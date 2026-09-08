Otning bosh suyagi ortidan ikki tish chiqdi

·55·Dunyo
Otning bosh suyagi ortidan ikki tish chiqdi

Buyuk Britaniyada veterinarlar Uels ponisi Kingning qulog‘i tagidagi shishni tekshirib, hayratlanarli holatga duch kelishdi. Shish oddiy abssess emas, balki ponining bosh suyagi ichida o‘sgan deyarli to‘liq hajmdagi ikkita tish joylashgan dentigeroz kista ekani ma’lum bo‘ldi.

Mutaxassislar bunday holatni «quloq tishi» deb atashadi. Bu kam uchraydigan tug‘ma rivojlanish nuqsoni bo‘lib, tish to‘qimasi odatdagidan tashqari joyda paydo bo‘ladi. Kingning holati esa yanada noodatiy — bitta kista ichida ikki tish shakllangan.

Ikki yoshli King G‘arbiy Yorkshirning Bredford shahri yaqinida bog‘langan holda topilgan. Uning ahvoli haqidagi xabardan so‘ng poni World Horse Welfare tashkilotining Blekpul yaqinidagi Penny Farm qutqaruv markaziga olib ketilgan.

King murakkab operatsiya vaqtida umumiy narkoz ostiga olindi. Mutaxassislar muhim tuzilmalarga zarar yetkazmaslik uchun bir necha soat davomida ishlab, o‘smalarni olib tashlashdi. Oakhill Vets mutaxassislari bunday kistalarni avval ham ko‘rgan, ammo bunday katta hajmdagi ikki tish bitta kistada joylashgan holatga duch kelishmagan.

Jarrohlar itning qulog‘ida jarrohlik amaliyotini bajarmoqdalar.

Operatsiyadan keyin King yaxshi tiklandi va hozir sog‘lom hamda baxtli poniga aylangan. Veterinarlar esa kista davolanmaganida umrbod og‘riq, asoratlar va abssesslarga sabab bo‘lishi mumkinligini ta’kidladi.

Kingni tashkilot xodimi Sara Taker o‘tgan yil oktyabr oyida topgan. Poni avval ham bir necha bor yordamga muhtoj bo‘lgan: u qiyalikdan ariqqa sirpanib tushgan, yana bir safar esa qochib chiqib, asosiy yo‘lga yugurgan. Egasi topilmagani sababli King xavfsiz joyga olib ketilgan va keyin World Horse Welfare ixtiyoriga topshirilgan.

Hozir uch yoshdagi King yangi egasiga berilish uchun tayyor. Xayriya tashkiloti ma’lum qilishicha, bir vaqtlar ozg‘in va jiddiy muammoga duch kelgan poni ularning qaramog‘ida ancha tiklanib, endi yorqin kelajak sari qadam qo‘ymoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turist suvga sakrab, fojiali halokatga uchradiTurist suvga sakrab, fojiali halokatga uchradiBugun, 01:28Tramp imidjini tubdan o‘zgartirdi: Mashhur sariq sochlar o‘rniga to‘q kashtanrangTramp imidjini tubdan o‘zgartirdi: Mashhur sariq sochlar o‘rniga to‘q kashtanrangKecha, 21:59Falastinlik ayolning so‘nggi quchog‘i: zaytun daraxti ortidagi og‘ir taqdirFalastinlik ayolning so‘nggi quchog‘i: zaytun daraxti ortidagi og‘ir taqdirKecha, 20:53“Oy endi bizniki!”: Donald Tramp yangi hududiy da’vo bilan chiqdi“Oy endi bizniki!”: Donald Tramp yangi hududiy da’vo bilan chiqdiKecha, 10:20Mayamida dahshatli aviahalokat: “Amazon”ning yuk “Boeing”i yo‘lakdan chiqib ketdiMayamida dahshatli aviahalokat: “Amazon”ning yuk “Boeing”i yo‘lakdan chiqib ketdiKecha, 10:15Germaniyadagi siyosiy zilzila: Saksoniyada «AdG» partiyasining tarixiy g‘alabasiGermaniyadagi siyosiy zilzila: Saksoniyada «AdG» partiyasining tarixiy g‘alabasiKecha, 09:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi