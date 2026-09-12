Bundesliganing 3-turida sensatsion natijalar — peshqadamlar almashinuvi!
Germaniya Bundesligasining 3-turi chinakam dramatik kurashlar, kutilmagan natijalar va gollar yomg‘iriga boy tarzda yakunlandi. Dortmundning «Borussiya» klubi «Signal Iduna Park»da «Paderborn»ni qabul qilib, yirik va ishonchli 3:0 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritdi hamda 100 foizlik natija bilan peshqadamlik poygasini davom ettirdi. Amaldagi chempion Leverkuzenning «Bayer» jamoasi esa Augsburgda og‘ir sinovga duch kelib, mag‘lubiyatdan atigi 89-daqiqada Patrik Shikning najot goli evaziga qutulib qoldi. Turning eng shov-shuvli voqeasi esa Frayburgda qayd etildi: maydon egalari Menxengladbaxning «Borussiya» klubini 5:0 hisobida ayovsiz tor-mor etib, musobaqa jadvalining mutlaq 1-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi. Xo‘sh, Bundesliganing dam olish kunlaridagi bahslarida kimlar qahramonga aylandi va turnir jadvalida qanday kutilmagan surilishlar yuz berdi?
«Borussiya Dortmund» — «Paderborn» (3:0): Nmechadan dubl va 9 ochkolik maksimum
Dortmundliklar o‘z muxlislari qarshisida xatosiz harakat qilib, muhim uch ochkoni naqd qildi:
5-daqiqadayoq tezkor gol: Uchrashuv debyutida Fabio Silva hisobni ochib, «asalarilar»ga xotirjam ustunlik taqdim etdi;
Feliks Nmechadan so‘nggi nuqta: Bahs taqdirini 80 va 89-daqiqalarda ikkita gol urgan Feliks Nmecha hal qildi — uning dubli 3:0 hisobidagi yirik g‘alabani ta’minladi;
3 ta o‘yin — 3 ta g‘alaba: Dortmund klubi 9 ochko bilan musobaqa jadvalida 2-o‘rinni egallab, chempionlik uchun asosiy da’vogar ekanini yana bir bor isbotladi;
«Paderborn» xavfli hududda: Atigi 1 ochkoga ega bo‘lgan mehmonlar 15-pog‘onaga sho‘ng‘idi.
«Augsburg» — «Bayer» (2:2): Shikning 89-daqiqadagi najoti
Leverkuzenliklar uchun safar bahsi haqiqiy asablar jangiga aylandi:
Kofanening ustunligi va Gregoritch javobi: 18-daqiqada Kofane hisobni ochgan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘lim boshida «Augsburg» hujumchisi Gregoritch 5 daqiqa ichida (50 va 55-daqiqalar) ikkita to‘p kiritib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi;
89-daqiqadagi drama: Xabi Alonso shogirdlari ketma-ket bosim uyushtirib, 89-daqiqada chexiyalik to‘purar Patrik Shikning aniq zarbasi evaziga 2:2 hisobidagi durangni ilib ketdi;
«Bayer» 6-o‘rinda: Ushbu ochko yo‘qotishdan so‘ng leverkuzenliklar 4 ochko bilan 6-o‘rinda bormoqda, ajoyib start olgan «Augsburg» esa 7 ochko bilan kuchli uchlikdan joy oldi.
Tur sensatsiyasi: «Frayburg»ning 5:0 hisobidagi shafqatsiz zarbasi va «Hoffenhaym» g‘alabasi
Turning qolgan to‘qnashuvlari ham muxlislarni befarq qoldirmadi:
«Frayburg» — mutlaq peshqadam (5:0): O‘z uyida Menxengladbaxning «Borussiya»sini qabul qilgan «Frayburg» raqib darvozasiga javobsiz beshta gol urdi (Engelhardt va Matanovichdan dubl, Eggesteindan bitta gol). 3 turda 9 ochko to‘plagan jamoa to‘plar nisbatiga ko‘ra Bundesliga karvonboshisiga aylandi;
Gladbax tubda (0 ochko): Menxengladbax klubi uch turdan so‘ng birorta ham ochko jamg‘ara olmay, 18-o‘rinda inqiroz ko‘chasiga kirdi;
«Hoffenhaym» — «Shtutgart» (2:1): Xlozekning dubli mezbonlarga muhim g‘alabani taqdim etdi (Mittelstadtning javob goli «Shtutgart»ni qutqara olmadi).
Bundesligada kutilmagan nomlar — «Frayburg» va «Borussiya Dortmund» turnir jadvali cho‘qqisini egallab oldi. Grandlarning ochko yo‘qotishi va o‘rtamiyona klublarning shiddati Germaniya chempionatida bu mavsum misli ko‘rilmagan raqobat kechishidan darak bermoqda.
Sizningcha, bu mavsumda Bundesligada «Bayer» o‘z chempionlik unvonini himoya qila oladimi yoki «Borussiya Dortmund» va syurpriz ko‘rsatayotgan «Frayburg» taxtga egalik qiladimi? Patrik Shikning so‘nggi soniyalardagi goli Leverkuzenni katta inqirozdan qutqarib qoldimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futbolidagi ushbu qaynoq tur tahlilini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
…