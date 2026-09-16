216 mln. so‘mlik kredit qarzini undirish uchun qidiruvdagi avtomashina ushlandi

·1·Jamiyat
216 mln. so‘mlik kredit qarzini undirish uchun qidiruvdagi avtomashina ushlandi

Majburiy ijro byurosining Jizzax viloyati boshqarmasi Qidiruv sho‘basi hamda YHXB xodimlari bilan hamkorlikda o‘tkazilayotgan «AVTOKON» tadbiri doirasida kredit qarzdorligi bo‘yicha qidiruvda bo‘lgan avtotransport vositasi aniqlandi.

Tadbir davomida bank foydasiga 216 million so‘m miqdorida kredit qarzi mavjud bo‘lganligi sababli qidiruvga berilgan avtotransport vositasi belgilangan tartibda ushlandi.

Aniqlangan avtotransport vositasi ijro harakatlarini ta’minlash maqsadida jarima maydoniga joylashtirildi. Mazkur chora kredit qarzdorligini undirish va ijro hujjati talablarini ta’minlashga qaratilgan.

Byuro tomonidan banklar foydasiga undiruvlar bo‘yicha qarzdorlarning mol-mulkini aniqlash, qidiruvdagi avtotransport vositalarini topish hamda qonunchilikda belgilangan majburiy ijro choralarini qo‘llash ishlari hamkor tashkilotlar bilan birgalikda izchil davom ettirilmoqda.

Majburiy ijro burosiJizzah viloyatiAVTOKONkredit qarzdorligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

4-qavatdan yiqilgan o‘quvchi bilan bog‘liq yangi tafsilotlar ma’lum bo‘ldi4-qavatdan yiqilgan o‘quvchi bilan bog‘liq yangi tafsilotlar ma’lum bo‘ldiBugun, 15:53Prezident: “Ertalabdan beri hatto suv ham berishmadi” (video)Prezident: “Ertalabdan beri hatto suv ham berishmadi” (video)Bugun, 13:42Gulistonda 18 yoshli yigit bankomatni bolta bilan buzishga urindiGulistonda 18 yoshli yigit bankomatni bolta bilan buzishga urindiBugun, 13:27Toshkentda 4-qavatdan tushib ketgan o‘quvchi vafot etdiToshkentda 4-qavatdan tushib ketgan o‘quvchi vafot etdiBugun, 13:07Toshkentda yirik film suratga olinmoqda: Bugun ikkita markaziy ko‘cha yopildiToshkentda yirik film suratga olinmoqda: Bugun ikkita markaziy ko‘cha yopildiBugun, 09:0042 yoshli sobiq imom-xatib bolalarga diniy dars berayotganda narkotik ta’sirida bo‘lganligi aniqlandi42 yoshli sobiq imom-xatib bolalarga diniy dars berayotganda narkotik ta’sirida bo‘lganligi aniqlandiKecha, 22:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)