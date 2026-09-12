Bibisara uzoq kutgan g‘alaba: Sindarovning hazili va Shuvalovadan olingan shirin qasos!

·24·Sport
Bibisara uzoq kutgan g‘alaba: Sindarovning hazili va Shuvalovadan olingan shirin qasos!

Hindistonning Bangalor shahrida bo‘lib o‘tayotgan eng nufuzli va yuqori mukofot jamg‘armasiga ega bo‘lgan jamoaviy turnir — Tech Mahindra Global Chess League-2026 musobaqasida haqiqiy shaxmat dramasi va shov-shuvli lahzalar kuzatilmoqda. Dunyoning eng iqtidorli shaxmat malikalaridan biri, ikki karra blis bo‘yicha jahon chempioni hisoblangan qozog‘istonlik Bibisara Asaubayeva turnirdagi ilk shaxsiy g‘alabasini nihoyat qo‘lga kiritdi. Musobaqaning dastlabki bahslarida ketma-ket omadsizlikka uchragan qozoq shaxmatchisi ushbu partiyadan so‘ng qalbidagi barcha hissiyotlarini to‘kib soldi. Eng qizig‘i, Bibisaraning ta’kidlashicha, o‘zbekistonlik yosh vunderkind, olimpiada chempioni Javohir Sindarov uning bu muvaffaqiyatsizliklari ustidan samimiy hazil qilib, ruhiy dalda bergan ekan. Rossiyalik Polina Shuvalovadan olingan shafqatsiz revansh, 13:5 hisobidagi yirik g‘alaba va bahsning eng yaxshi o‘yinchisi unvoni — bularning bari Asaubayevani yana e’tibor markaziga olib chiqdi. Xo‘sh, Javohir Sindarov jamoadoshiga aynan nima degan edi va ushbu g‘alaba «FYERS American Gambits» jamoasining taqdirini qanday o‘zgartirdi?

«Javohir menga: “G‘alabalarim juda ko‘p, bittasini senga beraymi?” dedi»: Bibisaraning samimiy iqrori

Bangalordagi bahsdan so‘ng Bibisara Asaubayeva o‘zining uzoq kutilgan g‘alabasi va jamoadoshi Javohir Sindarov bilan bo‘lgan qiziqarli suhbat tafsilotlarini ochiqladi:

  • «Umuman yutkaza olmaydigandek tuyulayotgandi»: «Nihoyat, ushbu turnirdagi birinchi partiyamda g‘alaba qozondim. Chunki ba’zi partiyalarimda qanday o‘ynaganimga qarab, bu umuman amalga oshmaydigandek tuyulayotgandi», deya turnir startidagi psixologik bosimni tan oldi shaxmatchi;

  • Sindarovdan noodatiy trolling va dalda: Qozog‘istonlik grossmeyster o‘zbek shaxmatchisining hazilini esladi: «Kecha esa Javohir men bilan hazillashib: “Balkim, g‘alabalarimdan birini senga berib qo‘yaymi? Menda ular juda ko‘p”, dedi»;

  • «Endi o‘z g‘alabam bor!»: Bibisara Javohirning haziliga munosib javob berib: «Ammo, o‘ylaymanki, endi o‘z g‘alabam bor va jamoamiz bilan birga matchda g‘alaba qozonganimizdan juda xursandman», deya quvonchini yashirmadi.

3:0 hisobidagi total tor-mor: Polina Shuvalovadan olingan shirin qasos

8-tur doirasida kechgan uchrashuv ayollar taxtasidagi mutlaq prinsipial to‘qnashuvga aylandi:

  • Asaubayeva va Shuvalova dueli: Turnirning 8-turida Bibisara rossiyalik kuchli shaxmatchi Polina Shuvalovaga qarshi oq donalarda dono harakat qildi;

  • 3:0 — shafqatsiz revansh: Birinchi davrada Shuvalovaga imkoniyatni boy bergan Asaubayeva bu gal raqibasiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi va 3:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozonib, alamli mag‘lubiyatning qasosini oldi;

  • Uchrashuvning eng yaxshi o‘yinchisi: Ushbu shiddatli va benuqson partiyasi uchun Bibisara Asaubayeva tashkilotchilar tomonidan butun uchrashuvning eng yaxshi shaxmatchisi deb topilib, maxsus individual sovrin bilan taqdirlandi.

13:5 hisobidagi tor-mor: «FYERS American Gambits» raqibini yanchib tashladi

Asaubayevaning ushbu yorqin g‘alabasi butun jamoaning umumiy muvaffaqiyatida hal qiluvchi turtki bo‘ldi:

  • «Ganges Grandmasters» tor-mor etildi: Bibisara va Javohir Sindarov to‘p surayotgan «FYERS American Gambits» jamoasi ushbu turda kuchli tarkibga ega «Ganges Grandmasters» klubi ustidan 13:5 hisobidagi yirik va shafqatsiz g‘alabaga erishdi;

  • Javohir Sindarovning g‘alabalar seriyasi: O‘zbekistonlik yosh grossmeyster ushbu musobaqada o‘zining stabil va yuqori darajadagi o‘yini bilan jamoaning asosiy «to‘purari» bo‘lib kelmoqda;

  • Turnir peshqadamligi sari dadil qadam: Ushbu g‘alaba evaziga «Gambits» jamoaviy hisobda turnir jadvalidagi mavqeyini keskin mustahkamladi va final bosqichiga yo‘l olish imkoniyatini sezilarli darajada oshirdi.

Markaziy Osiyo shaxmat yulduzlarining xalqaro maydonda bir jamoa bayrog‘i ostida birlashib, bir-birini ruhiy qo‘llab-quvvatlashi va bunday samimiy hazillar ustida g‘alabalarga erishishi muxlislar qalbida katta faxr tuyg‘usini uyg‘otmoqda.

Sizningcha, Javohir Sindarov va Bibisara Asaubayeva tandemi «FYERS American Gambits» jamoasini Bangalordagi global shaxmat ligasi chempionligigacha olib chiqa oladimi? Markaziy Osiyo shaxmatchilarining jahon sahnasida bunday dominantlik ko‘rsatishiga qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sport olamidagi ushbu quvonchli voqelik tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«1 million dollarlik poyga!»: Javohir Sindarov Magnus Karlsenga qarshi dona surdi«1 million dollarlik poyga!»: Javohir Sindarov Magnus Karlsenga qarshi dona surdiBugun, 19:30Magnus Karlsen jahon toji uchun kutilayotgan Sindarov - Gukesh jangi haqida bayonot berdiMagnus Karlsen jahon toji uchun kutilayotgan Sindarov - Gukesh jangi haqida bayonot berdiBugun, 19:20“Neftchi” klubi Janubiy Koreyaga chiqdi: «Paju Frontiyer» bilan tarixiy hamkorlik tuzildi“Neftchi” klubi Janubiy Koreyaga chiqdi: «Paju Frontiyer» bilan tarixiy hamkorlik tuzildiBugun, 18:13Enso Mareska «Old Trafford»dagi superto‘qnashuv oldidan bayonot berdiEnso Mareska «Old Trafford»dagi superto‘qnashuv oldidan bayonot berdiBugun, 18:05«Maqsad — APL chempionligi!»: Xabi Alonso «Chelsi»ni cho‘qqiga qaytarishga va’da berdi«Maqsad — APL chempionligi!»: Xabi Alonso «Chelsi»ni cho‘qqiga qaytarishga va’da berdiBugun, 18:03Flik «Barselona»ning bu mavsumdagi bosh maqsadlarini e’lon qildi: Seriya davom etadimi?Flik «Barselona»ning bu mavsumdagi bosh maqsadlarini e’lon qildi: Seriya davom etadimi?Bugun, 17:48
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?