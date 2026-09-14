AQSh ilk bor kosmosda maxfiy qurollar joylashtirilganini tan oldi

·48·Texno
AQSh ilk bor kosmosda maxfiy qurollar joylashtirilganini tan oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSh rasmiylari ilk bor orbitada potensial raqiblarga qarshi tura oladigan kosmik qurollar joylashtirilganini tasdiqladi.
  • AQSh Harbiy-havo kuchlari vaziri Troy Meynk ushbu orbital tizimlarning mavjudligini ochiq tan olgan ilk yuqori martabali mulozim bo'ldi.
  • Ushbu tizimlar Amerika va uning ittifoqchilarining kosmik apparatlarini himoya qilishga mo'ljallangan, biroq ularning aniq soni va texnik imkoniyatlari sir saqlanadi.

AQSh rasmiylari ilk bor Yer atrofidagi orbitada potensial raqiblarga qarshi tura oladigan kosmik qurollar joylashtirilganini rasman tasdiqladilar. Ushbu bayonot global xavfsizlik va harbiy texnologiyalar sohasida muhim burilish nuqtasi boʻlib, kosmosning militarizatsiyalashuvi yanada kuchayib borayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu haqda AQSh Harbiy-havo kuchlari vaziri Troy Meynk Air and Space Forces Association konferensiyasida maʼlum qilgan. Bu yuqori martabali amerikalik mulozim tomonidan toʻgʻridan-toʻgʻri “kosmik nazorat quroli” deb ataluvchi orbital tizimlarning mavjudligi ochiq tan olingan ilk holat hisoblanadi.

Orbital mudofaa va uning ahamiyati

Vazirning taʼkidlashicha, allaqachon joylashtirilgan tizimlar Amerika va uning ittifoqchilarining kosmik apparatlarini boshqa davlatlarning xavfli harakatlaridan himoya qilishga moʻljallangan. Biroq Meynk orbitada qanday vositalar mavjudligi, ularning aniq soni va texnik imkoniyatlari sir saqlanishini maʼlum qilgan. AQSh Harbiy-havo kuchlari vazirligi ham qoʻshimcha tafsilotlarni oshkor qilishdan bosh tortdi.

Amerikalik harbiylar terminologiyasida “space control” (kosmik nazorat) tushunchasi oʻz kosmik tizimlarini himoya qilish bilan birga, raqibning imkoniyatlarini cheklashga qaratilgan harakatlarni ham oʻz ichiga oladi. Nazariy jihatdan bunday vositalarga nishonlarga jismoniy taʼsir koʻrsatuvchi kinetik tizimlar, shuningdek, radioelektron kurash kabi nokinetik texnologiyalar kirishi mumkin.

Yangi harbiy dasturlar va kelgusidagi rejalar

Ushbu ommaviy eʼtirof eʼtiborga molik, chunki AQSh hukumati qurollanish poygasini tezlashtirib yubormaslik uchun uzoq vaqt davomida kosmosda qurol joylashtirish mavzusidan qochib kelgan edi. Shunga qaramay, soʻnggi yillarda Pentagon orbitada ham mudofaa, ham hujumkor imkoniyatlarni rivojlantirish zarurligini ochiqchasiga bayon qilmoqda.

Shuningdek, Troy Meynk raketaga qarshi mudofaa uchun moʻljallangan kosmik tutqichlar haqida ham gapirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, AQSh Kosmik kuchlari allaqachon parvoz sinovlariga tayyor boʻlgan jihozlarga ega. Kelgusida bunday tutqichlar “Oltin gumbaz” dasturining asosiy elementiga aylanib, dushman raketalarini toʻgʻridan-toʻgʻri kosmosdan turib yoʻq qilishi kerak.

Yana bir muhim yoʻnalish sifatida havodagi harakatlanuvchi nishonlarni aniqlash va kuzatishga moʻljallangan AMTI (Air Moving Target Indication) sunʼiy yoʻldoshlarini uchirish rejalashtirilgan. Birinchi shunday apparat sentabr oyida yoʻlga qoʻzilishi kutilmoqda, boshlangʻich guruhni esa 2028-yilgacha shakllantirish koʻzda tutilgan. May oyida SpaceX kompaniyasi ushbu dastur doirasida koʻp milliardli shartnomani qoʻlga kiritgan edi.

AQShKosmosQurollanishTexnologiyaHarbiy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iOS 27 yangilanishi va yangi Siri imkoniyatlariiOS 27 yangilanishi va yangi Siri imkoniyatlariKecha, 22:30Daydream ilovasi Apple Intelligence yordamida yangi xaridi funksiyalarini taqdim etdiDaydream ilovasi Apple Intelligence yordamida yangi xaridi funksiyalarini taqdim etdiKecha, 22:29NASA va IBM Oyning eng toʻliq sunʼiy intellekt xaritasini yaratdiNASA va IBM Oyning eng toʻliq sunʼiy intellekt xaritasini yaratdiKecha, 22:27Starlink interneti avialaynerlarda ishlay boshladiStarlink interneti avialaynerlarda ishlay boshladiKecha, 20:25Mechrevo RTX 5090 noutbugi va uning texnik imkoniyatlariMechrevo RTX 5090 noutbugi va uning texnik imkoniyatlariKecha, 19:25Xiaomi 2K kamera va yuzni tanish funksiyasiga ega Smart Lock 5 Max qulfini taqdim etdiXiaomi 2K kamera va yuzni tanish funksiyasiga ega Smart Lock 5 Max qulfini taqdim etdiKecha, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi