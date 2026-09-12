APLning 4-turida kutilmagan ochko yo‘qotishlar — «Enfild» va «Stemford Brij»da durang
Dunyoning eng murosasiz milliy chempionati sanalgan Angliya Premer-ligasida 4-tur bahslari haqiqiy sensatsiyalar va kutilmagan dramalar bilan yakunlandi. Chempionlik uchun asosiy da’vogarlardan biri bo‘lgan «Liverpul» o‘z maydonida — afsonaviy «Enfild» stadionida musobaqa autsayderi «Fulhem»ni mag‘lub eta olmay, nursiz 0:0 hisobidagi durangga imzo chekdi. Londonda esa yangi bosh murabbiy boshchiligidagi «Chelsi» o‘z maydonida «Hall Siti» to‘sig‘iga duch keldi: 2:2 hisobida jangovar durang qayd etgan londonliklar muhim 2 ochkoni boy berdi. Turning boshqa bahslarida esa «Aston Villa» o‘z maydonida mag‘lubiyatga uchrab inqiroz ko‘chasiga kirgan bo‘lsa, «Ipsvich» 90-daqiqadagi gol evaziga safarda dahshatli 3:2 hisobidagi g‘alabani ilib ketdi. Xo‘sh, favoritlar nega ochko yo‘qotdi, nima sababdan «Chelsi» himoyasi Bellumini to‘xtata olmadi va APL turnir jadvalida qanday kutilmagan surilishlar ro‘y berdi?
«Enfild»dagi sovuq dush: «Liverpul» — «Fulhem» (0:0)
Mersisaydliklar o‘z muxlislari qarshisida kutilmagan omadsizlikka uchradi:
Golsiz 90 daqiqa: Muhtasham tarkibga ega bo‘lgan «Liverpul» butun bahs davomida har qancha urinmasin, «Fulhem»ning Bernd Leno boshliq temir himoyasini yorib o‘ta olmadi;
Yulduzli almashtirishlar ish bermadi: Murabbiylar shtabi Makallister, Gakpo va Frimpong kabi yetakchilarni zaxiradan maydonga tushirgan bo‘lsa-da, bu hisobni ochishga yordam bermadi;
6 ochko bilan 6-pog‘onada: To‘rt turdan so‘ng 6 ochko jamg‘argan «qizillar» turnir jadvalida 6-o‘rinda qolib, peshqadamlik poygasida ortda qola boshladi;
«Fulhem»ning oltin ochkosi: Musobaqa autsayderi sanalgan va 18-o‘rinda borayotgan londonliklar bu safardan juda qadrli 1 ochkoni olib qaytdi.
«Stemford Brij»dagi triller: «Chelsi» — «Hall Siti» (2:2)
Londonda bo‘lib o‘tgan markaziy bahsda muxlislar haqiqiy gollar jangiga guvoh bo‘ldi:
Rojersning tezkor goli: Uchrashuvning 7-daqiqasidayoq Morgan Rojers «ko‘klar»ni oldinga olib chiqqan edi;
Bellumidan 6 daqiqa ichida dubl: «Hall Siti» hujumchisi Bellumi 28 va 34-daqiqalarda ikki bor mersisaydliklar sobiq posboni Robert Sanches/Martines darvozasini ishg‘ol qilib, mehmonlarni oldinga olib chiqdi;
Joao Pedroning najot goli: Faqatgina 66-daqiqaga kelib Joao Pedroning aniq zarbasi «Chelsi»ni o‘z uyidagi mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi — 2:2;
«Hall Siti» kuchli uchlikda: Syurpriz ko‘rsatayotgan «Hall Siti» 8 ochko bilan jadvalning 3-pog‘onasiga chiqib oldi, «Chelsi» esa 7 ochko bilan 4-o‘rinni band etib turibdi.
«Aston Villa» inqirozda, «Ipsvich»dan 90-daqiqadagi sensatsiya!
Turning boshqa maydonlarida ham nihoyatda keskin natijalar qayd etildi:
«Aston Villa» — «Nottinghem Forest» (1:2): Birminghemda kechgan bahsda Delap va 88-daqiqada Masiel da Kruzning gollari mehmonlarga g‘alaba keltirdi (Alissonning javob to‘pi yetarli bo‘lmadi). Unai Emeri shogirdlari 4 turdan so‘ng atigi 1 ochko bilan 19-o‘ringa sho‘ng‘idi;
«Kristal Pelas» — «Ipsvich» (2:3): Londondagi uchrashuv haqiqiy drama bo‘ldi — 90-daqiqada Zian Flemming g‘alaba to‘pini kiritib, «Ipsvich»ga 3:2 hisobidagi fantastik g‘alabani taqdim etdi;
Grandlarga saboq: Ushbu tur APLda har qanday autsayder yoki o‘rtamiyona klub grandlardan ochko tortib olishga qodir ekanini yana bir bor isbotladi.
Angliya Premer-ligasida chempionlik poygasi kutilmagan tarzda chigallashib bormoqda. To‘rtta tur yakunlariga ko‘ra favoritlarning ochko boy berishi musobaqa jadvalidagi intrigani yanada avjiga chiqardi.
Sizningcha, «Liverpul» va «Chelsi»ning o‘z maydonida durang o‘ynab, ochko yo‘qotishi mavsum boshidagi vaqtinchalik tasodifmi yoki jamoalar hali to‘liq jismoniy va taktik formaga kirib ololmadimi? Jadvalda 3-o‘ringa ko‘tarilib olgan «Hall Siti» sensatsiyasi qancha davom etadi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va APLdagi ushbu qaynoq tur tahlilini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
…