Turist suvga sakrab, fojiali halokatga uchradi
Turkiyada ta’tilni oilasi bilan o‘tkazayotgan turist mehmonxona sohilidagi suv usti yo‘lakchasidan chuqurligi atigi 50 santimetr bo‘lgan suvga boshi bilan sakraganidan so‘ng halok bo‘ldi.
39 yoshli Arif Erman juma kuni, 4 sentyabr, soat taxminan 15:00 da Antaliya sohilidagi Alanya yaqinidagi Konakli kurortida joylashgan mehmonxona sohilidagi suv usti yo‘lakchasidan suvga sakragan. Ma’lumotlarga ko‘ra, u sakrashdan avval yugurib kelgan va boshi bilan suvga tushgan. Oqibatda uning bo‘yni singan.
Voqea mehmonxonadagi kuzatuv kameralariga ham muhrlangan. Kadrlarda Erman suv usti yo‘lakchasidagi sakrash xavfli va taqiqlangani haqidagi ogohlantiruvchi belgilarga qaramay, yugurib kelib, boshi bilan suvga sakragani ko‘rinadi.
Uning ortidan qutqaruvchi suvga kirganida, suv uning son qismiga ham zo‘rg‘a yetgan. Bu esa suvning naqadar sayoz bo‘lganini ko‘rsatadi.
Shifokorlar voqea joyining o‘zida jabrlangan erkakka tibbiy yordam ko‘rsatib, uni mahalliy shifoxonaga olib ketishgan. Erman reanimatsiya bo‘limiga joylashtirilgan, ammo shifokorlar uning hayotini saqlab qola olmagan.
Arif Erman oilasi bilan ta’tilga kelgan edi. U Akchay, Sapanja shahrida yashagan, turmush qurgan va uch nafar farzandi bor edi. Hamkasblarining aytishicha, u Adapazaridagi Goodyear zavodida ishlagan.
Ermanning jasadi yakshanba kuni peshin namozidan so‘ng Akchay mahallasi qabristoniga dafn etildi. Uning so‘nggi manziliga oila a’zolari, qo‘shnilari va hamkasblari yig‘ildi.
Politsiya hozircha mehmonxona nomini oshkor qilmagan va rasmiy bayonot bermagan. Hodisa yuzasidan tergov ishlari davom etmoqda.
Konakli — Alanya shahrining g‘arbiy qismida joylashgan mashhur kurort hududi bo‘lib, asosan paket turlar orqali keluvchi sayyohlar bilan tanilgan. Bu yerda mehmonxonalar shag‘al va qumli sohil bo‘ylab, O‘rta yer dengizi qarshisida joylashgan. Kurort turk va xorijlik sayyohlar, ayniqsa oilalar orasida mashhur hisoblanadi.
…