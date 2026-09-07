Fuqarolarni noqonuniy xorijga jo‘natmoqchi bo‘lgan turfirma menejeri qo‘lga olindi

·24·Jamiyat
Fuqarolarni noqonuniy xorijga jo‘natmoqchi bo‘lgan turfirma menejeri qo‘lga olindi

Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahar boshqarmasi hamda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamkorligida poytaxtda noqonuniy migratsiya faoliyatiga chek qo‘yish bo‘yicha tezkor tadbir o‘tkazildi. Chilonzor tumanida joylashgan sayyohlik firmalaridan birining menejeri sodda fuqaroning ishonchiga kirib, uni Yevropa Ittifoqi hududiga — Slovakiyaga ishga yuborish va kirish vizasini rasmiylashtirib berish bahonasida yirik miqdordagi mablag‘ni o‘zlashtirayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.

Chilonzordagi tezkor operatsiya: 3 ming dollarlik soxta va’da

Sayyohlik agentligi xodimi fuqarolarning chet elda ishlash istagidan g‘arazli maqsadda foydalanishga uringan:

  • Vakolatsiz «xizmat»: Ushbu mahalliy turfirma menejeri xorijda fuqarolarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha hech qanday litsenziya va qonuniy huquqqa ega bo‘lmagan holda noqonuniy mehnat migratsiyasi vositachiligi bilan shug‘ullangan;

  • Samarqandlik fuqaroga qo‘yilgan stavka: Menejer Samarqand viloyatida istiqomat qiluvchi shaxsni Slovakiyaga jo‘natish va zarur viza hujjatlarini «hal qilib berish» evaziga undan 3 000 AQSH dollari va 2,5 million so‘m talab qilgan;

  • Ashyoviy dalillar bilan ushlanish: Tezkor xodimlar tomonidan o‘tkazilgan tadbir chog‘ida gumonlanuvchi kelishilgan pulning bir qismi — 1 000 AQSH dollari hamda 2,5 million so‘mni olayotgan vaqtida jinoyat ustida qo‘lga olindi.

Jinoyat ishi va tergov jarayoni: Qonun oldidagi javobgarlik

Noqonuniy kanal tashkil etishga uringan shaxsning qilmishlariga huquqiy baho berilmoqda:

  • Jinoyat ishi ochildi: Mazkur holat yuzasidan qo‘lga olingan shaxsga nisbatan tegishli moddalar bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi;

  • Tarmoq tekshiruvi: Hozirda tergov harakatlari davom ettirilib, ushbu noqonuniy sxemalarga boshqa shaxslar yoki tashkilotlarning aloqadorligi, shuningdek, ushbu «xizmat»dan jabrlangan boshqa fuqarolar bor-yo‘qligi aniqlanmoqda.

DXXdan ogohlantirish: 1520 qisqa raqami ishga tushirilgan

Davlat xavfsizlik xizmati fuqarolarni firibgarlar tuzog‘iga tushmaslik bo‘yicha ogohlantiradi:

  • Faqat rasmiy yo‘llar orqali ketish: Xorijda qonuniy ishlash istagida bo‘lgan fuqarolar faqat Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining rasmiy ruxsatnomasiga ega bo‘lgan litsenziyali tashkilotlar xizmatiga tayanishlari zarur;

  • 1520 ishonch telefoni: Agar siz yoki yaqinlaringiz xorijga chiqish, viza olish yoki chet elda ishga joylashish bilan bog‘liq shubhali va’dalar, noqonuniy talablar yoxud ta’magirlikka duch kelsangiz, zudlik bilan DXXning 1520 qisqa raqamiga qo‘ng‘iroq qiling. Murojaatchining shaxsi va ma’lumotlari sir saqlanishi to‘liq kafolatlanadi.

Sizningcha, fuqarolarning Yevropaga ishga ketish ilinjida bunday soxta firma va vositachilarga aldanib qolishiga asosiy sabab nima: qonuniy mehnat migratsiyasi yo‘llarining murakkabligimi yoki huquqiy savodxonlikning yetishmasligi? Bunday noqonuniy sxemalarga chek qo‘yish uchun qanday choralar ko‘rish lozim? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jinoyatni ko‘rib, ko‘rmaslikka olganlarga 6,6 million so‘mgacha jarima qo‘llanadiJinoyatni ko‘rib, ko‘rmaslikka olganlarga 6,6 million so‘mgacha jarima qo‘llanadiBugun, 07:08Dunyoda birinchi: Toshkent xaritalarda “yashil” va soyali yo‘nalishlarni ishga tushirdiDunyoda birinchi: Toshkent xaritalarda “yashil” va soyali yo‘nalishlarni ishga tushirdiBugun, 07:003 nafar murg‘ak bolasi bilan ko‘chada qolgan ayol: Sergelidagi tezkor qutqaruv3 nafar murg‘ak bolasi bilan ko‘chada qolgan ayol: Sergelidagi tezkor qutqaruvBugun, 06:56Otadan maoshini, onadan yoshini so‘ramang: buning sababi borOtadan maoshini, onadan yoshini so‘ramang: buning sababi borKecha, 18:40Chorvoq suv omborida ota va ikki o‘g‘il cho‘kib ketdiChorvoq suv omborida ota va ikki o‘g‘il cho‘kib ketdiKecha, 18:24“Hokim buva, meni uylab qo‘ying!”: Hokim yosh yigitning to‘y xarajatlarini o‘z zimmasiga oldi“Hokim buva, meni uylab qo‘ying!”: Hokim yosh yigitning to‘y xarajatlarini o‘z zimmasiga oldiKecha, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari