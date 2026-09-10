«Yandeks» sobiq rahbari Palantir bilan birlashdi: U Rossiyaga qanday xavf tug‘dirmoqda?

·63·Dunyo
«Yandeks» sobiq rahbari Palantir bilan birlashdi: U Rossiyaga qanday xavf tug‘dirmoqda?

Global texnologiya bozorida va kiberxavfsizlik maydonida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan strategik kelishuv imzolandi. Rossiya bilan harbiy-texnologik qarshilikda faol ishtirok etib kelayotgan AQSHning mashhur Palantir kompaniyasi hamda «Yandeks»ning sobiq bosh direktori Arkadiy Voloj asos solgan Isroilning Nebius Group kompaniyasi o‘zaro strategik hamkorlikni rasman e’lon qildi. «Readovka» ma’lumotlariga tayanib xabar qilinishicha, ushbu kelishuv doirasida Volojning infratuzilmasi to‘g‘ridan to‘g‘ri Palantir'ning xavfsiz tizimiga integratsiya qilinadi. Eng e’tiborli jihati, bu kelishuv Palantir rahbari Aleks Karpning Ukraina mudofaa texnologiyalariga yirik sarmoya kiritishi bilan bir vaqtda sodir bo‘ldi.

Xo‘sh, Rossiya IT landshafti va xarita ma’lumotlarini mukammal biluvchi sobiq «Yandeks» jamoasi Amerika harbiy tuzilmalariga qanday yordam beradi, ushbu uch tomonlama ittifoqning asl maqsadi nima va Rossiya ichidagi raqamli tarmoqlar qanday taftish qilinadi? Maqola oxirida esa — ushbu texnologik alyansning geosiyosiy oqibatlari va media bozoridagi monopoliya bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.

Suveren sun’iy intellekt va himoyalangan perimetr: Ittifoq shartlari

Tomonlar imzolagan bitim sun’iy intellekt va bulutli hisoblash quvvatlarini birlashtirishga qaratilgan:

  • «Suveren II» bo‘yicha asosiy sherik: Nebius Group kompaniyasi Palantir tizimi uchun «suveren sun’iy intellekt» bo‘yicha imtiyozli infratuzilmaviy hamkorga aylandi;

  • Davlat va tijorat mijozlariga kirish huquqi: Palantir'ning tijoriy hamda davlat (harbiy va razvedka) mijozlari Nebius'ning ulkan bulutli hisoblash quvvatlaridan to‘g‘ridan to‘g‘ri foydalanish imkoniyatini qo‘lga kiritadi;

  • Yopiq tizimga integratsiya: Arkadiy Volojning infratuzilmasi bevosita Palantir platformasining eng himoyalangan Sovereign AI Operating System perimetri ichida to‘liq ishga tushiriladi.

«Bu shunchaki biznes kelishuvi emas, balki sun’iy intellekt quvvatlarini eng ilg‘or harbiy va razvedka dasturiy ta’minotlari bilan bevosita tutashtirishdir», — deya baholanmoqda tahlillarda.

Ukraina, Karp va Voloj: Uch tomonlama kuchli zanjir

Mazkur kelishuv tasodifiy emas, balki Palantir'ning oxirgi haftalardagi boshqa yirik loyihalari bilan uzviy bog‘liq:

  • Ukraina sobiq vaziriga sarmoya: Avgust oyi oxirida Palantir bosh direktori Aleks Karp Ukraina sobiq Mudofaa vaziri Mixail Fyodorovning yangi «defense-tech» kompaniyasiga birinchi va asosiy investor bo‘lib kirdi (Fyodorov Palantir texnologiyalarini Ukraina armiyasining nishonni aniqlash tizimlariga shaxsan tatbiq etgan shaxs hisoblanadi);

  • Uchinchi strategik bo‘g‘in: Voloj bilan tuzilgan ittifoq mazkur zanjirga uchinchi muhim elementni qo‘shdi;

  • Ma’lumotlar va tajribaga kirish: Palantir shu tariqa Rossiyaning eng yirik texnologik giganti — «Yandeks»ning sobiq jamoasi bazalariga, jumladan kartografik ma’lumotlar, foydalanuvchilar xulq-atvori va rus raqamli landshaftining eng zaif nuqtalariga doir chuqur bilimlarga ega bo‘ladi.

