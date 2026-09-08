Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini yangi talqinda qaytardi
Yaponiyaning texnologiya giganti Sony bozorda o‘zining eng mashhur va xaridorlar mehrini qozongan gadjetlaridan birini qayta sotuvga chiqardi. Avvalroq tarmoqda faol muhokama qilingan va sizib chiqqan maʼlumotlarga ko‘ra, ixbt.com nashrining yozishicha, kompaniya yangi WH-1000XM4C nomli simsiz quloqchinlar modelini rasman taqdim etdi. Aslida bu avvalgi afsonaviy WH-1000XM4 modelining kosmetik o‘zgarishlar bilan bozorga qaytishidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislar va xaridorlarni eng ko‘p qiziqtirgan jihatlardan biri bu qurilmaning narxi bo‘ldi. Ilgtar tarqalgan mish-mishlarda yangi quloqchinlar AQShda 250 dollar atrofida baholanishi taxmin qilingan edi. Biroq rasmiy eʼlon qilingan maʼlumotlarga ko‘ra, bu xabarlar o‘zini oqlamadi va soliqllarsiz boshlang‘ich narx 300 dollarni tashkil etdi. Mutaxassislar taxminiga ko‘ra, dastlab Sony mahsulotni arzonroq sotishni rejalashtirgan bo‘lishi mumkin, ammo oxirgi pallada marketing strategiyasini o‘zgartirgan.
Tashqi ko‘rinish va ranglar palitrasiQurilmaning dizayni va konstruksiyasi o‘zgarishsiz qolgan bo‘lib, u avvalgi avlodning barcha tanish qulayliklarini saqlab qolgan. Quloqchinlarning og‘irligi ham avvalgidek yengil — bor-yo‘g‘i 253 grammni tashkil etadi. Bu esa uzoq vaqt davomida foylanganda ham charchoq hissiyotining paydo bo‘lmasligini taʼminlaydi.
Shunga qaramay, tashqi ko‘rinishda baʼzi yoqimli yangiliklar bor. Xaridorlar endi ushbu modelni uchta rang variantida xarid qilishlari mumkin. Qora va kulrang kabi anʼanaviy ranglarga bu safar yangi jozibali binafsharang qo‘shildi. Bu esa foydalanuvchilarga o‘z uslubini yanada yorqinroq namoyon etish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va yangi xususiyatlarTovush sifati, faol shovqinni bostirish texnologiyasi yoki boshqa asosiy funksiyalarda sezilarli inqilobiy o‘zgarishlar bo‘lgani hozircha nomaʼlum. Sony taqdimotda faqatgina ovozni sozlash uchun mo‘ljallangan yangi 10 polosali ekvalayzer qo‘shilganiga alohida urg‘u berdi. Shuningdek, texnik xususiyatlar ro‘yxatida eng so‘nggi avlod Bluetooth 6.0 texnologiyasi qo‘llab-quvvatlanishi ko‘rsatib o‘tilgan.
Batareya quvvati va avtonomlik ko‘rsatkichlari avvalgi model darajasida saqlanib qolgan. Quloqchinlar faol shovqinni bostirish funksiyasi yoqilgan holatda 27 soat, o‘chirilgan holatda esa 34 soatgacha uzluksiz musiqa tinglash imkoniyatini taqdim etadi. Ushbu ko‘rsatkichlar kundalik foydalanish uchun yetarlicha yuqori natija bo‘lib qolmoqda.
…