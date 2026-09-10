«Andijon» 90+1-daqiqada «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdi: Stadionni larzaga solgan gollar!

·79·Sport
«Andijon» 90+1-daqiqada «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdi: Stadionni larzaga solgan gollar!

O‘zbekiston Superligasining 21-turida muxlislar uzoq kutgan, murosasiz va shiddatli Vodiy derbisi bo‘lib o‘tdi. «Andijon» o‘z maydonida azaliy raqiblaridan biri — «Qo‘qon-1912» klubini qabul qilib, o‘yin so‘ngida haqiqiy iroda ko‘rsatdi va 2:1 hisobida super-kambekni rasmiylashtirdi. Mehmonlar bahs avvalida hisobni ochib, uzoq vaqt davomida ustunlikni saqlab turgan bo‘lsa-da, «burgutlar» 76-daqiqada muvozanatni tikladi, qo‘shib berilgan hakam vaqtida esa g‘alabani ilib ketdi. Mazkur g‘alaba andijonliklarni turnir jadvalida muhim ochkolar bilan ta’minlagan bo‘lsa, qo‘qonliklarning quyi pog‘onadagi xavfli holatini yanada og‘irlashtirdi.

Xo‘sh, legionerlarning qaysi harakatlari o‘yin taqdirini o‘zgartirib yubordi, murabbiylar almashtiruvi qanday samara berdi va jamoalarning turnir jadvalidagi vaziyati endi qanday ko‘rinish oldi? Maqola oxirida esa — derbining eng kulminatsion lahzalari va jamoalarning kelgusi imkoniyatlari bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.

Derbi xronologiyasi: 18-daqiqadagi zarba va so‘nggi nafasdagi kambek

«Bobur Arena»da kechgan dramatik to‘qnashuv har ikki tomon muxlislarining asablarini sinovdan o‘tkazdi:

  • Nimelining tezkor goli: Uchrashuv mehmonlarning faol hujumlari bilan boshlandi va 18-daqiqada «Qo‘qon-1912» hujumchisi Silvanus Nimeli hisobni ochib, qo‘qonliklarni oldinga olib chiqdi;

  • Mezbonlarning uzoq davom etgan bosimi: O‘tkazib yuborilgan goldan so‘ng andijonliklar butun jamoa bo‘lib oldinga o‘tdi, biroq qo‘qonliklarning tartibli himoyasi sababli «Andijon» uzoq vaqt davomida javob to‘pini kirita olmadi;

  • Turdimurodovdan muhim javob: Bahsning 76-daqiqasiga kelib, tinimsiz hujumlar o‘z samarasini berdi — Rustam Turdimurodov raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi;

  • 90+1-daqiqadagi g‘alaba zarbasi: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda zaxiradan tushgan Imeda Ashortia «Andijon»ning ikkinchi, g‘alaba to‘pini kiritib, butun stadionni shodlikka ko‘mdi.

«Bu shunchaki uch ochko emas, balki oxirgi soniyagacha kurashgan jamoaning haqiqiy irodasi va o‘z muxlislari oldidagi matonatidir», — deya qayd etdi futbol sharhlovchilari.

Tarkiblar va murabbiylar yurishi: G‘alabaga olib kelgan zaxira

Har ikki jamoa murabbiylar shtabi bahs davomida taktik o‘zgarishlarga qo‘l urdi:

  • «Andijon» tarkibi: Adhamov, Abdumajidov, Holdorxonov (Abdumannopov, 59), Komilov (Sulaymonov, 73), Chalasan, Turg‘unboyev (Ashortia, 59), Temirov, Ismonaliyev, Toirov, Boake, Turdimurodov;

  • «Qo‘qon-1912» tarkibi: Davronov, Yoqubov, Salimov, Sidiqov, Gvazava, Nimeli, Yo‘ldoshev, Akramov, Malikjonov, Gulyamov, Xasanov (Xusanov, 66);

  • Ashortianing «joker» roli: 59-daqiqada Turg‘unboyev o‘rniga maydonga tushgan legioner Imeda Ashortia o‘yinga yangi temp olib kirdi va so‘nggi daqiqada raqib darvozasini aniq nishonga olib, g‘alaba qahramoniga aylandi;

  • Sariq kartochkalar: Qizg‘in va keskin kechgan to‘qnashuvda «Andijon» safida Holdorxonov (45-daqiqada) hamda Toirov ogohlantirish oldi.

Turnir jadvalidagi holat: Kim yuqoriladi, kim xavf ostida?

Ushbu hissiyotlarga boy bahs jamoalarning musobaqa jadvalidagi o‘rniga quyidagicha ta’sir ko‘rsatdi:

  • «Andijon»ning pog‘onasi: Muhim g‘alabadan keyin «Andijon» o‘z ochkolari sonini 30 taga yetkazib, musobaqa jadvalining 8-pog‘onasida mustahkam o‘rnashib oldi;

  • «Qo‘qon-1912» xavfli hududda: So‘nggi soniyalardagi mag‘lubiyat tufayli qo‘qonliklar 20 ochko bilan 13-o‘rinda qolib ketdi va Superligadagi o‘rnini saqlab qolish uchun kurashni yanada kuchaytirishi talab etiladi.

Vodiy futboli shiddati va kelgusi kurashlar

«Bobur Arena»da bo‘lib o‘tgan ushbu uchrashuv o‘zbek futbolida Vodiy derbilari har doim o‘ziga xos kuch va dramaturgiyaga ega ekanini yana bir bor isbotladi. 76-daqiqaga qadar yutqazayotgan «Andijon»ning o‘zida kuch topib, oxirgi hujumda g‘alabani tortib olishi klubning mustahkam xarakteridan dalolat beradi. Aksincha, deyarli butun o‘yin davomida hisobda oldinda borgan «Qo‘qon-1912»ning oxirgi daqiqalarda konsentratsiyani yo‘qotishi jamoa himoyasidagi jiddiy muammolarni yuzaga chiqardi. Superliganing oxirgi turlari yaqinlashgan sari har bir ochko oltinga tenglashib boradi va bunday g‘alabalar jamoalarning mavsumdagi taqdirini hal qiluvchi asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi.

Sizningcha, «Andijon»ning so‘nggi daqiqalardagi g‘alabasi jamoaning yuqori o‘rinlarga ko‘tarilishiga turtki bera oladimi? «Qo‘qon-1912» so‘nggi daqiqalarda diqqatni yo‘qotmaganida, g‘alabani saqlab qola olarmidi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va derbi harorati ufurib turgan ushbu qaynoq o‘yin tahlilini barcha futbol muxlislari hamda andijonlik va qo‘qonlik do‘stlaringizga ulashing!

FutbolO‘zbekiston SuperligiAndijonQo‘qon-1912Vodiy derbisiBobur ArenaKambek
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu «An-Nasr»ga g‘alaba keltirib, sirli murojaat yo‘lladi — faoliyatidagi 979-gol!Ronaldu «An-Nasr»ga g‘alaba keltirib, sirli murojaat yo‘lladi — faoliyatidagi 979-gol!Bugun, 21:43«Dinamo» o‘z maydonida «Qizilqum»ni mag‘lubiyatga uchratdi«Dinamo» o‘z maydonida «Qizilqum»ni mag‘lubiyatga uchratdiBugun, 21:37Bahodir Jalolov WBC reytingida yana ko‘tarildi: U kuchli o‘nlikka yaqinlashmoqdaBahodir Jalolov WBC reytingida yana ko‘tarildi: U kuchli o‘nlikka yaqinlashmoqdaBugun, 20:54Xitoyda kutilmagan zarba: O‘zbekiston U23 terma jamoasi safarda mag‘lub bo‘ldiXitoyda kutilmagan zarba: O‘zbekiston U23 terma jamoasi safarda mag‘lub bo‘ldiBugun, 19:31Barselona mavsumni ajoyib boshladi va Chempionlar ligasida favoritga aylandiBarselona mavsumni ajoyib boshladi va Chempionlar ligasida favoritga aylandiBugun, 15:18Hansi Flick Lamin Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdiHansi Flick Lamin Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdiBugun, 12:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi