklardan harakatlanishi issiq urishining oldini oladi;

  • Mehnat unumdorligi va qulaylik: Piyodalar uchun soyali yo‘llarni tanlash imkoniyati shahar aholisining faol harakatlanishini osonlashtiradi, charchoqni kamaytiradi va mehnat unumdorligini oshirishga bevosita hissa qo‘shadi;

  • Aqlli algoritmlar: Navigatsiya tizimi sun’iy intellekt va sun’iy yo‘ldosh ma’lumotlari orqali ko‘chalardagi daraxtlar shox-shabbalari hamda binolar tashlaydigan kunduzgi soyalarni hisoblab, eng salqin yo‘nalishni taklif qiladi.

Daraxt — endi shunchaki o‘simlik emas, muhim shahar infratuzilmasi

Ushbu texnologik yutuq shahar boshqaruvi va ekologiya siyosatiga ham yangi talablarni qo‘ymoqda:

  • IT gigantlaridan signal: Mutaxassislar ta’kidlaganidek, agar yirik texnologiya kompaniyalari daraxt va soyani navigatsiya tizimlaridagi ajralmas omil deb bilar ekan, shahar ma’muriyatlari ham shaharsozlik siyosatiga qarashlarini tubdan o‘zgartirishi lozim;

  • Infratuzilmaviy qiymat: Shahar hokimliklari har bir daraxtni shunchaki dekorativ ko‘kalamzorlashtirish emas, balki aholi harakatlanishi va salomatligini ta’minlovchi muhim infratuzilma obyekti sifatida muhofaza qilishi shart.

Siz Toshkent bo‘ylab piyoda yurganingizda «yashil» va soyali yo‘nalishlar funksiyasidan foydalanib ko‘rdingizmi? Sizningcha, xaritalarning soyani hisoblay boshlashi shaharda daraxtlarni kesishga qarshi kurashda va yangi yashil xiyobonlar yaratilishida qanchalik ta’sir ko‘rsata oladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jinoyatni ko‘rib, ko‘rmaslikka olganlarga 6,6 million so‘mgacha jarima qo‘llanadiJinoyatni ko‘rib, ko‘rmaslikka olganlarga 6,6 million so‘mgacha jarima qo‘llanadiBugun, 07:083 nafar murg‘ak bolasi bilan ko‘chada qolgan ayol: Sergelidagi tezkor qutqaruv3 nafar murg‘ak bolasi bilan ko‘chada qolgan ayol: Sergelidagi tezkor qutqaruvBugun, 06:56Fuqarolarni noqonuniy xorijga jo‘natmoqchi bo‘lgan turfirma menejeri qo‘lga olindiFuqarolarni noqonuniy xorijga jo‘natmoqchi bo‘lgan turfirma menejeri qo‘lga olindiBugun, 06:41Otadan maoshini, onadan yoshini so‘ramang: buning sababi borOtadan maoshini, onadan yoshini so‘ramang: buning sababi borKecha, 18:40Chorvoq suv omborida ota va ikki o‘g‘il cho‘kib ketdiChorvoq suv omborida ota va ikki o‘g‘il cho‘kib ketdiKecha, 18:24“Hokim buva, meni uylab qo‘ying!”: Hokim yosh yigitning to‘y xarajatlarini o‘z zimmasiga oldi“Hokim buva, meni uylab qo‘ying!”: Hokim yosh yigitning to‘y xarajatlarini o‘z zimmasiga oldiKecha, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari