Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini yangi talqinda qaytardi

·30·Texno
Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini yangi talqinda qaytardi

Yaponiyaning texnologiya giganti Sony bozorda o‘zining eng mashhur va xaridorlar mehrini qozongan gadjetlaridan birini qayta sotuvga chiqardi. Avvalroq tarmoqda faol muhokama qilingan va sizib chiqqan maʼlumotlarga ko‘ra, ixbt.com nashrining yozishicha, kompaniya yangi WH-1000XM4C nomli simsiz quloqchinlar modelini rasman taqdim etdi. Aslida bu avvalgi afsonaviy WH-1000XM4 modelining kosmetik o‘zgarishlar bilan bozorga qaytishidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislar va xaridorlarni eng ko‘p qiziqtirgan jihatlardan biri bu qurilmaning narxi bo‘ldi. Ilgtar tarqalgan mish-mishlarda yangi quloqchinlar AQShda 250 dollar atrofida baholanishi taxmin qilingan edi. Biroq rasmiy eʼlon qilingan maʼlumotlarga ko‘ra, bu xabarlar o‘zini oqlamadi va soliqllarsiz boshlang‘ich narx 300 dollarni tashkil etdi. Mutaxassislar taxminiga ko‘ra, dastlab Sony mahsulotni arzonroq sotishni rejalashtirgan bo‘lishi mumkin, ammo oxirgi pallada marketing strategiyasini o‘zgartirgan.

Tashqi ko‘rinish va ranglar palitrasi

Qurilmaning dizayni va konstruksiyasi o‘zgarishsiz qolgan bo‘lib, u avvalgi avlodning barcha tanish qulayliklarini saqlab qolgan. Quloqchinlarning og‘irligi ham avvalgidek yengil — bor-yo‘g‘i 253 grammni tashkil etadi. Bu esa uzoq vaqt davomida foylanganda ham charchoq hissiyotining paydo bo‘lmasligini taʼminlaydi.

Shunga qaramay, tashqi ko‘rinishda baʼzi yoqimli yangiliklar bor. Xaridorlar endi ushbu modelni uchta rang variantida xarid qilishlari mumkin. Qora va kulrang kabi anʼanaviy ranglarga bu safar yangi jozibali binafsharang qo‘shildi. Bu esa foydalanuvchilarga o‘z uslubini yanada yorqinroq namoyon etish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va yangi xususiyatlar

Tovush sifati, faol shovqinni bostirish texnologiyasi yoki boshqa asosiy funksiyalarda sezilarli inqilobiy o‘zgarishlar bo‘lgani hozircha nomaʼlum. Sony taqdimotda faqatgina ovozni sozlash uchun mo‘ljallangan yangi 10 polosali ekvalayzer qo‘shilganiga alohida urg‘u berdi. Shuningdek, texnik xususiyatlar ro‘yxatida eng so‘nggi avlod Bluetooth 6.0 texnologiyasi qo‘llab-quvvatlanishi ko‘rsatib o‘tilgan.

Batareya quvvati va avtonomlik ko‘rsatkichlari avvalgi model darajasida saqlanib qolgan. Quloqchinlar faol shovqinni bostirish funksiyasi yoqilgan holatda 27 soat, o‘chirilgan holatda esa 34 soatgacha uzluksiz musiqa tinglash imkoniyatini taqdim etadi. Ushbu ko‘rsatkichlar kundalik foydalanish uchun yetarlicha yuqori natija bo‘lib qolmoqda.

SonyQuloqchinlarTexnologiyalarGadjetlarBluetooth
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasining kutilayotgan taqdimoti va ilk buklanuvchi iPhone haqida nimalar ma'lumApple kompaniyasining kutilayotgan taqdimoti va ilk buklanuvchi iPhone haqida nimalar ma'lumKecha, 20:54LG televizorlaridagi zaifliklar: ovoz yozish va xavfsizlik masalalariLG televizorlaridagi zaifliklar: ovoz yozish va xavfsizlik masalalariKecha, 20:24Noutbuklar uchun 96 GB sigʻimli LPDDR5X LPCAMM2 xotira moduli taqdim etildiNoutbuklar uchun 96 GB sigʻimli LPDDR5X LPCAMM2 xotira moduli taqdim etildiKecha, 19:20Samsung Galaxy A07s hamyonbop smartfoni savdoga chiqarildiSamsung Galaxy A07s hamyonbop smartfoni savdoga chiqarildiKecha, 18:57Xiaomi kompaniyasi dunyodagi ilk Xring O3 chipli va LPDDR6 xotirali 18 Fold smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi dunyodagi ilk Xring O3 chipli va LPDDR6 xotirali 18 Fold smartfonini taqdim etdiKecha, 18:26Huawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklamaHuawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklamaKecha, 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi