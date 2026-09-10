AQSH Qozog‘iston kompaniyasiga qarshi sanksiya kiritdi: Eron bilan hamkorlik qilgani uchun
Markaziy Osiyo biznes doiralari va xalqaro moliya bozorida jiddiy shov-shuvga sabab bo‘lgan xabar tarqaldi. AQSH Moliya vazirligining Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi (OFAC) Qozog‘istonning Olmaota shahrida joylashgan mashhur «Tour Invest LLC» firmasini o‘zining eng qat’iy «qora ro‘yxati» — SDN ro‘yxatiga kiritdi. Qozog‘istonning ommabop «Tengrinews» nashri bergan ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu cheklovlarga kompaniyaning Vashington tomonidan qoralangan Eron aviatsiya tarmog‘i bilan yaqin hamkorligi sabab bo‘lgan. Vashington Tehronga nisbatan «iqtisodiy D-kuni» deb nomlangan yangi mislsiz bosim to‘lqinini boshlagan bir vaqtda, Markaziy Osiyo kompaniyalari ham ikkilamchi sanksiyalar nishoniga aylanmoqda. Xo‘sh, Qozog‘iston firmasi qaysi Eron aviakompaniyasiga vositachilik qilgan, uning AQSHdagi aktivlariga nima bo‘ladi va xorijiy banklar uchun qanday xavflar yuzaga keldi? Maqola oxirida esa — ushbu sanksiyalarning butun mintaqa kompaniyalariga ta’siri va ikkilamchi jazo mexanizmlari bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.
«Mahan Air» bilan aloqa: 15 yillik taqiqning Qozog‘istonga sachragan olovi
AQSH rasmiylari olmaotalik kompaniyani nega nishonga olganini rasman izohladi:
Vositachilik xizmatlari: «Tour Invest LLC» firmasi Eronning yirik aviakompaniyasi bo‘lgan «Mahan Air» xizmatlarini sotish va ularga mahalliy darajada ko‘maklashish bo‘yicha vositachi sifatida ish yuritgan;
KSIR bilan bog‘liqlik: AQSH ma’muriyati «Mahan Air» aviakompaniyasiga nisbatan hali 2011 yildayoq sanksiya joriy etgan edi; ular ushbu aviatashuvchini Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusining (KSIR) maxsus «Quds» kuchlarini moddiy va logistik jihatdan qo‘llab-quvvatlashda ayblab keladi;
36 ta tuzilma nishonda: Bugungi kunga kelib Amerikaning bunday cheklovlari Eron aviatsiya tarmog‘iga aloqador bo‘lgan jami 36 ta tashkilot va jismoniy shaxslarni to‘liq qamrab olgan.
«Biz Eron rejimiga qarshi iqtisodiy bosimni keskin oshirmoqdamiz. Bu jarayonda ularga xizmat ko‘rsatayotgan yoki vositachilik qilayotgan har qanday xorijiy firma ham qattiq jazoga duchor bo‘ladi», — deya qayd etiladi AQSH Moliya vazirligi bayonotlarida.
SDN ro‘yxatining og‘ir oqibatlari: Muzlatilgan hisoblar va ikkilamchi xavf
Qozog‘iston firmasining maxsus ro‘yxatga tushishi unga nisbatan quyidagi qat’iy moliyaviy choralarni keltirib chiqaradi:
Aktivlarni muzlatish: Kompaniyaning AQSH hududida joylashgan barcha mulklari, bank hisoblari va aktivlari to‘liq muzlatiladi;
Amerikalik hamkorlar bilan taqiq: AQSH rezidentlari, kompaniyalari va fuqarolariga «Tour Invest LLC» bilan har qanday savdo, moliyaviy yoki biznes operatsiyalarini olib borish qat’iyan man etiladi;
Ikkilamchi sanksiya tahdidi: Mazkur kompaniya bilan aloqada bo‘lgan, unga tranzaksiyalar o‘tkazgan yoki xizmat ko‘rsatgan har qanday uchinchi davlat banklari va moliyaviy tashkilotlari ham AQSHning ikkilamchi sanksiyalariga yo‘liqish xavfi ostida qoladi.
Markaziy Osiyo biznesi uchun jiddiy sinov va qat’iy ogohlantirish
Ushbu voqea Markaziy Osiyo, xususan Qozog‘iston va O‘zbekiston biznes doiralari uchun xalqaro cheklovlar muhitida faoliyat yuritish naqadar xavfli ekanini yana bir bor isbotladi. AQSH Moliya vazirligi Tehronga nisbatan boshlagan «iqtisodiy D-kuni» strategiyasi doirasida Eron bilan hamkorlik qilayotgan barcha logistika va sayyohlik tarmoqlarini sinchkovlik bilan kuzatmoqda. Olmaotadagi firmaning to‘liq bloklanishi — mintaqadagi boshqa korxonalar uchun ham xalqaro shartnomalar va vositachilik faoliyatida komplayens-nazoratni keskin kuchaytirishni taqozo etuvchi ulkan signal hisoblanadi. Endilikda har qanday mahalliy kompaniyaning toksik subyektlar bilan qisqa muddatli hamkorligi ham global moliyaviy tizimdan butunlay uzilib qolish xavfini tug‘diradi.
Sizningcha, AQSHning Eron bilan aloqador xorijiy firmalarga, xususan Markaziy Osiyo kompaniyalariga qarshi bunday cheklovlar joriy etishi mintaqadagi iqtisodiy va transport rivojlanishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Mahalliy biznes egalari sanksiyalarga tushib qolmaslik uchun qanday ehtiyot choralarini ko‘rishi zarur? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va biznes hamda iqtisodiyot olamidagi ushbu dolzarb tahlilni yaqinlaringiz va tadbirkor tanishlaringizga ulashing!
…