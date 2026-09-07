Superligada haftaning eng kuchli 11 ligi: 20-tur ramziy jamoasi e’lon qilindi
O‘zbekiston Superligasida 20-tur bellashuvlari nihoyasiga yetgach, O‘zbekiston Professional futbol ligasi (O‘zPFL) turning eng yaxshi futbolchilaridan tashkil topgan ramziy jamoani rasman e’lon qildi. Murosasiz kechgan bahslar va shiddatli to‘qnashuvlar natijasida shakllangan haftaning eng kuchli 11 ligidan turnir jadvalining yuqori pog‘onalarida borayotgan peshqadam klublar vakillari mustahkam o‘rin egalladi. Ayniqsa, joriy mavsumda chempionlik sari dadil odimlayotgan Qarshining «Nasaf» klubi bir yo‘la 4 nafar futbolchisi bilan mazkur tarkibda yaqqol yetakchilikni qo‘lga kiritdi.
Klublar kesimida ustunlik: «Nasaf», «Paxtakor» va «So‘g‘diyona» hukmronligi
20-tur timsollari orasida asosiy e’tibor mamlakatning yetakchi klublariga qaratildi:
«Nasaf»ning mutlaq yetakchiligi (4 nafar futbolchi): Qarshiliklar darvozabondan tortib hujumgacha barcha chiziqlarda o‘z vakillarini joylashtirishga muvaffaq bo‘ldi;
«Paxtakor»ning mustahkam mudofaasi va markazi (3 nafar futbolchi): Poytaxtliklarning himoya va yarimhimoya markazidagi faolligi yuqori baholanib, uch o‘yinchisi ramziy tarkibga kiritildi;
«So‘g‘diyona»ning hujumkor kuchi (2 nafar futbolchi): Jizzaxliklarning sermahsul to‘purarlari hujum chizig‘idan munosib joy oldi;
«Dinamo» va «Qizilqum» vakillari: Samarqandliklar himoyachisi hamda Navoiy jamoasi yarimhimoyachisi ham turning eng foydali o‘yinchilari qatorida e’tirof etildi.
Superliga 20-turining to‘liq rasmiy ramziy terma jamoasi
PFL talqiniga ko‘ra, turning eng yaxshilari quyidagi amplualar bo‘yicha taqsimlandi:
Darvozabon: Abduvohid Ne’matov («Nasaf») — o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab, ishonchli seyvlari bilan jamoasini muhim g‘alaba sari yetakladi;
Himoyachilar: Artyom Radayev («Dinamo»), Muhammadrasul Abdumajidov («Paxtakor»), Zaid Tahsin («Paxtakor»), Sharof Muhiddinov («Nasaf»);
Yarimhimoyachilar: Jambuli Jigauri («Qizilqum»), Sardor Sobirxo‘jayev («Paxtakor»), Adenis Shala («Nasaf»);
Hujumchilar: Bobur Abduxoliqov («Nasaf»), Zabihillo O‘rinboyev («So‘g‘diyona»), Lyupcho Doriyev («So‘g‘diyona»).
Hujumdagi dahshatli uchlik va tur xulosasi
20-tur ramziy jamoasining hujum chizig‘i ayniqsa yorqin ko‘rinish oldi:
To‘purarlarning munosib e’tirofi: Bobur Abduxoliqov, Zabihillo O‘rinboyev va Lyupcho Doriyevdan iborat hujum uchligi raqib himoyasiga tinimsiz bosim o‘tkazib, turning eng xavfli futbolchilari ekanini isbotladi;
Chempionlik intrigasining qizg‘in pallasi: Mazkur ramziy tarkib kuzgi hal qiluvchi turlar oldidan Superligada oltin medallar va sovrinli o‘rinlar uchun asosiy kurash «Nasaf», «Paxtakor» va «So‘g‘diyona» o‘rtasida kechishini yana bir bor namoyish etdi.
Sizningcha, PFL tomonidan tuzilgan ushbu 20-tur ramziy jamoasi qanchalik adolatli shakllantirilgan? Siz yana qaysi futbolchining ushbu turdagi yorqin o‘yinini alohida e’tirof etgan va uni ramziy tarkibda ko‘rishni istagan bo‘lardingiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…