Isroilda yosh bolali oilalarni larzaga solgan holat: Qanday fitna fosh qilindi?
Isroilda jamoatchilikni larzaga solgan va yosh bolali oilalarni vahimaga qo‘ygan mislsiz jinoyat fosh etildi. Iyerusalim politsiyasi va mamlakatning qudratli xavfsizlik xizmati — SHABAK supermarketlarda sotilayotgan go‘daklar ozuqasiga yashirincha xavfli kimyoviy moddalar yuborgan 41 yoshli shaxsni qo‘lga oldi. Nufuzli The Jerusalem Post nashri bergan xabarga ko‘ra, Beer-Sheva shahrida yashovchi erkak mashhur brendga tegishli bolalar pyurelarini rastalardan o‘g‘irlab, ularga tibbiy dorilarni shprits orqali kiritgan va yana qayta sotuv peshtaxtalariga qo‘yib ketgan. Mazkur zaharlangan ozuqani iste’mol qilgan bir nechta chaqaloq og‘ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgach, mamlakatda keng ko‘lamli qidiruv operatsiyasi boshlangan edi.
Xo‘sh, jinoyatchi bolalar ovqatiga qaysi xavfli preparatlarni qo‘shgan, zaharlangan go‘daklarning holati qanday va ruhiy kasal deb topilgan erkak sud oldida javob beradimi? Maqola oxirida esa — ushbu dahshatli diversiyaning asl mohiyati va prokuratura tomonidan qo‘yilayotgan og‘ir ayblovlar bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.
Shpritsdagi zahar va supermarket rastalari: Yan Shemlaning sirli rejasi
SHABAK va Iyerusalim politsiyasi olib borgan keng ko‘lamli tergov quyidagi dahshatli sxema fosh etilishiga olib keldi:
Gumonlanuvchining shaxsi: Jinoyatni sodir etishda gumonlanib Beer-Sheva shahrida istiqomat qiluvchi 41 yoshli Yan Shemla 2026 yil 31 avgust kuni o‘z uyida maxsus kuchlar tomonidan qo‘lga olindi;
Jinoyat sxemasi: U Iyerusalimdagi «Zol ve-Begadol» supermarketlar tarmog‘idan chaqaloqlar uchun mo‘ljallangan «Prinok» savdo belgisi ostidagi mevali pyure bankalarini o‘g‘irlab ketgan;
Xavfli kimyoviy aralashma: Shemla mazkur bankalarga kuchli sedativ ta’sirga ega bo‘lgan dori vositalarini — klonazepam va lorazepam preparatlarini yuborgan hamda hech narsa bo‘lmagandek yana do‘kon rastalariga qaytarib joylashtirgan;
Chaqaloqlar uchun o‘lim xavfi: Ushbu dorilar benzodiazepinlar guruhiga mansub bo‘lib, faqat kattalar uchun mo‘ljallangan; yosh bolalar organizmi uchun esa mushaklar falajlanishi, chuqur uyquchanlik va nafas olishning to‘xtab qolishi kabi o‘limga olib keluvchi og‘ir asoratlarni keltirib chiqaradi.
«Bu shunchaki bezorilik emas, balki himoyasiz go‘daklarning hayotiga qasddan qilingan eng shafqatsiz va jirkanch suiqasddir», — deya ma’lum qildi tergov guruhi vakillari.
Iyun oyidagi zaharlanish va «Xadassa» klinikasidagi favqulodda holat
Jinoyatning ilk izlari yoz boshida poytaxt tibbiyot muassasalarida sezilgan:
Birinchi qurbonlar: Voqea ilk bor 2026 yilning iyun oyida Iyerusalimdagi «Xadassa — Eyn-Kerem» shifoxonasiga bir nechta chaqaloq og‘ir zaharlanish belgilari bilan keltirilganda fosh bo‘ldi;
Simptomlar: Go‘daklarda kuchli holsizlik, loqaydlik, apatiya va odatiy bo‘lmagan chuqur uyquchanlik holati kuzatilgan;
Qon tahlillari haqiqati: Shifokorlar bolalarning qonini tekshirganda unda kuchli benzodiazepin izlarini aniqlashgan;
Baxtli yakun: Tibbiyot xodimlarining o‘z vaqtida ko‘rsatgan muolajalari tufayli barcha zaharlangan bolalarning hayoti saqlab qolindi va ular qoniqarli holatda uylariga javob berildi.
Sud jarayoni, ruhiy holat va umrbod qamoq tahdidi
Prokuratura Yan Shemlaga nisbatan eng og‘ir moddalar bo‘yicha ayblov e’lon qilishga tayyorlanmoqda:
Og‘ir ayblovlar ro‘yxati: Gumonlanuvchi inson hayotiga xavf soluvchi zaharli moddalardan foydalanish, o‘g‘irlik va kuchli ta’sir qiluvchi dorilarni beparvo saqlash hamda tarqatishda ayblanmoqda;
Hibs muddati uzaytirildi: Sud qarori bilan u ehtiyot chorasi sifatida hibsda saqlanmoqda;
Ruhiy jihatdan sog‘lom: Tergov davomida unga ilgari bipolyar buzilish tashxisi qo‘yilgani aniqlangan, biroq o‘tkazilgan sud-psixiatriya ekspertizasi Shemlaning o‘z xatti-harakatlarini to‘liq anglab yetganini, ya’ni jinoiy javobgarlikka to‘liq layoqatli (sog‘lom) ekanini tasdiqladi.
Oziq-ovqat xavfsizligidagi yangi ogohlantirish va saboq
Mazkur mudhish voqea nafaqat Isroilda, balki butun dunyoda supermarketlardagi bolalar ozuqasi va mahsulotlar xavfsizligi bo‘yicha jiddiy savollarni kun tartibiga chiqardi. Har kuni minglab ota-onalar ko‘zi yumuq holda sotib oladigan fabrika mahsulotlari rastalarda xavf ostida qolishi mumkinligi xaridorlarning savdo tarmoqlariga bo‘lgan ishonchiga og‘ir putur yetkazdi. Tergovning gumonlanuvchini ruhiy jihatdan javobgarlikka tortish mumkin deb topishi jinoyatchining qonun oldida eng og‘ir jazoga tortilishini ta’minlaydi. Shu bilan birga, yirik supermarketlar va ishlab chiqaruvchilar endilikda bolalar ozuqasi idishlarining ochilib-yopilish tizimini va do‘konlardagi videokuzatuv nazoratini tubdan kuchaytirishga majbur bo‘ladi.
Sizningcha, do‘kon rastalaridagi bolalar ovqatlarini bunday g‘arazli harakatlardan himoya qilish uchun savdo markazlari va ishlab chiqaruvchilar qanday qo‘shimcha xavfsizlik choralarini ko‘rishi zarur? Ota-onalar bolalar pyuresi va sutlarini sotib olayotganda nimalarga eng ko‘p e’tibor berishlari kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va farzand tarbiyalayotgan barcha yaqinlaringiz, ota-onalar hamda do‘stlaringizni ogohlikka chorlab, ushbu muhim materialni ulashing!
…