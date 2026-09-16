«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...

·34·Sport
«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • La Liga prezidenti Xaver Tebas FIFA rahbari Janni Infantinoning lavozimda qolishini jahon futboli uchun sharmandalik deb atadi.
  • Tebasning aytishicha, siyosatning futbol qarorlariga aralashuvi, jumladan, Donald Trampning ta’siri ostida AQSH futbolchisining qizil kartochkadan qutulib qolgani kabi holatlar sport neytralligini yo‘qqa chiqaradi.

Jahon futboli boshqaruvining eng yuqori eshelonlarida misli ko‘rilmagan siyosiy va moliyaviy mojaro portladi. Ispaniya La Ligasining keskin bayonotlari bilan tanilgan prezidenti Xaver Tebas FIFAning amaldagi rahbari Janni Infantino sha’niga og‘ir ayblovlar yog‘dirdi. Nufuzli «Marca» nashriga bergan intervyusida Tebas Infantinoning o‘z lavozimida qolishi jahon futboli uchun chinakam sharmandalik bo‘lishini ochiq-oshkora ta’kidladi. La Liga rahbarining so‘zlariga ko‘ra, uni turnirlar huquqlarini xususiylashtirish bo‘yicha bahsli qarorlar ham emas, balki katta siyosatning bevosita yashil maydondagi qarorlarga aralashib ketgani dahshatga solmoqda.

Tebas shov-shuvli misol keltirar ekan, AQSH milliy terma jamoasi futbolchisi sobiq/amaldagi prezident Donald Trampning shaxsiy siyosiy ta’siri sababli ochiq-oydin qizil kartochka va chetlatishdan qutulib qolganini fosh etdi. Bundan tashqari, u dunyo bo‘ylab milliy futbol assotsiatsiyalari Infantino rejimiga qarshi chiqishdan nega qo‘rqib, sukut saqlayotgani sabablarini ochiqladi. 2027 yilning 16 fevral kuni Syurixda bo‘lib o‘tadigan FIFA prezidenti saylovi arafasida yangragan ushbu zarba jahon futbolida yangi isyon to‘lqinini boshlab berishi mumkin.

Xo‘sh, Tramp aralashgan mash’um qizil kartochka voqeasi ortida qanday sir bor, nima uchun kichik federatsiyalar FIFAga gap qaytara olmaydi va Infantinoga qarshi chiqa oladigan muqobil nomzod topiladimi?

«Tramp aralashdi va qizil kartochka bekor bo‘ldi»: Tebasning shov-shuvli fosh qiluvi

La Liga rahbari keltirgan eng og‘ir ayblovlar tafsiloti:

  • «Futbol uchun bu sharmandalik»: Xaver Tebas Janni Infantinoning FIFA tepasida o‘z hukmronligini davom ettirishini sport qadriyatlari va adolat tamoyillarining poymol etilishi sifatida baholadi;

  • Siyosatning hakamlikka bosimi: Tebasni turnirlar tijoratini sotishdan ham ko‘ra, siyosiy elitaning o‘yin natijasi va qarorlariga ta’sir o‘tkazayotgani g‘azablantirgan: «Meni ko‘proq qizil kartochka bilan bog‘liq vaziyat xavotirga soladi. AQSH jamoasi futbolchisi Trampning ta’siri sabab chetlatishdan qutulib qoldi», deya bayonot berdi funksioner;

  • Adolatsiz pretsedent: Agar dunyoning qudratli siyosatchilari aralashuvi bilan hakamlar qarori va jazolar bekor qilinadigan bo‘lsa, bu sport neytralligining to‘liq barbod bo‘lganini ko‘rsatadi.

«Pulga qaram federatsiyalar va qo‘rquv»: Infantino tizimi qanday ishlaydi?

Jahon futbolidagi sukut va monopoliya mexanizmlari:

  • Moliyaviy qaramlik tuzog‘i: Tebasning ta’kidlashicha, dunyodagi o‘nlab kichik va o‘rta darajadagi futbol federatsiyalari faqatgina FIFA ajratadigan yillik subsidiya va grantlarga qarab kun ko‘radi;

  • Sukut evaziga pul: «Ko‘plab federatsiyalar mablag‘ga muhtoj va FIFAning pullariga bog‘liq. Shu sababli ular ochiqchasiga norozilik bildirsalar, moliyalashtirishdan mahrum bo‘lishlaridan qo‘rqishadi», — dedi La Liga rahbari;

  • Muqobil nomzod zarurati: Tebasning fikricha, saylovlarni bir kishining mutlaq shousiga aylantirmaslik uchun Infantinoga qarshi chiqa oladigan, yangilanadigan kamida bitta kuchli muqobil nomzod maydonga chiqishi shart.

Syurix — 2027: FIFA taxti uchun kurashda vaqt bormi?

Oldinda turgan saylov jarayoni va kutilayotgan kurash:

  • 2027 yil 16 fevral sanasi: FIFA prezidentligi uchun rasmiy saylovlar tashkilotning navbatdagi kongressi doirasida Shveysariyaning Syurix shahrida bo‘lib o‘tadi;

  • Yevropaning e’tirozi: Yevropaning yetakchi ligalari va klublari Infantinoning taqvimlarni haddan tashqari tig‘izlashtirishi, yangi tijoriy turnirlar o‘ylab topishi va o‘yinchilar salomatligini pulga almashayotganidan uzoq vaqtdan beri norozi bo‘lib kelmoqda;

  • Islohotlar imkoniyati: Tebas hali saylovga qadar vaqt borligini eslatib, jahon futboli rahbariyatini erkin va shaffof raqobatga yo‘l berishga chaqirmoqda.

Xaver Tebas tomonidan yangragan ushbu keskin ayblovlar sport va katta siyosat, xususan, Tramp omili orasidagi pardani ochib yubordi va endi Syurixdagi 2027 yilgi kongress jahon futboli taqdirini belgilab beruvchi hal qiluvchi janggohga aylanishi aniq.

Sizningcha, Janni Infantinoning FIFA boshqaruvida uzoq yillar qolib ketishi jahon futboli rivojiga xizmat qilyaptimi yoki Xaver Tebas aytganidek, bu chinakam sport inqirozi va sharmandalikmi? Tramp kabi kuchli siyosatchilarning futbol maydoniga va hakamlar qaroriga ta’sir o‘tkazishiga chek qo‘yishning qanday yo‘li bor? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va katta sport sahna ortidagi ushbu shov-shuvli bayonot tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda hamkasblaringizga ulashing!

FIFAXaver TebasJanni InfantinoLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildi«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildiBugun, 15:52«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildi«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildiBugun, 15:43Yamal o‘zini Messi, Ronaldu va Maradona bilan taqqosladi — Laminning shov-shuvli iqrori!Yamal o‘zini Messi, Ronaldu va Maradona bilan taqqosladi — Laminning shov-shuvli iqrori!Bugun, 15:27«Bahrayn sherlari»ga qarshi jang: «Nasaf» bugun OCHL-2 dagi yurishini boshlaydi«Bahrayn sherlari»ga qarshi jang: «Nasaf» bugun OCHL-2 dagi yurishini boshlaydiBugun, 15:17Shaxmat Olimpiadasi: Gukesh 4-taxtaga tushirildi, Qosimjonovdan esa kutilmagan yurish!Shaxmat Olimpiadasi: Gukesh 4-taxtaga tushirildi, Qosimjonovdan esa kutilmagan yurish!Bugun, 14:03"«Real»ga yo‘q deyish og‘ir bo‘ldi, ammo": Rodri nega «Barselona»ni tanlaganini ochiqladi"«Real»ga yo‘q deyish og‘ir bo‘ldi, ammo": Rodri nega «Barselona»ni tanlaganini ochiqladiBugun, 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?