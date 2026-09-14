AQSh ilk bor kosmosda maxfiy qurollar joylashtirilganini tan oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSh rasmiylari ilk bor orbitada potensial raqiblarga qarshi tura oladigan kosmik qurollar joylashtirilganini tasdiqladi.
- AQSh Harbiy-havo kuchlari vaziri Troy Meynk ushbu orbital tizimlarning mavjudligini ochiq tan olgan ilk yuqori martabali mulozim bo'ldi.
- Ushbu tizimlar Amerika va uning ittifoqchilarining kosmik apparatlarini himoya qilishga mo'ljallangan, biroq ularning aniq soni va texnik imkoniyatlari sir saqlanadi.
AQSh rasmiylari ilk bor Yer atrofidagi orbitada potensial raqiblarga qarshi tura oladigan kosmik qurollar joylashtirilganini rasman tasdiqladilar. Ushbu bayonot global xavfsizlik va harbiy texnologiyalar sohasida muhim burilish nuqtasi boʻlib, kosmosning militarizatsiyalashuvi yanada kuchayib borayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu haqda AQSh Harbiy-havo kuchlari vaziri Troy Meynk Air and Space Forces Association konferensiyasida maʼlum qilgan. Bu yuqori martabali amerikalik mulozim tomonidan toʻgʻridan-toʻgʻri “kosmik nazorat quroli” deb ataluvchi orbital tizimlarning mavjudligi ochiq tan olingan ilk holat hisoblanadi.
Orbital mudofaa va uning ahamiyatiVazirning taʼkidlashicha, allaqachon joylashtirilgan tizimlar Amerika va uning ittifoqchilarining kosmik apparatlarini boshqa davlatlarning xavfli harakatlaridan himoya qilishga moʻljallangan. Biroq Meynk orbitada qanday vositalar mavjudligi, ularning aniq soni va texnik imkoniyatlari sir saqlanishini maʼlum qilgan. AQSh Harbiy-havo kuchlari vazirligi ham qoʻshimcha tafsilotlarni oshkor qilishdan bosh tortdi.
Amerikalik harbiylar terminologiyasida “space control” (kosmik nazorat) tushunchasi oʻz kosmik tizimlarini himoya qilish bilan birga, raqibning imkoniyatlarini cheklashga qaratilgan harakatlarni ham oʻz ichiga oladi. Nazariy jihatdan bunday vositalarga nishonlarga jismoniy taʼsir koʻrsatuvchi kinetik tizimlar, shuningdek, radioelektron kurash kabi nokinetik texnologiyalar kirishi mumkin.
Yangi harbiy dasturlar va kelgusidagi rejalarUshbu ommaviy eʼtirof eʼtiborga molik, chunki AQSh hukumati qurollanish poygasini tezlashtirib yubormaslik uchun uzoq vaqt davomida kosmosda qurol joylashtirish mavzusidan qochib kelgan edi. Shunga qaramay, soʻnggi yillarda Pentagon orbitada ham mudofaa, ham hujumkor imkoniyatlarni rivojlantirish zarurligini ochiqchasiga bayon qilmoqda.
Shuningdek, Troy Meynk raketaga qarshi mudofaa uchun moʻljallangan kosmik tutqichlar haqida ham gapirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, AQSh Kosmik kuchlari allaqachon parvoz sinovlariga tayyor boʻlgan jihozlarga ega. Kelgusida bunday tutqichlar “Oltin gumbaz” dasturining asosiy elementiga aylanib, dushman raketalarini toʻgʻridan-toʻgʻri kosmosdan turib yoʻq qilishi kerak.
Yana bir muhim yoʻnalish sifatida havodagi harakatlanuvchi nishonlarni aniqlash va kuzatishga moʻljallangan AMTI (Air Moving Target Indication) sunʼiy yoʻldoshlarini uchirish rejalashtirilgan. Birinchi shunday apparat sentabr oyida yoʻlga qoʻzilishi kutilmoqda, boshlangʻich guruhni esa 2028-yilgacha shakllantirish koʻzda tutilgan. May oyida SpaceX kompaniyasi ushbu dastur doirasida koʻp milliardli shartnomani qoʻlga kiritgan edi.
Izohlar 0
…