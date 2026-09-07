Fuqarolarni noqonuniy xorijga jo‘natmoqchi bo‘lgan turfirma menejeri qo‘lga olindi
Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahar boshqarmasi hamda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamkorligida poytaxtda noqonuniy migratsiya faoliyatiga chek qo‘yish bo‘yicha tezkor tadbir o‘tkazildi. Chilonzor tumanida joylashgan sayyohlik firmalaridan birining menejeri sodda fuqaroning ishonchiga kirib, uni Yevropa Ittifoqi hududiga — Slovakiyaga ishga yuborish va kirish vizasini rasmiylashtirib berish bahonasida yirik miqdordagi mablag‘ni o‘zlashtirayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.
Chilonzordagi tezkor operatsiya: 3 ming dollarlik soxta va’da
Sayyohlik agentligi xodimi fuqarolarning chet elda ishlash istagidan g‘arazli maqsadda foydalanishga uringan:
Vakolatsiz «xizmat»: Ushbu mahalliy turfirma menejeri xorijda fuqarolarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha hech qanday litsenziya va qonuniy huquqqa ega bo‘lmagan holda noqonuniy mehnat migratsiyasi vositachiligi bilan shug‘ullangan;
Samarqandlik fuqaroga qo‘yilgan stavka: Menejer Samarqand viloyatida istiqomat qiluvchi shaxsni Slovakiyaga jo‘natish va zarur viza hujjatlarini «hal qilib berish» evaziga undan 3 000 AQSH dollari va 2,5 million so‘m talab qilgan;
Ashyoviy dalillar bilan ushlanish: Tezkor xodimlar tomonidan o‘tkazilgan tadbir chog‘ida gumonlanuvchi kelishilgan pulning bir qismi — 1 000 AQSH dollari hamda 2,5 million so‘mni olayotgan vaqtida jinoyat ustida qo‘lga olindi.
Jinoyat ishi va tergov jarayoni: Qonun oldidagi javobgarlik
Noqonuniy kanal tashkil etishga uringan shaxsning qilmishlariga huquqiy baho berilmoqda:
Jinoyat ishi ochildi: Mazkur holat yuzasidan qo‘lga olingan shaxsga nisbatan tegishli moddalar bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi;
Tarmoq tekshiruvi: Hozirda tergov harakatlari davom ettirilib, ushbu noqonuniy sxemalarga boshqa shaxslar yoki tashkilotlarning aloqadorligi, shuningdek, ushbu «xizmat»dan jabrlangan boshqa fuqarolar bor-yo‘qligi aniqlanmoqda.
DXXdan ogohlantirish: 1520 qisqa raqami ishga tushirilgan
Davlat xavfsizlik xizmati fuqarolarni firibgarlar tuzog‘iga tushmaslik bo‘yicha ogohlantiradi:
Faqat rasmiy yo‘llar orqali ketish: Xorijda qonuniy ishlash istagida bo‘lgan fuqarolar faqat Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining rasmiy ruxsatnomasiga ega bo‘lgan litsenziyali tashkilotlar xizmatiga tayanishlari zarur;
1520 ishonch telefoni: Agar siz yoki yaqinlaringiz xorijga chiqish, viza olish yoki chet elda ishga joylashish bilan bog‘liq shubhali va’dalar, noqonuniy talablar yoxud ta’magirlikka duch kelsangiz, zudlik bilan DXXning 1520 qisqa raqamiga qo‘ng‘iroq qiling. Murojaatchining shaxsi va ma’lumotlari sir saqlanishi to‘liq kafolatlanadi.
Sizningcha, fuqarolarning Yevropaga ishga ketish ilinjida bunday soxta firma va vositachilarga aldanib qolishiga asosiy sabab nima: qonuniy mehnat migratsiyasi yo‘llarining murakkabligimi yoki huquqiy savodxonlikning yetishmasligi? Bunday noqonuniy sxemalarga chek qo‘yish uchun qanday choralar ko‘rish lozim? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…