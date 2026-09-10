Framework modul noutbuklar narxini pasaytirdi
Modul va taʼmirlanishi oson qurilmalari bilan tanilgan Framework kompaniyasi joriy bozordagi qiyinchiliklarga qaramay, oʻz mahsulotlari narxini pasaytirishga muvaffaq boʻldi. Bu qadam global texnologiya bozorida xotira chiplari narxi oshib borayotgan bir paytda mutlaqo kutilmagan yangilik boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya xotira narxi qimmatlashishni boshlagan ilk kunlardanoq xaridorlarni noutbuklar qiymati oshishi mumkinligi haqida ochiq ravishda ogohlantirib kelgan edi. Biroq bu safar vaziyat oʻzgardi va ishlab chiqaruvchi oʻz rasmiy saytida mutlaqo teskari mazmundagi xabarni eʼlon qildi.
Arzonroq xotira topildiFramework vakillarining tushuntirishicha, narxlarning pasayishiga asosiy sabab sifatida yanada hamyonbop xotira manbasi topilgani koʻrsatilgan. Xususan, kompaniya mutaxassislari LPCAMM2 xotira modullarini oldingiga nisbatan pastroq narxda xarid qilish imkoniyatiga ega boʻlishdi.
Mazkur yondashuv bozordagi mavjud tendensiyalarga zid boʻlib, isteʼmolchilar uchun yaxshi moliyaviy yengillik yaratdi. Kompaniya oʻzining ochiqlik siyosatiga sodiq qolgan holda, har bir oʻzgarishni oʻz auditoriyasiga shaffof tarzda yetkazib kelmoqda.
Kelajakdagi narxlar va cheklovlarMutaxassislarning taʼkidlashicha, arzonroq xotira zaxirasi cheklangan hajmga ega. Shu sababli, pasaytirilgan narxlar uzoq muddat saqlanib qolmasligi va faqat muayyan vaqt davomida amal qilishi ehtimoli yuqori.
Shunga qaramamay, kelgusida ham shunga oʻxshash qulay shart-sharoitlar yoki muqobil arzon komponentlarni topish imkoniyati butunlay istisno qilinmaydi. Bu esa xaridorlarga kelgusida ham maqbul narxlarda texnika xarid qilish umidini beradi.
…