Apple kompaniyasining ilk buklamafoni iPhone Duo taqdim etildi

·16·Texno
Apple kompaniyasining ilk buklamafoni iPhone Duo taqdim etildi

Apple ilk bor bozorga chiqarilishi kutilayotgan buklamafonlar segmentida jiddiy qadam tashlab, oʻzining iPhone Duo qurilmasini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi gadjet suv va changdan himoyalanish boʻyicha bozordagi asosiy raqobatchisi boʻlgan Samsung Galaxy Z Fold8 modelidan yaqqol ustun kelib, Google Pixel 11 Pro Fold koʻrsatkichlari bilan tenglashdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, buklama smartfonlar uchun chang va mayda zarrachalar doimiy bosh ogʻrigʻi boʻlib kelgan. Bunday yot jismlar koʻpincha qurilmaning murakkab шарнир qismiga tushib, vaqt oʻtishi bilan uning ishdan chiqishiga sabab boʻladi. iPhone Duo taqdim etilgan IP68 standarti esa korpusga chang umuman kirmasligini kafolatlaydi.

Mustahkamlik va suvosti imkoniyatlari

Ishlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, yangi buklama smartfon suv ostiga 6 metr chuqurlikkacha va 30 daqiqagacha choʻkib ketganda ham oʻz ish faoliyatini saqlab qoladi. Shu bilan birga, texnologiya giganti mazkur himoya vaqti-vaqti bilan qurilmaning tabiiy eskirishi natijasida pasayib borishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.

Taqqoslash uchun, Samsung Galaxy Z Fold8 modeli IP48 darajasidagi himoya bilan jihozlangan boʻlib, u mayda chang zarralaridan himoyalanish borasida Apple qurilmasidan sezilarli darajada ortda qoladi. iPhone Duo modeli esa shunchaki standart himoya bilan cheklanib qolmay, oʻzining konstruktiv yechimlari bilan ham eʼtiborni tortadi.

Konstruksiya va amaldagi xususiyatlar

Qurilmaning mustahkamligi titan ramka, titan himoya qopqogʻi hamda oʻn qatlamdan iborat murakkab displey tuzilishi evaziga taʼminlanadi. Shunga qaramay, foydalanuvchilar qoʻliga yetib borgan dastlabki suratlardan koʻrinib turibdiki, 7,6 dyuymli katta ichki ekranda buklanadigan joydagi chiziq yaqqol koʻzga tashlanib turibdi. Mutaxassislar ekran animatsiyalarining goʻzalligini alohida eʼtirof etishmoqda.

Hozirgi kunda ushbu ilgʻor qurilmalar, jumladan, yangi avlod flagmanlari qatorida iPhone Duo modeli ham savdoga chiqarilish bosqichiga yetib keldi. Kelgusida qurilmaning real sharoitdagi sinovlari, xususan, uning mexanik qismlari qanchalik chidamli ekanini koʻrsatib beradi.

AppleiPhone DuoSamsungSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Unihertz Titan 2 Elite sotuvga chiqdiUnihertz Titan 2 Elite sotuvga chiqdiBugun, 15:27AQSh 2035 yilga borib yiliga 10 mingta kosmik raketa uchirmoqchiAQSh 2035 yilga borib yiliga 10 mingta kosmik raketa uchirmoqchiBugun, 14:50Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga egaApple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga egaBugun, 14:24Oy bazasida qanday oʻsimliklar yetishtirilishi maʼlum boʻldiOy bazasida qanday oʻsimliklar yetishtirilishi maʼlum boʻldiBugun, 13:56Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo smartfoni taqdim etildiApple kompaniyasining yangi iPhone Duo smartfoni taqdim etildiBugun, 13:21Vivo X500 Pro Max flagmani uchun professional suratga olish toʻplami taqdim etildiVivo X500 Pro Max flagmani uchun professional suratga olish toʻplami taqdim etildiBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi