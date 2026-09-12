APLning 4-turida kutilmagan ochko yo‘qotishlar — «Enfild» va «Stemford Brij»da durang

·1·Sport
APLning 4-turida kutilmagan ochko yo‘qotishlar — «Enfild» va «Stemford Brij»da durang

Dunyoning eng murosasiz milliy chempionati sanalgan Angliya Premer-ligasida 4-tur bahslari haqiqiy sensatsiyalar va kutilmagan dramalar bilan yakunlandi. Chempionlik uchun asosiy da’vogarlardan biri bo‘lgan «Liverpul» o‘z maydonida — afsonaviy «Enfild» stadionida musobaqa autsayderi «Fulhem»ni mag‘lub eta olmay, nursiz 0:0 hisobidagi durangga imzo chekdi. Londonda esa yangi bosh murabbiy boshchiligidagi «Chelsi» o‘z maydonida «Hall Siti» to‘sig‘iga duch keldi: 2:2 hisobida jangovar durang qayd etgan londonliklar muhim 2 ochkoni boy berdi. Turning boshqa bahslarida esa «Aston Villa» o‘z maydonida mag‘lubiyatga uchrab inqiroz ko‘chasiga kirgan bo‘lsa, «Ipsvich» 90-daqiqadagi gol evaziga safarda dahshatli 3:2 hisobidagi g‘alabani ilib ketdi. Xo‘sh, favoritlar nega ochko yo‘qotdi, nima sababdan «Chelsi» himoyasi Bellumini to‘xtata olmadi va APL turnir jadvalida qanday kutilmagan surilishlar ro‘y berdi?

«Enfild»dagi sovuq dush: «Liverpul» — «Fulhem» (0:0)

Mersisaydliklar o‘z muxlislari qarshisida kutilmagan omadsizlikka uchradi:

  • Golsiz 90 daqiqa: Muhtasham tarkibga ega bo‘lgan «Liverpul» butun bahs davomida har qancha urinmasin, «Fulhem»ning Bernd Leno boshliq temir himoyasini yorib o‘ta olmadi;

  • Yulduzli almashtirishlar ish bermadi: Murabbiylar shtabi Makallister, Gakpo va Frimpong kabi yetakchilarni zaxiradan maydonga tushirgan bo‘lsa-da, bu hisobni ochishga yordam bermadi;

  • 6 ochko bilan 6-pog‘onada: To‘rt turdan so‘ng 6 ochko jamg‘argan «qizillar» turnir jadvalida 6-o‘rinda qolib, peshqadamlik poygasida ortda qola boshladi;

  • «Fulhem»ning oltin ochkosi: Musobaqa autsayderi sanalgan va 18-o‘rinda borayotgan londonliklar bu safardan juda qadrli 1 ochkoni olib qaytdi.

«Stemford Brij»dagi triller: «Chelsi» — «Hall Siti» (2:2)

Londonda bo‘lib o‘tgan markaziy bahsda muxlislar haqiqiy gollar jangiga guvoh bo‘ldi:

  • Rojersning tezkor goli: Uchrashuvning 7-daqiqasidayoq Morgan Rojers «ko‘klar»ni oldinga olib chiqqan edi;

  • Bellumidan 6 daqiqa ichida dubl: «Hall Siti» hujumchisi Bellumi 28 va 34-daqiqalarda ikki bor mersisaydliklar sobiq posboni Robert Sanches/Martines darvozasini ishg‘ol qilib, mehmonlarni oldinga olib chiqdi;

  • Joao Pedroning najot goli: Faqatgina 66-daqiqaga kelib Joao Pedroning aniq zarbasi «Chelsi»ni o‘z uyidagi mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi — 2:2;

  • «Hall Siti» kuchli uchlikda: Syurpriz ko‘rsatayotgan «Hall Siti» 8 ochko bilan jadvalning 3-pog‘onasiga chiqib oldi, «Chelsi» esa 7 ochko bilan 4-o‘rinni band etib turibdi.

«Aston Villa» inqirozda, «Ipsvich»dan 90-daqiqadagi sensatsiya!

Turning boshqa maydonlarida ham nihoyatda keskin natijalar qayd etildi:

  • «Aston Villa» — «Nottinghem Forest» (1:2): Birminghemda kechgan bahsda Delap va 88-daqiqada Masiel da Kruzning gollari mehmonlarga g‘alaba keltirdi (Alissonning javob to‘pi yetarli bo‘lmadi). Unai Emeri shogirdlari 4 turdan so‘ng atigi 1 ochko bilan 19-o‘ringa sho‘ng‘idi;

  • «Kristal Pelas» — «Ipsvich» (2:3): Londondagi uchrashuv haqiqiy drama bo‘ldi — 90-daqiqada Zian Flemming g‘alaba to‘pini kiritib, «Ipsvich»ga 3:2 hisobidagi fantastik g‘alabani taqdim etdi;

  • Grandlarga saboq: Ushbu tur APLda har qanday autsayder yoki o‘rtamiyona klub grandlardan ochko tortib olishga qodir ekanini yana bir bor isbotladi.

Angliya Premer-ligasida chempionlik poygasi kutilmagan tarzda chigallashib bormoqda. To‘rtta tur yakunlariga ko‘ra favoritlarning ochko boy berishi musobaqa jadvalidagi intrigani yanada avjiga chiqardi.

Sizningcha, «Liverpul» va «Chelsi»ning o‘z maydonida durang o‘ynab, ochko yo‘qotishi mavsum boshidagi vaqtinchalik tasodifmi yoki jamoalar hali to‘liq jismoniy va taktik formaga kirib ololmadimi? Jadvalda 3-o‘ringa ko‘tarilib olgan «Hall Siti» sensatsiyasi qancha davom etadi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va APLdagi ushbu qaynoq tur tahlilini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bundesliganing 3-turida sensatsion natijalar — peshqadamlar almashinuvi!Bundesliganing 3-turida sensatsion natijalar — peshqadamlar almashinuvi!Bugun, 20:51Konor Benn Rayan Garsiya bilan superjang oldidan hammani shokka tushirdiKonor Benn Rayan Garsiya bilan superjang oldidan hammani shokka tushirdiBugun, 20:36«1 million dollarlik poyga!»: Javohir Sindarov Magnus Karlsenga qarshi dona surdi«1 million dollarlik poyga!»: Javohir Sindarov Magnus Karlsenga qarshi dona surdiBugun, 19:30Magnus Karlsen jahon toji uchun kutilayotgan Sindarov - Gukesh jangi haqida bayonot berdiMagnus Karlsen jahon toji uchun kutilayotgan Sindarov - Gukesh jangi haqida bayonot berdiBugun, 19:20Bibisara uzoq kutgan g‘alaba: Sindarovning hazili va Shuvalovadan olingan shirin qasos!Bibisara uzoq kutgan g‘alaba: Sindarovning hazili va Shuvalovadan olingan shirin qasos!Bugun, 19:13“Neftchi” klubi Janubiy Koreyaga chiqdi: «Paju Frontiyer» bilan tarixiy hamkorlik tuzildi“Neftchi” klubi Janubiy Koreyaga chiqdi: «Paju Frontiyer» bilan tarixiy hamkorlik tuzildiBugun, 18:13
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?