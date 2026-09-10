Moskvada Britaniya elchixonasini qo‘riqlagan josus ushlandi: U elchiga suiqasdda ayblanmoqda
Rossiya va Buyuk Britaniya o‘rtasidagi diplomatik munosabatlarni portlatib yuborishi va Londonni to‘g‘ridan to‘g‘ri urushga tortishi mumkin bo‘lgan mislsiz xalqaro fitnaning oldi olindi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati (FSB) Moskva shahrida Britaniya elchixonasini qo‘riqlash bilan shug‘ullangan tashkilotning 45 yoshli sobiq xodimini qo‘lga oldi. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu shaxs Ukraina xavfsizlik xizmati (SBU) tomonidan yollangan bo‘lib, Buyuk Britaniya elchisi Naydjel Keysi va boshqa xorijiy diplomatlarning shaxsiy manzillari, avtomobillari, uchrashuv jadvallari hamda elchixonaning xavfsizlik tizimi haqidagi maxfiy ma’lumotlarni to‘plab kelgan. Rossiya maxsus xizmatining bayonotiga ko‘ra, Kiyev bu ma’lumotlar asosida Moskvaning qoq markazida ingliz elchisiga qarshi terrorchilik xuruji uyushtirib, barcha aybni Kremlga to‘nkashni rejalashtirgan.
Xo‘sh, bu kuzatuv ishlariga Ukrainaning qaysi taniqli blogeri boshchilik qilgan, qo‘lga olingan moskvalikka qanday ayblov qo‘yildi va FSB Britaniyaning mashhur MI6 razvedkasiga qanday kinoyali ogohlantirish yo‘lladi? Maqola oxirida esa — ushbu reja ortidagi global harbiy provokatsiyaning asl maqsadlari bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.
Elchining ortidan poyloqchilik va «Apostol Dmitriy» izi
FSB tomonidan e’lon qilingan rasmiy materiallar va tergov hujjatlariga ko‘ra, voqea tafsilotlari quyidagicha ochiqlandi:
Ichki tizimdagi odam: Qo‘lga olingan 45 yoshli moskvalik fuqaro avval Buyuk Britaniyaning Moskvadagi elchixonasini qo‘riqlash bilan shug‘ullanuvchi tashkilotda faoliyat yuritgan va dipmissiyaning ichki xavfsizlik tartibini yaxshi bilgan;
SBU tomonidan yollanish: Ma’lum bo‘lishicha, u Ukraina maxsus xizmatlari tomonidan hamkorlikka jalb etilib, ingliz diplomatlariga oid barcha ma’lumotlarni Kiyevga uzatib turgan;
Ukrainalik bloger topshirig‘i: Diplomatlarning turar-joy manzillari, foydalanadigan avtomashinalari raqamlari, kundalik harakatlanish yo‘nalishlari va uchrashuvlarini sinchkovlik bilan kuzatish ishlari internetda «Apostol Dmitriy» nomi bilan mashhur ukrainalik bloger Dmitriy Karpenkoning bevosita topshirig‘i bilan amalga oshirilgan;
Davlatga xiyonat ayblovi: Gumonlanuvchiga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 275-moddasi (Davlatga xiyonat) bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildi va u hibsga olindi.
Kiyevning rejasi: Elchini o‘ldirish va Londonni to‘g‘ridan to‘g‘ri urushga tortish
Rossiya maxsus xizmati vakillarining qayd etishicha, to‘plangan razvedka ma’lumotlari oddiy qiziqish uchun emas, balki dahshatli qonli reja uchun xizmat qilishi kerak edi:
Elchi Naydjel Keysiga suiqasd: Kiyevdagi reja mualliflari Britaniyaning Rossiyadagi Favqulodda va Muxtor elchisi Naydjel Keysi va diplomatik korpus xodimlariga qarshi Moskvada terakt uyushtirishni ko‘zlagan;
Rossiyani ayblash maqsadi: Terakt amalga oshirilgach, uni Rossiya hukumati va maxsus xizmatlari tomonidan uyushtirilgan jinoyat sifatida dunyoga taqdim etish mo‘ljallangan;
Qurol va sanksiyalar: Ukraina rahbariyati ushbu yo‘l bilan Buyuk Britaniyani Rossiya bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri qurolli to‘qnashuvga tortishni, jamoatchilik g‘azabini qo‘zg‘ab yangi turdagi og‘ir qurol-yarog‘ yetkazib berilishiga hamda Rossiyaga qarshi mislsiz sanksiyalar joriy etilishiga erishishni rejalashtirgan.
FSBning bayonoti: «Umid qilamizki, bu ishda MI6 yo‘q»
Rossiya xavfsizlik organlari e’lon qilgan videomurojaatda Britaniya maxsus xizmatlariga alohida sha’ma qilindi:
«Rossiya davlat xavfsizlik organlari Britaniyaning siyosiy maqsadlar yo‘lida o‘z fuqarolarini qurbon qilib yuboradigan turli “gambit”lariga bir necha bor duch kelgan bo‘lsa-da, bu gal Britaniya razvedkasi Ukrainaning Moskvadagi ingliz diplomatlariga qarshi tayyorlagan bu provokatsiyasidan bexabar bo‘lgan, deb umid qilamiz. Aks holda, ish o‘ta jiddiy va xavfli tus oladi», — deya bayonot berdi videoda FSB tezkor xodimi.
Diplomatik frontdagi yangi xavfli chegara
Moskvadagi ingliz elchixonasi atrofida ochilgan ushbu josuslik tarmog‘i diplomatik missiyalar xavfsizligi naqadar zaiflashib borayotganini ko‘rsatmoqda. Uchinchi tomon sifatida harakat qilayotgan kuchlarning yirik davlatlarni to‘g‘ridan to‘g‘ri urushga kiritish uchun begona davlat elchisini o‘z poytaxtida nishonga olish rejasi global xavfsizlik chegaralari mutlaqo yo‘qolib borayotganidan dalolat beradi. Agar ushbu terakt amalga oshganda, London va Moskva o‘rtasidagi yadroviy xavf chegarasida turgan qarama-qarshilik qaytarib bo‘lmas fojiaviy nuqtaga yetgan bo‘lar edi. FSBning ochiq bayonoti endilikda Britaniya rasmiylarini ham o‘z elchilari xavfsizligi va ittifoqchilarining harakatlariga jiddiyroq qarashga majbur qiladi.
Sizningcha, xorijiy diplomatlarga qarshi suiqasd uyushtirish orqali boshqa davlatlarni katta urushga tortish ehtimoli qanchalik haqiqatga yaqin yoki bu maxsus xizmatlarning navbatdagi geosiyosiy axborot urushimi? Bu voqea Rossiya va Buyuk Britaniyaning murakkab munosabatlariga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro detektivga aylangan ushbu shov-shuvli xabar tahlilini yaqinlaringiz hamda siyosat ixlosmandlariga ulashing!
…