Pokistonlik erkak Abu-Dabida 1,5 milliard so‘mlik lotereya yutdi

·72·Dunyo
Pokistonlik erkak Abu-Dabida 1,5 milliard so‘mlik lotereya yutdi

Pokiston fuqarosi, 64 yoshli Shaukat Aftab, Abu-Dabida o‘tkazilgan lotereya tirajida katta mukofotni qo‘lga kiritdi. Uning omadi kelib, 15 million dirham, ya’ni taxminan 1,5 milliard rupiy miqdoridagi bosh mukofotni yutib olgan.

Lotereya tashkilotchilari Aftabga g‘olib bo‘lgani haqida xabar berish uchun Pokistonda bo‘lgan vaqtida telefon orqali qo‘ng‘iroq qilgan. Biroq 64 yoshli erkak dastlab bu xabarga ishonmagan va qo‘ng‘iroqni firibgarlardan bo‘lishi mumkin, deb gumon qilgan.

Shundan so‘ng tashkilotchilar undan lotereya chiptasidagi raqamni rasmiy veb-sayt orqali tekshirishni so‘ragan. Aftab ma’lumotlarni mustaqil ravishda tekshirgach, haqiqatan ham katta mukofot sohibi bo‘lganini anglagan.

Tashkilotchilar ma’lumotiga ko‘ra, Aftab 15 yil davomida muntazam ravishda lotereya chiptalari sotib olgan. U shuncha yillik intilishidan so‘ng nihoyat omadli tirajda bosh sovrinni qo‘lga kiritgan.

Mazkur tirajda boshqa ishtirokchilar ham mukofotsiz qolmagan. To‘rt nafar Hindiston fuqarosi va bir nafar Bangladesh vakili ham 100 ming dirhamdan pul mukofotiga ega bo‘lgan.

Shu tariqa, Shaukat Aftabning 15 yillik lotereya ishtirokidan keyingi omadi uni katta mablag‘ sohibi qildi. G‘olib esa dastlab bu xabarni firibgarlik deb o‘ylagani bilan, rasmiy saytdagi tekshiruvdan keyin o‘zining haqiqiy omadini bilgan.

PokistonlotereyaAbu-Dabidirxamqo‘lga kiritganfiribgarlikomad
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Isroilda yosh bolali oilalarni larzaga solgan holat: Qanday fitna fosh qilindi?Isroilda yosh bolali oilalarni larzaga solgan holat: Qanday fitna fosh qilindi?Bugun, 19:26Moskvada Britaniya elchixonasini qo‘riqlagan josus ushlandi: U elchiga suiqasdda ayblanmoqdaMoskvada Britaniya elchixonasini qo‘riqlagan josus ushlandi: U elchiga suiqasdda ayblanmoqdaBugun, 17:56«Yandeks» sobiq rahbari Palantir bilan birlashdi: U Rossiyaga qanday xavf tug‘dirmoqda?«Yandeks» sobiq rahbari Palantir bilan birlashdi: U Rossiyaga qanday xavf tug‘dirmoqda?Bugun, 17:31Tillaga “ko‘milgan” kelin ham tergovda hibsga olindiTillaga “ko‘milgan” kelin ham tergovda hibsga olindiBugun, 17:14Trampning maxsus elchisi Minskka shoshilinch yo‘l olmoqda: Jon Koul nimani ko‘zlamoqda?Trampning maxsus elchisi Minskka shoshilinch yo‘l olmoqda: Jon Koul nimani ko‘zlamoqda?Bugun, 16:46Har bir amerikalikka $5000 dan naqd pul: Tramp saylov oldidan mislsiz va’da berdiHar bir amerikalikka $5000 dan naqd pul: Tramp saylov oldidan mislsiz va’da berdiBugun, 16:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada