Magnus Karlsen jahon toji uchun kutilayotgan Sindarov - Gukesh jangi haqida bayonot berdi

·1·Sport
Magnus Karlsen jahon toji uchun kutilayotgan Sindarov - Gukesh jangi haqida bayonot berdi

Butun dunyo shaxmat hamjamiyati nafasini yutib, tarixdagi eng yosh va shiddatli qarama-qarshiliklardan biriga aylanishi kutilayotgan jahon toji uchun bahsni kutmoqda. Shaxmat tarixining tirik afsonasi, 16-jahon chempioni va sayyoraning 1-raqamli grossmeysteri Magnus Karlsen o‘zbekistonlik vunderkind Javohir Sindarov hamda hindistonlik amaldagi shaxmat qiroli Gukesh Dommaraju o‘rtasida bo‘lib o‘tadigan dunyo birinchiligi bahsiga doir o‘z bahosini ochiqladi. Norvegiyalik dahoning fikricha, Gukeshga nisbatan «tojni himoya qilish» iborasini ishlatish mantiqan noto‘g‘ri, chunki hind shaxmatchisi hali ham ulkan cho‘qqilarni zabt etishga qodir holatda turibdi. Biroq Karlsen ushbu qarama-qarshilikda hamma narsani hal qiluvchi asosiy psixologik kalit aynan o‘zbekistonlik Javohir Sindarovning qo‘lida ekanini ochiq-oydin ta’kidladi.

Xo‘sh, Karlsenning nazarida Gukeshning ojiz nuqtasi nimada, o‘yinning dastlabki partiyalari nima sababdan butun match taqdirini hal qiladi va Sindarov tojni O‘zbekistonga olib kelish uchun qanday rejaga tayanishi kerak?

«Himoya qilish emas, yangi g‘alabalar sari»: Karlsen Gukeshning pozitsiyasi haqida

Magnus Karlsen bo‘lajak chempionlik jangiga tahliliy nazar tashlar ekan, hindistonlik grossmeysterning ruhiy holatiga alohida e’tibor qaratdi:

  • «Himoya qilish» tushunchasi noto‘g‘ri: «Menimcha, “himoya qilish” degan so‘z bu yerda unchalik to‘g‘ri emas. Chunki Gukesh so‘nggi ikki yilda qanday o‘ynaganini hisobga olsak, u nimanidir himoya qilishga majbur bo‘lgan holatda bo‘lmasligi kerak», deya ta’kidladi norvegiyalik afsona;

  • Cho‘qqilarni kengaytirish imkoniyati: Karlsenning fikricha, Gukesh o‘zini qurshovdagi himoyachi emas, balki o‘z saltanatini yanada kengaytirishga shaylangan hujumchi pozitsiyasida his qilishi kerak;

  • 2024 yilgi oltin cho‘qqi: Hind shaxmatchisi 2024 yilda barcha voqealar uning foydasiga ishlagan paytda qanday fenomenal va yuqori darajadagi o‘yin ko‘rsata olishini butun dunyoga isbotlab qo‘ygan edi.

«Sindarovning ilk g‘alabasi Gukeshni dovdiratadi»: Bahsning bosh intrigasi

Jahon toji uchun kechadigan bunday uzoq va mashaqqatli matchlarda birinchi berilgan zarba butun seriya yo‘nalishini belgilab berishi mumkin:

  • Dastlabki bosqich — hal qiluvchi sinov: Karlsen Sindarov va Gukesh to‘qnashuvining ochilishi nihoyatda xavfli kechishini bashorat qildi: «Menimcha, agar Sindarov o‘yinning dastlabki bosqichlarida oldinga chiqib olsa, bu Gukesh uchun juda yomon signal bo‘ladi»;

  • Gukeshning psixologik zaifligi: Agar o‘zbek grossmeysteri birinchi bo‘lib hisobda oldinga chiqib olsa, amaldagi chempion bosim ostida qolib, xatolarga yo‘l qo‘yishi mumkin;

  • «Agar Gukesh yetakchilikni olsa — avtomatik favorit»: Norvegiyalik sobiq chempion tanganing ikkinchi tomonini ham ochiqladi: agar hind grossmeysteri birinchi partiyalardanoq oldinga chiqib olsa, u tashabbusni boy bermaydi va avtomatik ravishda yaqqol favoritga aylanadi.

Jahon tojining kelajagi: Sindarov tarix yarata oladimi?

Javohir Sindarovning da’vogar sifatida ushbu sahnaga chiqishi O‘zbekiston va butun dunyo shaxmatida yangi sahifa ochmoqda:

  • Sindarovning temir irodasi: Butunjahon shaxmat olimpiadasi qahramoni bo‘lgan Javohir murakkab vaziyatlarda o‘zini yo‘qotmaslik, sovuqqonlik bilan raqib xatosini kutish bo‘yicha eng kuchli maktabni namoyon etgan;

  • Taktik jang va kutilmagan tayyorgarlik: Jahon chempionligi bahslari oylab davom etadigan maxfiy debyut tayyorgarliklarini talab qiladi — o‘zbek grossmeysterining ilk turlardagi kutilmagan debyut yurishlari Gukeshni muvozanatdan chiqarishi kutilmoqda;

  • Markaziy Osiyo shaxmatining cho‘qqisi: Agar Sindarov ushbu matchda Karlsen tilga olgan start ustunligiga erishsa, u nafaqat jahon tojini qo‘lga kiritishi, balki jahon shaxmatida yangi mutlaq davrni boshlab berishi mumkin.

Magnus Karlsenning ushbu tahliliy bayonoti ikki buyuk iste’dod to‘qnashuvi oldidan shiddatni maksimal darajaga ko‘tardi. Endilikda barcha e’tibor bahsning dastlabki partiyalariga qaratiladi — aynan o‘sha yerda jahonning yangi shaxmat qiroli nomi hal bo‘ladi.

Sizningcha, Javohir Sindarov bahsning ilk partiyalaridanoq Gukesh ustidan ustunlikni o‘z qo‘liga olib, Magnus Karlsen aytgan ssenariyni amalga oshira oladimi? Ushbu tarixiy jang taqdiri qaysi taxtada va nechanchi partiyada hal bo‘ladi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon shaxmatidagi ushbu mislsiz to‘qnashuv tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bibisara uzoq kutgan g‘alaba: Sindarovning hazili va Shuvalovadan olingan shirin qasos!Bibisara uzoq kutgan g‘alaba: Sindarovning hazili va Shuvalovadan olingan shirin qasos!Bugun, 19:13“Neftchi” klubi Janubiy Koreyaga chiqdi: «Paju Frontiyer» bilan tarixiy hamkorlik tuzildi“Neftchi” klubi Janubiy Koreyaga chiqdi: «Paju Frontiyer» bilan tarixiy hamkorlik tuzildiBugun, 18:13Enso Mareska «Old Trafford»dagi superto‘qnashuv oldidan bayonot berdiEnso Mareska «Old Trafford»dagi superto‘qnashuv oldidan bayonot berdiBugun, 18:05«Maqsad — APL chempionligi!»: Xabi Alonso «Chelsi»ni cho‘qqiga qaytarishga va’da berdi«Maqsad — APL chempionligi!»: Xabi Alonso «Chelsi»ni cho‘qqiga qaytarishga va’da berdiBugun, 18:03Flik «Barselona»ning bu mavsumdagi bosh maqsadlarini e’lon qildi: Seriya davom etadimi?Flik «Barselona»ning bu mavsumdagi bosh maqsadlarini e’lon qildi: Seriya davom etadimi?Bugun, 17:48Bruno Fernandesh jarohat xavotiri bilan Manchester derbisiga hozirlanmoqdaBruno Fernandesh jarohat xavotiri bilan Manchester derbisiga hozirlanmoqdaBugun, 15:33
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?