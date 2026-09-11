Boshqaning muvaffaqiyati munosabatlarga qanday ta’sir qiladi? Olimlar javob topdi

·0·Foydali
Boshqaning muvaffaqiyati munosabatlarga qanday ta’sir qiladi? Olimlar javob topdi

Olimlar insonlar yaqinlari yoki suhbatdoshlarining muvaffaqiyati va muvaffaqiyatsizligiga qanday munosabat bildirishini o‘rgandi. Tadqiqot Rays universiteti va Bayes Business School mutaxassislari tomonidan o‘tkazilib, unda jami 8229 nafar kishi ishtirok etgan 9 ta tadqiqot natijalari tahlil qilindi.

Ma’lum bo‘lishicha, suhbatdoshi o‘zining muvaffaqiyatsizligi haqida gapirsa, odamlar ham o‘z omadsizliklari bilan bo‘lishishga ko‘proq moyil bo‘ladi. Aksincha, boshqa inson yaxshi yangilik yoki muvaffaqiyatini aytganida, ular o‘z yutuqlarini darhol baham ko‘rishdan ko‘ra ehtiyotkorroq harakat qiladi.

Tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, insonlar o‘zlari haqida qanday taassurot qoldirishni o‘ylabgina emas, balki suhbatdoshining his-tuyg‘ularini ranjitmaslik uchun ham o‘zlari haqidagi ma’lumotni moslashtiradi.

Tadqiqotlardan birida ishtirokchilarning 87 foizi hamkasbi muvaffaqiyatsizlikka uchraganini aytganidan so‘ng o‘zining shunday tajribasi bilan bo‘lishishini bildirgan. Boshqa tomondan, suhbatdoshi muvaffaqiyati haqida gapirganida, ishtirokchilarning 70 foizi o‘z yutug‘i bilan bo‘lishishga tayyor bo‘lgan.

Bu farq ayniqsa ishtirokchilarga yoqadigan insonlar bilan muloqotda yaqqol namoyon bo‘lgan. Suhbatdoshi muvaffaqiyatsizlikka uchraganida, odamlar uni qo‘llab-quvvatlash maqsadida o‘zlarining shunga o‘xshash tajribalarini aytishga harakat qilgan. Aksincha, suhbatdoshi muvaffaqiyatga erishganida, ular o‘zlarining yaxshi yangiliklarini yumshatib yetkazgan, keyinroq aytgan yoki umuman sir saqlagan.

Yakuniy onlayn tajribada esa har ikki kishi ham muvaffaqiyatsizlikka uchragan holatda ishtirokchilarning 96 foizi o‘z tajribasi bilan bo‘lishgan. Har ikki tomon ham muvaffaqiyatga erishganida esa bu ko‘rsatkich 73 foizni tashkil etgan.

Tadqiqotchilar hozircha bunday yondashuvlar suhbatdoshni haqiqatdan ham qo‘llab-quvvatlashga qanchalik yordam berishini aniq bilmaydi. Kelgusidagi tadqiqotlarda insonlarning boshqalarga o‘z muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizliklari haqida ataylab gapirishiga suhbatdoshlar qanday munosabat bildirishi o‘rganiladi.

muvaffaqiyatmuvaffaqiyatsizlikso‘zlashuvtajribaqo‘llab-quvvatlashhis-tuyg‘ularso‘zlash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shaxsiy kuchni saqlab qolish va muvaffaqiyatga erishishning 10 ta temir qoidasi!Shaxsiy kuchni saqlab qolish va muvaffaqiyatga erishishning 10 ta temir qoidasi!09.09, 17:18Hohlasangiz ham, bunga yo‘l qo‘ymang: O‘zingizni yo‘qotmaslik uchun 6 ta hayotiy chegaraHohlasangiz ham, bunga yo‘l qo‘ymang: O‘zingizni yo‘qotmaslik uchun 6 ta hayotiy chegara09.09, 16:58Hayotingizni o‘zgartiruvchi 6 oltin qoida: 99 foiz muammolardan asrovchi tajribalarHayotingizni o‘zgartiruvchi 6 oltin qoida: 99 foiz muammolardan asrovchi tajribalar09.09, 16:42Tug‘ilgan sanasi uning xarakterini ochadi: Oilaviy hayot sirlari...Tug‘ilgan sanasi uning xarakterini ochadi: Oilaviy hayot sirlari...09.09, 00:50Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?09.09, 00:32Insonni «arzon» ko‘rsatadigan 9 ta xavfli odat va undan qutulish yo‘llariInsonni «arzon» ko‘rsatadigan 9 ta xavfli odat va undan qutulish yo‘llari09.09, 00:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi