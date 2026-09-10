Xiaomi kompaniyasi global bozor uchun HyperOS 4 sinovlarini boshladi

·44·Texno
Xiaomi kompaniyasi global bozor uchun HyperOS 4 sinovlarini boshladi

Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi oʻzining soʻnggi operatsion tizimi — Android 17 bazasida yaratilgan HyperOS 4 platformasining global miqyosdagi yopiq sinovlarini rasman boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning avgust oyi oʻrtalarida faqat Xitoy bozori uchun taqdim etilgan yangi dasturiy taʼminot endilikda xalqaro foydalanuvchilar uchun ham bosqichma-bosqich ochiqlanmoqda va bu dunyo boʻylab millionlab smartfon egalari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, global beta-testning birinchi bosqichida jami yettita rusumdagi mobil qurilmalar qatnashadi. Dastlabki sinov versiyasi allaqachon brendning eng ilgʻor flagmanlari boʻlgan uchta model uchun chiqarilgan boʻlib, qolgan toʻrtta qurilma egalari joriy yilning 17-sentabridan boshlab mazkur yangilanishni qoʻlga kiritishlari mumkin boʻladi.

Birinchi bosqichda sinovdan oʻtuvchi qurilmalar

Mazkur global beta-test bosqichiga quyidagi zamonaviy smartfonlar kiritilgan:

  • Xiaomi 17
  • Xiaomi 17 Ultra
  • Leica Leitzphone powered by Xiaomi
  • Xiaomi 17T
  • Xiaomi 17T Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15
Yangi HyperOS 4 tizimi nafaqat tubdan yangilangan funksionalligi, balki tashqi koʻrinishidagi sezilarli oʻzgarishlari bilan ham ahamiyatlidir. Dasturiy taʼminot interfeysida Soft Light Glass deb nomlangan yangi vizual uslub joriy etilgan boʻlib, u foydalanuvchilarga yanada zamonaviy va yengil dizayn muhitini taqdim etadi.

Shuningdek, ishlab chiquvchilar bosh ekranni shaxsiylashtirish va sozlash uchun yanada kengroq imkoniyatlar yaratishgan. Ilovalarning ishga tushish tezligi sezilarli darajada oshgani, umumiy tizim unumdorligi va interfeys ravonligi yaxshilangani ham alohida taʼkidlangan.

Sunʼiy intellekt va kamera imkoniyatlari

Yangi operatsion tizim doirasida sunʼiy intellektga asoslangan funksiyalar ham sezilarli darajada rivojlantirilmoqda. Bu foydalanuvchilarning kundalik vazifalarini avtomatlashtirish va qurilma bilan ishlash jarayonini yanada qulaylashtirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, multimedia imkoniyatlari, jumladan, videolarni ijro etish sifati ham yangi bosqichga koʻtarilgan.

Kamera ilovasi ham jiddiy optimizatsiyadan oʻtgan. Xususan, HDR algoritmi qayta ishlab chiqilib, uning ishlash tezligi oshirildi, kamera ilovasining oʻzi esa foydalanuvchi harakatlariga ancha tezkor va kechikishlarsiz reaksiya bildiradigan boʻldi.

Qayd etilishicha, ushbu sinovlarda qatnashishni istagan foydalanuvchilar Xiaomi Community ilovasi orqali ariza topshirishlari mumkin. Shu bilan birga, kompaniya muhim cheklov haqida ogohlantirmoqda: OTA orqali HyperOS 4 Beta oʻrnatilgandan soʻng avvalgi versiyaga oddiy usul bilan qaytib boʻlmaydi. Tizimni orqaga qaytarish uchun yuklovchi (zakrutchik) yordamida toʻliq qayta proshivka qilish talab etiladi.

XiaomiHyperOS 4Android 17SmartfonTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa oʻzining пилотируемый kosmik kema yaratishini eʼlon qildiYevropa oʻzining пилотируемый kosmik kema yaratishini eʼlon qildiBugun, 21:52Geksogen muhandislar xomiklar yordamida aqlli soat quvvatlashdiGeksogen muhandislar xomiklar yordamida aqlli soat quvvatlashdiBugun, 18:51Apple A20 Pro chipi unumdorligi boʻyicha barcha raqobatchilardan oʻzib ketdiApple A20 Pro chipi unumdorligi boʻyicha barcha raqobatchilardan oʻzib ketdiBugun, 18:22iPhone 18 Pro smartfoni quvvat olish tezligi boʻyicha yangi marraga yetdiiPhone 18 Pro smartfoni quvvat olish tezligi boʻyicha yangi marraga yetdiBugun, 17:56Framework modul noutbuklar narxini pasaytirdiFramework modul noutbuklar narxini pasaytirdiBugun, 17:27Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!Bugun, 16:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi