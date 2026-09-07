Mahmud Mahamadjonovning debyuti: Maxachqal’a “Dinamo”si “Rodina”ni taslim etdi
Rossiya Premer-ligasining 7-turi doirasida Maxachqal’aning «Dinamo» klubi o‘z maydonida «Rodina» jamoasini qabul qildi. «Anji Arena»da kechgan keskin va shiddatli bahs mezbonlarning 2:0 hisobidagi ishonchli g‘alabasi bilan yakunlandi. O‘zbekistonlik charm to‘p ixlosmandlari uchun uchrashuvning eng e’tiborli jihati — yosh va iste’dodli himoyachimiz Mahmud Mahamadjonovning Rossiya elitasidagi rasmiy debyuti bo‘ldi. Hamyurtimiz 38-daqiqadayoq bahsga qo‘shilib, jamoasining quruq hisobdagi g‘alabasiga munosib hissa qo‘shdi.
8-daqiqadagi shok va «Rodina»ning bir kishi kam bo‘lib qolishi
Uchrashuv mehmonlar uchun haqiqiy falokat bilan boshlandi:
Onugxaning chetlatilishi: Bahsning endigina 8-daqiqasi o‘tib borayotgan bir paytda «Rodina» hujumchisi German Onugxa qo‘polligi uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri maydondan chetlatildi;
Son jihatdan ustunlik: Tezkor qizil kartochka o‘yin sur’atini butunlay o‘zgartirib yubordi va Maxachqal’a jamoasi to‘liq tashabbusni o‘z qo‘liga oldi;
Bosimning kuchayishi: Bir kishi ko‘p bo‘lib harakat qilgan mezbonlar raqib darvozasini uzluksiz qamal qila boshladi.
38-daqiqadagi o‘zgarish: Mahmud Mahamadjonovdan ishonchli debyut
Birinchi bo‘lim yakunlanmasdanoq «Dinamo» murabbiylar shtabi o‘yinga jiddiy taktik tuzatishlar kiritdi:
Mahamadjonovning maydonga tushishi: 38-daqiqada jarohat olgan Sandrachuk o‘rniga o‘zbekistonlik himoyachi Mahmud Mahamadjonov bahsga qo‘shildi;
Qanotdagi faollik va ishonchli himoya: Yosh himoyachimiz o‘yin sur’atiga tezda moslashib ketdi, mudofaada raqib hujumlarini bexato bartaraf etdi va jamoasining o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qolishiga ko‘maklashdi;
Murabbiyning ikki tomonlama yurishi: Aynan shu 38-daqiqada Smelov o‘rniga hujumchi Hamid Agalarov ham maydonga tushirildi va bu o‘zgarishlar o‘yin taqdirini hal qildi.
Ikkinchi bo‘limdagi ikki zarba: Agalarov va Mreziguyedan gollar
Birinchi bo‘limdagi to‘xtovsiz bosim ikkinchi bo‘limda o‘z samarasini berdi:
Agalarovdan hisobni ochuvchi zarba: 51-daqiqada zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Hamid Agalarov himoyadagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, hisobni ochdi (1:0);
Mreziguyedan yakuniy nuqta: Oradan 13 daqiqa o‘tib, 64-daqiqada Hussam Mreziguye raqib darvozasini ikkinchi bor ishg‘ol qildi va «Dinamo»ning g‘alabasini mustahkamladi (2:0);
Xotirjam yakun: Qolgan daqiqalarda mezbonlar ustunlikni to‘liq saqlab qolib, muhim 3 ochkoni naqd qilishdi.
Jadvaldagi sakrash: Maxachqal’a top-6 talikda
Ushbu muvaffaqiyat jamoalarning musobaqa jadvalidagi mavqeiga katta ta’sir ko‘rsatdi:
«Dinamo» Maxachqal’a yuqoriladi: 7 turdan so‘ng 12 ochko jamg‘argan dag‘istonliklar turnir jadvalida 6-pog‘onaga ko‘tarilib oldi;
«Rodina» xavfli hududda: Bor-yo‘g‘i 4 ochkosi bor mehmonlar 16 ta jamoa ichida 14-o‘rinda qolib ketmoqda.
RPL. 7-tur. Rasmiy qaydnoma
Dinamo Maxachqal’a — Rodina 2:0
6 sentyabr, «Anji Arena»
Gollar: Agalarov (51), Mreziguye (64).
Dinamo Maxachqal’a: Magomedov, Sandrachuk (MAHAMADJONOV, 38), Alarkon, Alibekov, Sundukov, Apshatsev (Aleksandrov, 89), Smelov (Agalarov, 38), Glushkov, Mreziguye, Lesovoy (Xubulov, 89), Miro (Husaynnajod, 86).
Chetlatish: Onugxa (8, Rodina).
Sizningcha, Mahmud Mahamadjonov Maxachqal’a «Dinamo»sining asosiy tarkib himoyachisiga aylana oladimi va uning Rossiya chempionatidagi bunday faolligi O‘zbekiston milliy terma jamoasidagi raqobatga qanday ta’sir qiladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…