Tramp imidjini tubdan o‘zgartirdi: Mashhur sariq sochlar o‘rniga to‘q kashtanrang
AQSH prezidenti Donald Tramp o‘zining o‘nlab yillar davomida ajralmas tashrif qog‘oziga aylangan mashhur imidji va soch turmagini kutilmaganda keskin o‘zgartirdi. Prezident samolyoti — «Air Force One» trapidan tushayotgan davlat rahbarini kutib olgan jurnalistlar va fotosuratchilar uning tashqi qiyofasidagi sezilarli yangilikni darhol payqashdi. Ko‘pchilik o‘rganib qolgan och sariq (tillarang) sochlar o‘rnini ancha to‘qlashgan, deyarli to‘q kashtanrang tus egallagani xalqaro matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda ulkan muhokamalar to‘lqinini boshlab berdi.
«Air Force One» trapidagi kutilmagan o‘zgarish: Nimalar yangilandi?
Oq uy rahbarining tashqi ko‘rinishidagi o‘zgarishlar ikki asosiy jihat bilan ajralib turdi:
Rangning keskin to‘qlashishi: Trampning yillar davomida o‘zgarmay kelayotgan mashhur och-sariq sochlari bu gal ko‘zga tashlanarli darajada qoraygan va tabiiy to‘q kashtan (bryunet) rangiga yaqinlashgan;
Mutlaqo yangi tarosh uslubi: Prezident sochlarini o‘zining an’anaviy oldinga qayrilgan hajmdor uslubida emas, balki peshonani ko‘proq ochib, yon tomonga tekis tarab olgan;
Shabada ostidagi sinov: Aeroportdagi ochiq shamol yangi turmakni turli rakurslarda ko‘rsatib qo‘ygan bo‘lsa-da, rang va shaklning o‘zgargani kameralar obyektiviga muhrlandi.
Siyosiy imij yangilanishi yoki piar qadami: Mutaxassislar nima deydi?
Trampning soch turmagi shunchaki pardoz emas, balki jahon pop-madaniyati va siyosatining ramzlaridan biridir:
Yosharish va kuchli ko‘rinishga intilish: Siyosiy imijmeykerlarning taxminiga ko‘ra, to‘qroq rang inson yuz tuzilishini ancha jiddiyroq, qat’iyatliroq va nisbatan yoshroq ko‘rsatish xususiyatiga ega bo‘lib, bu siyosiy munozaralar va faol uchrashuvlar davrida muhim ruhiy omil hisoblanadi;
Ijtimoiy tarmoqlardagi trend: Trampning yangi fotosuratlari e’lon qilinganidan bir necha daqiqa o‘tib, «X» (sobiq Twitter), Instagram va Telegram tarmoqlarida eng ko‘p muhokama qilingan mavzulardan biriga aylandi;
Stilistlar tajribasimi yoki tasodif? Ba’zi kuzatuvchilar buni soch parvarishi va bo‘yash jarayonidagi shunchaki vaqtinchalik rang tanlovi deb atayotgan bo‘lsa, boshqalar buni atayin jamoatchilik e’tiborini tortish uchun qilingan navbatdagi puxta piar harakati sifatida baholamoqda.
Sizningcha, Donald Trampga qaysi imij ko‘proq yarashadi: hamma o‘rganib qolgan klassik sariq sochlarmi yoki mana shu yangi to‘q kashtanrang turmakmi? Bu o‘zgarish uning umumiy qiyofasiga qanday ta’sir ko‘rsatgan? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…