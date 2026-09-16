«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildi

·2·Sport
«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildi

Aralash jang san’ati (MMA) olamining ikki buyuk yulduzi — amaldagi chempion Islom Maxachev hamda ikki vazn toifasida sobiq UFC chempioni Jon Jons o‘rtasidagi og‘zaki bahs chinakam shaxsiy va shafqatsiz to‘qnashuvga aylandi. Avgust oyida yarimo‘rta vazn toifasida chempionlik kamarini Ien Machado Gerriga qarshi bahsda muvaffaqiyatli himoya qilib, UFC tarixidagi eng uzun g‘alabali seriya rekordini yangilagan rossiyalik jangchining ushbu tarixiy muvaffaqiyatini Jons ochiqchasiga shubha ostiga olgan edi.

Amerikalik sportchi Maxachevni «barcha zamonlarning eng buyuk jangchisi» (GOAT) unvoniga loyiq emas deb atagach, Islom ham jim turmadi va Jonsning eng og‘riqli nuqtasiga zarba berdi: «Jon, men hech qanday holatda sening yutuqlaringni kamsitmoqchi emasman. Ammo shunday ko‘rinadiki, butun hayoting qandaydir tarzda qoidalarni buzish bilan bog‘liq va qandaydir yo‘l bilan sen doim aybsiz bo‘lib chiqasan!»

Xo‘sh, Jon Jonsning afsonaviy seriyasi nega doping mojarolari sabab bekor bo‘lgan, Islom Maxachev uning qaysi jinoyatlarini eslatdi va oktagon tarixidagi eng buyuk jangchi nomi aslida kimga tegishli?

«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Maxachevning ochiq ayblovi

Ikki chempion o‘rtasidagi so‘nggi munozara tafsilotlari:

  • Mojarolar va jazodan qutulish: Maxachev ijtimoiy tarmoqlar orqali raqibiga yuzlanib, Jons sportda ham, hayotda ham doimo chegaralardan chiqib ketgani va har safar jazodan suvdan quruq chiqqandek qutulib qolganini yuziga soldi;

  • Rekordlarning soxtaligi masalasi: Islom avvalroq bergan intervyusida Jonsning ketma-ket g‘alabalar bo‘yicha rekordi rasman haqiqiy deb hisoblanmasligini, chunki uning doping-testlardan yiqilgani va Daniel Korme bilan jangi bekor qilingani hisobni noldan boshlab yuborganini uqtirgan edi;

  • Jonsning og‘riqli javobi: Bu gaplarga chiday olmagan amerikalik faxriy sportchi hech qachon taqiqlangan modda iste’mol qilmaganini da’vo qilib, Maxachevga faoliyatidagi ilk nokautli mag‘lubiyatini eslatib o‘ch olishga urindi.

Maxachevning rekord yangilashi va Jonsning rashki

Bahsning avj olishiga sabab bo‘lgan asosiy omillar:

  • Avgustdagi triumf va yangi rekord: Islom Maxachev yarimo‘rta vaznda Ien Machado Gerrini mag‘lub etgach, UFC tashkiloti tarixidagi eng uzun uzluksiz g‘alabalar seriyasi bo‘yicha mutlaq rekordchiga aylandi;

  • Jonsning tan olishni istamasligi: Bu natija Jonsni keskin g‘azablantirdi va u Maxachevning tarixiy rekordini tan olishdan bosh tortib, uni buyuk jangchilar qatoriga qo‘shib bo‘lmasligini da’vo qildi;

  • Tengsiz dominatsiya: Bugungi kunda bir nechta vazn toifasida tengsiz ekanini isbotlayotgan Maxachev reytinglarda birinchi o‘rinni mustahkam ushlab turgani Jonsning asablariga tegmoqda.

Doping, Korme va tiklanmas obro‘: Kim haqiqiy GOAT?

Tarix sahifalari va ekspertlarning yakdil xulosasi:

  • Korme bilan mojaro va bekor qilingan natija: Jon Jonsning faoliyati turinbol va boshqa taqiqlangan moddalar bo‘yicha bir necha bor musbat testlar chiqishi hamda Daniel Kormega qarshi jang natijasi bekor qilinib (No Contest), uzoq muddatli diskvalifikatsiyalar bilan dog‘langan;

  • Sof g‘alabalar va mukammal intizom: Islom Maxachev esa nafaqat doping mojarolarisiz, balki har qanday kriminal va siyosiy xatolardan xoli tarzda professional sportchi etikasini namoyish etib kelmoqda;

  • Muxlislar va mutaxassislar tanlovi: Oktagon ekspertlari Jonsning tabiiy iste’dodi yuqori bo‘lsa-da, uning doping va muntazam qoidabuzarliklari uni «sof GOAT» maqomidan ancha yiroqlashtirib qo‘yganini ta’kidlamoqda.

Islom Maxachev va Jon Jons o‘rtasidagi bu ochiq nafratli bahs MMA tarixida haqiqiy buyuklik faqatgina nom bilan emas, balki sof vijdon va halol sport mezoni bilan o‘lchanishini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, doping testlaridan yiqilib, hayotida turli qonunbuzarliklar qilgan Jon Jons hali ham MMA tarixidagi eng zo‘rimi yoki toza, halol va mutlaq rekordlarga erishayotgan Islom Maxachev haqiqiy GOAT unvoniga egami? Islomning Jonsga aytgan gaplarida qanchalik haqiqat bor? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jang olamining ushbu shov-shuvli to‘qnashuvi tahlilini barcha MMA ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Islom MaxachevJon JonsUFCDoping
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildi«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildiBugun, 15:43Yamal o‘zini Messi, Ronaldu va Maradona bilan taqqosladi — Laminning shov-shuvli iqrori!Yamal o‘zini Messi, Ronaldu va Maradona bilan taqqosladi — Laminning shov-shuvli iqrori!Bugun, 15:27«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...Bugun, 15:21«Bahrayn sherlari»ga qarshi jang: «Nasaf» bugun OCHL-2 dagi yurishini boshlaydi«Bahrayn sherlari»ga qarshi jang: «Nasaf» bugun OCHL-2 dagi yurishini boshlaydiBugun, 15:17Shaxmat Olimpiadasi: Gukesh 4-taxtaga tushirildi, Qosimjonovdan esa kutilmagan yurish!Shaxmat Olimpiadasi: Gukesh 4-taxtaga tushirildi, Qosimjonovdan esa kutilmagan yurish!Bugun, 14:03"«Real»ga yo‘q deyish og‘ir bo‘ldi, ammo": Rodri nega «Barselona»ni tanlaganini ochiqladi"«Real»ga yo‘q deyish og‘ir bo‘ldi, ammo": Rodri nega «Barselona»ni tanlaganini ochiqladiBugun, 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?