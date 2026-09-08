Shavkat Mirziyoyev Belgradga yetib bordi: Qiruvchi uchoqlar kuzatuvi va kutilayotgan muhim kelishuvlar

·53·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Belgradga yetib bordi: Qiruvchi uchoqlar kuzatuvi va kutilayotgan muhim kelishuvlar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan birga rasmiy tashrif bilan Serbiya poytaxti Belgrad shahriga keldi. Oliy martabali mehmonlarni kutib olish jarayoni yuksak diplomatik ehtirom bilan boshlandi: Serbiya havo hududida O‘zbekiston yetakchisining samolyotini mezbon mamlakat Harbiy havo kuchlarining maxsus qiruvchi uchoqlari kuzatib bordi. Poytaxtdagi Nikola Tesla nomidagi xalqaro aeroportda davlatimiz rahbarini Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuchich va uning rafiqasi shaxsan qarshi oldi. Xo‘sh, ushbu tarixiy tashrif doirasida qanday muhim tadbirlar rejalashtirilgan va ikki davlat o‘rtasida qanday hujjatlar imzolanadi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — oliy darajadagi muzokaralar kun tartibi va o‘tkazilishi kutilayotgan biznes forumining barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.

Shavkat Mirziyoyev Belgradga yetib bordi: Qiruvchi uchoqlar kuzatuvi va kutilayotgan muhim kelishuvlarShavkat Mirziyoyev Belgradga yetib bordi: Qiruvchi uchoqlar kuzatuvi va kutilayotgan muhim kelishuvlar

Aeroportdagi tantanali qabul va davlat darajasidagi ehtirom

Belgrad aeroportida O‘zbekiston delegatsiyasini qarshi olish marosimi ko‘tarinki ruhda o‘tdi:

  • Harbiy sharaf va ehtirom: Serbiya osmoniga kirishi bilanoq Prezident samolyotiga Harbiy havo kuchlari qiruvchilari hamrohlik qilib, xavfsiz kuzatuvni ta’minladi;

  • Davlat rahbarlarining uchrashuvi: Aeroportda Aleksandr Vuchich rafiqasi bilan oliy martabali mehmonlarni iliq qarshi olib, samimiy muloqot o‘rnatdi;

  • Tantanali tadbir: Marosim davomida har ikkala mamlakatning davlat bayroqlari ko‘tarildi va Faxriy qorovul saf tortdi.

Shavkat Mirziyoyev Belgradga yetib bordi: Qiruvchi uchoqlar kuzatuvi va kutilayotgan muhim kelishuvlarShavkat Mirziyoyev Belgradga yetib bordi: Qiruvchi uchoqlar kuzatuvi va kutilayotgan muhim kelishuvlar

Iqtisodiy aloqalar va ishbilarmonlik muhiti

Tashrif doirasida ikki tomonlama savdo-iqtisodiy munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqish asosiy maqsad etib belgilangan:

  • Biznes forumi tadbiri: Rasmiy dastur doirasida ikki mamlakat rasmiy doiralari hamda yirik ishbilarmonlari ishtirokida keng ko‘lamli biznes forumi o‘tkaziladi;

  • Yangi investitsiya loyihalari: Tadbirkorlar o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqalarni mustahkamlash va yangi qo‘shma ishlab chiqarish quvvatlarini yo‘lga qo‘yish masalalari muhokama qilinadi;

  • O‘zaro savdoni rivojlantirish: Markaziy Osiyo va Bolqon mintaqasi o‘rtasidagi eksport-import imkoniyatlarini kengaytirish bo‘yicha amaliy qadamlar belgilanadi.

Shavkat Mirziyoyev Belgradga yetib bordi: Qiruvchi uchoqlar kuzatuvi va kutilayotgan muhim kelishuvlar

Asosiy yechim va imzolanadigan salmoqli hujjatlar

Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng muhim masala — mazkur rasmiy tashrif natijasida ikki tomonlama munosabatlarda qanday amaliy o‘zgarishlar yuz berishidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, tashrifning asosiy siyosiy va amaliy tadbirlari ertaga bo‘lib o‘tadigan oliy darajadagi rasmiy muzokaralar bilan davom etadi. Uchrashuvlar yakunlari bo‘yicha O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasidagi hamkorlikni strategik darajada mustahkamlashga qaratilgan salmoqli ikki tomonlama hujjatlar to‘plamini qabul qilish ko‘zda tutilgan.

Sizningcha, O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasidagi oliy darajadagi muzokaralar ikki davlat iqtisodiy aloqalariga qanday yangi imkoniyatlar eshigini ochadi? Bolqon davlatlari bilan savdo-sotiq aloqalari qaysi sohalarda tezroq rivojlanishi mumkin deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim diplomatik xabarni do‘stlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich muzokaralari yakunlandi: Erkin savdo, mehnat migratsiyasiShavkat Mirziyoyev va Aleksandr Vuchich muzokaralari yakunlandi: Erkin savdo, mehnat migratsiyasiBugun, 18:34Serbiya saroyida Shavkat Mirziyoyevni tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdiSerbiya saroyida Shavkat Mirziyoyevni tantanali kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdiBugun, 18:26O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?Bugun, 14:14O‘qituvchilarga 1 million so‘mdan ortiq mukofot beriladi: Kutilayotgan to‘lovlarO‘qituvchilarga 1 million so‘mdan ortiq mukofot beriladi: Kutilayotgan to‘lovlarBugun, 14:04Ertaga O‘zbekistonda havo isishi kutilmoqdaErtaga O‘zbekistonda havo isishi kutilmoqdaBugun, 13:20Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!Bugun, 09:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi