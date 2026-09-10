Xitoyda kutilmagan zarba: O‘zbekiston U23 terma jamoasi safarda mag‘lub bo‘ldi
Osiyo maydonlarida navbatdagi yirik xalqaro turnirlarga tayyorgarlik ko‘rayotgan futbol bo‘yicha O‘zbekiston olimpiya (U23) terma jamoasi safarda jiddiy sinovga duch keldi. Xitoy va O‘zbekiston yoshlar terma jamoalari o‘rtasida kechgan o‘rtoqlik uchrashuvi milliy jamoamiz uchun kutilmagan tarzda mezbonlarning 2:0 hisobidagi ishonchli g‘alabasi bilan yakunlandi. Mezbonlar har ikki bo‘limda maydonda yuqori bosim uyushtirib, himoyamizdagi kamchiliklardan unumli foydalanib ketdi. Bosh murabbiylar shtabi yangi nomlarni sinab ko‘rish maqsadida bir qator yetakchilarni asosiy tarkibda maydonga tushirgan bo‘lsa-da, yaratilgan vaziyatlarni golga aylantirishda oqsashlar kuzatildi.
Xo‘sh, gollar qaysi daqiqalarda kiritildi, O‘zbekiston termasining boshlang‘ich tarkibi qanday ko‘rinish oldi va zaxiradan kimlar bahsga qo‘shildi? Maqola oxirida esa — ushbu mag‘lubiyat ortidagi muhim xulosalar hamda rasmiy o‘yinlar oldidan ko‘rilishi kerak bo‘lgan choralar bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.
O‘yin xronologiyasi: 28 va 83-daqiqalardagi qaqshatqich zarbalar
Uchrashuv mezbonlarning faol hujumlari va mudofaamizni sinovdan o‘tkazishi bilan boshlandi:
Birinchi bo‘lim va ilk gol: Bahsning dastlabki daqiqalaridan bosim o‘tkazgan Xitoy U23 vakillari 28-daqiqada hisobni ochishga muvaffaq bo‘ldi;
O‘zbekistonning javob hujumlari: Goldan so‘ng vakillarimiz to‘p nazoratini qo‘lga olib, raqib jarima maydonchasi atrofida xavfli vaziyatlar yaratishga intildi, ammo so‘nggi paslardagi aniqlik yetishmadi;
Ikkinchi bo‘limdagi yakuniy zarba: Ikkinchi bo‘lim oxirida, vakillarimiz muvozanatni tiklash uchun oldinga o‘tgan bir pallada, mezbonlar 83-daqiqada qarshi hujumni gol bilan yakunlab, 2:0 ko‘rinishidagi yakuniy hisobni o‘rnatdi.
«O‘rtoqlik uchrashuvlari xatolarni ko‘rib chiqish va kamchiliklar ustida ishlash uchun eng yaxshi maydondir. Bunday bahslardagi mag‘lubiyat keyingi rasmiy bellashuvlar uchun zarur saboq bo‘ladi», — deya qayd etmoqda futbol tahlilchilari.
Maydonga tushgan tarkiblar: Murabbiylar kimlarga ishonch bildirdi?
Ushbu bellashuvda O‘zbekiston U23 murabbiylar shtabi bir qator yangi o‘yinchilarning salohiyatini sinovdan o‘tkazdi:
Asosiy tarkib: Muratbayev, Hamidov, Murtazoyev, Rizqulov, Hayrullayev, Saidnurullayev, O‘rinboyev, Fayzullayev, O‘rmonjonov, Karimov, Ibraimov;
Zaxiradagi kuchlar: Murkayev, Umarov, Hushvaqtov, Bahromov, Saidov, Jumayev, To‘lqinbekov, Abdu Nazarov, Reimov, Abdurahmonov, Abdullayev, Shodiboyev;
O‘yin amaliyoti: Murabbiylar uchrashuv davomida zaxiradan bir nechta futbolchilarni maydonga tushirib, ularning jismoniy va taktik holatini ko‘zdan kechirdi.
Navbatdagi rasmiy turnirlar oldidan muhim saboq
Mazkur bahs hisobi muxlislarni biroz xafa qilgan bo‘lsa-da, o‘rtoqlik uchrashuvining asosiy vazifasi aynan shunday murakkab raqiblarga qarshi zaif tomonlarni aniqlab olishdan iborat. Safarda kechgan o‘yinda Xitoy jamoasining jismoniy tayyorgarligi va qarshi hujumlardagi tezligi vakillarimiz uchun jiddiy ogohlantirish bo‘ldi. Tarkibni shakllantirish, hujumlarni yakunlashdagi sovuqqonlikni oshirish va mudofaa chizig‘idagi o‘zaro bog‘liqlikni kuchaytirish bo‘yicha murabbiylar shtabida hali yetarlicha ish borligi ko‘rindi. Eng muhimi, ushbu bahsdan to‘g‘ri xulosa chiqarilib, oldinda turgan qit’a miqyosidagi hal qiluvchi bahslarga jamoaning mukammal tayyorgarlik bilan yetib borishidir.
Sizningcha, O‘zbekiston U23 terma jamoasining Xitoyga qarshi o‘yinda mag‘lub bo‘lishiga asosiy sabab nima bo‘ldi — tarkibdagi rotatsiyami yoki raqibning kutilmagan bosimi? Rasmiy musobaqalarga qadar murabbiylar shtabi birinchi navbatda qaysi chiziqlarni kuchaytirishi kerak deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli ixlosmandlariga ushbu muhim o‘yin tahlilini ulashing!
…