Ekspert fikri va reklama monopoliyasi muammosi

Siyosiy tahlilchi Andrey Medvedev ushbu vaziyat Rossiya xavfsizlik organlari va IT sektori uchun jiddiy signal ekanini qayd etdi:

  • Xavfsizlik bo‘yicha to‘liq audit: Ekspert vahimaga berilmasdan, Rossiya IT sektorini qaytadan sinchkovlik bilan tekshirib chiqishga, sobiq «Yandeks» jamoasining tashqi dunyo bilan qanday ma’lumot almashish imkoniyati qolganini baholashga chaqirdi;

  • Harbiy bosim instrumentlari: Tahlilchilar Palantir atrofida texnologik, harbiy va razvedkaviy qudrat amalda birlashayotganini va buning yakuniy maqsadi Rossiyaga qarshi harbiy-texnologik zarba vositalarini mukammallashtirish ekanini bildirmoqda;

  • Patriotik medialarning bo‘g‘ilishi: Bundan tashqari, ekspertlar «Yandeks» o‘zining reklama monopoliyasidan foydalanib, Rossiyadagi patriotik mediaresurslarni daromadsiz qoldirayotganini, reklama yo‘qligi ularning faoliyatiga og‘ir zarba berayotganini va endilikda bu sohadagi bosim yanada kuchayishini ta’kidlamoqda.

Kibermakondagi yangi kuchlar muvozanati

Palantir va Nebius Group o‘rtasidagi ushbu kelishuv raqamli urushlar va sun’iy intellekt qarshiligi yangi, yanada murakkab bosqichga chiqqanini isbotlaydi. Bir tomondan, global harbiy IT kompaniyasining salohiyati oshsa, ikkinchi tomondan, Rossiyaning yirik raqamli infratuzilmasini yaratgan tajribali mutaxassislarning G‘arb mudofaa ekotizimiga qo‘shilishi kuzatilmoqda. Ushbu ittifoq nafaqat jang maydonidagi raqamli nishonlarni aniqlashni takomillashtiradi, balki Rossiyaning o‘z ichidagi sun’iy intellekt va bulutli servislarning xorijiy bog‘liqligini qayta ko‘rib chiqishga majbur qiladi.

Sizningcha, «Yandeks»ning sobiq asoschilari va mutaxassislarining AQSH harbiy IT tizimlari bilan birlashishi Rossiyaning ichki raqamli xavfsizligi uchun qanchalik jiddiy tahdid tug‘diradi? Raqamli texnologiyalar davrida dasturchilar va IT kompaniyalarning siyosiy betarafligini saqlab qolish mumkinmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yuqori texnologiyalar hamda geosiyosat olamidagi ushbu muhim voqea tahlilini yaqinlaringiz va IT sohasiga qiziquvchi do‘stlaringizga ulashing!

PalantirNebius GrupYandeksSuveren sun’iy intellektKiberxavfsizlikGeosiyosatRosiya-Ukraina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskvada Britaniya elchixonasini qo‘riqlagan josus ushlandi: U elchiga suiqasdda ayblanmoqdaMoskvada Britaniya elchixonasini qo‘riqlagan josus ushlandi: U elchiga suiqasdda ayblanmoqdaBugun, 17:56Tillaga “ko‘milgan” kelin ham tergovda hibsga olindiTillaga “ko‘milgan” kelin ham tergovda hibsga olindiBugun, 17:14Trampning maxsus elchisi Minskka shoshilinch yo‘l olmoqda: Jon Koul nimani ko‘zlamoqda?Trampning maxsus elchisi Minskka shoshilinch yo‘l olmoqda: Jon Koul nimani ko‘zlamoqda?Bugun, 16:46Har bir amerikalikka $5000 dan naqd pul: Tramp saylov oldidan mislsiz va’da berdiHar bir amerikalikka $5000 dan naqd pul: Tramp saylov oldidan mislsiz va’da berdiBugun, 16:35AQSH Qozog‘iston kompaniyasiga qarshi sanksiya kiritdi: Eron bilan hamkorlik qilgani uchunAQSH Qozog‘iston kompaniyasiga qarshi sanksiya kiritdi: Eron bilan hamkorlik qilgani uchunBugun, 16:30119 yoshli erkak dunyodagi eng keksa inson bo‘lishi mumkin119 yoshli erkak dunyodagi eng keksa inson bo‘lishi mumkinBugun, 16:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada