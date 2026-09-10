AQSH Qozog‘iston kompaniyasiga qarshi sanksiya kiritdi: Eron bilan hamkorlik qilgani uchun

·71·Dunyo
AQSH Qozog‘iston kompaniyasiga qarshi sanksiya kiritdi: Eron bilan hamkorlik qilgani uchun

Markaziy Osiyo biznes doiralari va xalqaro moliya bozorida jiddiy shov-shuvga sabab bo‘lgan xabar tarqaldi. AQSH Moliya vazirligining Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi (OFAC) Qozog‘istonning Olmaota shahrida joylashgan mashhur «Tour Invest LLC» firmasini o‘zining eng qat’iy «qora ro‘yxati» — SDN ro‘yxatiga kiritdi. Qozog‘istonning ommabop «Tengrinews» nashri bergan ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu cheklovlarga kompaniyaning Vashington tomonidan qoralangan Eron aviatsiya tarmog‘i bilan yaqin hamkorligi sabab bo‘lgan. Vashington Tehronga nisbatan «iqtisodiy D-kuni» deb nomlangan yangi mislsiz bosim to‘lqinini boshlagan bir vaqtda, Markaziy Osiyo kompaniyalari ham ikkilamchi sanksiyalar nishoniga aylanmoqda. Xo‘sh, Qozog‘iston firmasi qaysi Eron aviakompaniyasiga vositachilik qilgan, uning AQSHdagi aktivlariga nima bo‘ladi va xorijiy banklar uchun qanday xavflar yuzaga keldi? Maqola oxirida esa — ushbu sanksiyalarning butun mintaqa kompaniyalariga ta’siri va ikkilamchi jazo mexanizmlari bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.

«Mahan Air» bilan aloqa: 15 yillik taqiqning Qozog‘istonga sachragan olovi

AQSH rasmiylari olmaotalik kompaniyani nega nishonga olganini rasman izohladi:

  • Vositachilik xizmatlari: «Tour Invest LLC» firmasi Eronning yirik aviakompaniyasi bo‘lgan «Mahan Air» xizmatlarini sotish va ularga mahalliy darajada ko‘maklashish bo‘yicha vositachi sifatida ish yuritgan;

  • KSIR bilan bog‘liqlik: AQSH ma’muriyati «Mahan Air» aviakompaniyasiga nisbatan hali 2011 yildayoq sanksiya joriy etgan edi; ular ushbu aviatashuvchini Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusining (KSIR) maxsus «Quds» kuchlarini moddiy va logistik jihatdan qo‘llab-quvvatlashda ayblab keladi;

  • 36 ta tuzilma nishonda: Bugungi kunga kelib Amerikaning bunday cheklovlari Eron aviatsiya tarmog‘iga aloqador bo‘lgan jami 36 ta tashkilot va jismoniy shaxslarni to‘liq qamrab olgan.

«Biz Eron rejimiga qarshi iqtisodiy bosimni keskin oshirmoqdamiz. Bu jarayonda ularga xizmat ko‘rsatayotgan yoki vositachilik qilayotgan har qanday xorijiy firma ham qattiq jazoga duchor bo‘ladi», — deya qayd etiladi AQSH Moliya vazirligi bayonotlarida.

SDN ro‘yxatining og‘ir oqibatlari: Muzlatilgan hisoblar va ikkilamchi xavf

Qozog‘iston firmasining maxsus ro‘yxatga tushishi unga nisbatan quyidagi qat’iy moliyaviy choralarni keltirib chiqaradi:

  • Aktivlarni muzlatish: Kompaniyaning AQSH hududida joylashgan barcha mulklari, bank hisoblari va aktivlari to‘liq muzlatiladi;

  • Amerikalik hamkorlar bilan taqiq: AQSH rezidentlari, kompaniyalari va fuqarolariga «Tour Invest LLC» bilan har qanday savdo, moliyaviy yoki biznes operatsiyalarini olib borish qat’iyan man etiladi;

  • Ikkilamchi sanksiya tahdidi: Mazkur kompaniya bilan aloqada bo‘lgan, unga tranzaksiyalar o‘tkazgan yoki xizmat ko‘rsatgan har qanday uchinchi davlat banklari va moliyaviy tashkilotlari ham AQSHning ikkilamchi sanksiyalariga yo‘liqish xavfi ostida qoladi.

Markaziy Osiyo biznesi uchun jiddiy sinov va qat’iy ogohlantirish

Ushbu voqea Markaziy Osiyo, xususan Qozog‘iston va O‘zbekiston biznes doiralari uchun xalqaro cheklovlar muhitida faoliyat yuritish naqadar xavfli ekanini yana bir bor isbotladi. AQSH Moliya vazirligi Tehronga nisbatan boshlagan «iqtisodiy D-kuni» strategiyasi doirasida Eron bilan hamkorlik qilayotgan barcha logistika va sayyohlik tarmoqlarini sinchkovlik bilan kuzatmoqda. Olmaotadagi firmaning to‘liq bloklanishi — mintaqadagi boshqa korxonalar uchun ham xalqaro shartnomalar va vositachilik faoliyatida komplayens-nazoratni keskin kuchaytirishni taqozo etuvchi ulkan signal hisoblanadi. Endilikda har qanday mahalliy kompaniyaning toksik subyektlar bilan qisqa muddatli hamkorligi ham global moliyaviy tizimdan butunlay uzilib qolish xavfini tug‘diradi.

Sizningcha, AQSHning Eron bilan aloqador xorijiy firmalarga, xususan Markaziy Osiyo kompaniyalariga qarshi bunday cheklovlar joriy etishi mintaqadagi iqtisodiy va transport rivojlanishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Mahalliy biznes egalari sanksiyalarga tushib qolmaslik uchun qanday ehtiyot choralarini ko‘rishi zarur? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va biznes hamda iqtisodiyot olamidagi ushbu dolzarb tahlilni yaqinlaringiz va tadbirkor tanishlaringizga ulashing!

sanksiyalarOFACTour Invest LLCMahan AirMarkaziy OsiyoQozog‘istonkomplayens
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yandeks» sobiq rahbari Palantir bilan birlashdi: U Rossiyaga qanday xavf tug‘dirmoqda?«Yandeks» sobiq rahbari Palantir bilan birlashdi: U Rossiyaga qanday xavf tug‘dirmoqda?Bugun, 17:31Tillaga “ko‘milgan” kelin ham tergovda hibsga olindiTillaga “ko‘milgan” kelin ham tergovda hibsga olindiBugun, 17:14Trampning maxsus elchisi Minskka shoshilinch yo‘l olmoqda: Jon Koul nimani ko‘zlamoqda?Trampning maxsus elchisi Minskka shoshilinch yo‘l olmoqda: Jon Koul nimani ko‘zlamoqda?Bugun, 16:46Har bir amerikalikka $5000 dan naqd pul: Tramp saylov oldidan mislsiz va’da berdiHar bir amerikalikka $5000 dan naqd pul: Tramp saylov oldidan mislsiz va’da berdiBugun, 16:35119 yoshli erkak dunyodagi eng keksa inson bo‘lishi mumkin119 yoshli erkak dunyodagi eng keksa inson bo‘lishi mumkinBugun, 16:22Vladimir Putin migratsiya bo‘yicha yangi qat’iy talablarni e’lon qildiVladimir Putin migratsiya bo‘yicha yangi qat’iy talablarni e’lon qildiBugun, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada