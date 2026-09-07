Apple kompaniyasining kutilayotgan taqdimoti va ilk buklanuvchi iPhone haqida nimalar ma'lum
Apple kompaniyasining yaqinlashib kelayotgan yillik taqdimoti texnologiya olamida so'nggi yillardagi eng ko'p kutilayotgan voqealardan biriga aylandi. 9-sentyabrga belgilangan mazkur tadbir nafaqat yangi gadjetlar, balki kompaniya boshqaruvidagi o'zgarishlar fonida ham katta ahamiyat kasb etadi. ixbt.com ma'lumotlariga ko'ra, bu safar foydalanuvchilarni qator yangi qurilmalar, jumladan, brend tarixidagi ilk buklanuvchi smartfon kutmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ilk buklanuvchi iPhone va uning texnik xususiyatlariSamsung ilk buklanuvchi telefonini taqdim etganidan besh yildan ziyod vaqt o'tib, Apple ham ushbu bozorga kirib kelmoqda. Bloomberg nashri insayderi Mark Gurmanning xabar berishicha, yangi qurilma o'ta yuqori sifatli dizaynga ega bo'lib, cho'ntagiga qulay sig'adi va ochilganda keng, iPad-simon ekranga aylanadi. Smartfon tashqi tarafida 5.5 dyuymli, ochilgan holatda эса 7.8 dyuymli displey bilan jihozlanishi kutilmoqda.
Qurilmaning ixchamligini saqlab qolish maqsadida muhandislar ayrim qisqartirishlarga borishgan. Xususan, ixbt.com xabariga ko'ra, mazkur model teleobyektiv kameradan mahrum bo'lib, asosiy va ultra keng burchakli qo'sh kamera tizimi bilan cheklanadi. Shuningdek, bo'sh joyni tejash uchun Face ID texnologiyasidan voz kechilib, uning o'rniga yon tugmachaga o'rnatilgan Touch ID datchigi qo'llanilishi taxmin qilinmoqda.
Buklanuvchi smartfon foydalanuvchilarga ikkita ilovani bir vaqtning o'zida yonma-yon ochib ishlash imkonini beruvchi ko'p vazifalilik rejimini qo'llab-quvvatlaydi. Ochilganda kichik planshetni eslatishiga qaramay, u iPadOS emas, balki oddiy iOS operatsion tizimida ishlaydi. Eng muhimi, boshqa ishlab chiqaruvchilar duch kelgan ekran markazidagi sezilarli buklatma izi Apple qurilmasida deyarli ko'rinmas darajada hal etilgani aytilmoqda.
Narx siyosati va boshqa kutilayotgan qurilmalarBunday innovatsion texnologiya arzon turmasligi aniq. Manbalarga ko'ra, yangi buklanuvchi iPhone narxi 2000 AQSh dollaridan oshishi mumkin. Garchi bu narx ko'pchilik uchun yuqori tuyulsa-da, 3500 dollarlik Apple Vision Pro garniturasidan arzonroqdir. Dastlabki sinovdan o'tkazgan foydalanuvchilar qurilmaning umumiy taassuroti ijobiy ekanini ta'kidlashgan.
Sentyabr oyidagi taqdimotda faqat buklanuvchi telefon bilan cheklanib qolmaslik rejalashtirilgan. ixbt.com ma'lumotlariga ko'ra, tadbirda yangi avlod AirPods quloqchinlari, HomePod karnaylari hamda iPhone 18 liniyasiga oid yangiliklar ham e'lon qilinishi kutilmoqda. Bunda Apple odatdagidan farqli ravishda, avval iPhone 18 Pro va Pro Max kabi yuqori darajadagi modellarni, standart iPhone 18 qurilmasini esa oradan olti oy o'tib chiqarishi taxmin qilinmoqda.
…