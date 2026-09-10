«Yandeks» sobiq rahbari Palantir bilan birlashdi: U Rossiyaga qanday xavf tug‘dirmoqda?
Global texnologiya bozorida va kiberxavfsizlik maydonida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan strategik kelishuv imzolandi. Rossiya bilan harbiy-texnologik qarshilikda faol ishtirok etib kelayotgan AQSHning mashhur Palantir kompaniyasi hamda «Yandeks»ning sobiq bosh direktori Arkadiy Voloj asos solgan Isroilning Nebius Group kompaniyasi o‘zaro strategik hamkorlikni rasman e’lon qildi. «Readovka» ma’lumotlariga tayanib xabar qilinishicha, ushbu kelishuv doirasida Volojning infratuzilmasi to‘g‘ridan to‘g‘ri Palantir'ning xavfsiz tizimiga integratsiya qilinadi. Eng e’tiborli jihati, bu kelishuv Palantir rahbari Aleks Karpning Ukraina mudofaa texnologiyalariga yirik sarmoya kiritishi bilan bir vaqtda sodir bo‘ldi.
Xo‘sh, Rossiya IT landshafti va xarita ma’lumotlarini mukammal biluvchi sobiq «Yandeks» jamoasi Amerika harbiy tuzilmalariga qanday yordam beradi, ushbu uch tomonlama ittifoqning asl maqsadi nima va Rossiya ichidagi raqamli tarmoqlar qanday taftish qilinadi? Maqola oxirida esa — ushbu texnologik alyansning geosiyosiy oqibatlari va media bozoridagi monopoliya bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.
Suveren sun’iy intellekt va himoyalangan perimetr: Ittifoq shartlari
Tomonlar imzolagan bitim sun’iy intellekt va bulutli hisoblash quvvatlarini birlashtirishga qaratilgan:
«Suveren II» bo‘yicha asosiy sherik: Nebius Group kompaniyasi Palantir tizimi uchun «suveren sun’iy intellekt» bo‘yicha imtiyozli infratuzilmaviy hamkorga aylandi;
Davlat va tijorat mijozlariga kirish huquqi: Palantir'ning tijoriy hamda davlat (harbiy va razvedka) mijozlari Nebius'ning ulkan bulutli hisoblash quvvatlaridan to‘g‘ridan to‘g‘ri foydalanish imkoniyatini qo‘lga kiritadi;
Yopiq tizimga integratsiya: Arkadiy Volojning infratuzilmasi bevosita Palantir platformasining eng himoyalangan Sovereign AI Operating System perimetri ichida to‘liq ishga tushiriladi.
«Bu shunchaki biznes kelishuvi emas, balki sun’iy intellekt quvvatlarini eng ilg‘or harbiy va razvedka dasturiy ta’minotlari bilan bevosita tutashtirishdir», — deya baholanmoqda tahlillarda.
Ukraina, Karp va Voloj: Uch tomonlama kuchli zanjir
Mazkur kelishuv tasodifiy emas, balki Palantir'ning oxirgi haftalardagi boshqa yirik loyihalari bilan uzviy bog‘liq:
Ukraina sobiq vaziriga sarmoya: Avgust oyi oxirida Palantir bosh direktori Aleks Karp Ukraina sobiq Mudofaa vaziri Mixail Fyodorovning yangi «defense-tech» kompaniyasiga birinchi va asosiy investor bo‘lib kirdi (Fyodorov Palantir texnologiyalarini Ukraina armiyasining nishonni aniqlash tizimlariga shaxsan tatbiq etgan shaxs hisoblanadi);
Uchinchi strategik bo‘g‘in: Voloj bilan tuzilgan ittifoq mazkur zanjirga uchinchi muhim elementni qo‘shdi;
Ma’lumotlar va tajribaga kirish: Palantir shu tariqa Rossiyaning eng yirik texnologik giganti — «Yandeks»ning sobiq jamoasi bazalariga, jumladan kartografik ma’lumotlar, foydalanuvchilar xulq-atvori va rus raqamli landshaftining eng zaif nuqtalariga doir chuqur bilimlarga ega bo‘ladi.
Ekspert fikri va reklama monopoliyasi muammosi
Siyosiy tahlilchi Andrey Medvedev ushbu vaziyat Rossiya xavfsizlik organlari va IT sektori uchun jiddiy signal ekanini qayd etdi:
Xavfsizlik bo‘yicha to‘liq audit: Ekspert vahimaga berilmasdan, Rossiya IT sektorini qaytadan sinchkovlik bilan tekshirib chiqishga, sobiq «Yandeks» jamoasining tashqi dunyo bilan qanday ma’lumot almashish imkoniyati qolganini baholashga chaqirdi;
Harbiy bosim instrumentlari: Tahlilchilar Palantir atrofida texnologik, harbiy va razvedkaviy qudrat amalda birlashayotganini va buning yakuniy maqsadi Rossiyaga qarshi harbiy-texnologik zarba vositalarini mukammallashtirish ekanini bildirmoqda;
Patriotik medialarning bo‘g‘ilishi: Bundan tashqari, ekspertlar «Yandeks» o‘zining reklama monopoliyasidan foydalanib, Rossiyadagi patriotik mediaresurslarni daromadsiz qoldirayotganini, reklama yo‘qligi ularning faoliyatiga og‘ir zarba berayotganini va endilikda bu sohadagi bosim yanada kuchayishini ta’kidlamoqda.
Kibermakondagi yangi kuchlar muvozanati
Palantir va Nebius Group o‘rtasidagi ushbu kelishuv raqamli urushlar va sun’iy intellekt qarshiligi yangi, yanada murakkab bosqichga chiqqanini isbotlaydi. Bir tomondan, global harbiy IT kompaniyasining salohiyati oshsa, ikkinchi tomondan, Rossiyaning yirik raqamli infratuzilmasini yaratgan tajribali mutaxassislarning G‘arb mudofaa ekotizimiga qo‘shilishi kuzatilmoqda. Ushbu ittifoq nafaqat jang maydonidagi raqamli nishonlarni aniqlashni takomillashtiradi, balki Rossiyaning o‘z ichidagi sun’iy intellekt va bulutli servislarning xorijiy bog‘liqligini qayta ko‘rib chiqishga majbur qiladi.
Sizningcha, «Yandeks»ning sobiq asoschilari va mutaxassislarining AQSH harbiy IT tizimlari bilan birlashishi Rossiyaning ichki raqamli xavfsizligi uchun qanchalik jiddiy tahdid tug‘diradi? Raqamli texnologiyalar davrida dasturchilar va IT kompaniyalarning siyosiy betarafligini saqlab qolish mumkinmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yuqori texnologiyalar hamda geosiyosat olamidagi ushbu muhim voqea tahlilini yaqinlaringiz va IT sohasiga qiziquvchi do‘stlaringizga ulashing!
…