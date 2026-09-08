Turist suvga sakrab, fojiali halokatga uchradi

·73·Dunyo
Turist suvga sakrab, fojiali halokatga uchradi

Turkiyada ta’tilni oilasi bilan o‘tkazayotgan turist mehmonxona sohilidagi suv usti yo‘lakchasidan chuqurligi atigi 50 santimetr bo‘lgan suvga boshi bilan sakraganidan so‘ng halok bo‘ldi.

39 yoshli Arif Erman juma kuni, 4 sentyabr, soat taxminan 15:00 da Antaliya sohilidagi Alanya yaqinidagi Konakli kurortida joylashgan mehmonxona sohilidagi suv usti yo‘lakchasidan suvga sakragan. Ma’lumotlarga ko‘ra, u sakrashdan avval yugurib kelgan va boshi bilan suvga tushgan. Oqibatda uning bo‘yni singan.

Voqea mehmonxonadagi kuzatuv kameralariga ham muhrlangan. Kadrlarda Erman suv usti yo‘lakchasidagi sakrash xavfli va taqiqlangani haqidagi ogohlantiruvchi belgilarga qaramay, yugurib kelib, boshi bilan suvga sakragani ko‘rinadi.

Uning ortidan qutqaruvchi suvga kirganida, suv uning son qismiga ham zo‘rg‘a yetgan. Bu esa suvning naqadar sayoz bo‘lganini ko‘rsatadi.

Shifokorlar voqea joyining o‘zida jabrlangan erkakka tibbiy yordam ko‘rsatib, uni mahalliy shifoxonaga olib ketishgan. Erman reanimatsiya bo‘limiga joylashtirilgan, ammo shifokorlar uning hayotini saqlab qola olmagan.

Arif Erman oilasi bilan ta’tilga kelgan edi. U Akchay, Sapanja shahrida yashagan, turmush qurgan va uch nafar farzandi bor edi. Hamkasblarining aytishicha, u Adapazaridagi Goodyear zavodida ishlagan.

Ermanning jasadi yakshanba kuni peshin namozidan so‘ng Akchay mahallasi qabristoniga dafn etildi. Uning so‘nggi manziliga oila a’zolari, qo‘shnilari va hamkasblari yig‘ildi.

Politsiya hozircha mehmonxona nomini oshkor qilmagan va rasmiy bayonot bermagan. Hodisa yuzasidan tergov ishlari davom etmoqda.

Konakli — Alanya shahrining g‘arbiy qismida joylashgan mashhur kurort hududi bo‘lib, asosan paket turlar orqali keluvchi sayyohlar bilan tanilgan. Bu yerda mehmonxonalar shag‘al va qumli sohil bo‘ylab, O‘rta yer dengizi qarshisida joylashgan. Kurort turk va xorijlik sayyohlar, ayniqsa oilalar orasida mashhur hisoblanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Otning bosh suyagi ortidan ikki tish chiqdiOtning bosh suyagi ortidan ikki tish chiqdiBugun, 01:17Tramp imidjini tubdan o‘zgartirdi: Mashhur sariq sochlar o‘rniga to‘q kashtanrangTramp imidjini tubdan o‘zgartirdi: Mashhur sariq sochlar o‘rniga to‘q kashtanrangKecha, 21:59Falastinlik ayolning so‘nggi quchog‘i: zaytun daraxti ortidagi og‘ir taqdirFalastinlik ayolning so‘nggi quchog‘i: zaytun daraxti ortidagi og‘ir taqdirKecha, 20:53“Oy endi bizniki!”: Donald Tramp yangi hududiy da’vo bilan chiqdi“Oy endi bizniki!”: Donald Tramp yangi hududiy da’vo bilan chiqdiKecha, 10:20Mayamida dahshatli aviahalokat: “Amazon”ning yuk “Boeing”i yo‘lakdan chiqib ketdiMayamida dahshatli aviahalokat: “Amazon”ning yuk “Boeing”i yo‘lakdan chiqib ketdiKecha, 10:15Germaniyadagi siyosiy zilzila: Saksoniyada «AdG» partiyasining tarixiy g‘alabasiGermaniyadagi siyosiy zilzila: Saksoniyada «AdG» partiyasining tarixiy g‘alabasiKecha, 09:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi