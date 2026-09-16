«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildi
Aralash jang san’ati (MMA) olamining ikki buyuk yulduzi — amaldagi chempion Islom Maxachev hamda ikki vazn toifasida sobiq UFC chempioni Jon Jons o‘rtasidagi og‘zaki bahs chinakam shaxsiy va shafqatsiz to‘qnashuvga aylandi. Avgust oyida yarimo‘rta vazn toifasida chempionlik kamarini Ien Machado Gerriga qarshi bahsda muvaffaqiyatli himoya qilib, UFC tarixidagi eng uzun g‘alabali seriya rekordini yangilagan rossiyalik jangchining ushbu tarixiy muvaffaqiyatini Jons ochiqchasiga shubha ostiga olgan edi.
Amerikalik sportchi Maxachevni «barcha zamonlarning eng buyuk jangchisi» (GOAT) unvoniga loyiq emas deb atagach, Islom ham jim turmadi va Jonsning eng og‘riqli nuqtasiga zarba berdi: «Jon, men hech qanday holatda sening yutuqlaringni kamsitmoqchi emasman. Ammo shunday ko‘rinadiki, butun hayoting qandaydir tarzda qoidalarni buzish bilan bog‘liq va qandaydir yo‘l bilan sen doim aybsiz bo‘lib chiqasan!»
Xo‘sh, Jon Jonsning afsonaviy seriyasi nega doping mojarolari sabab bekor bo‘lgan, Islom Maxachev uning qaysi jinoyatlarini eslatdi va oktagon tarixidagi eng buyuk jangchi nomi aslida kimga tegishli?
«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Maxachevning ochiq ayblovi
Ikki chempion o‘rtasidagi so‘nggi munozara tafsilotlari:
Mojarolar va jazodan qutulish: Maxachev ijtimoiy tarmoqlar orqali raqibiga yuzlanib, Jons sportda ham, hayotda ham doimo chegaralardan chiqib ketgani va har safar jazodan suvdan quruq chiqqandek qutulib qolganini yuziga soldi;
Rekordlarning soxtaligi masalasi: Islom avvalroq bergan intervyusida Jonsning ketma-ket g‘alabalar bo‘yicha rekordi rasman haqiqiy deb hisoblanmasligini, chunki uning doping-testlardan yiqilgani va Daniel Korme bilan jangi bekor qilingani hisobni noldan boshlab yuborganini uqtirgan edi;
Jonsning og‘riqli javobi: Bu gaplarga chiday olmagan amerikalik faxriy sportchi hech qachon taqiqlangan modda iste’mol qilmaganini da’vo qilib, Maxachevga faoliyatidagi ilk nokautli mag‘lubiyatini eslatib o‘ch olishga urindi.
Maxachevning rekord yangilashi va Jonsning rashki
Bahsning avj olishiga sabab bo‘lgan asosiy omillar:
Avgustdagi triumf va yangi rekord: Islom Maxachev yarimo‘rta vaznda Ien Machado Gerrini mag‘lub etgach, UFC tashkiloti tarixidagi eng uzun uzluksiz g‘alabalar seriyasi bo‘yicha mutlaq rekordchiga aylandi;
Jonsning tan olishni istamasligi: Bu natija Jonsni keskin g‘azablantirdi va u Maxachevning tarixiy rekordini tan olishdan bosh tortib, uni buyuk jangchilar qatoriga qo‘shib bo‘lmasligini da’vo qildi;
Tengsiz dominatsiya: Bugungi kunda bir nechta vazn toifasida tengsiz ekanini isbotlayotgan Maxachev reytinglarda birinchi o‘rinni mustahkam ushlab turgani Jonsning asablariga tegmoqda.
Doping, Korme va tiklanmas obro‘: Kim haqiqiy GOAT?
Tarix sahifalari va ekspertlarning yakdil xulosasi:
Korme bilan mojaro va bekor qilingan natija: Jon Jonsning faoliyati turinbol va boshqa taqiqlangan moddalar bo‘yicha bir necha bor musbat testlar chiqishi hamda Daniel Kormega qarshi jang natijasi bekor qilinib (No Contest), uzoq muddatli diskvalifikatsiyalar bilan dog‘langan;
Sof g‘alabalar va mukammal intizom: Islom Maxachev esa nafaqat doping mojarolarisiz, balki har qanday kriminal va siyosiy xatolardan xoli tarzda professional sportchi etikasini namoyish etib kelmoqda;
Muxlislar va mutaxassislar tanlovi: Oktagon ekspertlari Jonsning tabiiy iste’dodi yuqori bo‘lsa-da, uning doping va muntazam qoidabuzarliklari uni «sof GOAT» maqomidan ancha yiroqlashtirib qo‘yganini ta’kidlamoqda.
Islom Maxachev va Jon Jons o‘rtasidagi bu ochiq nafratli bahs MMA tarixida haqiqiy buyuklik faqatgina nom bilan emas, balki sof vijdon va halol sport mezoni bilan o‘lchanishini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, doping testlaridan yiqilib, hayotida turli qonunbuzarliklar qilgan Jon Jons hali ham MMA tarixidagi eng zo‘rimi yoki toza, halol va mutlaq rekordlarga erishayotgan Islom Maxachev haqiqiy GOAT unvoniga egami? Islomning Jonsga aytgan gaplarida qanchalik haqiqat bor? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jang olamining ushbu shov-shuvli to‘qnashuvi tahlilini barcha MMA ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…