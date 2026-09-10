Apple A20 Pro chipi unumdorligi boʻyicha barcha raqobatchilardan oʻzib ketdi

·40·Texno
Apple A20 Pro chipi unumdorligi boʻyicha barcha raqobatchilardan oʻzib ketdi

Apple kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan yangi avlod iPhone 18 Pro smartfonlarida qoʻllaniladigan A20 Pro protsessori dastlabki sinovlarda misli koʻrilmagan natijalarni qayd etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur mobil platforma bir oqimli unumdorlik boʻyicha bozordagi barcha mavjud protsessorlarni, jumladan, yangi M6 kompyuter chipini ham ortda qoldirib, mutlaq yetakchiga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Geekbench 6 benchmark sinovlarida yangi SoC bir oqimli rejimda 4725 ball, koʻp oqimli rejimda esa 12 575 ball toʻplashga muvaffaq boʻldi. Ushbu koʻrsatkichlar yadrolar soni oʻzgarmaganiga qaramay, avvalgi A19 Pro chipiga nisbatan qariyb 25 foizlik oʻsishni tashkil etadi. Bu esa kompaniya muhandislari energiya samaradorligini saqlab qolgan holda hisoblash quvvatini sezilarli darajada oshirishga erishganini koʻrsatadi.

Mobil protsessorning kompyuter chiplari bilan raqobati

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, A20 Pro chipining bir oqimli unumdorligi nafaqat boshqa smartfon protsessorlari, balki shaxsiy kompyuterlar uchun moʻljallangan eng ilgʻor yechimlar bilan ham bemalol raqobat qila oladi. Xususan, ushbu koʻrsatkich boʻyicha yangi mobil platforma Apple kompaniyasining oʻzining yangi M6 kompyuter chipidan ham ozgina ustun kelgan.

Anʼanaviy x86 arxitekturali protsessorlar esa bu borada butunlay ortda qolgan. Mobil qurilma uchun moʻljallangan ixcham protsessorning bunday yuqori natija koʻrsatayotgani texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda.

Koʻp oqimli rejimdagi imkoniyatlar

Koʻp oqimli vazifalarni bajarishda ham A20 Pro oʻzini yuqori tomondan koʻrsatdi. Ushbu rejimdagi natijalar Apple kompaniyasining avvalgi avlod M3 va M4 kompyuter chiplari imkoniyatlari darajasida baholanmoqda.

Oddiy ish stoli kompyuterlari protsessorlari bilan taqqoslaganda, smartfon chipi ushbu yoʻnalishda mashhur Ryzen 5 7500F modeli bilan bir xil darajani koʻrsatmoqda. Bunday yuqori hisoblash quvvati atigi bir necha vatt quvvat chekloviga ega boʻlgan smartfon korpusida namoyish etilayotgani esa alohida eʼtiborga loyiqdir.

AppleA20 ProiPhone 18 ProProtsessorTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geksogen muhandislar xomiklar yordamida aqlli soat quvvatlashdiGeksogen muhandislar xomiklar yordamida aqlli soat quvvatlashdiBugun, 18:51iPhone 18 Pro smartfoni quvvat olish tezligi boʻyicha yangi marraga yetdiiPhone 18 Pro smartfoni quvvat olish tezligi boʻyicha yangi marraga yetdiBugun, 17:56Framework modul noutbuklar narxini pasaytirdiFramework modul noutbuklar narxini pasaytirdiBugun, 17:27Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!Bugun, 16:23Apple kompaniyasining ilk buklamafoni iPhone Duo taqdim etildiApple kompaniyasining ilk buklamafoni iPhone Duo taqdim etildiBugun, 15:50Unihertz Titan 2 Elite sotuvga chiqdiUnihertz Titan 2 Elite sotuvga chiqdiBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi