AQSH Markaziy Osiyo davlatlaridan Eron bilan savdo qilishni to‘xtatishni talab qilmoqda
Vashington Tehronga qarshi siyosatni keskin kuchaytirdi va mintaqa mamlakatlariga nisbatan jiddiy qadam tashladi. Axios nashrining xabar berishicha, AQSH elchixonalariga Markaziy Osiyo davlatlaridan Eron bilan har qanday savdo-sotiqni zudlik bilan va tizimli ravishda to‘xtatishni talab qilish topshirilgan. Xo‘sh, bu ultimatum ortidan qanday xavflar yashirin va O‘zbekistonning Eron bilan savdo aloqalariga bu qanday ta’sir qiladi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — ikki davlat o‘rtasidagi savdo hajmi va iqtisodiyotimiz uchun muhim bo‘lgan koridorlarning aniq ko‘rsatkichlarini ochib beramiz.
AQSHning qat’iy demarshi va sanksiyalar xavfi
Amerika rasmiylarining bayonotiga ko‘ra, Eron bilan biznes yuritishni davom ettirayotgan davlatlar, kompaniyalar va xususiy shaxslar qattiq sanksiyalarga duch kelishi hamda dollar tizimidan uzib qo‘yilishi mumkin.
Talablarning mohiyati: Diplomatik kanallar orqali Eron kompaniyalarining noqonuniy tijorat faoliyatini aniqlash va ularga chek qo‘yish talab qilinmoqda.
Markaziy Osiyoning munosabati: Hozircha mintaqa davlatlarining ushbu talabga qanday munosabat bildirayotgani rasman ochiqlanmagan.
«Eron bilan savdoni davom ettirayotgan har qanday shaxs yoki kompaniya sanksiyalar ostida qolib, dollar tizimidan uzib qo‘yilishi mumkin», — deya ogohlantiradi AQSH rasmiylari.
O‘zbekiston va Eron savdo aloqalaridagi ko‘rsatkichlar
O‘zbekistonning Eron bilan iqtisodiy hamkorligi umumiy tashqi savdoda katta ulushni egallamasa ham, logistika va infratuzilma uchun strategik ahamiyatga ega:
Ko‘rsatkichlar turi
Ma’lumotlar va miqdorlar
Tovarooborot (Yanvar–Iyun 2026)
305 million dollar (o‘tgan yilga nisbatan 37.5 foizga o‘sgan)
To‘g‘ridan to‘g‘ri savdo ulushi
O‘zbekiston umumiy tashqi savdosining 1 foizidan kamroq qismi
Qo‘shma loyihalar
Ayni paytda 29 ta investitsiya va ishlab chiqarish loyihalari amalga oshirilmoqda
Asosiy yechim va tranzit xavfi
Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng asosiy masala — nima uchun inkor etib bo‘lmaydigan bu talab O‘zbekiston uchun sezgir hisoblanadi? Eng muhim yechim va raqam shundaki, garchi to‘g‘ri savdo kichik bo‘lsa-da, O‘zbekistonning jami importining qariyb 9 foizi (jumladan, texnologik asbob-uskunalarning 14.8 foizi) hamda eksportning taxminan 10 foizi (tekstil va paxta tolasi) aynan Eron portlari va transport koridorlari orqali o‘tadi.
Sizningcha, AQSHning bu talabi Markaziy Osiyo logistikasi va O‘zbekistonning tashqi savdo aloqalariga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim tahlilni yaqinlaringizga ulashing!
…