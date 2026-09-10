Pokistonlik erkak Abu-Dabida 1,5 milliard so‘mlik lotereya yutdi
Pokiston fuqarosi, 64 yoshli Shaukat Aftab, Abu-Dabida o‘tkazilgan lotereya tirajida katta mukofotni qo‘lga kiritdi. Uning omadi kelib, 15 million dirham, ya’ni taxminan 1,5 milliard rupiy miqdoridagi bosh mukofotni yutib olgan.
Lotereya tashkilotchilari Aftabga g‘olib bo‘lgani haqida xabar berish uchun Pokistonda bo‘lgan vaqtida telefon orqali qo‘ng‘iroq qilgan. Biroq 64 yoshli erkak dastlab bu xabarga ishonmagan va qo‘ng‘iroqni firibgarlardan bo‘lishi mumkin, deb gumon qilgan.
Shundan so‘ng tashkilotchilar undan lotereya chiptasidagi raqamni rasmiy veb-sayt orqali tekshirishni so‘ragan. Aftab ma’lumotlarni mustaqil ravishda tekshirgach, haqiqatan ham katta mukofot sohibi bo‘lganini anglagan.
Tashkilotchilar ma’lumotiga ko‘ra, Aftab 15 yil davomida muntazam ravishda lotereya chiptalari sotib olgan. U shuncha yillik intilishidan so‘ng nihoyat omadli tirajda bosh sovrinni qo‘lga kiritgan.
Mazkur tirajda boshqa ishtirokchilar ham mukofotsiz qolmagan. To‘rt nafar Hindiston fuqarosi va bir nafar Bangladesh vakili ham 100 ming dirhamdan pul mukofotiga ega bo‘lgan.
Shu tariqa, Shaukat Aftabning 15 yillik lotereya ishtirokidan keyingi omadi uni katta mablag‘ sohibi qildi. G‘olib esa dastlab bu xabarni firibgarlik deb o‘ylagani bilan, rasmiy saytdagi tekshiruvdan keyin o‘zining haqiqiy omadini bilgan.
…