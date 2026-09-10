Apple kompaniyasining ilk buklamafoni iPhone Duo taqdim etildi
Apple ilk bor bozorga chiqarilishi kutilayotgan buklamafonlar segmentida jiddiy qadam tashlab, oʻzining iPhone Duo qurilmasini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi gadjet suv va changdan himoyalanish boʻyicha bozordagi asosiy raqobatchisi boʻlgan Samsung Galaxy Z Fold8 modelidan yaqqol ustun kelib, Google Pixel 11 Pro Fold koʻrsatkichlari bilan tenglashdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, buklama smartfonlar uchun chang va mayda zarrachalar doimiy bosh ogʻrigʻi boʻlib kelgan. Bunday yot jismlar koʻpincha qurilmaning murakkab шарнир qismiga tushib, vaqt oʻtishi bilan uning ishdan chiqishiga sabab boʻladi. iPhone Duo taqdim etilgan IP68 standarti esa korpusga chang umuman kirmasligini kafolatlaydi.
Mustahkamlik va suvosti imkoniyatlariIshlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, yangi buklama smartfon suv ostiga 6 metr chuqurlikkacha va 30 daqiqagacha choʻkib ketganda ham oʻz ish faoliyatini saqlab qoladi. Shu bilan birga, texnologiya giganti mazkur himoya vaqti-vaqti bilan qurilmaning tabiiy eskirishi natijasida pasayib borishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.
Taqqoslash uchun, Samsung Galaxy Z Fold8 modeli IP48 darajasidagi himoya bilan jihozlangan boʻlib, u mayda chang zarralaridan himoyalanish borasida Apple qurilmasidan sezilarli darajada ortda qoladi. iPhone Duo modeli esa shunchaki standart himoya bilan cheklanib qolmay, oʻzining konstruktiv yechimlari bilan ham eʼtiborni tortadi.
Konstruksiya va amaldagi xususiyatlarQurilmaning mustahkamligi titan ramka, titan himoya qopqogʻi hamda oʻn qatlamdan iborat murakkab displey tuzilishi evaziga taʼminlanadi. Shunga qaramay, foydalanuvchilar qoʻliga yetib borgan dastlabki suratlardan koʻrinib turibdiki, 7,6 dyuymli katta ichki ekranda buklanadigan joydagi chiziq yaqqol koʻzga tashlanib turibdi. Mutaxassislar ekran animatsiyalarining goʻzalligini alohida eʼtirof etishmoqda.
Hozirgi kunda ushbu ilgʻor qurilmalar, jumladan, yangi avlod flagmanlari qatorida iPhone Duo modeli ham savdoga chiqarilish bosqichiga yetib keldi. Kelgusida qurilmaning real sharoitdagi sinovlari, xususan, uning mexanik qismlari qanchalik chidamli ekanini koʻrsatib beradi.
…