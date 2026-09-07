G‘ofurjon Mirzayev Mahallalar uyushmasi raisi etib tayinlandi

·51·Jamiyat
G‘ofurjon Mirzayev Mahallalar uyushmasi raisi etib tayinlandi

O‘zbekistonda mahalla tizimi rahbariyatida o‘zgarish yuz berdi. G‘ofurjon Mirzayev Bosh vazir o‘rinbosari — O‘zbekiston mahallalari uyushmasi raisi lavozimiga tayinlandi.

U yangi lavozimga o‘tishi munosabati bilan Prezidentning kadrlar bo‘yicha maslahatchisi vazifasidan ozod etildi. Tayinlov Prezidentning tegishli farmoni bilan rasmiylashtirildi.

Mirzayevning yangi vazifasi nimalardan iborat?

Yangi lavozimda G‘ofurjon Mirzayev zimmasiga mahalla tizimi faoliyatini samarali tashkil etish, aholi bilan ishlash sifatini oshirish va mahallalardagi ijtimoiy masalalarni hal etishga qaratilgan ishlarni muvofiqlashtirish vazifalari yuklanadi.

Bu tayinlov mahalla tizimining aholi bilan bevosita ishlaydigan bo‘g‘ini sifatidagi ahamiyatini ham ko‘rsatadi.

Yangi rahbar oldidagi asosiy vazifalardan biri — mahallalardagi muammolarni aniqlash va ularni hal etish jarayonini samarali tashkil etish.

Uning o‘rniga kim keldi?

G‘ofurjon Mirzayev Qahramon Quronboyev o‘rnini egalladi. Quronboyev 2024 yil yanvaridan buyon O‘zbekiston mahallalari uyushmasi raisi sifatida faoliyat yuritib kelayotgan edi.

Quronboyevning uyushma raisligidagi faoliyati tugatilgani haqida xabarlar 5 sentyabrda tarqalgan, Mirzayevning tayinlovi esa 7 sentyabr kuni rasman tasdiqlandi.

Hozircha Quronboyevning qaysi lavozimga o‘tishi yoki ishdan ketish sababi haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.

G‘ofurjon Mirzayev kim?

G‘ofurjon G‘aniyevich Mirzayev 1964 yil 21 aprelda Farg‘ona viloyatida tug‘ilgan.

Uning mehnat faoliyatida mahalliy boshqaruv va davlat xizmati bilan bog‘liq bir qator yuqori lavozimlar mavjud.

Yil

Faoliyati

1990

Toshkent politexnika institutini tamomlagan

2000

Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida iqtisodchi mutaxassisligini olgan

2016

Sirdaryo viloyati hokimi bo‘lgan

2020

Sirdaryo viloyati hokimi lavozimiga qayta tasdiqlangan

2022

Prezident maslahatchisi lavozimiga tayinlangan

2026

Bosh vazir o‘rinbosari — Mahallalar uyushmasi raisi etib tayinlangan

U 2022 yil noyabridan buyon Prezident maslahatchisi sifatida ishlab kelayotgan edi.

Nega bu tayinlov muhim?

Mahalla tizimi O‘zbekistonda aholi bilan davlat o‘rtasidagi eng yaqin bo‘g‘inlardan biri hisoblanadi. Shu sababli uyushma rahbariga nafaqat tashkiliy, balki ijtimoiy masalalarni muvofiqlashtirish bo‘yicha ham muhim vazifalar yuklanadi.

Yangi rahbar uchun asosiy yo‘nalishlar quyidagilar bo‘lishi kutilmoqda:

  • mahallalarda aholi bilan muloqot sifatini oshirish;

  • ijtimoiy muammolarni tezkor aniqlash;

  • aholi murojaatlari bilan ishlashni takomillashtirish;

  • mahalladagi davlat va ijtimoiy xizmatlar samaradorligini oshirish.

Yangi rahbar oldida qanday vazifalar turibdi?

G‘ofurjon Mirzayevning avvalgi davlat boshqaruvi tajribasi uning yangi lavozimida muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

Ayniqsa, Sirdaryo viloyati hokimi sifatidagi faoliyati va keyingi yillarda Prezident maslahatchisi sifatida ishlagani uning mahalliy boshqaruv hamda aholi bilan muloqot masalalarida tajribasi borligini ko‘rsatadi.

Endilikda asosiy e’tibor mahalladagi muammolarni yuqori tashkilotlarga yetkazishning o‘ziga emas, ularning joyida hal etilishi va natijadorlikni oshirishga qaratilishi kerak bo‘ladi.

Eng muhim o‘zgarish nima?

G‘ofurjon Mirzayevning tayinlovi bilan Mahallalar uyushmasi rahbarligida yangi bosqich boshlandi.

U endi bir vaqtning o‘zida Bosh vazir o‘rinbosari va O‘zbekiston mahallalari uyushmasi raisi sifatida faoliyat yuritadi.

Qahramon Quronboyevning keyingi faoliyati esa hozircha ochiq qolmoqda. Uning yangi lavozimi yoki ishdan ketish sabablari rasmiy ma’lum qilinsa, bu tayinlovning keyingi manzarasi yanada oydinlashadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Haydovchilar diqqatiga: Endi mahallada “uchastkavoy”lar mashinalarga jarima yozadiHaydovchilar diqqatiga: Endi mahallada “uchastkavoy”lar mashinalarga jarima yozadiBugun, 20:4021 oktyabr – O‘zbek tili bayrami kuni21 oktyabr – O‘zbek tili bayrami kuniBugun, 16:20Murojaatlar bee’tibor qolmayaptiMurojaatlar bee’tibor qolmayaptiBugun, 16:17Bolalari bilan ko‘chada qolgan ayol kelinlik uyiga kiritildiBolalari bilan ko‘chada qolgan ayol kelinlik uyiga kiritildiBugun, 16:15Kredit qarzi undirildiKredit qarzi undirildiBugun, 16:13Toshkentning 3 ta tumanida issiq suv vaqtincha o‘chiriladiToshkentning 3 ta tumanida issiq suv vaqtincha o‘chiriladiBugun, 14:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari