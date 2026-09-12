Bundesliganing 3-turida sensatsion natijalar — peshqadamlar almashinuvi!

·1·Sport
Bundesliganing 3-turida sensatsion natijalar — peshqadamlar almashinuvi!

Germaniya Bundesligasining 3-turi chinakam dramatik kurashlar, kutilmagan natijalar va gollar yomg‘iriga boy tarzda yakunlandi. Dortmundning «Borussiya» klubi «Signal Iduna Park»da «Paderborn»ni qabul qilib, yirik va ishonchli 3:0 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritdi hamda 100 foizlik natija bilan peshqadamlik poygasini davom ettirdi. Amaldagi chempion Leverkuzenning «Bayer» jamoasi esa Augsburgda og‘ir sinovga duch kelib, mag‘lubiyatdan atigi 89-daqiqada Patrik Shikning najot goli evaziga qutulib qoldi. Turning eng shov-shuvli voqeasi esa Frayburgda qayd etildi: maydon egalari Menxengladbaxning «Borussiya» klubini 5:0 hisobida ayovsiz tor-mor etib, musobaqa jadvalining mutlaq 1-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi. Xo‘sh, Bundesliganing dam olish kunlaridagi bahslarida kimlar qahramonga aylandi va turnir jadvalida qanday kutilmagan surilishlar yuz berdi?

«Borussiya Dortmund» — «Paderborn» (3:0): Nmechadan dubl va 9 ochkolik maksimum

Dortmundliklar o‘z muxlislari qarshisida xatosiz harakat qilib, muhim uch ochkoni naqd qildi:

  • 5-daqiqadayoq tezkor gol: Uchrashuv debyutida Fabio Silva hisobni ochib, «asalarilar»ga xotirjam ustunlik taqdim etdi;

  • Feliks Nmechadan so‘nggi nuqta: Bahs taqdirini 80 va 89-daqiqalarda ikkita gol urgan Feliks Nmecha hal qildi — uning dubli 3:0 hisobidagi yirik g‘alabani ta’minladi;

  • 3 ta o‘yin — 3 ta g‘alaba: Dortmund klubi 9 ochko bilan musobaqa jadvalida 2-o‘rinni egallab, chempionlik uchun asosiy da’vogar ekanini yana bir bor isbotladi;

  • «Paderborn» xavfli hududda: Atigi 1 ochkoga ega bo‘lgan mehmonlar 15-pog‘onaga sho‘ng‘idi.

«Augsburg» — «Bayer» (2:2): Shikning 89-daqiqadagi najoti

Leverkuzenliklar uchun safar bahsi haqiqiy asablar jangiga aylandi:

  • Kofanening ustunligi va Gregoritch javobi: 18-daqiqada Kofane hisobni ochgan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘lim boshida «Augsburg» hujumchisi Gregoritch 5 daqiqa ichida (50 va 55-daqiqalar) ikkita to‘p kiritib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi;

  • 89-daqiqadagi drama: Xabi Alonso shogirdlari ketma-ket bosim uyushtirib, 89-daqiqada chexiyalik to‘purar Patrik Shikning aniq zarbasi evaziga 2:2 hisobidagi durangni ilib ketdi;

  • «Bayer» 6-o‘rinda: Ushbu ochko yo‘qotishdan so‘ng leverkuzenliklar 4 ochko bilan 6-o‘rinda bormoqda, ajoyib start olgan «Augsburg» esa 7 ochko bilan kuchli uchlikdan joy oldi.

Tur sensatsiyasi: «Frayburg»ning 5:0 hisobidagi shafqatsiz zarbasi va «Hoffenhaym» g‘alabasi

Turning qolgan to‘qnashuvlari ham muxlislarni befarq qoldirmadi:

  • «Frayburg» — mutlaq peshqadam (5:0): O‘z uyida Menxengladbaxning «Borussiya»sini qabul qilgan «Frayburg» raqib darvozasiga javobsiz beshta gol urdi (Engelhardt va Matanovichdan dubl, Eggesteindan bitta gol). 3 turda 9 ochko to‘plagan jamoa to‘plar nisbatiga ko‘ra Bundesliga karvonboshisiga aylandi;

  • Gladbax tubda (0 ochko): Menxengladbax klubi uch turdan so‘ng birorta ham ochko jamg‘ara olmay, 18-o‘rinda inqiroz ko‘chasiga kirdi;

  • «Hoffenhaym» — «Shtutgart» (2:1): Xlozekning dubli mezbonlarga muhim g‘alabani taqdim etdi (Mittelstadtning javob goli «Shtutgart»ni qutqara olmadi).

Bundesligada kutilmagan nomlar — «Frayburg» va «Borussiya Dortmund» turnir jadvali cho‘qqisini egallab oldi. Grandlarning ochko yo‘qotishi va o‘rtamiyona klublarning shiddati Germaniya chempionatida bu mavsum misli ko‘rilmagan raqobat kechishidan darak bermoqda.

Sizningcha, bu mavsumda Bundesligada «Bayer» o‘z chempionlik unvonini himoya qila oladimi yoki «Borussiya Dortmund» va syurpriz ko‘rsatayotgan «Frayburg» taxtga egalik qiladimi? Patrik Shikning so‘nggi soniyalardagi goli Leverkuzenni katta inqirozdan qutqarib qoldimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futbolidagi ushbu qaynoq tur tahlilini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Konor Benn Rayan Garsiya bilan superjang oldidan hammani shokka tushirdiKonor Benn Rayan Garsiya bilan superjang oldidan hammani shokka tushirdiBugun, 20:36«1 million dollarlik poyga!»: Javohir Sindarov Magnus Karlsenga qarshi dona surdi«1 million dollarlik poyga!»: Javohir Sindarov Magnus Karlsenga qarshi dona surdiBugun, 19:30Magnus Karlsen jahon toji uchun kutilayotgan Sindarov - Gukesh jangi haqida bayonot berdiMagnus Karlsen jahon toji uchun kutilayotgan Sindarov - Gukesh jangi haqida bayonot berdiBugun, 19:20Bibisara uzoq kutgan g‘alaba: Sindarovning hazili va Shuvalovadan olingan shirin qasos!Bibisara uzoq kutgan g‘alaba: Sindarovning hazili va Shuvalovadan olingan shirin qasos!Bugun, 19:13“Neftchi” klubi Janubiy Koreyaga chiqdi: «Paju Frontiyer» bilan tarixiy hamkorlik tuzildi“Neftchi” klubi Janubiy Koreyaga chiqdi: «Paju Frontiyer» bilan tarixiy hamkorlik tuzildiBugun, 18:13Enso Mareska «Old Trafford»dagi superto‘qnashuv oldidan bayonot berdiEnso Mareska «Old Trafford»dagi superto‘qnashuv oldidan bayonot berdiBugun, 18:05
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?