G‘ofurjon Mirzayev Mahallalar uyushmasi raisi etib tayinlandi
O‘zbekistonda mahalla tizimi rahbariyatida o‘zgarish yuz berdi. G‘ofurjon Mirzayev Bosh vazir o‘rinbosari — O‘zbekiston mahallalari uyushmasi raisi lavozimiga tayinlandi.
U yangi lavozimga o‘tishi munosabati bilan Prezidentning kadrlar bo‘yicha maslahatchisi vazifasidan ozod etildi. Tayinlov Prezidentning tegishli farmoni bilan rasmiylashtirildi.
Mirzayevning yangi vazifasi nimalardan iborat?
Yangi lavozimda G‘ofurjon Mirzayev zimmasiga mahalla tizimi faoliyatini samarali tashkil etish, aholi bilan ishlash sifatini oshirish va mahallalardagi ijtimoiy masalalarni hal etishga qaratilgan ishlarni muvofiqlashtirish vazifalari yuklanadi.
Bu tayinlov mahalla tizimining aholi bilan bevosita ishlaydigan bo‘g‘ini sifatidagi ahamiyatini ham ko‘rsatadi.
Yangi rahbar oldidagi asosiy vazifalardan biri — mahallalardagi muammolarni aniqlash va ularni hal etish jarayonini samarali tashkil etish.
Uning o‘rniga kim keldi?
G‘ofurjon Mirzayev Qahramon Quronboyev o‘rnini egalladi. Quronboyev 2024 yil yanvaridan buyon O‘zbekiston mahallalari uyushmasi raisi sifatida faoliyat yuritib kelayotgan edi.
Quronboyevning uyushma raisligidagi faoliyati tugatilgani haqida xabarlar 5 sentyabrda tarqalgan, Mirzayevning tayinlovi esa 7 sentyabr kuni rasman tasdiqlandi.
Hozircha Quronboyevning qaysi lavozimga o‘tishi yoki ishdan ketish sababi haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.
G‘ofurjon Mirzayev kim?
G‘ofurjon G‘aniyevich Mirzayev 1964 yil 21 aprelda Farg‘ona viloyatida tug‘ilgan.
Uning mehnat faoliyatida mahalliy boshqaruv va davlat xizmati bilan bog‘liq bir qator yuqori lavozimlar mavjud.
Yil
Faoliyati
1990
Toshkent politexnika institutini tamomlagan
2000
Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida iqtisodchi mutaxassisligini olgan
2016
Sirdaryo viloyati hokimi bo‘lgan
2020
Sirdaryo viloyati hokimi lavozimiga qayta tasdiqlangan
2022
Prezident maslahatchisi lavozimiga tayinlangan
2026
Bosh vazir o‘rinbosari — Mahallalar uyushmasi raisi etib tayinlangan
U 2022 yil noyabridan buyon Prezident maslahatchisi sifatida ishlab kelayotgan edi.
Nega bu tayinlov muhim?
Mahalla tizimi O‘zbekistonda aholi bilan davlat o‘rtasidagi eng yaqin bo‘g‘inlardan biri hisoblanadi. Shu sababli uyushma rahbariga nafaqat tashkiliy, balki ijtimoiy masalalarni muvofiqlashtirish bo‘yicha ham muhim vazifalar yuklanadi.
Yangi rahbar uchun asosiy yo‘nalishlar quyidagilar bo‘lishi kutilmoqda:
mahallalarda aholi bilan muloqot sifatini oshirish;
ijtimoiy muammolarni tezkor aniqlash;
aholi murojaatlari bilan ishlashni takomillashtirish;
mahalladagi davlat va ijtimoiy xizmatlar samaradorligini oshirish.
Yangi rahbar oldida qanday vazifalar turibdi?
G‘ofurjon Mirzayevning avvalgi davlat boshqaruvi tajribasi uning yangi lavozimida muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.
Ayniqsa, Sirdaryo viloyati hokimi sifatidagi faoliyati va keyingi yillarda Prezident maslahatchisi sifatida ishlagani uning mahalliy boshqaruv hamda aholi bilan muloqot masalalarida tajribasi borligini ko‘rsatadi.
Endilikda asosiy e’tibor mahalladagi muammolarni yuqori tashkilotlarga yetkazishning o‘ziga emas, ularning joyida hal etilishi va natijadorlikni oshirishga qaratilishi kerak bo‘ladi.
Eng muhim o‘zgarish nima?
G‘ofurjon Mirzayevning tayinlovi bilan Mahallalar uyushmasi rahbarligida yangi bosqich boshlandi.
U endi bir vaqtning o‘zida Bosh vazir o‘rinbosari va O‘zbekiston mahallalari uyushmasi raisi sifatida faoliyat yuritadi.
Qahramon Quronboyevning keyingi faoliyati esa hozircha ochiq qolmoqda. Uning yangi lavozimi yoki ishdan ketish sabablari rasmiy ma’lum qilinsa, bu tayinlovning keyingi manzarasi yanada oydinlashadi.
…