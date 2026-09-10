2027 yildan maktab darsliklari yangi alifboda chop etiladi

·58·O‘zbekiston
2027 yildan maktab darsliklari yangi alifboda chop etiladi

O‘zbekistonda 1-sinf darsliklari 2027 yildan boshlab yangi alifboda chop etila boshlaydi. Bu haqda bugun, 10 sentyabr kuni Oliy Majlis Senatining 19-yalpi majlisida Maktabgacha va maktab ta’limi vazirining o‘rinbosari Azizbek Turdiyev ma’lum qildi.

Vazir o‘rinbosarining ta’kidlashicha, maktab darsliklari sinflar kesimida, ya’ni bosqichma-bosqich yangilanib boradi. Masalan, 1-sinflar uchun darsliklar har yili yangilanadi. 2–4-sinflar uchun o‘quv kitoblarini yangilash davriyligi uch yilni tashkil etadi. 5–11-sinflar darsliklari esa har besh yilda bir marta yangilanadi.

Azizbek Turdiyevning aytishicha, qonun kuchga kirganidan keyin, 2027 yildan boshlab birinchi sinf o‘quvchilari uchun darsliklar yangi alifboda chop etiladi. Shu bilan birga, 2027 yildan 2031 yilga qadar barcha maktab darsliklari to‘liq yangilanishi rejalashtirilgan.

«Demak, 2027 yil, keyingi yildan boshlab, qonun kuchga kirgandan keyin, biz birinchi sinf darsliklarini shundoq ham yangi alifboda chop etamiz va hozir aytib o‘tganimdek, 2027 yildan boshlab 2031 yilga qadar barcha darsliklarimiz to‘liq yangilanadi», deydi Turdiyev.

Qolgan yuqori sinflar uchun mo‘ljallangan darsliklar ham ushbu jarayon bilan parallel ravishda bosqichma-bosqich yangilanib boradi.

Vazir o‘rinbosarining bildirishicha, maktab darsliklarini yangi alifboga o‘tkazish jarayoni qo‘shimcha mablag‘ talab qilmaydi. Bunga darsliklarning amaldagi yangilanish davriyligi asos bo‘ladi.

Azizbek Turdiyev, shuningdek, joriy yilning 24–28 avgust kunlari maktabgacha ta’lim tizimida yangi alifbo joriy etilayotgani munosabati bilan o‘quv seminarlari tashkil etilganini ham ma’lum qildi.

Shu tariqa, yangi alifboga o‘tish jarayoni ta’lim tizimida bosqichma-bosqich amalga oshirilib, avval 1-sinf darsliklaridan boshlanadi. 2027–2031 yillar davomida esa barcha maktab darsliklarini to‘liq yangilash ko‘zda tutilgan.

O‘zbekistonAlifbaTa’lim reformasiMaktab darsliklariOliy MajlisAzizbek TurdiyevMadhab
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mast holda rulga o‘tirganlarni umrbod huquqdan mahrum qilish taklif etildiMast holda rulga o‘tirganlarni umrbod huquqdan mahrum qilish taklif etildiBugun, 16:10Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlariToshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlariBugun, 15:49O‘zbekiston merganlari Janubiy Koreyada yana tengsiz bo‘ldi: ular ketma-ket 2-marta chempionO‘zbekiston merganlari Janubiy Koreyada yana tengsiz bo‘ldi: ular ketma-ket 2-marta chempionBugun, 15:40Maktablarda katta o‘zgarish: 2031 yilgacha barcha darsliklar yangi alifboga o‘tkaziladiMaktablarda katta o‘zgarish: 2031 yilgacha barcha darsliklar yangi alifboga o‘tkaziladiBugun, 15:35Prezident Administratsiyasi Rahbari Saida Mirziyoyevaga strategik yangi vakolat berildiPrezident Administratsiyasi Rahbari Saida Mirziyoyevaga strategik yangi vakolat berildiBugun, 15:07«O‘» va «G‘» endi boshqacha yoziladimi? Senat alifbo islohotiga oid qonunni ma’qulladi«O‘» va «G‘» endi boshqacha yoziladimi? Senat alifbo islohotiga oid qonunni ma’qulladiBugun, 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi