Apple A20 Pro chipi unumdorligi boʻyicha barcha raqobatchilardan oʻzib ketdi
Apple kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan yangi avlod iPhone 18 Pro smartfonlarida qoʻllaniladigan A20 Pro protsessori dastlabki sinovlarda misli koʻrilmagan natijalarni qayd etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur mobil platforma bir oqimli unumdorlik boʻyicha bozordagi barcha mavjud protsessorlarni, jumladan, yangi M6 kompyuter chipini ham ortda qoldirib, mutlaq yetakchiga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Geekbench 6 benchmark sinovlarida yangi SoC bir oqimli rejimda 4725 ball, koʻp oqimli rejimda esa 12 575 ball toʻplashga muvaffaq boʻldi. Ushbu koʻrsatkichlar yadrolar soni oʻzgarmaganiga qaramay, avvalgi A19 Pro chipiga nisbatan qariyb 25 foizlik oʻsishni tashkil etadi. Bu esa kompaniya muhandislari energiya samaradorligini saqlab qolgan holda hisoblash quvvatini sezilarli darajada oshirishga erishganini koʻrsatadi.
Mobil protsessorning kompyuter chiplari bilan raqobatiMutaxassislarning taʼkidlashicha, A20 Pro chipining bir oqimli unumdorligi nafaqat boshqa smartfon protsessorlari, balki shaxsiy kompyuterlar uchun moʻljallangan eng ilgʻor yechimlar bilan ham bemalol raqobat qila oladi. Xususan, ushbu koʻrsatkich boʻyicha yangi mobil platforma Apple kompaniyasining oʻzining yangi M6 kompyuter chipidan ham ozgina ustun kelgan.
Anʼanaviy x86 arxitekturali protsessorlar esa bu borada butunlay ortda qolgan. Mobil qurilma uchun moʻljallangan ixcham protsessorning bunday yuqori natija koʻrsatayotgani texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda.
Koʻp oqimli rejimdagi imkoniyatlarKoʻp oqimli vazifalarni bajarishda ham A20 Pro oʻzini yuqori tomondan koʻrsatdi. Ushbu rejimdagi natijalar Apple kompaniyasining avvalgi avlod M3 va M4 kompyuter chiplari imkoniyatlari darajasida baholanmoqda.
Oddiy ish stoli kompyuterlari protsessorlari bilan taqqoslaganda, smartfon chipi ushbu yoʻnalishda mashhur Ryzen 5 7500F modeli bilan bir xil darajani koʻrsatmoqda. Bunday yuqori hisoblash quvvati atigi bir necha vatt quvvat chekloviga ega boʻlgan smartfon korpusida namoyish etilayotgani esa alohida eʼtiborga loyiqdir.
…