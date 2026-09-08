Shavkat Mirziyoyev Belgradga yetib bordi: Qiruvchi uchoqlar kuzatuvi va kutilayotgan muhim kelishuvlar
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan birga rasmiy tashrif bilan Serbiya poytaxti Belgrad shahriga keldi. Oliy martabali mehmonlarni kutib olish jarayoni yuksak diplomatik ehtirom bilan boshlandi: Serbiya havo hududida O‘zbekiston yetakchisining samolyotini mezbon mamlakat Harbiy havo kuchlarining maxsus qiruvchi uchoqlari kuzatib bordi. Poytaxtdagi Nikola Tesla nomidagi xalqaro aeroportda davlatimiz rahbarini Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuchich va uning rafiqasi shaxsan qarshi oldi. Xo‘sh, ushbu tarixiy tashrif doirasida qanday muhim tadbirlar rejalashtirilgan va ikki davlat o‘rtasida qanday hujjatlar imzolanadi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — oliy darajadagi muzokaralar kun tartibi va o‘tkazilishi kutilayotgan biznes forumining barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.
Aeroportdagi tantanali qabul va davlat darajasidagi ehtirom
Belgrad aeroportida O‘zbekiston delegatsiyasini qarshi olish marosimi ko‘tarinki ruhda o‘tdi:
Harbiy sharaf va ehtirom: Serbiya osmoniga kirishi bilanoq Prezident samolyotiga Harbiy havo kuchlari qiruvchilari hamrohlik qilib, xavfsiz kuzatuvni ta’minladi;
Davlat rahbarlarining uchrashuvi: Aeroportda Aleksandr Vuchich rafiqasi bilan oliy martabali mehmonlarni iliq qarshi olib, samimiy muloqot o‘rnatdi;
Tantanali tadbir: Marosim davomida har ikkala mamlakatning davlat bayroqlari ko‘tarildi va Faxriy qorovul saf tortdi.
Iqtisodiy aloqalar va ishbilarmonlik muhiti
Tashrif doirasida ikki tomonlama savdo-iqtisodiy munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqish asosiy maqsad etib belgilangan:
Biznes forumi tadbiri: Rasmiy dastur doirasida ikki mamlakat rasmiy doiralari hamda yirik ishbilarmonlari ishtirokida keng ko‘lamli biznes forumi o‘tkaziladi;
Yangi investitsiya loyihalari: Tadbirkorlar o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqalarni mustahkamlash va yangi qo‘shma ishlab chiqarish quvvatlarini yo‘lga qo‘yish masalalari muhokama qilinadi;
O‘zaro savdoni rivojlantirish: Markaziy Osiyo va Bolqon mintaqasi o‘rtasidagi eksport-import imkoniyatlarini kengaytirish bo‘yicha amaliy qadamlar belgilanadi.
Asosiy yechim va imzolanadigan salmoqli hujjatlar
Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng muhim masala — mazkur rasmiy tashrif natijasida ikki tomonlama munosabatlarda qanday amaliy o‘zgarishlar yuz berishidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, tashrifning asosiy siyosiy va amaliy tadbirlari ertaga bo‘lib o‘tadigan oliy darajadagi rasmiy muzokaralar bilan davom etadi. Uchrashuvlar yakunlari bo‘yicha O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasidagi hamkorlikni strategik darajada mustahkamlashga qaratilgan salmoqli ikki tomonlama hujjatlar to‘plamini qabul qilish ko‘zda tutilgan.
Sizningcha, O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasidagi oliy darajadagi muzokaralar ikki davlat iqtisodiy aloqalariga qanday yangi imkoniyatlar eshigini ochadi? Bolqon davlatlari bilan savdo-sotiq aloqalari qaysi sohalarda tezroq rivojlanishi mumkin deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim diplomatik xabarni do‘stlaringizga ulashing!
…