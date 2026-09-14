Xamzat Chimayev UFC rahbariyatining sukunati, boy berilayotgan kamar haqida ochiq gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xamzat Chimayev UFC rahbariyatining o‘ziga jang taklif etmayotganidan noroziligini bildirdi va agar dekabrda jang tashkillashtirilmasa, u jarohatlarini davolash uchun tanaffus olishini ma’lum qildi.
- Sportchi faoliyati davomida yetti marta narkoz olgani va oltita murakkab jarrohlik amaliyotini boshdan kechirganini, qalqonsimon bezining yarmi yo‘qligini e’tirof etdi.
UFC'ning o‘rta vazn toifasidagi sobiq chempioni, hozirda Birlashgan Arab Amirliklari sharafini himoya qilayotgan yengilmas chechen jangchisi Xamzat Chimayev o‘zining kelajak rejalari va faoliyatidagi mavhumlik haqida shov-shuvli bayonot bilan chiqdi. Taniqli bloger Adam Zubarayevga bergan ochiq va samimiy intervyusida 32 yoshli sportchi yil oxirigacha oktagonga qaytishga urinayotgani, biroq promoushen rahbariyati unga qo‘ng‘iroq qilmayotgani va raqib taklif etmayotganini ma’lum qildi. Agar dekabrda jang tashkillashtirilmasa, Chimayev jarohatlarini davolatish uchun uzoq muddatli tanaffus olishga majbur bo‘ladi.
Sog‘lig‘idagi jiddiy muammolarni birinchi bor bu qadar batafsil oshkor etgan jangchi faoliyati davomida yetti marta narkoz qabul qilgani va oltita murakkab jarrohlik amaliyotini boshdan kechirganini e’tirof etdi. Bir haftagina oldin Moskvada Tayron Vudlini 90 soniyada yer tishlatgan yulduz fayter o‘z vaznida chempionlik kamarini qaytarib olishga chanqoqligini yashirmadi. Xo‘sh, Dana Uayt va UFC nega Chimayevga jang bermayapti, Shon Striklend va Nassurdin Imavov o‘rtasidagi ehtimoliy jang Xamzatning rejalariga qanday ta’sir qildi hamda sportchi oktagonni chindan ham tark etishi mumkinmi?
«Vaziyat g‘alati — hech kim qo‘ng‘iroq qilmayapti»: Chimayevning UFC rahbariyatiga e’tirozi
Xamzat Chimayev o‘rta vazn kamari atrofidagi mavhumliklarga alohida to‘xtaldi:
Abu-Dabi turnirida jang qilish istagi: «Men ularga Abu-Dabida jang qilmoqchi ekanimni aytdim. Kamar uchun so‘ramadim, chunki Striklend u yerga kelmasligini bilardim. Men shunchaki uning tiklanishini 1-2 yillab kutib o‘tirishni istamadim», — dedi sportchi;
Imavov varianti va sukunat: «Buni aytishim bilan ular darhol Imavovga kamar uchun jang berishdi, deb eshitdim. Bu rasmiymi-yo‘qmi bilmayman, lekin agar shunday bo‘lsa, shunchaki menga kim bilandir jang qilishga imkon beringlar, pul ishlab, kamarni tezroq qaytarib olay», — deya tashkilot siyosatidan noroziligini bildirdi;
Dekabr — so‘nggi muddat: Chimayev oktyabr oyida jang olishga uringanini, endi esa bor e’tiborini dekabrga qaratganini, agar o‘shanda ham raqib topilmasa, sportdan vaqtincha ketishini ta’kidladi.
«Yetti marta narkoz, 6 ta operatsiya va yarmi yo‘q qalqonsimon bez»: Fojiaviy sog‘liq holati
Oktagonda yengilmas bo‘lib ko‘ringan kurashchi parda ortidagi dahshatli haqiqatlarni ochdi:
Tanaffus sababi: Agar jang berilmasa, u barcha operatsiyalarni amalga oshirib, davolanishga kirishadi: «Jarohatlarim ko‘p, ularni davolash kerak. Aks holda har bir jangimga turli muammolar bilan chiqyapman»;
Jarrohliklar tarixi: «O‘z jarohatlarim haqida gapirishni yoqtirmayman, lekin odamlar tez-tez kasal bo‘lishimni bilishadi. Qalqonsimon bezimning yarmi yo‘q, 7 marta narkoz olganman, 6 ta operatsiyani boshdan kechirdim. Alloh taolo taqdirimga shuni yozgan ekan», — deya muxlislarni larzaga keltirdi;
Doimiy tiklanish bosimi: Sog‘lig‘idagi ushbu surunkali omillar Xamzatning faoliyatida muntazam barqaror bo‘lishiga to‘sqinlik qilib kelmoqda.
Tayron Vudli ustidan 90 soniyalik g‘alaba: Kurash gilamidagi mahorat
Chimayev MMAdagi pauzaga qaramay, o‘z sport formasini kurash orqali saqlab turibdi:
Moskvadagi shov-shuvli to‘qnashuv: Atigi bir hafta oldin Xamzat Moskva shahrida o‘tkazilgan nufuzli RAF professional kurash ligasi musobaqasida gilamga chiqdi;
Bir yarim daqiqalik nokautdek g‘alaba: Kechaning markaziy bellashuvida u UFC'ning yarim o‘rta vazndagi sobiq chempioni, amerikalik Tayron Vudlini bor-yo‘g‘i bir yarim daqiqa ichida mag‘lubiyatga uchratib, yana muddatidan avval g‘alaba qozondi;
Kelajak uchun chanqoqlik: Bu g‘alaba Chimayevning jismonan va kurash jihatidan hali ham yuqori formada ekanini ko‘rsatdi, biroq endilikda barchasi UFC matchmaker'larining qaroriga bog‘liq bo‘lib qolmoqda.
Xamzat Chimayevning ushbu keskin chiqishi UFC rahbariyatini zudlik bilan harakat qilishga yoki muxlislarning sevimli yulduzini uzoq vaqtga yo‘qotish xavfi bilan yuzlashishga majbur qilmoqda.
Sizningcha, UFC nima sababdan Xamzat Chimayevga oktagonda jang berishni kechiktirmoqda — Dana Uayt uni ehtiyot qilyaptimi yoki tashkilot boshqa chempionlik da’vogarlarini oldinga surmoqchimi? 6 ta og‘ir operatsiya va salomatligidagi jiddiy muammolardan so‘ng Chimayev yana UFC kamarini qaytarib ola oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va MMA olamidagi ushbu shov-shuvli intervyu tahlilini barcha yakkakurash ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…