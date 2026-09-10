Xitoyda kutilmagan zarba: O‘zbekiston U23 terma jamoasi safarda mag‘lub bo‘ldi

·0·Sport
Xitoyda kutilmagan zarba: O‘zbekiston U23 terma jamoasi safarda mag‘lub bo‘ldi

Osiyo maydonlarida navbatdagi yirik xalqaro turnirlarga tayyorgarlik ko‘rayotgan futbol bo‘yicha O‘zbekiston olimpiya (U23) terma jamoasi safarda jiddiy sinovga duch keldi. Xitoy va O‘zbekiston yoshlar terma jamoalari o‘rtasida kechgan o‘rtoqlik uchrashuvi milliy jamoamiz uchun kutilmagan tarzda mezbonlarning 2:0 hisobidagi ishonchli g‘alabasi bilan yakunlandi. Mezbonlar har ikki bo‘limda maydonda yuqori bosim uyushtirib, himoyamizdagi kamchiliklardan unumli foydalanib ketdi. Bosh murabbiylar shtabi yangi nomlarni sinab ko‘rish maqsadida bir qator yetakchilarni asosiy tarkibda maydonga tushirgan bo‘lsa-da, yaratilgan vaziyatlarni golga aylantirishda oqsashlar kuzatildi.

Xo‘sh, gollar qaysi daqiqalarda kiritildi, O‘zbekiston termasining boshlang‘ich tarkibi qanday ko‘rinish oldi va zaxiradan kimlar bahsga qo‘shildi? Maqola oxirida esa — ushbu mag‘lubiyat ortidagi muhim xulosalar hamda rasmiy o‘yinlar oldidan ko‘rilishi kerak bo‘lgan choralar bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.

O‘yin xronologiyasi: 28 va 83-daqiqalardagi qaqshatqich zarbalar

Uchrashuv mezbonlarning faol hujumlari va mudofaamizni sinovdan o‘tkazishi bilan boshlandi:

  • Birinchi bo‘lim va ilk gol: Bahsning dastlabki daqiqalaridan bosim o‘tkazgan Xitoy U23 vakillari 28-daqiqada hisobni ochishga muvaffaq bo‘ldi;

  • O‘zbekistonning javob hujumlari: Goldan so‘ng vakillarimiz to‘p nazoratini qo‘lga olib, raqib jarima maydonchasi atrofida xavfli vaziyatlar yaratishga intildi, ammo so‘nggi paslardagi aniqlik yetishmadi;

  • Ikkinchi bo‘limdagi yakuniy zarba: Ikkinchi bo‘lim oxirida, vakillarimiz muvozanatni tiklash uchun oldinga o‘tgan bir pallada, mezbonlar 83-daqiqada qarshi hujumni gol bilan yakunlab, 2:0 ko‘rinishidagi yakuniy hisobni o‘rnatdi.

«O‘rtoqlik uchrashuvlari xatolarni ko‘rib chiqish va kamchiliklar ustida ishlash uchun eng yaxshi maydondir. Bunday bahslardagi mag‘lubiyat keyingi rasmiy bellashuvlar uchun zarur saboq bo‘ladi», — deya qayd etmoqda futbol tahlilchilari.

Maydonga tushgan tarkiblar: Murabbiylar kimlarga ishonch bildirdi?

Ushbu bellashuvda O‘zbekiston U23 murabbiylar shtabi bir qator yangi o‘yinchilarning salohiyatini sinovdan o‘tkazdi:

  • Asosiy tarkib: Muratbayev, Hamidov, Murtazoyev, Rizqulov, Hayrullayev, Saidnurullayev, O‘rinboyev, Fayzullayev, O‘rmonjonov, Karimov, Ibraimov;

  • Zaxiradagi kuchlar: Murkayev, Umarov, Hushvaqtov, Bahromov, Saidov, Jumayev, To‘lqinbekov, Abdu Nazarov, Reimov, Abdurahmonov, Abdullayev, Shodiboyev;

  • O‘yin amaliyoti: Murabbiylar uchrashuv davomida zaxiradan bir nechta futbolchilarni maydonga tushirib, ularning jismoniy va taktik holatini ko‘zdan kechirdi.

Navbatdagi rasmiy turnirlar oldidan muhim saboq

Mazkur bahs hisobi muxlislarni biroz xafa qilgan bo‘lsa-da, o‘rtoqlik uchrashuvining asosiy vazifasi aynan shunday murakkab raqiblarga qarshi zaif tomonlarni aniqlab olishdan iborat. Safarda kechgan o‘yinda Xitoy jamoasining jismoniy tayyorgarligi va qarshi hujumlardagi tezligi vakillarimiz uchun jiddiy ogohlantirish bo‘ldi. Tarkibni shakllantirish, hujumlarni yakunlashdagi sovuqqonlikni oshirish va mudofaa chizig‘idagi o‘zaro bog‘liqlikni kuchaytirish bo‘yicha murabbiylar shtabida hali yetarlicha ish borligi ko‘rindi. Eng muhimi, ushbu bahsdan to‘g‘ri xulosa chiqarilib, oldinda turgan qit’a miqyosidagi hal qiluvchi bahslarga jamoaning mukammal tayyorgarlik bilan yetib borishidir.

Sizningcha, O‘zbekiston U23 terma jamoasining Xitoyga qarshi o‘yinda mag‘lub bo‘lishiga asosiy sabab nima bo‘ldi — tarkibdagi rotatsiyami yoki raqibning kutilmagan bosimi? Rasmiy musobaqalarga qadar murabbiylar shtabi birinchi navbatda qaysi chiziqlarni kuchaytirishi kerak deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli ixlosmandlariga ushbu muhim o‘yin tahlilini ulashing!

Uzbekiston U23XitoyDo‘stlik matchFutbolTreningTaktikaNatijaYunona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona mavsumni ajoyib boshladi va Chempionlar ligasida favoritga aylandiBarselona mavsumni ajoyib boshladi va Chempionlar ligasida favoritga aylandiBugun, 15:18Hansi Flick Lamin Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdiHansi Flick Lamin Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdiBugun, 12:50Lionel Messi va Robert Lewandowski toʻqnashuvi MLS rekordini yangiladiLionel Messi va Robert Lewandowski toʻqnashuvi MLS rekordini yangiladiBugun, 12:36Erling Xolandning kelajagi: nima uchun u Man Sitiʻdan ketishi kerak emas?Erling Xolandning kelajagi: nima uchun u Man Sitiʻdan ketishi kerak emas?Bugun, 12:35Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?Bugun, 09:32Oktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiOktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiBugun, 08:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi