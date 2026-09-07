Mahmud Mahamadjonovning debyuti: Maxachqal’a “Dinamo”si “Rodina”ni taslim etdi

·10·Sport
Mahmud Mahamadjonovning debyuti: Maxachqal’a “Dinamo”si “Rodina”ni taslim etdi

Rossiya Premer-ligasining 7-turi doirasida Maxachqal’aning «Dinamo» klubi o‘z maydonida «Rodina» jamoasini qabul qildi. «Anji Arena»da kechgan keskin va shiddatli bahs mezbonlarning 2:0 hisobidagi ishonchli g‘alabasi bilan yakunlandi. O‘zbekistonlik charm to‘p ixlosmandlari uchun uchrashuvning eng e’tiborli jihati — yosh va iste’dodli himoyachimiz Mahmud Mahamadjonovning Rossiya elitasidagi rasmiy debyuti bo‘ldi. Hamyurtimiz 38-daqiqadayoq bahsga qo‘shilib, jamoasining quruq hisobdagi g‘alabasiga munosib hissa qo‘shdi.

8-daqiqadagi shok va «Rodina»ning bir kishi kam bo‘lib qolishi

Uchrashuv mehmonlar uchun haqiqiy falokat bilan boshlandi:

  • Onugxaning chetlatilishi: Bahsning endigina 8-daqiqasi o‘tib borayotgan bir paytda «Rodina» hujumchisi German Onugxa qo‘polligi uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri maydondan chetlatildi;

  • Son jihatdan ustunlik: Tezkor qizil kartochka o‘yin sur’atini butunlay o‘zgartirib yubordi va Maxachqal’a jamoasi to‘liq tashabbusni o‘z qo‘liga oldi;

  • Bosimning kuchayishi: Bir kishi ko‘p bo‘lib harakat qilgan mezbonlar raqib darvozasini uzluksiz qamal qila boshladi.

38-daqiqadagi o‘zgarish: Mahmud Mahamadjonovdan ishonchli debyut

Birinchi bo‘lim yakunlanmasdanoq «Dinamo» murabbiylar shtabi o‘yinga jiddiy taktik tuzatishlar kiritdi:

  • Mahamadjonovning maydonga tushishi: 38-daqiqada jarohat olgan Sandrachuk o‘rniga o‘zbekistonlik himoyachi Mahmud Mahamadjonov bahsga qo‘shildi;

  • Qanotdagi faollik va ishonchli himoya: Yosh himoyachimiz o‘yin sur’atiga tezda moslashib ketdi, mudofaada raqib hujumlarini bexato bartaraf etdi va jamoasining o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qolishiga ko‘maklashdi;

  • Murabbiyning ikki tomonlama yurishi: Aynan shu 38-daqiqada Smelov o‘rniga hujumchi Hamid Agalarov ham maydonga tushirildi va bu o‘zgarishlar o‘yin taqdirini hal qildi.

Ikkinchi bo‘limdagi ikki zarba: Agalarov va Mreziguyedan gollar

Birinchi bo‘limdagi to‘xtovsiz bosim ikkinchi bo‘limda o‘z samarasini berdi:

  • Agalarovdan hisobni ochuvchi zarba: 51-daqiqada zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Hamid Agalarov himoyadagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, hisobni ochdi (1:0);

  • Mreziguyedan yakuniy nuqta: Oradan 13 daqiqa o‘tib, 64-daqiqada Hussam Mreziguye raqib darvozasini ikkinchi bor ishg‘ol qildi va «Dinamo»ning g‘alabasini mustahkamladi (2:0);

  • Xotirjam yakun: Qolgan daqiqalarda mezbonlar ustunlikni to‘liq saqlab qolib, muhim 3 ochkoni naqd qilishdi.

Jadvaldagi sakrash: Maxachqal’a top-6 talikda

Ushbu muvaffaqiyat jamoalarning musobaqa jadvalidagi mavqeiga katta ta’sir ko‘rsatdi:

  • «Dinamo» Maxachqal’a yuqoriladi: 7 turdan so‘ng 12 ochko jamg‘argan dag‘istonliklar turnir jadvalida 6-pog‘onaga ko‘tarilib oldi;

  • «Rodina» xavfli hududda: Bor-yo‘g‘i 4 ochkosi bor mehmonlar 16 ta jamoa ichida 14-o‘rinda qolib ketmoqda.

RPL. 7-tur. Rasmiy qaydnoma

Dinamo Maxachqal’a — Rodina 2:0

6 sentyabr, «Anji Arena»

Gollar: Agalarov (51), Mreziguye (64).

Dinamo Maxachqal’a: Magomedov, Sandrachuk (MAHAMADJONOV, 38), Alarkon, Alibekov, Sundukov, Apshatsev (Aleksandrov, 89), Smelov (Agalarov, 38), Glushkov, Mreziguye, Lesovoy (Xubulov, 89), Miro (Husaynnajod, 86).

Chetlatish: Onugxa (8, Rodina).

Sizningcha, Mahmud Mahamadjonov Maxachqal’a «Dinamo»sining asosiy tarkib himoyachisiga aylana oladimi va uning Rossiya chempionatidagi bunday faolligi O‘zbekiston milliy terma jamoasidagi raqobatga qanday ta’sir qiladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Otasining qoni tortdi: Kumanning darvozabon o‘g‘li 2 ta gol urib 0:2ni 2:2 qildiOtasining qoni tortdi: Kumanning darvozabon o‘g‘li 2 ta gol urib 0:2ni 2:2 qildiBugun, 06:17Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqdaYangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqdaBugun, 06:07“Velodrom”dagi 5 ta golli drama: “Marsel” o‘z uyida “Parij”ga mag‘lub bo‘ldi“Velodrom”dagi 5 ta golli drama: “Marsel” o‘z uyida “Parij”ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 05:57La Ligada sensatsiya: “Alaves” 5 ta gol urib, “Real”ni ortda qoldirdi...La Ligada sensatsiya: “Alaves” 5 ta gol urib, “Real”ni ortda qoldirdi...Bugun, 05:5390+2-daqiqadagi drama: “Yuventus” “Milan”ga qarshi bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi90+2-daqiqadagi drama: “Yuventus” “Milan”ga qarshi bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldiBugun, 05:47Barselona Valensiyani yirik hisobda magʻlub etib, LaLigaspesida peshqadamlikni mustahkamladiBarselona Valensiyani yirik hisobda magʻlub etib, LaLigaspesida peshqadamlikni mustahkamladiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi