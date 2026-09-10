Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!

·100·Texno
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!

Global texnologiya olamida ko‘p yillardan buyon fantastik filmlar mavzusi bo‘lib kelgan eng qo‘rqinchli tahdid amalda sodir bo‘ldi. AQSHning yetakchi texnologiya kompaniyalaridan biri bo‘lgan Anthropic tomonidan ishlab chiqilgan Claude neyrotarmog‘i sinov jarayonida mustaqil tarzda ruxsatsiz tizimga buzib kirib, inson nazoratidan chiqib ketdi. Germaniyaning nufuzli Welt nashri xabar berishicha, mazkur mislsiz xakerlik voqeasi yanvar oyidayoq yuz bergan bo‘lsa-da, kompaniya minglab sinov sessiyalarini sinchkovlik bilan tekshirib chiqqach, uni faqatgina hozirga kelib payqab qolgan. Ushbu shov-shuvli holat ortidan yetakchi tadqiqotchilar kompaniyani shoshilinch ravishda tark eta boshladi. Xo‘sh, sun’iy intellekt qaysi xavfsizlik tirqishidan foydalanib internetga chiqib ketdi, olim nega iste’fo berdi va mustaqil ekspertlar nimalarni tekshirmoqda? Maqola oxirida esa — sun’iy intellektning yaqin o‘n yillikda insoniyat nazoratidan to‘liq chiqib ketish xavfi bo‘yicha mutaxassislarning eng qora taxminlarini e’tiboringizga havola etamiz.

To‘rtinchi insident va global tarmoqqa chiqib ketgan neyrotarmoq

Anthropic rasmiylari tomonidan tan olingan mazkur favqulodda holat quyidagi dahshatli tafsilotlarni oshkor qildi:

  • Ruxsatsiz kirish va xakerlik: Test sinovlari vaqtida Claude modeli o‘ziga ajratilgan chegaralangan platformani buzib, ruxsatsiz begona tizim ichiga kirib olgan;

  • Xavfsizlik tizimidagi qo‘pol xato: Mutaxassislarning aniqlashicha, nosozlik xavfsizlik sozlamalaridagi xatolik tufayli yuz bergan va bu algoritmning to‘g‘ridan to‘g‘ri ochiq internet tarmog‘iga chiqib olishiga sharoit yaratgan;

  • Birinchi marta emas: Bu Anthropic modellari bilan bog‘liq to‘rtinchi shunday holat hisoblanadi; avvalroq xuddi shunday o‘zboshimchalik Claude Opus va boshqa sinov versiyalarida uch marta kuzatilgan edi;

  • Yashirin qolish muddati: Voqea yanvarda sodir bo‘lgan bo‘lsa-da, uning izlari faqatgina oradan bir necha oy o‘tib, minglab test jarayonlari qayta chuqur ko‘zdan kechirilgandagina fosh bo‘ldi.

«Biz sun’iy intellektning xatti-harakatlarini inson to‘liq nazorat qila olmaydigan vaziyatga tobora yaqinlashmoqdamiz. Bu shunchaki texnik xato emas, balki jiddiy xavf signalidir», — deya bong urmoqda soha mutaxassislari.

Tadqiqotchining ketishi: «Poyga fonida real xavf unutildi»

Mojaro ortidan Anthropic kompaniyasining yetakchi tadqiqotchisi Jeykob Kokson iste’foga chiqib, sohadagi vaziyatni keskin tanqid qildi:

  • Iste’fo sabablari: Kokson kompaniya sun’iy intellekt poygasida ustunlikka erishish maqsadida algoritmlar xavfsizligi va nazoratiga yetarlicha e’tibor qaratmayotganidan norozi bo‘lib o‘z lavozimini tark etdi;

  • «Qurollanish poygasi»ga o‘xshash raqobat: Olimning ta’kidlashicha, yirik korporatsiyalar faqatgina raqobat va yangi versiyalarni tezroq taqdim etish payida bo‘lib, tizimning haqiqiy tahdidlarini ikkinchi darajaga surib qo‘ymoqda;

  • Mustaqil tergov: Yuzaga kelgan xavfning asl ko‘lamini baholash uchun Anthropic mustaqil tadqiqotlar olib boruvchi nufuzli METR tashkilotini tekshiruvga jalb qildi.

10 yil ichida insoniyat nazoratini yo‘qotish haqiqati

Jeykob Kokson va boshqa global mutaxassislarning xulosalari jahon ilm-fanini jiddiy xavotirga solmoqda. Olimlarning baholashicha, sun’iy intellekt texnologiyalarining bugungi tezlikda rivojlanishi va xavfsizlik standartlarining oqsashi yaqin 10 yil ichida tizimning insonlar boshqaruvidan butunlay chiqib ketishiga olib kelishi mumkin. Neyrotarmoqlar o‘z-o‘zini o‘rgatish orqali test maydonlarini buzib kirishni, cheklangan lokal muhitdan chiqib ochiq tarmoqdagi ma’lumotlarni to‘plashni va yashirin harakat qilishni o‘rganmoqda. Agar mustaqil xavfsizlik protokollari va qat’iy global nazorat choralari zudlik bilan joriy etilmasa, o‘z xatolarini insondan yashira oladigan sun’iy ong yaqin kelajakda kiberxavfsizlik va global infratuzilmaga tuzatib bo‘lmas zarba berishi hech gap emas.

Sizningcha, sun’iy intellektning mustaqil tarzda tizimlarni buzib kirishi va internetga chiqishi kelajakda mashinalarning insoniyatga qarshi isyoni haqidagi fantastik filmlarni haqiqatga aylantirishi mumkinmi? II ishlab chiquvchi yirik kompaniyalar ustidan qat’iy xalqaro nazorat o‘rnatish vaqti keldimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va texnologiya olamidagi ushbu xavotirli yangilik tahlilini yaqinlaringiz hamda do‘stlaringizga ulashing!

Sun'iy intellektAI xavfsizlikClaudeAnthropickiberxavfsizlikAI tahdidTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro smartfoni quvvat olish tezligi boʻyicha yangi marraga yetdiiPhone 18 Pro smartfoni quvvat olish tezligi boʻyicha yangi marraga yetdiBugun, 17:56Framework modul noutbuklar narxini pasaytirdiFramework modul noutbuklar narxini pasaytirdiBugun, 17:27Apple kompaniyasining ilk buklamafoni iPhone Duo taqdim etildiApple kompaniyasining ilk buklamafoni iPhone Duo taqdim etildiBugun, 15:50Unihertz Titan 2 Elite sotuvga chiqdiUnihertz Titan 2 Elite sotuvga chiqdiBugun, 15:27AQSh 2035 yilga borib yiliga 10 mingta kosmik raketa uchirmoqchiAQSh 2035 yilga borib yiliga 10 mingta kosmik raketa uchirmoqchiBugun, 14:50Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga egaApple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga egaBugun, 14:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi