«Andijon» 90+1-daqiqada «Qo‘qon-1912»ni mag‘lub etdi: Stadionni larzaga solgan gollar!
O‘zbekiston Superligasining 21-turida muxlislar uzoq kutgan, murosasiz va shiddatli Vodiy derbisi bo‘lib o‘tdi. «Andijon» o‘z maydonida azaliy raqiblaridan biri — «Qo‘qon-1912» klubini qabul qilib, o‘yin so‘ngida haqiqiy iroda ko‘rsatdi va 2:1 hisobida super-kambekni rasmiylashtirdi. Mehmonlar bahs avvalida hisobni ochib, uzoq vaqt davomida ustunlikni saqlab turgan bo‘lsa-da, «burgutlar» 76-daqiqada muvozanatni tikladi, qo‘shib berilgan hakam vaqtida esa g‘alabani ilib ketdi. Mazkur g‘alaba andijonliklarni turnir jadvalida muhim ochkolar bilan ta’minlagan bo‘lsa, qo‘qonliklarning quyi pog‘onadagi xavfli holatini yanada og‘irlashtirdi.
Xo‘sh, legionerlarning qaysi harakatlari o‘yin taqdirini o‘zgartirib yubordi, murabbiylar almashtiruvi qanday samara berdi va jamoalarning turnir jadvalidagi vaziyati endi qanday ko‘rinish oldi? Maqola oxirida esa — derbining eng kulminatsion lahzalari va jamoalarning kelgusi imkoniyatlari bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.
Derbi xronologiyasi: 18-daqiqadagi zarba va so‘nggi nafasdagi kambek
«Bobur Arena»da kechgan dramatik to‘qnashuv har ikki tomon muxlislarining asablarini sinovdan o‘tkazdi:
Nimelining tezkor goli: Uchrashuv mehmonlarning faol hujumlari bilan boshlandi va 18-daqiqada «Qo‘qon-1912» hujumchisi Silvanus Nimeli hisobni ochib, qo‘qonliklarni oldinga olib chiqdi;
Mezbonlarning uzoq davom etgan bosimi: O‘tkazib yuborilgan goldan so‘ng andijonliklar butun jamoa bo‘lib oldinga o‘tdi, biroq qo‘qonliklarning tartibli himoyasi sababli «Andijon» uzoq vaqt davomida javob to‘pini kirita olmadi;
Turdimurodovdan muhim javob: Bahsning 76-daqiqasiga kelib, tinimsiz hujumlar o‘z samarasini berdi — Rustam Turdimurodov raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi;
90+1-daqiqadagi g‘alaba zarbasi: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda zaxiradan tushgan Imeda Ashortia «Andijon»ning ikkinchi, g‘alaba to‘pini kiritib, butun stadionni shodlikka ko‘mdi.
«Bu shunchaki uch ochko emas, balki oxirgi soniyagacha kurashgan jamoaning haqiqiy irodasi va o‘z muxlislari oldidagi matonatidir», — deya qayd etdi futbol sharhlovchilari.
Tarkiblar va murabbiylar yurishi: G‘alabaga olib kelgan zaxira
Har ikki jamoa murabbiylar shtabi bahs davomida taktik o‘zgarishlarga qo‘l urdi:
«Andijon» tarkibi: Adhamov, Abdumajidov, Holdorxonov (Abdumannopov, 59), Komilov (Sulaymonov, 73), Chalasan, Turg‘unboyev (Ashortia, 59), Temirov, Ismonaliyev, Toirov, Boake, Turdimurodov;
«Qo‘qon-1912» tarkibi: Davronov, Yoqubov, Salimov, Sidiqov, Gvazava, Nimeli, Yo‘ldoshev, Akramov, Malikjonov, Gulyamov, Xasanov (Xusanov, 66);
Ashortianing «joker» roli: 59-daqiqada Turg‘unboyev o‘rniga maydonga tushgan legioner Imeda Ashortia o‘yinga yangi temp olib kirdi va so‘nggi daqiqada raqib darvozasini aniq nishonga olib, g‘alaba qahramoniga aylandi;
Sariq kartochkalar: Qizg‘in va keskin kechgan to‘qnashuvda «Andijon» safida Holdorxonov (45-daqiqada) hamda Toirov ogohlantirish oldi.
Turnir jadvalidagi holat: Kim yuqoriladi, kim xavf ostida?
Ushbu hissiyotlarga boy bahs jamoalarning musobaqa jadvalidagi o‘rniga quyidagicha ta’sir ko‘rsatdi:
«Andijon»ning pog‘onasi: Muhim g‘alabadan keyin «Andijon» o‘z ochkolari sonini 30 taga yetkazib, musobaqa jadvalining 8-pog‘onasida mustahkam o‘rnashib oldi;
«Qo‘qon-1912» xavfli hududda: So‘nggi soniyalardagi mag‘lubiyat tufayli qo‘qonliklar 20 ochko bilan 13-o‘rinda qolib ketdi va Superligadagi o‘rnini saqlab qolish uchun kurashni yanada kuchaytirishi talab etiladi.
Vodiy futboli shiddati va kelgusi kurashlar
«Bobur Arena»da bo‘lib o‘tgan ushbu uchrashuv o‘zbek futbolida Vodiy derbilari har doim o‘ziga xos kuch va dramaturgiyaga ega ekanini yana bir bor isbotladi. 76-daqiqaga qadar yutqazayotgan «Andijon»ning o‘zida kuch topib, oxirgi hujumda g‘alabani tortib olishi klubning mustahkam xarakteridan dalolat beradi. Aksincha, deyarli butun o‘yin davomida hisobda oldinda borgan «Qo‘qon-1912»ning oxirgi daqiqalarda konsentratsiyani yo‘qotishi jamoa himoyasidagi jiddiy muammolarni yuzaga chiqardi. Superliganing oxirgi turlari yaqinlashgan sari har bir ochko oltinga tenglashib boradi va bunday g‘alabalar jamoalarning mavsumdagi taqdirini hal qiluvchi asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi.
Sizningcha, «Andijon»ning so‘nggi daqiqalardagi g‘alabasi jamoaning yuqori o‘rinlarga ko‘tarilishiga turtki bera oladimi? «Qo‘qon-1912» so‘nggi daqiqalarda diqqatni yo‘qotmaganida, g‘alabani saqlab qola olarmidi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va derbi harorati ufurib turgan ushbu qaynoq o‘yin tahlilini barcha futbol muxlislari hamda andijonlik va qo‘qonlik do‘stlaringizga ulashing!
…