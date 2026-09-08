Kristof Dyugarri Kilian Mbappening «Oltin toʻp» haqidagi orzusini tanqid qildi
Fransiya milliy jamoasining sobiq hujumchisi Kristof Dyugarri Real Madrid klubi yulduzi Kilian Mbappening shaxsiy sovrinlar borasidagi bayonotlariga keskin munosabat bildirdi. 1998 yilgi Jahon chempioni hujumchining oʻz oldiga «Oltin toʻp»ni qoʻlga kiritishni maqsad qilib qoʻygani va buni ommaga oshkora aytganini jamoaviy manfaatdan ustun qoʻyish deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Fransiya futboli afsonalari va hozirgi avlod vakillari oʻrtasidagi munosabatlar doim ham silliq kechmagan. Biroq Dyugarri Kilian Mbappening shaxsiy yutuqlar ketidan quvishini keskin qoralab, futbolchining harakatlarida kamtarlik yetishmayotganini taʼkidladi. Sobiq hujumchi bunday ochiq targʻibot oʻyinchi maqomiga toʻgʻri kelmasligini qayd etdi.
Sardorlik masʼuliyati va shaxsiy ambitsiyalarFransiya terma jamoasi sardori boʻlib turgan Kilian Mbappe oʻzining shaxsiy ambitsiyalarini yashirib oʻtirmaydi. Biroq aynan shu omil faxriy futbolchining gʻazabini keltirdi. Kristof Dyugarri oʻz chiqishida hujumchining harakatlarini ochiqchasiga tanqid qildi.
Dyugarrining soʻzlariga koʻra, milliy jamoa sardori darajasidagi futbolchining shaxsiy mukofotni bunchalik ochiq talab qilishi notoʻgʻri yondashuvdir. Sobiq futbolchi bu holatni bolalarcha va achinarli holat deb baholagan.
Real Madrid va eʼtirofKilian Mbappe oʻz navbatida Madrid klubiga oʻtishi uning bu nufuzli mukofot uchun asosiy daʼvogarlardan biriga aylanishini taʼkidlagandi. Hujumchining fikricha, dunyoning eng kuchli jamoasida toʻp surish avtomatik ravishda eʼtibor markazida boʻlishni taʼminlaydi.
Hozirgi kunda futbol olamida shaxsiy sovrinlar va jamoaviy muvaffaqiyatlar oʻrtasidagi muvozanat doimiy muhokama markazida boʻlib kelmoqda. Mbappening soʻzlari va faxriylarning tanqidlari bu bahslarni yanada qizdirib yubordi.
…