Ona jasadini muzlatkichdan topishdi: rossiyalik erkak qotillikda gumonlanmoqda

·126·Dunyo
Ona jasadini muzlatkichdan topishdi: rossiyalik erkak qotillikda gumonlanmoqda

Sankt-Peterburg shahrida 42 yoshli erkak 64 yoshli onasini o‘ldirganini tan oldi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, qotillikka bukmekerlikka pul tikishda yutqazilgan mablag‘lar sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Bu haqda Zakon.kz xabar berdi.

78 telekanali ma’lumotlariga ko‘ra, 9 sentyabr kuni kechqurun erkak ko‘chada Rosgvardiya xodimlarining oldiga o‘zi borib, qotillik sodir etganini aytgan. Huquq-tartibot xodimlari tergovchilar bilan birga Leninskiy prospektidagi uning xonadoniga borgan. U yerda ayolning jasadi alohida turgan muzlatkichdan topilgan. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, qotillik 22 avgust kuni sodir etilgan.

Qayd etilishicha, erkak qimor o‘yinlariga qaramlikdan aziyat chekkan. Taxminlarga ko‘ra, u onasi pullarni sanab o‘tirayotgan paytda unga hujum qilgan. Erkak ayol pulning kamayganini bilib qolishidan qo‘rqqan. Shundan so‘ng u pichoqni olib, onasiga kamida besh marta zarba bergan.

Shundan keyin erkak ayolning jasadini qo‘shni xonada turgan alohida muzlatkichga olib borib joylashtirgan.

Gumonlanuvchi qo‘lga olingan. Politsiya ma’lumotlariga ko‘ra, u psixonevrologiya dispanserida hisobda turadi. Shuningdek, erkak avval ham qotillik va talonchilik uchun sudlangani ma’lum qilingan.

Sankt-Peterburgqotillikjinoyatqimor o‘yinlariRossiyasudlanuvchi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Isroilda yosh bolali oilalarni larzaga solgan holat: Qanday fitna fosh qilindi?Isroilda yosh bolali oilalarni larzaga solgan holat: Qanday fitna fosh qilindi?Bugun, 19:26Pokistonlik erkak Abu-Dabida 1,5 milliard so‘mlik lotereya yutdiPokistonlik erkak Abu-Dabida 1,5 milliard so‘mlik lotereya yutdiBugun, 18:53Moskvada Britaniya elchixonasini qo‘riqlagan josus ushlandi: U elchiga suiqasdda ayblanmoqdaMoskvada Britaniya elchixonasini qo‘riqlagan josus ushlandi: U elchiga suiqasdda ayblanmoqdaBugun, 17:56«Yandeks» sobiq rahbari Palantir bilan birlashdi: U Rossiyaga qanday xavf tug‘dirmoqda?«Yandeks» sobiq rahbari Palantir bilan birlashdi: U Rossiyaga qanday xavf tug‘dirmoqda?Bugun, 17:31Tillaga “ko‘milgan” kelin ham tergovda hibsga olindiTillaga “ko‘milgan” kelin ham tergovda hibsga olindiBugun, 17:14Trampning maxsus elchisi Minskka shoshilinch yo‘l olmoqda: Jon Koul nimani ko‘zlamoqda?Trampning maxsus elchisi Minskka shoshilinch yo‘l olmoqda: Jon Koul nimani ko‘zlamoqda?Bugun, 16:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota