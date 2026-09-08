Kristof Dyugarri Kilian Mbappening «Oltin toʻp» haqidagi orzusini tanqid qildi

·67·Sport
Kristof Dyugarri Kilian Mbappening «Oltin toʻp» haqidagi orzusini tanqid qildi

Fransiya milliy jamoasining sobiq hujumchisi Kristof Dyugarri Real Madrid klubi yulduzi Kilian Mbappening shaxsiy sovrinlar borasidagi bayonotlariga keskin munosabat bildirdi. 1998 yilgi Jahon chempioni hujumchining oʻz oldiga «Oltin toʻp»ni qoʻlga kiritishni maqsad qilib qoʻygani va buni ommaga oshkora aytganini jamoaviy manfaatdan ustun qoʻyish deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Fransiya futboli afsonalari va hozirgi avlod vakillari oʻrtasidagi munosabatlar doim ham silliq kechmagan. Biroq Dyugarri Kilian Mbappening shaxsiy yutuqlar ketidan quvishini keskin qoralab, futbolchining harakatlarida kamtarlik yetishmayotganini taʼkidladi. Sobiq hujumchi bunday ochiq targʻibot oʻyinchi maqomiga toʻgʻri kelmasligini qayd etdi.

Sardorlik masʼuliyati va shaxsiy ambitsiyalar

Fransiya terma jamoasi sardori boʻlib turgan Kilian Mbappe oʻzining shaxsiy ambitsiyalarini yashirib oʻtirmaydi. Biroq aynan shu omil faxriy futbolchining gʻazabini keltirdi. Kristof Dyugarri oʻz chiqishida hujumchining harakatlarini ochiqchasiga tanqid qildi.

Dyugarrining soʻzlariga koʻra, milliy jamoa sardori darajasidagi futbolchining shaxsiy mukofotni bunchalik ochiq talab qilishi notoʻgʻri yondashuvdir. Sobiq futbolchi bu holatni bolalarcha va achinarli holat deb baholagan.

Real Madrid va eʼtirof

Kilian Mbappe oʻz navbatida Madrid klubiga oʻtishi uning bu nufuzli mukofot uchun asosiy daʼvogarlardan biriga aylanishini taʼkidlagandi. Hujumchining fikricha, dunyoning eng kuchli jamoasida toʻp surish avtomatik ravishda eʼtibor markazida boʻlishni taʼminlaydi.

Hozirgi kunda futbol olamida shaxsiy sovrinlar va jamoaviy muvaffaqiyatlar oʻrtasidagi muvozanat doimiy muhokama markazida boʻlib kelmoqda. Mbappening soʻzlari va faxriylarning tanqidlari bu bahslarni yanada qizdirib yubordi.

Kilian MbappeKristof DyugarriOltin to'pReal MadridFransiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Superligada haftaning eng kuchli 11 ligi: 20-tur ramziy jamoasi e’lon qilindiSuperligada haftaning eng kuchli 11 ligi: 20-tur ramziy jamoasi e’lon qilindiKecha, 22:28“Oynaga qarab, o‘zimni tanimadim!”: Iliya Topuriya dahshatli mag‘lubiyati haqida "portladi"“Oynaga qarab, o‘zimni tanimadim!”: Iliya Topuriya dahshatli mag‘lubiyati haqida "portladi"Kecha, 22:23Ravshan Haydarov Yaponiyaga boradigan U-23 terma jamoasining yakuniy tarkibini e’lon qildiRavshan Haydarov Yaponiyaga boradigan U-23 terma jamoasining yakuniy tarkibini e’lon qildiKecha, 20:31Merab Dvalishvili faoliyatidagi eng mashaqqatli raqibi nomini ochiqladi...Merab Dvalishvili faoliyatidagi eng mashaqqatli raqibi nomini ochiqladi...Kecha, 20:2519-o‘rindan shohsupa cho‘qqisiga: 20 yoshli Antonelli Monsada mo‘jiza ko‘rsatdi19-o‘rindan shohsupa cho‘qqisiga: 20 yoshli Antonelli Monsada mo‘jiza ko‘rsatdiKecha, 20:23«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ngKecha, 20:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi