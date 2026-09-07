Superligada haftaning eng kuchli 11 ligi: 20-tur ramziy jamoasi e’lon qilindi

·66·Sport
Superligada haftaning eng kuchli 11 ligi: 20-tur ramziy jamoasi e’lon qilindi

O‘zbekiston Superligasida 20-tur bellashuvlari nihoyasiga yetgach, O‘zbekiston Professional futbol ligasi (O‘zPFL) turning eng yaxshi futbolchilaridan tashkil topgan ramziy jamoani rasman e’lon qildi. Murosasiz kechgan bahslar va shiddatli to‘qnashuvlar natijasida shakllangan haftaning eng kuchli 11 ligidan turnir jadvalining yuqori pog‘onalarida borayotgan peshqadam klublar vakillari mustahkam o‘rin egalladi. Ayniqsa, joriy mavsumda chempionlik sari dadil odimlayotgan Qarshining «Nasaf» klubi bir yo‘la 4 nafar futbolchisi bilan mazkur tarkibda yaqqol yetakchilikni qo‘lga kiritdi.

Klublar kesimida ustunlik: «Nasaf», «Paxtakor» va «So‘g‘diyona» hukmronligi

20-tur timsollari orasida asosiy e’tibor mamlakatning yetakchi klublariga qaratildi:

  • «Nasaf»ning mutlaq yetakchiligi (4 nafar futbolchi): Qarshiliklar darvozabondan tortib hujumgacha barcha chiziqlarda o‘z vakillarini joylashtirishga muvaffaq bo‘ldi;

  • «Paxtakor»ning mustahkam mudofaasi va markazi (3 nafar futbolchi): Poytaxtliklarning himoya va yarimhimoya markazidagi faolligi yuqori baholanib, uch o‘yinchisi ramziy tarkibga kiritildi;

  • «So‘g‘diyona»ning hujumkor kuchi (2 nafar futbolchi): Jizzaxliklarning sermahsul to‘purarlari hujum chizig‘idan munosib joy oldi;

  • «Dinamo» va «Qizilqum» vakillari: Samarqandliklar himoyachisi hamda Navoiy jamoasi yarimhimoyachisi ham turning eng foydali o‘yinchilari qatorida e’tirof etildi.

Superliga 20-turining to‘liq rasmiy ramziy terma jamoasi

PFL talqiniga ko‘ra, turning eng yaxshilari quyidagi amplualar bo‘yicha taqsimlandi:

  • Darvozabon: Abduvohid Ne’matov («Nasaf») — o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab, ishonchli seyvlari bilan jamoasini muhim g‘alaba sari yetakladi;

  • Himoyachilar: Artyom Radayev («Dinamo»), Muhammadrasul Abdumajidov («Paxtakor»), Zaid Tahsin («Paxtakor»), Sharof Muhiddinov («Nasaf»);

  • Yarimhimoyachilar: Jambuli Jigauri («Qizilqum»), Sardor Sobirxo‘jayev («Paxtakor»), Adenis Shala («Nasaf»);

  • Hujumchilar: Bobur Abduxoliqov («Nasaf»), Zabihillo O‘rinboyev («So‘g‘diyona»), Lyupcho Doriyev («So‘g‘diyona»).

Superligada haftaning eng kuchli 11 ligi: 20-tur ramziy jamoasi e’lon qilindi

Hujumdagi dahshatli uchlik va tur xulosasi

20-tur ramziy jamoasining hujum chizig‘i ayniqsa yorqin ko‘rinish oldi:

  • To‘purarlarning munosib e’tirofi: Bobur Abduxoliqov, Zabihillo O‘rinboyev va Lyupcho Doriyevdan iborat hujum uchligi raqib himoyasiga tinimsiz bosim o‘tkazib, turning eng xavfli futbolchilari ekanini isbotladi;

  • Chempionlik intrigasining qizg‘in pallasi: Mazkur ramziy tarkib kuzgi hal qiluvchi turlar oldidan Superligada oltin medallar va sovrinli o‘rinlar uchun asosiy kurash «Nasaf», «Paxtakor» va «So‘g‘diyona» o‘rtasida kechishini yana bir bor namoyish etdi.

Sizningcha, PFL tomonidan tuzilgan ushbu 20-tur ramziy jamoasi qanchalik adolatli shakllantirilgan? Siz yana qaysi futbolchining ushbu turdagi yorqin o‘yinini alohida e’tirof etgan va uni ramziy tarkibda ko‘rishni istagan bo‘lardingiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Oynaga qarab, o‘zimni tanimadim!”: Iliya Topuriya dahshatli mag‘lubiyati haqida "portladi"“Oynaga qarab, o‘zimni tanimadim!”: Iliya Topuriya dahshatli mag‘lubiyati haqida "portladi"Bugun, 22:23Ravshan Haydarov Yaponiyaga boradigan U-23 terma jamoasining yakuniy tarkibini e’lon qildiRavshan Haydarov Yaponiyaga boradigan U-23 terma jamoasining yakuniy tarkibini e’lon qildiBugun, 20:31Merab Dvalishvili faoliyatidagi eng mashaqqatli raqibi nomini ochiqladi...Merab Dvalishvili faoliyatidagi eng mashaqqatli raqibi nomini ochiqladi...Bugun, 20:2519-o‘rindan shohsupa cho‘qqisiga: 20 yoshli Antonelli Monsada mo‘jiza ko‘rsatdi19-o‘rindan shohsupa cho‘qqisiga: 20 yoshli Antonelli Monsada mo‘jiza ko‘rsatdiBugun, 20:23«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ngBugun, 20:17“Chiroyli o‘yin emas, faqat g‘alaba kerak!”: Mourino “Inter”ga qarshi bahs oldidan portladi“Chiroyli o‘yin emas, faqat g‘alaba kerak!”: Mourino “Inter”ga qarshi bahs oldidan portladiBugun, 19:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi