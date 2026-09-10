iPhone 18 Pro smartfoni quvvat olish tezligi boʻyicha yangi marraga yetdi

·24·Texno
iPhone 18 Pro smartfoni quvvat olish tezligi boʻyicha yangi marraga yetdi

Apple kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagman qurilmalari — iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarida simli quvvat olish tezligini sezilarli darajada oshirdi. Ushbu yangilik gadjetlardan foydalanish qulayligini yanada yaxshilash hamda vaqtni tejash imkonini bergani bois foydalanuvchilar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avlod flagmani batareya quvvatini noldan ellik foizgacha tiklash uchun atigi 15 atrofida daqiqa sarflaydi. Taqqoslash uchun, bu koʻrsatkich avvalgi iPhone 17 Pro modeliga qaraganda taxminan besh daqiqaga tezroq ekanini koʻrsatadi.

Quvvatlash uchun mos keluvchi adapterlar talab etiladi

Maksimal tezlikdagi quvvat olish imkoniyatidan foydalanish uchun foydalanuvchilar maxsus mos keluvchi quvvat adapterini izlashiga toʻgʻri keladi. Apple kompaniyasi oʻzining 40 vattlik Dynamic Power Adapter qurilmasidan foydalanishni tavsiya etadi. Mazkur adapter qisqa muddatli rejimda 60 vattgacha quvvat yetkazib bera oladi.

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, bunday konfiguratsiya USB-C kabeli yordamida avvalgi Pro avlodiga nisbatan taxminan 33 foizga tezroq quvvat olishni taʼminlaydi. Maksimal tezlikda ishlashi uchun adapter kamida 60 vatt quvvatni, USB Power Delivery 3.1 standartini hamda chiqish kuchlanishini tartibga solish funksiyasini qoʻllab-quvvatlashi shart.

Texnik cheklovlar va muqobil variantlar

Oxirgi talab ayrim quvvatli bloklarning mosligini cheklaydi. Jumladan, MacBook uchun moʻljallangan 96 va 140 vattlik quvvatlantirish qurilmalari zarur tartibga solinuvchi kuchlanish rejimini qoʻllab-quvvatlamasligi aniqlandi.

Shunga qaramay, uchinchi tomon ishlab chiqaruvchilarining yuqori quvvatli USB-C adapterlaridan foydalanishda davom etish mumkin, biroq bunday holatda maksimal quvvat olish tezligi kafolatlanmaydi. Taxminlarga koʻra, 45 vattlik ayrim bloklar yordamida iPhone 18 Pro xuddi iPhone 17 Pro kabi ellik foizgacha taxminan 20 daqiqada quvvat oladi.

Simsiz texnologiyalar va yetkazib berish toʻplami

Kompaniya taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, atigi besh daqiqalik simli tezkor quvvatlanish keyinchalik taxminan olti soat davomida video tomosha qilish uchun yetarli boʻladi. Shu bilan birga, simsiz quvvat olish biroz sekinroq ishlaydi.

MagSafe texnologiyasidan foydalanilganda va 35 vattdan yuqori quvvatga ega mos adapter ulanganda, iPhone 18 Pro noldan ellik foizgacha quvvatlanishi uchun taxminan 30 daqiqa vaqt ketadi. Shunga oʻxshash tezkor quvvatlash texnologiyasi yigʻiladigan iPhone Duo modeli uchun ham eʼlon qilingan. Avvalgidek, quvvatlantirish moslamasini alohida sotib olish talab etiladi — iPhone 18 Pro qutisida faqat USB-C kabeli mavjud boʻlib, adapter taqdim etilmaydi.

AppleiPhone 18 ProSmartfonTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Framework modul noutbuklar narxini pasaytirdiFramework modul noutbuklar narxini pasaytirdiBugun, 17:27Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!Bugun, 16:23Apple kompaniyasining ilk buklamafoni iPhone Duo taqdim etildiApple kompaniyasining ilk buklamafoni iPhone Duo taqdim etildiBugun, 15:50Unihertz Titan 2 Elite sotuvga chiqdiUnihertz Titan 2 Elite sotuvga chiqdiBugun, 15:27AQSh 2035 yilga borib yiliga 10 mingta kosmik raketa uchirmoqchiAQSh 2035 yilga borib yiliga 10 mingta kosmik raketa uchirmoqchiBugun, 14:50Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga egaApple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga egaBugun, 14:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi