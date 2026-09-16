Yamal o‘zini Messi, Ronaldu va Maradona bilan taqqosladi — Laminning shov-shuvli iqrori!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Barselona" vingeri Lamin Yamal, o‘zining 19 yoshida erishgan yutuqlari bilan Lionel Messi, Krishtianu Ronaldu va Diyego Maradona kabi afsonalardan farqli o‘laroq, bunday yoshda ko‘proq sovrinlarni qo‘lga kiritganini ta’kidladi.
- U o‘tgan mavsumda "Barselona" bilan La Liga chempioni bo‘ldi va Ispaniya terma jamoasi bilan Jahon chempionati oltin medalini qo‘lga kiritdi.
- Yamalning fikricha, bu yutuqlar uning tarixda o‘z o‘rnini mustahkamlashi uchun faqat boshlanishdir.
Jahon futbolining yangi avlod yetakchisi, «Barselona» va Ispaniya milliy terma jamoasi vingeri Lamin Yamal o‘zining futbol tarixidagi buyuk afsonalar — Lionel Messi, Krishtianu Ronaldu va Diyego Maradona bilan taqqoslanishi borasida shov-shuvli va jur’atli bayonot berdi. «The Touchline» nashriga bergan intervyusida 19 yoshli vunderkind millionlar kumiri bo‘lgan ushbu uch dahoning buyukligini tan olgan holda, futbol tarixida uning yoshida bunchalik ko‘p va salmoqli sovrinlarga erishgan boshqa hech bir o‘yinchi bo‘lmaganini ochiq-oydin ta’kidladi.
O‘tgan mavsumda Kataloniya klubi safida La Liga chempionligini qo‘lga kiritib, Ispaniya terma jamoasi bilan Jahon chempionati oltin medallariga ega chiqqan yosh iste’dod ushbu yutuqlar uni xotirjamlikka eltib qo‘ymasligini, aksincha, tarixga muhrlanish uchun oldinda minglab marralar kutayotganini urg‘uladi. Xo‘sh, 19 yoshli Yamalning bu da’vosi ortida qanday faktlar turibdi, u Messi va Ronalduning o‘smirlik davridan chindan ham o‘zib ketdimi va bu yoshda erishilgan chempionliklar unga «Oltin to‘p»ni kafolatlaydimi?
«Messi, Ronaldu va Maradona bunday yutmagan»: Yamalning jarangli iqrori
Ispaniyalik yosh yulduz tomonidan yangragan asosiy da’volar:
Tarixda kuzatilmagan muvaffaqiyat: Yamal Messi, Krishtianu va Maradona singari buyuk afsonalarni e’tirof etib: «Ammo menimcha, hech qachon bunday yoshda bunchalik ko‘p yutuqlarga erishgan futbolchi bo‘lmagan», — deya o‘z avlodi va tarix uchun yangi rekord mezonini belgiladi;
Peledan keyingi fenomen: Mutaxassislarning fikricha, bunday yoshda jahon chempionati va ichki liga bosh sovrinini qo‘lga kiritish bobida Yamal faqatgina afsonaviy Pele bilangina solishtirilishi mumkin;
«Xotirjamlikka haqqim yo‘q»: Ko‘pchilik u allaqachon katta sovrinlarni yutib bo‘lgani sababli sur’atni pasaytiradi deb o‘ylashini inkor etgan futbolchi, haqiqiy futbol tarixida mustahkam qolish uchun hali minglab ishlarni amalga oshirishi zarurligini bildirdi.
19 yoshda Jahon va La Liga chempionligi: Noyob sovrinlar jamg‘armasi
Yosh iqtidorning qisqa vaqt ichida zabt etgan muvaffaqiyatlari:
Jahon chempionati oltini: 19 yoshli vinger Ispaniya terma jamoasining asosiy figurasi sifatida mundial shohsupasining eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarildi;
«Barselona» bilan La Liga taxti: Klub safida asosiy tarkibning muqim yetakchisiga aylanib, Ispaniya chempionatining bosh kubogini boshi uzra ko‘tardi;
Muntazam o‘yin amaliyoti va gollar: U nafaqat sovrinlar soni, balki yuqori darajadagi uchrashuvlardagi gollari, assistlari va driblinglari bilan ham katta sahnani zabt etmoqda.
Messi va Ronalduning 19 yoshi: Ular qayerda edi?
Tarixiy qiyos va ekspertlarning e’tibori:
Messi 19 yoshida: Lionel Messi 19 yoshida «Barselona» safida endigina asosiy tarkibga kirib kelayotgan va ilk chempionliklarni boshdan kechirayotgan edi, ammo terma jamoa bilan mundial bosh kubogini yutish uchun unga yana 16 yil kerak bo‘lgan;
Ronaldu 19 yoshida: Krishtianu Ronaldu 19 yoshida «Manchester Yunayted»da ilk qadamlarini tashlab, Yevro-2004 finalida mag‘lubiyat ko‘z yoshlarini to‘kkan, biroq terma jamoa bilan jahon chempioni bo‘lish orzusiga haligacha yeta olgani yo‘q;
Yamalning yangi rekordi: Lamin Yamalning klub va terma miqyosidagi eng yirik sovrinlarni 19 yoshidayoq naqd qilib qo‘yishi uni zamonaviy futbolning eng yorqin fenomeni maqomiga ko‘tardi.
Lamin Yamalning ushbu dadil fikrlari uning faqatgina bugungi yutuqlar bilan cheklanmasdan, Messi va Ronaldu kabi o‘n besh yillik gegemonlik qurishga tayyorlanayotganidan darak beradi.
Sizningcha, 19 yoshida Jahon chempionati va La Ligani yutgan Lamin Yamal haqiqatan ham Messi va Ronalduning yoshlik davridan o‘zib ketdimi yoki bunday ulkan taqqoslashlar uchun hali ertami? U futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biri bo‘la oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu bahsli hamda shov-shuvli iqrorni barcha futbol ixlosmandlari va do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…