22 yoshli erkak jinoiy guruh bilan 181 mln funtlik bitkoinni o‘g‘irladi

·11·Dunyo
22 yoshli erkak jinoiy guruh bilan 181 mln funtlik bitkoinni o‘g‘irladi

Kriptovalyuta bilan bog‘liq yirik jinoiy tarmoqning yetakchilaridan biri bo‘lgan 22 yoshli Meloun Lam bitkoin o‘g‘irlashda ishtirok etganini tan oldi. Singapur fuqarosi bo‘lgan Lam boy kriptovalyuta sarmoyadorlarini nishonga olgan xalqaro kiberjinoyat tarmog‘iga boshchilik qilgan.

Jinoiy guruh o‘g‘irlangan mablag‘larni qimmatbaho avtomobillar, hashamatli uylar, xususiy samolyotlar va ko‘ngilochar kechalarga sarflagan. Lam internetda «Anne Hathaway», «$$$» va «King Greavy» kabi taxalluslardan foydalangan.

Jinoiy tarmoqning eng yirik hujumlaridan birida Lam va uning sheriklari bir jabrlanuvchidan 4 100 dan ortiq bitkoinni o‘g‘irlagan. O‘sha paytda ularning qiymati 181 million funt sterling yoki 245 million dollardan ziyod bo‘lgan.

Guruh boy kriptovalyuta egalariga nisbatan murakkab «ijtimoiy muhandislik» firibgarlik sxemalaridan foydalangan. Ular jabrlanuvchilarni aldov orqali kriptovalyuta hamyonlarini bo‘shatish imkonini beruvchi ma’lumotlarni berishga ishontirgan. Bu haqda Need To Know xabar berdi.

2024 yil avgust oyidagi o‘g‘irlik vaqtida Lamning ikki sherigi o‘zini Google va kriptovalyuta birjasi Gemini vakillari sifatida tanishtirgan. Vashingtondagi jabrlanuvchi ularga Google Drive'iga kirish imkoniyatini bergan va xavfsizlik kodlarini ma’lum qilgan. Shundan so‘ng jinoiy guruh 4 100 dan ortiq bitkoinni qo‘lga kiritgan.

O‘g‘irlangan kriptovalyutani qonuniylashtirishga uringan jinoyatchilar keyinchalik mablag‘larni dabdabali hayotga sarflay boshlagan. Sud hujjatlariga ko‘ra, Lam Los-Anjelesdagi tungi klubda bir kechada 569 ming dollardan ortiq pul sarflagan.

FBR ma’lumotlariga ko‘ra, uning xaridlari orasida 2 million dollarlik qo‘l soati va 30 dan ortiq luks avtomobil, jumladan, maxsus buyurtma asosida tayyorlangan Porsche, Lamborghini va Ferrarilar bo‘lgan.

Jinoiy tarmoqning boshqa a’zolari Mayami, Los-Anjeles va Hemptonsda hashamatli uylar ijaraga olgan, xususiy samolyotlarda sayohat qilgan va shaxsiy qo‘riqchilar yollagan. Tungi klublarda esa o‘n minglab dollarlik luks sumkalar ham tarqatilgan.

AQSH Adliya vazirligiga ko‘ra, jinoiy korxona 2023 yil oktyabr oyidan kechiktirmay shakllangan. Tarmoq a’zolari boy jabrlanuvchilarni aniqlash, firibgarlik qo‘ng‘iroqlarini amalga oshirish, ma’lumotlar bazalariga buzib kirish va o‘g‘irlangan mablag‘larni qonuniylashtirish kabi vazifalarni bajargan. Ayrimlari jabrlanuvchilarning uylariga kirib, kriptovalyuta hamyonlariga kirish imkonini beruvchi ma’lumotlarni qo‘lga kiritishda ham gumon qilingan.

Meloun Lam 8 sentyabr kuni Vashingtondagi federal sudda RICO jinoiy uyushmasiga qo‘shilish bo‘yicha bir band ayblovni tan oldi. U ish bo‘yicha ayblangan 18 nafar shaxsdan biri va aybini tan olgan 11-gumonlanuvchi hisoblanadi.

AQSH prokurori Janin Ferris Pirro kiberjinoyatchilarni aniqlab, javobgarlikka tortishlarini ta’kidladi. U Lam xalqaro tarmoqqa rahbarlik qilib, odamlarni aldash va yuzlab million dollarlik kriptovalyutani o‘g‘irlashda ishtirok etganini bildirdi.

Lam 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Uning ishi bo‘yicha keyingi sud majlisi 8 dekabr kuniga belgilangan.

Kriptovalyuta o‘g‘irligiKiberhujumBitkoinRICOLuksovlikXalqaro jinoyat tarmog‘iKriptovalyuta fursat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Noutbuk o‘g‘irlanishi mashhur aktyorni politsiyagacha yetakladiNoutbuk o‘g‘irlanishi mashhur aktyorni politsiyagacha yetakladiBugun, 15:34Antaliyada kuchli o‘rmon yong‘ini: 720 kishi evakuatsiya qilindiAntaliyada kuchli o‘rmon yong‘ini: 720 kishi evakuatsiya qilindiBugun, 14:15Hindistonda erkak ibodatxonaga 5 kilometr dumalab bordiHindistonda erkak ibodatxonaga 5 kilometr dumalab bordiBugun, 13:59Tramp Eron bilan urush qachon tugashini aytdiTramp Eron bilan urush qachon tugashini aytdiBugun, 13:36Yaqin Sharqda urush: Eron AQSH aviabazasiga zarba berdi, Pentagon harbiylarni chegaraga tashlamoqdaYaqin Sharqda urush: Eron AQSH aviabazasiga zarba berdi, Pentagon harbiylarni chegaraga tashlamoqdaBugun, 13:13Sochi sayrgohiga dengiz dronlari hujumi: Jabrlanganlar soni 8 nafarga yetdiSochi sayrgohiga dengiz dronlari hujumi: Jabrlanganlar soni 8 nafarga yetdiBugun, 13:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada