Falastinlik ayolning so‘nggi quchog‘i: zaytun daraxti ortidagi og‘ir taqdir

·78·Dunyo
Falastinlik ayolning so‘nggi quchog‘i: zaytun daraxti ortidagi og‘ir taqdir

G‘arbiy Sohilda kameraga muhrlangan bir lahza butun bir xalqning yer va tirikchilik bilan bog‘liq dardini yana bir bor ko‘rsatdi. Falastinlik ayol o‘z yeridagi zaytun daraxtini so‘nggi bor quchoqlab, uning yo‘q qilinishini ko‘z yoshlari bilan kuzatdi.

Voqea Janin shahri janubidagi Arraba hududida, Arraba va Ya’bad shaharchalarini bog‘lovchi yo‘l yaqinida sodir bo‘lgan. Mahalliy manbalarga ko‘ra, Isroil harbiy texnikasi hududdagi zaytun daraxtlarini ildizi bilan qo‘pora boshlagan.

Bir daraxt emas, bir oilaning rizqi

Rasmdagi ayolning harakati oddiy xayrlashuv emas. Falastinning qishloq hududlarida zaytun daraxtlari ko‘plab oilalar uchun qishloq xo‘jaligi, oziq-ovqat va daromad manbai hisoblanadi.

Reuters tarqatgan voqea tafsilotlarida Arrabadagi yer egalari zaytunzorlardan oilaviy tirikchilik manbai sifatida foydalanishini aytgan. Ayrim daraxtlar 50–70 yillik ekani bildirilgan.

«Bu daraxtlar — bizning daromad manbaimiz», — deya ta’kidlagan mahalliy yer egalaridan biri Reuters'ga.

Shu sababli bir daraxtning yo‘q qilinishi fermer uchun shunchaki qishloq xo‘jaligi obyektidan ayrilish emas, balki kelgusi mavsumlardagi daromadning qisqarishini ham anglatishi mumkin.

Nima sodir bo‘ldi?

Xabarlarga ko‘ra, operatsiya 2026 yil 1 sentyabrda boshlangan va keyingi kun ham davom etgan.

Ma’lumot

Tafsilot

Hudud

Arraba, Janin janubi

Voqea

Zaytun daraxtlarini qo‘porish

Vaqt

2026 yil sentyabr boshi

Hududdagi yer

Taxminan 200–223 dunum atrofida

Daraxtlar

Ayrimlari 50–70 yillik

Sabab

Isroil tomoni xavfsizlik va rejalashtirish bilan bog‘liq asoslarni keltirgan

Reuters ma’lumotiga ko‘ra, Isroil harbiylari operatsiya «tizimli rejalashtirish jarayoni»dan keyin amalga oshirilganini bildirgan. Falastinlik yer egalari esa daraxtlarning yo‘q qilinishi ularning tirikchiligiga jiddiy zarar yetkazayotganini aytgan.

Yo‘l qurilishi va yer masalasi

Mahalliy manbalarning xabar berishicha, daraxtlarni qo‘porish Arraba va Ya’badni bog‘lovchi yo‘l bo‘ylab amalga oshirilgan.

«Quds» gazetasi operatsiyalar harbiy muhofaza ostida olib borilganini va o‘nlab fermer oilalarining tirikchiligiga ta’sir ko‘rsatayotganini yozdi. Mahalliy hokimiyat va yer egalari esa ish hududi 200 dunumdan ortiq maydonni qamrab olganini bildirgan.

Shu bilan birga, bu voqea bo‘yicha turli tomonlarning talqinlari bir-biridan farq qiladi. Shuning uchun daraxtlarni qo‘porish sabablari haqida gap ketganda rasmiy Isroil pozitsiyasi va mahalliy falastinliklarning bayonotlarini alohida ko‘rsatish muhim.

Zaytun daraxti nega falastinliklar uchun muhim?

Zaytun daraxti Falastin qishloq hayotida iqtisodiy ahamiyatdan tashqari, madaniy va ramziy ma’noga ham ega.

Ko‘plab oilalar uchun zaytunzorlar avloddan-avlodga o‘tib keladigan yer va mehnat merosi hisoblanadi. Daraxtlarning bir qismi o‘nlab yillar davomida parvarish qilingan.

Falastin Markaziy statistika byurosi ma’lumotlariga ko‘ra, 2025 yilda G‘arbiy Sohilda Isroil hokimiyatlari va ko‘chmanchilar bilan bog‘liq hujumlar natijasida 35 273 dan ortiq daraxt qo‘porilgan, zararlangan yoki buldozerlar bilan yo‘q qilingan. Ularning qariyb 26 988 tasi zaytun daraxtlari bo‘lgan.

Bu raqamlar zaytunzorlar masalasi G‘arbiy Sohildagi ziddiyatning faqat bir epizodi emasligini ko‘rsatadi.

Eng ta’sirli kadr

Ammo Arrabadagi voqeani jahon auditoriyasiga yetkazgan asosiy tasvir raqamlar emas, aynan shu ayolning daraxtni quchoqlagan holati bo‘ldi.

U daraxt tanasiga suyanib, ko‘z yoshlarini yashira olmaydi. Atrofda esa zaytunzor, og‘ir texnika va yo‘q qilinish arafasida turgan daraxtlar bor.

Bir qarashda bu — bir insonning daraxt bilan xayrlashuvi.

Ammo falastinlik fermerlar uchun bu daraxt yer, mehnat, xotira va tirikchilik bilan bog‘liq.

Bu voqea nimani anglatadi?

Arrabadagi voqea G‘arbiy Sohilda yer va qishloq xo‘jaligi atrofidagi ziddiyatlar qanchalik murakkab ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Bir tomonda Isroil tomoni xavfsizlik va hududni rejalashtirish bilan bog‘liq asoslarni keltirmoqda. Ikkinchi tomonda esa falastinlik yer egalari o‘zlarining qishloq xo‘jaligi va tirikchilik manbalari yo‘q qilinayotganini bildirmoqda.

Shuning uchun rasmdagi ayolning quchog‘i faqat bir daraxt uchun qayg‘u emas. U G‘arbiy Sohilda yer, mulk, tirikchilik va insonning o‘z yeri bilan munosabati atrofida davom etayotgan ziddiyatning ramziy tasviriga aylandi.

Eng og‘riqli jihati esa shunda: ayol quchoqlagan daraxt uchun bu xayrlashuv bir necha daqiqalik holat bo‘lishi mumkin, ammo uning oilasi uchun daraxtning yo‘qolishi yillar davomida seziladigan iqtisodiy va ruhiy yo‘qotishni anglatishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Oy endi bizniki!”: Donald Tramp yangi hududiy da’vo bilan chiqdi“Oy endi bizniki!”: Donald Tramp yangi hududiy da’vo bilan chiqdiBugun, 10:20Mayamida dahshatli aviahalokat: “Amazon”ning yuk “Boeing”i yo‘lakdan chiqib ketdiMayamida dahshatli aviahalokat: “Amazon”ning yuk “Boeing”i yo‘lakdan chiqib ketdiBugun, 10:15Germaniyadagi siyosiy zilzila: Saksoniyada «AdG» partiyasining tarixiy g‘alabasiGermaniyadagi siyosiy zilzila: Saksoniyada «AdG» partiyasining tarixiy g‘alabasiBugun, 09:58Hurmuz bo‘g‘ozida ulkan qarama-qarshilik: Kemalar qatnovi rekord darajada pasaydiHurmuz bo‘g‘ozida ulkan qarama-qarshilik: Kemalar qatnovi rekord darajada pasaydiBugun, 09:51Trampning kuyovi Kushner va Uitkoff Zelenskiy bilan nimalarni kelishib oldi?Trampning kuyovi Kushner va Uitkoff Zelenskiy bilan nimalarni kelishib oldi?Bugun, 09:107 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?7 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?Bugun, 08:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi