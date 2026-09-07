“Oynaga qarab, o‘zimni tanimadim!”: Iliya Topuriya dahshatli mag‘lubiyati haqida "portladi"
UFC yulduzi va tashkilotning sobiq chempioni Iliya Topuriya professional faoliyatidagi ilk va eng og‘ir mag‘lubiyati — Jastin Geyjiga qarshi kechgan shiddatli jangdan keyingi holati haqida ilk bor batafsil hamda yurakni larzaga soluvchi bayonot berdi. O‘zining 18 ta jangidan 17 tasida raqiblarini chilparchin qilib, mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelgan gruzin-ispan jangchisi oktagonda olgan dahshatli jarohatlari, tongda oyna qarshisida boshdan kechirgan ruhiy shoki va texnik nokautga qaramay, nima uchun o‘z tarixini o‘zgartirishni istamasligini shaxsiy sayti orqali oshkor qildi.
Oktagondagi shafqatsiz to‘qnashuv: Bir kechada 4 ta og‘ir suyak sinishi
Jastin Geyji bilan kechgan dahshatli to‘qnashuv Topuriya uchun misli ko‘rilmagan sinovga aylandi:
Burchak qarori va texnik nokaut: To‘rtinchi raund yakunlanganidan so‘ng Iliyaning sekundantlari (burchagi) sportchi sog‘lig‘iga jiddiy xavf tug‘ilganini ko‘rib, bellashuvni to‘xtatishga qaror qildi va jang texnik nokaut bilan yakunlandi;
Dahshatli tibbiy xulosa: Topuriya o‘sha tunda sportning avval hech qachon duch kelmagan eng shafqatsiz tomonini kashf qilganini tan oldi: har ikkala ko‘z kosasi suyagining sinishi, burun suyagining sinishi va oyoq panjasining sinishi;
17 g‘alabadan keyingi ilk zarba: «Ko‘p yillar davomida men faqat bitta hisni — g‘alabani bilardim. 18 ta jangimning 17 tasi men xohlagandek yakunlangandi, faqat bittasi emas. Faoliyatimda birinchi marta mag‘lub bo‘ldim», — deya u o‘z karyerasidagi eng og‘ir kechani yodga oldi.
«Bu men emasman»: Tongdagi oyna qarshisidagi ruhiy shok
Jangdan so‘ng tashqi ko‘rinishidagi o‘zgarish sportchini bir necha soniyaga karaxt qilib qo‘ygan:
Tanib bo‘lmas darajadagi qiyofa: «Uyg‘onib, oynaga qaraganimni eslayman. Bir necha soniya davomida qarshimdagi yuzni tanimadim: “Bunday bo‘lishi mumkin emas. Bu men emasman”, deb o‘yladim. O‘zimga qarab turish men uchun ruhan nihoyatda og‘ir bo‘ldi», — deydi Topuriya;
Kutilmagan paradoks — o‘ziga bo‘lgan hurmatning oshishi: Jangchining aytishicha, oynadagi momataloq va singan yuzini ko‘rib, tashqi tomondan g‘alati tuyulsa-da, o‘ziga bo‘lgan hurmati yanada oshganini va o‘zini hatto ko‘proq yaxshi ko‘rib qolganini his qilgan;
Hech qanday bahona yo‘q: «Men borimni berdim, jangga a’lo darajada tayyorgarlik bilan keldim va jismonan ham, ruhan ham o‘zimni yaxshi his qilardim. Hech qanday bahona izlashning hojati yo‘q. Harakat qildim, ammo o‘sha kecha buning o‘zi yetarli bo‘lmadi», — deya u mag‘lubiyatni mardlarcha tan oldi.
Sinmas iroda: «O‘sha kechani xotiramdan o‘chirmayman»
Og‘ir mag‘lubiyat chempionning ruhini sindira olmadi, balki yangi kuch bag‘ishladi:
Og‘riq bor, ammo sindirish yo‘q: «Shuni anglab yetdimki, men bu bilan yashay olaman. Inson ich-ichidan bor kuchini berganini bilsa, natija unga og‘riq berishi mumkin, ammo uni hech qachon yo‘q qila olmaydi», — deya o‘z falsafasini ifoda etdi Iliya;
O‘tmishdan tonmaslik: Topuriya ortga qaytib, Geyji bilan bo‘lgan o‘sha mudhish kechani hayotidan o‘chirib tashlashni yoki o‘z tarixini o‘zgartirishni aslo istamasligini qat’iy ma’lum qildi;
Yangi kuch bilan qaytish intrigasi: Ekspertlar va muxlislar jarohatlardan forig‘ bo‘layotgan Topuriyaning ushbu saboqdan so‘ng yanada sovuqqon va xavfliroq jangchiga aylanib, UFC shohsupasiga qaytishini kutishmoqda.
Sizningcha, Jastin Geyjiga qarshi kechgan ushbu og‘ir jang va ko‘plab suyak sinishlari Iliya Topuriyaning kelajakdagi faoliyatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Ushbu mag‘lubiyat uning chempionlik ruhini mustahkamlaydimi yoki avvalgi dadil va tajovuzkor uslubini yo‘qotib qo‘yishi mumkinmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…