iPhone 18 Pro smartfoni quvvat olish tezligi boʻyicha yangi marraga yetdi
Apple kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagman qurilmalari — iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarida simli quvvat olish tezligini sezilarli darajada oshirdi. Ushbu yangilik gadjetlardan foydalanish qulayligini yanada yaxshilash hamda vaqtni tejash imkonini bergani bois foydalanuvchilar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avlod flagmani batareya quvvatini noldan ellik foizgacha tiklash uchun atigi 15 atrofida daqiqa sarflaydi. Taqqoslash uchun, bu koʻrsatkich avvalgi iPhone 17 Pro modeliga qaraganda taxminan besh daqiqaga tezroq ekanini koʻrsatadi.
Quvvatlash uchun mos keluvchi adapterlar talab etiladiMaksimal tezlikdagi quvvat olish imkoniyatidan foydalanish uchun foydalanuvchilar maxsus mos keluvchi quvvat adapterini izlashiga toʻgʻri keladi. Apple kompaniyasi oʻzining 40 vattlik Dynamic Power Adapter qurilmasidan foydalanishni tavsiya etadi. Mazkur adapter qisqa muddatli rejimda 60 vattgacha quvvat yetkazib bera oladi.
Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, bunday konfiguratsiya USB-C kabeli yordamida avvalgi Pro avlodiga nisbatan taxminan 33 foizga tezroq quvvat olishni taʼminlaydi. Maksimal tezlikda ishlashi uchun adapter kamida 60 vatt quvvatni, USB Power Delivery 3.1 standartini hamda chiqish kuchlanishini tartibga solish funksiyasini qoʻllab-quvvatlashi shart.
Texnik cheklovlar va muqobil variantlarOxirgi talab ayrim quvvatli bloklarning mosligini cheklaydi. Jumladan, MacBook uchun moʻljallangan 96 va 140 vattlik quvvatlantirish qurilmalari zarur tartibga solinuvchi kuchlanish rejimini qoʻllab-quvvatlamasligi aniqlandi.
Shunga qaramay, uchinchi tomon ishlab chiqaruvchilarining yuqori quvvatli USB-C adapterlaridan foydalanishda davom etish mumkin, biroq bunday holatda maksimal quvvat olish tezligi kafolatlanmaydi. Taxminlarga koʻra, 45 vattlik ayrim bloklar yordamida iPhone 18 Pro xuddi iPhone 17 Pro kabi ellik foizgacha taxminan 20 daqiqada quvvat oladi.
Simsiz texnologiyalar va yetkazib berish toʻplamiKompaniya taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, atigi besh daqiqalik simli tezkor quvvatlanish keyinchalik taxminan olti soat davomida video tomosha qilish uchun yetarli boʻladi. Shu bilan birga, simsiz quvvat olish biroz sekinroq ishlaydi.
MagSafe texnologiyasidan foydalanilganda va 35 vattdan yuqori quvvatga ega mos adapter ulanganda, iPhone 18 Pro noldan ellik foizgacha quvvatlanishi uchun taxminan 30 daqiqa vaqt ketadi. Shunga oʻxshash tezkor quvvatlash texnologiyasi yigʻiladigan iPhone Duo modeli uchun ham eʼlon qilingan. Avvalgidek, quvvatlantirish moslamasini alohida sotib olish talab etiladi — iPhone 18 Pro qutisida faqat USB-C kabeli mavjud boʻlib, adapter taqdim etilmaydi.
…