AQSH Markaziy Osiyo davlatlaridan Eron bilan savdo qilishni to‘xtatishni talab qilmoqda

·86·Dunyo
AQSH Markaziy Osiyo davlatlaridan Eron bilan savdo qilishni to‘xtatishni talab qilmoqda

Vashington Tehronga qarshi siyosatni keskin kuchaytirdi va mintaqa mamlakatlariga nisbatan jiddiy qadam tashladi. Axios nashrining xabar berishicha, AQSH elchixonalariga Markaziy Osiyo davlatlaridan Eron bilan har qanday savdo-sotiqni zudlik bilan va tizimli ravishda to‘xtatishni talab qilish topshirilgan. Xo‘sh, bu ultimatum ortidan qanday xavflar yashirin va O‘zbekistonning Eron bilan savdo aloqalariga bu qanday ta’sir qiladi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — ikki davlat o‘rtasidagi savdo hajmi va iqtisodiyotimiz uchun muhim bo‘lgan koridorlarning aniq ko‘rsatkichlarini ochib beramiz.

AQSHning qat’iy demarshi va sanksiyalar xavfi

Amerika rasmiylarining bayonotiga ko‘ra, Eron bilan biznes yuritishni davom ettirayotgan davlatlar, kompaniyalar va xususiy shaxslar qattiq sanksiyalarga duch kelishi hamda dollar tizimidan uzib qo‘yilishi mumkin.

  • Talablarning mohiyati: Diplomatik kanallar orqali Eron kompaniyalarining noqonuniy tijorat faoliyatini aniqlash va ularga chek qo‘yish talab qilinmoqda.

  • Markaziy Osiyoning munosabati: Hozircha mintaqa davlatlarining ushbu talabga qanday munosabat bildirayotgani rasman ochiqlanmagan.

«Eron bilan savdoni davom ettirayotgan har qanday shaxs yoki kompaniya sanksiyalar ostida qolib, dollar tizimidan uzib qo‘yilishi mumkin», — deya ogohlantiradi AQSH rasmiylari.

O‘zbekiston va Eron savdo aloqalaridagi ko‘rsatkichlar

O‘zbekistonning Eron bilan iqtisodiy hamkorligi umumiy tashqi savdoda katta ulushni egallamasa ham, logistika va infratuzilma uchun strategik ahamiyatga ega:

Ko‘rsatkichlar turi

Ma’lumotlar va miqdorlar

Tovarooborot (Yanvar–Iyun 2026)

305 million dollar (o‘tgan yilga nisbatan 37.5 foizga o‘sgan)

To‘g‘ridan to‘g‘ri savdo ulushi

O‘zbekiston umumiy tashqi savdosining 1 foizidan kamroq qismi

Qo‘shma loyihalar

Ayni paytda 29 ta investitsiya va ishlab chiqarish loyihalari amalga oshirilmoqda

Asosiy yechim va tranzit xavfi

Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng asosiy masala — nima uchun inkor etib bo‘lmaydigan bu talab O‘zbekiston uchun sezgir hisoblanadi? Eng muhim yechim va raqam shundaki, garchi to‘g‘ri savdo kichik bo‘lsa-da, O‘zbekistonning jami importining qariyb 9 foizi (jumladan, texnologik asbob-uskunalarning 14.8 foizi) hamda eksportning taxminan 10 foizi (tekstil va paxta tolasi) aynan Eron portlari va transport koridorlari orqali o‘tadi.

Sizningcha, AQSHning bu talabi Markaziy Osiyo logistikasi va O‘zbekistonning tashqi savdo aloqalariga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim tahlilni yaqinlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

G‘arb pozitsiyasi va global tizim zaiflashmoqda: Sergey Lavrovning shov-shuvli bayonotiG‘arb pozitsiyasi va global tizim zaiflashmoqda: Sergey Lavrovning shov-shuvli bayonotiBugun, 12:35Shifoxona avtoturargohida yong‘in chiqib, 28 ta avtomobil zararlandiShifoxona avtoturargohida yong‘in chiqib, 28 ta avtomobil zararlandiBugun, 12:11Shavkat Rahmonov O‘zbekistondan ko‘chib ketgandan keyingi og‘ir hayoti haqida ochiq so‘zladiShavkat Rahmonov O‘zbekistondan ko‘chib ketgandan keyingi og‘ir hayoti haqida ochiq so‘zladiBugun, 11:558 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?8 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?Bugun, 09:19Turist suvga sakrab, fojiali halokatga uchradiTurist suvga sakrab, fojiali halokatga uchradiBugun, 01:28Otning bosh suyagi ortidan ikki tish chiqdiOtning bosh suyagi ortidan ikki tish chiqdiBugun, 01:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada