Yer savdosida muhim o‘zgarish: 3 oy sotilmagan yerlar uchun «tayyor paket» tizimi joriy etildi
O‘zbekistonda davlat mulkini boshqarish, uzoq yillar bo‘sh yotgan hududlarni iqtisodiy muomalaga chiqarish hamda investorlarga yer ajratish tartibida mutlaqo yangi davr boshlandi. Prezidentning yangi qaroriga binoan, auksionlarda uzoq vaqt davomida xaridor topmagan noqishloq yer maydonlarini yuridik shaxslarning ustav kapitaliga ulush sifatida kiritishning shaffof mexanizmi tasdiqlandi. Bundan tashqari, qurilish sohasidagi byurokratik to‘siqlarga butunlay chek qo‘yish maqsadida yer uchastkalarini barcha arxitekturaviy ruxsatnomalari rasmiylashtirilgan «tayyor paket» ko‘rinishida savdoga chiqarish tizimi yo‘lga qo‘yilmoqda. Xo‘sh, xaridorsiz qolgan yerlarga qanday egalik qilish mumkin, auksionda yagona talabgor ishtirok etsa nima bo‘ladi va xususiylashtirilgan mulklar bo‘yicha ijara shartnomalari qayta tuziladimi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — «tayyor paket» xarajatlarini qoplash tartibi hamda investorlar uchun yaratilayotgan yangi qulayliklar bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
Sotilmagan yerlar ustav kapitaliga: Bitta talabgor bo‘lsa ham qaror qabul qilinadi
Olis va xaridorlar uchun jozibador bo‘lmagan yer uchastkalarini rivojlantirish uchun quyidagi qulay shartlar belgilandi:
3 oylik muddat va ustav kapitali: Boshlang‘ich narxi bosqichma-bosqich pasaytirilgan bo‘lsa-da, uch oydan ortiq vaqt davomida sotilmay yotgan qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallanmagan yerlarning mulk va ijara huquqi yuridik shaxslarning ustav fondiga kiritiladi;
Aniq loyiha sharti: Mazkur mexanizm ochiq elektron auksion orqali va ushbu yerda aniq investitsiya loyihasini amalga oshirish majburiyati bilan taqdim etiladi;
Yagona talabgor imkoniyati: Agar ochiq savdolarda hatto bittagina ishtirokchi qatnashsa ham, yerga bo‘lgan huquq e’lon qilingan narxda uning ustav kapitaliga kiritiladi;
Ulushni qayta sotib olish: Yer evaziga korxonada shakllangan davlat ulushi keyinchalik navbatdan tashqari tartibda mazkur yuridik shaxsning o‘ziga to‘liq sotib olish uchun taklif qilinadi.
«Bo‘sh yotgan yer hech kimga naf keltirmaydi. Uni biznes balansiga ulush sifatida kiritish — yangi ish o‘rinlari va ishlab chiqarish quvvatlarini yaratishning eng tezkor yechimidir», — deyiladi soha mutaxassislarining sharhida.
Eski ijara huquqlari saqlanadi va ortiqcha qog‘ozbozlik tugaydi
Davlat ko‘chmas mulkini sotib oluvchi tadbirkorlar uchun bir qator yengilliklar nazarda tutilmoqda:
Huquqlarning to‘liq saqlanishi: Davlat mulki obyektlari xususiylashtirilganda, unga tutash yer uchastkasiga nisbatan mavjud bo‘lgan umrbod egalik qilish, doimiy foydalanish va ijara huquqlari yangi egasiga to‘liq o‘tadi;
Shartnomalarni qayta tuzish bekor qilindi: Eng muhim qulayliklardan biri shundaki, bunday mulklar sotib olinganda yer uchastkasi bo‘yicha ijara shartnomalarini yangitdan rasmiylashtirish talab etilmaydi.
Investorlar uchun «tayyor paket» tizimi
Ko‘pchilik quruvchi va investorlarni qiziqtirgan eng muhim masala — yer olgandan keyingi oylab cho‘ziladigan ruxsatnoma olish jarayonlarini qanday qisqartirish mumkinligi edi. Eng muhim xulosa shundaki, endilikda yer uchastkalari savdoga chiqarilishidan oldin mahalliy hokimliklar va hududiy arxitektura-shaharsozlik kengashlari bilan to‘liq kelishiladi hamda qurilish uchun barcha zarur hujjatlar rasmiylashtirilgan holda «tayyor paket» sifatida taqdim etiladi. Bunda barcha xarajatlar dastlab mahalliy budjetdan qoplanib, auksion boshlang‘ich narxiga qo‘shiladi va yer sotilgach, tushgan mablag‘lardan to‘liq qoplanadi. Mazkur mexanizm, eng avvalo, tasdiqlangan bosh rejaga (master plan) ega zamonaviy hududlarda jadal qo‘llaniladi.
Sizningcha, auksionda sotilmay turgan yerlarni ustav kapitaliga kiritish va ruxsatnomalari oldindan tayyorlangan «tayyor paket» tizimi O‘zbekistonda biznes muhitini qay darajada yaxshilaydi? Bu amaliyot olis hududlarda tadbirkorlik rivojlanishiga turtki bo‘la oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim iqtisodiy yangilikni hamkasblaringiz hamda investor do‘stlaringizga ulashing!
…