Magnus Karlsen jahon toji uchun kutilayotgan Sindarov - Gukesh jangi haqida bayonot berdi
Butun dunyo shaxmat hamjamiyati nafasini yutib, tarixdagi eng yosh va shiddatli qarama-qarshiliklardan biriga aylanishi kutilayotgan jahon toji uchun bahsni kutmoqda. Shaxmat tarixining tirik afsonasi, 16-jahon chempioni va sayyoraning 1-raqamli grossmeysteri Magnus Karlsen o‘zbekistonlik vunderkind Javohir Sindarov hamda hindistonlik amaldagi shaxmat qiroli Gukesh Dommaraju o‘rtasida bo‘lib o‘tadigan dunyo birinchiligi bahsiga doir o‘z bahosini ochiqladi. Norvegiyalik dahoning fikricha, Gukeshga nisbatan «tojni himoya qilish» iborasini ishlatish mantiqan noto‘g‘ri, chunki hind shaxmatchisi hali ham ulkan cho‘qqilarni zabt etishga qodir holatda turibdi. Biroq Karlsen ushbu qarama-qarshilikda hamma narsani hal qiluvchi asosiy psixologik kalit aynan o‘zbekistonlik Javohir Sindarovning qo‘lida ekanini ochiq-oydin ta’kidladi.
Xo‘sh, Karlsenning nazarida Gukeshning ojiz nuqtasi nimada, o‘yinning dastlabki partiyalari nima sababdan butun match taqdirini hal qiladi va Sindarov tojni O‘zbekistonga olib kelish uchun qanday rejaga tayanishi kerak?
«Himoya qilish emas, yangi g‘alabalar sari»: Karlsen Gukeshning pozitsiyasi haqida
Magnus Karlsen bo‘lajak chempionlik jangiga tahliliy nazar tashlar ekan, hindistonlik grossmeysterning ruhiy holatiga alohida e’tibor qaratdi:
«Himoya qilish» tushunchasi noto‘g‘ri: «Menimcha, “himoya qilish” degan so‘z bu yerda unchalik to‘g‘ri emas. Chunki Gukesh so‘nggi ikki yilda qanday o‘ynaganini hisobga olsak, u nimanidir himoya qilishga majbur bo‘lgan holatda bo‘lmasligi kerak», deya ta’kidladi norvegiyalik afsona;
Cho‘qqilarni kengaytirish imkoniyati: Karlsenning fikricha, Gukesh o‘zini qurshovdagi himoyachi emas, balki o‘z saltanatini yanada kengaytirishga shaylangan hujumchi pozitsiyasida his qilishi kerak;
2024 yilgi oltin cho‘qqi: Hind shaxmatchisi 2024 yilda barcha voqealar uning foydasiga ishlagan paytda qanday fenomenal va yuqori darajadagi o‘yin ko‘rsata olishini butun dunyoga isbotlab qo‘ygan edi.
«Sindarovning ilk g‘alabasi Gukeshni dovdiratadi»: Bahsning bosh intrigasi
Jahon toji uchun kechadigan bunday uzoq va mashaqqatli matchlarda birinchi berilgan zarba butun seriya yo‘nalishini belgilab berishi mumkin:
Dastlabki bosqich — hal qiluvchi sinov: Karlsen Sindarov va Gukesh to‘qnashuvining ochilishi nihoyatda xavfli kechishini bashorat qildi: «Menimcha, agar Sindarov o‘yinning dastlabki bosqichlarida oldinga chiqib olsa, bu Gukesh uchun juda yomon signal bo‘ladi»;
Gukeshning psixologik zaifligi: Agar o‘zbek grossmeysteri birinchi bo‘lib hisobda oldinga chiqib olsa, amaldagi chempion bosim ostida qolib, xatolarga yo‘l qo‘yishi mumkin;
«Agar Gukesh yetakchilikni olsa — avtomatik favorit»: Norvegiyalik sobiq chempion tanganing ikkinchi tomonini ham ochiqladi: agar hind grossmeysteri birinchi partiyalardanoq oldinga chiqib olsa, u tashabbusni boy bermaydi va avtomatik ravishda yaqqol favoritga aylanadi.
Jahon tojining kelajagi: Sindarov tarix yarata oladimi?
Javohir Sindarovning da’vogar sifatida ushbu sahnaga chiqishi O‘zbekiston va butun dunyo shaxmatida yangi sahifa ochmoqda:
Sindarovning temir irodasi: Butunjahon shaxmat olimpiadasi qahramoni bo‘lgan Javohir murakkab vaziyatlarda o‘zini yo‘qotmaslik, sovuqqonlik bilan raqib xatosini kutish bo‘yicha eng kuchli maktabni namoyon etgan;
Taktik jang va kutilmagan tayyorgarlik: Jahon chempionligi bahslari oylab davom etadigan maxfiy debyut tayyorgarliklarini talab qiladi — o‘zbek grossmeysterining ilk turlardagi kutilmagan debyut yurishlari Gukeshni muvozanatdan chiqarishi kutilmoqda;
Markaziy Osiyo shaxmatining cho‘qqisi: Agar Sindarov ushbu matchda Karlsen tilga olgan start ustunligiga erishsa, u nafaqat jahon tojini qo‘lga kiritishi, balki jahon shaxmatida yangi mutlaq davrni boshlab berishi mumkin.
Magnus Karlsenning ushbu tahliliy bayonoti ikki buyuk iste’dod to‘qnashuvi oldidan shiddatni maksimal darajaga ko‘tardi. Endilikda barcha e’tibor bahsning dastlabki partiyalariga qaratiladi — aynan o‘sha yerda jahonning yangi shaxmat qiroli nomi hal bo‘ladi.
Sizningcha, Javohir Sindarov bahsning ilk partiyalaridanoq Gukesh ustidan ustunlikni o‘z qo‘liga olib, Magnus Karlsen aytgan ssenariyni amalga oshira oladimi? Ushbu tarixiy jang taqdiri qaysi taxtada va nechanchi partiyada hal bo‘ladi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon shaxmatidagi ushbu mislsiz to‘qnashuv tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
…