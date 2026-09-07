Tramp imidjini tubdan o‘zgartirdi: Mashhur sariq sochlar o‘rniga to‘q kashtanrang

·0·Dunyo
Tramp imidjini tubdan o‘zgartirdi: Mashhur sariq sochlar o‘rniga to‘q kashtanrang

AQSH prezidenti Donald Tramp o‘zining o‘nlab yillar davomida ajralmas tashrif qog‘oziga aylangan mashhur imidji va soch turmagini kutilmaganda keskin o‘zgartirdi. Prezident samolyoti — «Air Force One» trapidan tushayotgan davlat rahbarini kutib olgan jurnalistlar va fotosuratchilar uning tashqi qiyofasidagi sezilarli yangilikni darhol payqashdi. Ko‘pchilik o‘rganib qolgan och sariq (tillarang) sochlar o‘rnini ancha to‘qlashgan, deyarli to‘q kashtanrang tus egallagani xalqaro matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda ulkan muhokamalar to‘lqinini boshlab berdi.

«Air Force One» trapidagi kutilmagan o‘zgarish: Nimalar yangilandi?

Oq uy rahbarining tashqi ko‘rinishidagi o‘zgarishlar ikki asosiy jihat bilan ajralib turdi:

  • Rangning keskin to‘qlashishi: Trampning yillar davomida o‘zgarmay kelayotgan mashhur och-sariq sochlari bu gal ko‘zga tashlanarli darajada qoraygan va tabiiy to‘q kashtan (bryunet) rangiga yaqinlashgan;

  • Mutlaqo yangi tarosh uslubi: Prezident sochlarini o‘zining an’anaviy oldinga qayrilgan hajmdor uslubida emas, balki peshonani ko‘proq ochib, yon tomonga tekis tarab olgan;

  • Shabada ostidagi sinov: Aeroportdagi ochiq shamol yangi turmakni turli rakurslarda ko‘rsatib qo‘ygan bo‘lsa-da, rang va shaklning o‘zgargani kameralar obyektiviga muhrlandi.

Siyosiy imij yangilanishi yoki piar qadami: Mutaxassislar nima deydi?

Trampning soch turmagi shunchaki pardoz emas, balki jahon pop-madaniyati va siyosatining ramzlaridan biridir:

  • Yosharish va kuchli ko‘rinishga intilish: Siyosiy imijmeykerlarning taxminiga ko‘ra, to‘qroq rang inson yuz tuzilishini ancha jiddiyroq, qat’iyatliroq va nisbatan yoshroq ko‘rsatish xususiyatiga ega bo‘lib, bu siyosiy munozaralar va faol uchrashuvlar davrida muhim ruhiy omil hisoblanadi;

  • Ijtimoiy tarmoqlardagi trend: Trampning yangi fotosuratlari e’lon qilinganidan bir necha daqiqa o‘tib, «X» (sobiq Twitter), Instagram va Telegram tarmoqlarida eng ko‘p muhokama qilingan mavzulardan biriga aylandi;

  • Stilistlar tajribasimi yoki tasodif? Ba’zi kuzatuvchilar buni soch parvarishi va bo‘yash jarayonidagi shunchaki vaqtinchalik rang tanlovi deb atayotgan bo‘lsa, boshqalar buni atayin jamoatchilik e’tiborini tortish uchun qilingan navbatdagi puxta piar harakati sifatida baholamoqda.

Sizningcha, Donald Trampga qaysi imij ko‘proq yarashadi: hamma o‘rganib qolgan klassik sariq sochlarmi yoki mana shu yangi to‘q kashtanrang turmakmi? Bu o‘zgarish uning umumiy qiyofasiga qanday ta’sir ko‘rsatgan? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Falastinlik ayolning so‘nggi quchog‘i: zaytun daraxti ortidagi og‘ir taqdirFalastinlik ayolning so‘nggi quchog‘i: zaytun daraxti ortidagi og‘ir taqdirBugun, 20:53“Oy endi bizniki!”: Donald Tramp yangi hududiy da’vo bilan chiqdi“Oy endi bizniki!”: Donald Tramp yangi hududiy da’vo bilan chiqdiBugun, 10:20Mayamida dahshatli aviahalokat: “Amazon”ning yuk “Boeing”i yo‘lakdan chiqib ketdiMayamida dahshatli aviahalokat: “Amazon”ning yuk “Boeing”i yo‘lakdan chiqib ketdiBugun, 10:15Germaniyadagi siyosiy zilzila: Saksoniyada «AdG» partiyasining tarixiy g‘alabasiGermaniyadagi siyosiy zilzila: Saksoniyada «AdG» partiyasining tarixiy g‘alabasiBugun, 09:58Hurmuz bo‘g‘ozida ulkan qarama-qarshilik: Kemalar qatnovi rekord darajada pasaydiHurmuz bo‘g‘ozida ulkan qarama-qarshilik: Kemalar qatnovi rekord darajada pasaydiBugun, 09:51Trampning kuyovi Kushner va Uitkoff Zelenskiy bilan nimalarni kelishib oldi?Trampning kuyovi Kushner va Uitkoff Zelenskiy bilan nimalarni kelishib oldi?Bugun, 09:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi