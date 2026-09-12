Bibisara uzoq kutgan g‘alaba: Sindarovning hazili va Shuvalovadan olingan shirin qasos!
Hindistonning Bangalor shahrida bo‘lib o‘tayotgan eng nufuzli va yuqori mukofot jamg‘armasiga ega bo‘lgan jamoaviy turnir — Tech Mahindra Global Chess League-2026 musobaqasida haqiqiy shaxmat dramasi va shov-shuvli lahzalar kuzatilmoqda. Dunyoning eng iqtidorli shaxmat malikalaridan biri, ikki karra blis bo‘yicha jahon chempioni hisoblangan qozog‘istonlik Bibisara Asaubayeva turnirdagi ilk shaxsiy g‘alabasini nihoyat qo‘lga kiritdi. Musobaqaning dastlabki bahslarida ketma-ket omadsizlikka uchragan qozoq shaxmatchisi ushbu partiyadan so‘ng qalbidagi barcha hissiyotlarini to‘kib soldi. Eng qizig‘i, Bibisaraning ta’kidlashicha, o‘zbekistonlik yosh vunderkind, olimpiada chempioni Javohir Sindarov uning bu muvaffaqiyatsizliklari ustidan samimiy hazil qilib, ruhiy dalda bergan ekan. Rossiyalik Polina Shuvalovadan olingan shafqatsiz revansh, 13:5 hisobidagi yirik g‘alaba va bahsning eng yaxshi o‘yinchisi unvoni — bularning bari Asaubayevani yana e’tibor markaziga olib chiqdi. Xo‘sh, Javohir Sindarov jamoadoshiga aynan nima degan edi va ushbu g‘alaba «FYERS American Gambits» jamoasining taqdirini qanday o‘zgartirdi?
«Javohir menga: “G‘alabalarim juda ko‘p, bittasini senga beraymi?” dedi»: Bibisaraning samimiy iqrori
Bangalordagi bahsdan so‘ng Bibisara Asaubayeva o‘zining uzoq kutilgan g‘alabasi va jamoadoshi Javohir Sindarov bilan bo‘lgan qiziqarli suhbat tafsilotlarini ochiqladi:
«Umuman yutkaza olmaydigandek tuyulayotgandi»: «Nihoyat, ushbu turnirdagi birinchi partiyamda g‘alaba qozondim. Chunki ba’zi partiyalarimda qanday o‘ynaganimga qarab, bu umuman amalga oshmaydigandek tuyulayotgandi», deya turnir startidagi psixologik bosimni tan oldi shaxmatchi;
Sindarovdan noodatiy trolling va dalda: Qozog‘istonlik grossmeyster o‘zbek shaxmatchisining hazilini esladi: «Kecha esa Javohir men bilan hazillashib: “Balkim, g‘alabalarimdan birini senga berib qo‘yaymi? Menda ular juda ko‘p”, dedi»;
«Endi o‘z g‘alabam bor!»: Bibisara Javohirning haziliga munosib javob berib: «Ammo, o‘ylaymanki, endi o‘z g‘alabam bor va jamoamiz bilan birga matchda g‘alaba qozonganimizdan juda xursandman», deya quvonchini yashirmadi.
3:0 hisobidagi total tor-mor: Polina Shuvalovadan olingan shirin qasos
8-tur doirasida kechgan uchrashuv ayollar taxtasidagi mutlaq prinsipial to‘qnashuvga aylandi:
Asaubayeva va Shuvalova dueli: Turnirning 8-turida Bibisara rossiyalik kuchli shaxmatchi Polina Shuvalovaga qarshi oq donalarda dono harakat qildi;
3:0 — shafqatsiz revansh: Birinchi davrada Shuvalovaga imkoniyatni boy bergan Asaubayeva bu gal raqibasiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi va 3:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozonib, alamli mag‘lubiyatning qasosini oldi;
Uchrashuvning eng yaxshi o‘yinchisi: Ushbu shiddatli va benuqson partiyasi uchun Bibisara Asaubayeva tashkilotchilar tomonidan butun uchrashuvning eng yaxshi shaxmatchisi deb topilib, maxsus individual sovrin bilan taqdirlandi.
13:5 hisobidagi tor-mor: «FYERS American Gambits» raqibini yanchib tashladi
Asaubayevaning ushbu yorqin g‘alabasi butun jamoaning umumiy muvaffaqiyatida hal qiluvchi turtki bo‘ldi:
«Ganges Grandmasters» tor-mor etildi: Bibisara va Javohir Sindarov to‘p surayotgan «FYERS American Gambits» jamoasi ushbu turda kuchli tarkibga ega «Ganges Grandmasters» klubi ustidan 13:5 hisobidagi yirik va shafqatsiz g‘alabaga erishdi;
Javohir Sindarovning g‘alabalar seriyasi: O‘zbekistonlik yosh grossmeyster ushbu musobaqada o‘zining stabil va yuqori darajadagi o‘yini bilan jamoaning asosiy «to‘purari» bo‘lib kelmoqda;
Turnir peshqadamligi sari dadil qadam: Ushbu g‘alaba evaziga «Gambits» jamoaviy hisobda turnir jadvalidagi mavqeyini keskin mustahkamladi va final bosqichiga yo‘l olish imkoniyatini sezilarli darajada oshirdi.
Markaziy Osiyo shaxmat yulduzlarining xalqaro maydonda bir jamoa bayrog‘i ostida birlashib, bir-birini ruhiy qo‘llab-quvvatlashi va bunday samimiy hazillar ustida g‘alabalarga erishishi muxlislar qalbida katta faxr tuyg‘usini uyg‘otmoqda.
Sizningcha, Javohir Sindarov va Bibisara Asaubayeva tandemi «FYERS American Gambits» jamoasini Bangalordagi global shaxmat ligasi chempionligigacha olib chiqa oladimi? Markaziy Osiyo shaxmatchilarining jahon sahnasida bunday dominantlik ko‘rsatishiga qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sport olamidagi ushbu quvonchli voqelik tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
…