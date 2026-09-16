Yamal o‘zini Messi, Ronaldu va Maradona bilan taqqosladi — Laminning shov-shuvli iqrori!

·41·Sport
Yamal o‘zini Messi, Ronaldu va Maradona bilan taqqosladi — Laminning shov-shuvli iqrori!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Barselona" vingeri Lamin Yamal, o‘zining 19 yoshida erishgan yutuqlari bilan Lionel Messi, Krishtianu Ronaldu va Diyego Maradona kabi afsonalardan farqli o‘laroq, bunday yoshda ko‘proq sovrinlarni qo‘lga kiritganini ta’kidladi.
  • U o‘tgan mavsumda "Barselona" bilan La Liga chempioni bo‘ldi va Ispaniya terma jamoasi bilan Jahon chempionati oltin medalini qo‘lga kiritdi.
  • Yamalning fikricha, bu yutuqlar uning tarixda o‘z o‘rnini mustahkamlashi uchun faqat boshlanishdir.

Jahon futbolining yangi avlod yetakchisi, «Barselona» va Ispaniya milliy terma jamoasi vingeri Lamin Yamal o‘zining futbol tarixidagi buyuk afsonalar — Lionel Messi, Krishtianu Ronaldu va Diyego Maradona bilan taqqoslanishi borasida shov-shuvli va jur’atli bayonot berdi. «The Touchline» nashriga bergan intervyusida 19 yoshli vunderkind millionlar kumiri bo‘lgan ushbu uch dahoning buyukligini tan olgan holda, futbol tarixida uning yoshida bunchalik ko‘p va salmoqli sovrinlarga erishgan boshqa hech bir o‘yinchi bo‘lmaganini ochiq-oydin ta’kidladi.

O‘tgan mavsumda Kataloniya klubi safida La Liga chempionligini qo‘lga kiritib, Ispaniya terma jamoasi bilan Jahon chempionati oltin medallariga ega chiqqan yosh iste’dod ushbu yutuqlar uni xotirjamlikka eltib qo‘ymasligini, aksincha, tarixga muhrlanish uchun oldinda minglab marralar kutayotganini urg‘uladi. Xo‘sh, 19 yoshli Yamalning bu da’vosi ortida qanday faktlar turibdi, u Messi va Ronalduning o‘smirlik davridan chindan ham o‘zib ketdimi va bu yoshda erishilgan chempionliklar unga «Oltin to‘p»ni kafolatlaydimi?

«Messi, Ronaldu va Maradona bunday yutmagan»: Yamalning jarangli iqrori

Ispaniyalik yosh yulduz tomonidan yangragan asosiy da’volar:

  • Tarixda kuzatilmagan muvaffaqiyat: Yamal Messi, Krishtianu va Maradona singari buyuk afsonalarni e’tirof etib: «Ammo menimcha, hech qachon bunday yoshda bunchalik ko‘p yutuqlarga erishgan futbolchi bo‘lmagan», — deya o‘z avlodi va tarix uchun yangi rekord mezonini belgiladi;

  • Peledan keyingi fenomen: Mutaxassislarning fikricha, bunday yoshda jahon chempionati va ichki liga bosh sovrinini qo‘lga kiritish bobida Yamal faqatgina afsonaviy Pele bilangina solishtirilishi mumkin;

  • «Xotirjamlikka haqqim yo‘q»: Ko‘pchilik u allaqachon katta sovrinlarni yutib bo‘lgani sababli sur’atni pasaytiradi deb o‘ylashini inkor etgan futbolchi, haqiqiy futbol tarixida mustahkam qolish uchun hali minglab ishlarni amalga oshirishi zarurligini bildirdi.

19 yoshda Jahon va La Liga chempionligi: Noyob sovrinlar jamg‘armasi

Yosh iqtidorning qisqa vaqt ichida zabt etgan muvaffaqiyatlari:

  • Jahon chempionati oltini: 19 yoshli vinger Ispaniya terma jamoasining asosiy figurasi sifatida mundial shohsupasining eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarildi;

  • «Barselona» bilan La Liga taxti: Klub safida asosiy tarkibning muqim yetakchisiga aylanib, Ispaniya chempionatining bosh kubogini boshi uzra ko‘tardi;

  • Muntazam o‘yin amaliyoti va gollar: U nafaqat sovrinlar soni, balki yuqori darajadagi uchrashuvlardagi gollari, assistlari va driblinglari bilan ham katta sahnani zabt etmoqda.

Messi va Ronalduning 19 yoshi: Ular qayerda edi?

Tarixiy qiyos va ekspertlarning e’tibori:

  • Messi 19 yoshida: Lionel Messi 19 yoshida «Barselona» safida endigina asosiy tarkibga kirib kelayotgan va ilk chempionliklarni boshdan kechirayotgan edi, ammo terma jamoa bilan mundial bosh kubogini yutish uchun unga yana 16 yil kerak bo‘lgan;

  • Ronaldu 19 yoshida: Krishtianu Ronaldu 19 yoshida «Manchester Yunayted»da ilk qadamlarini tashlab, Yevro-2004 finalida mag‘lubiyat ko‘z yoshlarini to‘kkan, biroq terma jamoa bilan jahon chempioni bo‘lish orzusiga haligacha yeta olgani yo‘q;

  • Yamalning yangi rekordi: Lamin Yamalning klub va terma miqyosidagi eng yirik sovrinlarni 19 yoshidayoq naqd qilib qo‘yishi uni zamonaviy futbolning eng yorqin fenomeni maqomiga ko‘tardi.

Lamin Yamalning ushbu dadil fikrlari uning faqatgina bugungi yutuqlar bilan cheklanmasdan, Messi va Ronaldu kabi o‘n besh yillik gegemonlik qurishga tayyorlanayotganidan darak beradi.

Sizningcha, 19 yoshida Jahon chempionati va La Ligani yutgan Lamin Yamal haqiqatan ham Messi va Ronalduning yoshlik davridan o‘zib ketdimi yoki bunday ulkan taqqoslashlar uchun hali ertami? U futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biri bo‘la oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu bahsli hamda shov-shuvli iqrorni barcha futbol ixlosmandlari va do‘stlaringizga ulashing!

Lamin YamalBarselonaLa Liga chempionligiJahon futbol chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon toji uchun Sindarov - Gukesh bahsi mukofot pullari ochiqlandi — G‘olib qancha oladi?Jahon toji uchun Sindarov - Gukesh bahsi mukofot pullari ochiqlandi — G‘olib qancha oladi?Bugun, 16:00«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildi«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildiBugun, 15:52«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildi«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildiBugun, 15:43«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...Bugun, 15:21«Bahrayn sherlari»ga qarshi jang: «Nasaf» bugun OCHL-2 dagi yurishini boshlaydi«Bahrayn sherlari»ga qarshi jang: «Nasaf» bugun OCHL-2 dagi yurishini boshlaydiBugun, 15:17Shaxmat Olimpiadasi: Gukesh 4-taxtaga tushirildi, Qosimjonovdan esa kutilmagan yurish!Shaxmat Olimpiadasi: Gukesh 4-taxtaga tushirildi, Qosimjonovdan esa kutilmagan yurish!Bugun, 14:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?