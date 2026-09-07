Apple kompaniyasining kutilayotgan taqdimoti va ilk buklanuvchi iPhone haqida nimalar ma'lum

·21·Texno
Apple kompaniyasining kutilayotgan taqdimoti va ilk buklanuvchi iPhone haqida nimalar ma'lum

Apple kompaniyasining yaqinlashib kelayotgan yillik taqdimoti texnologiya olamida so'nggi yillardagi eng ko'p kutilayotgan voqealardan biriga aylandi. 9-sentyabrga belgilangan mazkur tadbir nafaqat yangi gadjetlar, balki kompaniya boshqaruvidagi o'zgarishlar fonida ham katta ahamiyat kasb etadi. ixbt.com ma'lumotlariga ko'ra, bu safar foydalanuvchilarni qator yangi qurilmalar, jumladan, brend tarixidagi ilk buklanuvchi smartfon kutmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ilk buklanuvchi iPhone va uning texnik xususiyatlari

Samsung ilk buklanuvchi telefonini taqdim etganidan besh yildan ziyod vaqt o'tib, Apple ham ushbu bozorga kirib kelmoqda. Bloomberg nashri insayderi Mark Gurmanning xabar berishicha, yangi qurilma o'ta yuqori sifatli dizaynga ega bo'lib, cho'ntagiga qulay sig'adi va ochilganda keng, iPad-simon ekranga aylanadi. Smartfon tashqi tarafida 5.5 dyuymli, ochilgan holatda эса 7.8 dyuymli displey bilan jihozlanishi kutilmoqda.

Qurilmaning ixchamligini saqlab qolish maqsadida muhandislar ayrim qisqartirishlarga borishgan. Xususan, ixbt.com xabariga ko'ra, mazkur model teleobyektiv kameradan mahrum bo'lib, asosiy va ultra keng burchakli qo'sh kamera tizimi bilan cheklanadi. Shuningdek, bo'sh joyni tejash uchun Face ID texnologiyasidan voz kechilib, uning o'rniga yon tugmachaga o'rnatilgan Touch ID datchigi qo'llanilishi taxmin qilinmoqda.

Buklanuvchi smartfon foydalanuvchilarga ikkita ilovani bir vaqtning o'zida yonma-yon ochib ishlash imkonini beruvchi ko'p vazifalilik rejimini qo'llab-quvvatlaydi. Ochilganda kichik planshetni eslatishiga qaramay, u iPadOS emas, balki oddiy iOS operatsion tizimida ishlaydi. Eng muhimi, boshqa ishlab chiqaruvchilar duch kelgan ekran markazidagi sezilarli buklatma izi Apple qurilmasida deyarli ko'rinmas darajada hal etilgani aytilmoqda.

Narx siyosati va boshqa kutilayotgan qurilmalar

Bunday innovatsion texnologiya arzon turmasligi aniq. Manbalarga ko'ra, yangi buklanuvchi iPhone narxi 2000 AQSh dollaridan oshishi mumkin. Garchi bu narx ko'pchilik uchun yuqori tuyulsa-da, 3500 dollarlik Apple Vision Pro garniturasidan arzonroqdir. Dastlabki sinovdan o'tkazgan foydalanuvchilar qurilmaning umumiy taassuroti ijobiy ekanini ta'kidlashgan.

Sentyabr oyidagi taqdimotda faqat buklanuvchi telefon bilan cheklanib qolmaslik rejalashtirilgan. ixbt.com ma'lumotlariga ko'ra, tadbirda yangi avlod AirPods quloqchinlari, HomePod karnaylari hamda iPhone 18 liniyasiga oid yangiliklar ham e'lon qilinishi kutilmoqda. Bunda Apple odatdagidan farqli ravishda, avval iPhone 18 Pro va Pro Max kabi yuqori darajadagi modellarni, standart iPhone 18 qurilmasini esa oradan olti oy o'tib chiqarishi taxmin qilinmoqda.

AppleiPhoneBuklanuvchi telefonTexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

LG televizorlaridagi zaifliklar: ovoz yozish va xavfsizlik masalalariLG televizorlaridagi zaifliklar: ovoz yozish va xavfsizlik masalalariBugun, 20:24Noutbuklar uchun 96 GB sigʻimli LPDDR5X LPCAMM2 xotira moduli taqdim etildiNoutbuklar uchun 96 GB sigʻimli LPDDR5X LPCAMM2 xotira moduli taqdim etildiBugun, 19:20Samsung Galaxy A07s hamyonbop smartfoni savdoga chiqarildiSamsung Galaxy A07s hamyonbop smartfoni savdoga chiqarildiBugun, 18:57Xiaomi kompaniyasi dunyodagi ilk Xring O3 chipli va LPDDR6 xotirali 18 Fold smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi dunyodagi ilk Xring O3 chipli va LPDDR6 xotirali 18 Fold smartfonini taqdim etdiBugun, 18:26Huawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklamaHuawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklamaBugun, 16:54Qrimlik havaskor astronom diametri 100 metrlik yangi asteroidni kashf etdiQrimlik havaskor astronom diametri 100 metrlik yangi asteroidni kashf etdiBugun, 16:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi