«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- La Liga prezidenti Xaver Tebas FIFA rahbari Janni Infantinoning lavozimda qolishini jahon futboli uchun sharmandalik deb atadi.
- Tebasning aytishicha, siyosatning futbol qarorlariga aralashuvi, jumladan, Donald Trampning ta’siri ostida AQSH futbolchisining qizil kartochkadan qutulib qolgani kabi holatlar sport neytralligini yo‘qqa chiqaradi.
Jahon futboli boshqaruvining eng yuqori eshelonlarida misli ko‘rilmagan siyosiy va moliyaviy mojaro portladi. Ispaniya La Ligasining keskin bayonotlari bilan tanilgan prezidenti Xaver Tebas FIFAning amaldagi rahbari Janni Infantino sha’niga og‘ir ayblovlar yog‘dirdi. Nufuzli «Marca» nashriga bergan intervyusida Tebas Infantinoning o‘z lavozimida qolishi jahon futboli uchun chinakam sharmandalik bo‘lishini ochiq-oshkora ta’kidladi. La Liga rahbarining so‘zlariga ko‘ra, uni turnirlar huquqlarini xususiylashtirish bo‘yicha bahsli qarorlar ham emas, balki katta siyosatning bevosita yashil maydondagi qarorlarga aralashib ketgani dahshatga solmoqda.
Tebas shov-shuvli misol keltirar ekan, AQSH milliy terma jamoasi futbolchisi sobiq/amaldagi prezident Donald Trampning shaxsiy siyosiy ta’siri sababli ochiq-oydin qizil kartochka va chetlatishdan qutulib qolganini fosh etdi. Bundan tashqari, u dunyo bo‘ylab milliy futbol assotsiatsiyalari Infantino rejimiga qarshi chiqishdan nega qo‘rqib, sukut saqlayotgani sabablarini ochiqladi. 2027 yilning 16 fevral kuni Syurixda bo‘lib o‘tadigan FIFA prezidenti saylovi arafasida yangragan ushbu zarba jahon futbolida yangi isyon to‘lqinini boshlab berishi mumkin.
Xo‘sh, Tramp aralashgan mash’um qizil kartochka voqeasi ortida qanday sir bor, nima uchun kichik federatsiyalar FIFAga gap qaytara olmaydi va Infantinoga qarshi chiqa oladigan muqobil nomzod topiladimi?
«Tramp aralashdi va qizil kartochka bekor bo‘ldi»: Tebasning shov-shuvli fosh qiluvi
La Liga rahbari keltirgan eng og‘ir ayblovlar tafsiloti:
«Futbol uchun bu sharmandalik»: Xaver Tebas Janni Infantinoning FIFA tepasida o‘z hukmronligini davom ettirishini sport qadriyatlari va adolat tamoyillarining poymol etilishi sifatida baholadi;
Siyosatning hakamlikka bosimi: Tebasni turnirlar tijoratini sotishdan ham ko‘ra, siyosiy elitaning o‘yin natijasi va qarorlariga ta’sir o‘tkazayotgani g‘azablantirgan: «Meni ko‘proq qizil kartochka bilan bog‘liq vaziyat xavotirga soladi. AQSH jamoasi futbolchisi Trampning ta’siri sabab chetlatishdan qutulib qoldi», deya bayonot berdi funksioner;
Adolatsiz pretsedent: Agar dunyoning qudratli siyosatchilari aralashuvi bilan hakamlar qarori va jazolar bekor qilinadigan bo‘lsa, bu sport neytralligining to‘liq barbod bo‘lganini ko‘rsatadi.
«Pulga qaram federatsiyalar va qo‘rquv»: Infantino tizimi qanday ishlaydi?
Jahon futbolidagi sukut va monopoliya mexanizmlari:
Moliyaviy qaramlik tuzog‘i: Tebasning ta’kidlashicha, dunyodagi o‘nlab kichik va o‘rta darajadagi futbol federatsiyalari faqatgina FIFA ajratadigan yillik subsidiya va grantlarga qarab kun ko‘radi;
Sukut evaziga pul: «Ko‘plab federatsiyalar mablag‘ga muhtoj va FIFAning pullariga bog‘liq. Shu sababli ular ochiqchasiga norozilik bildirsalar, moliyalashtirishdan mahrum bo‘lishlaridan qo‘rqishadi», — dedi La Liga rahbari;
Muqobil nomzod zarurati: Tebasning fikricha, saylovlarni bir kishining mutlaq shousiga aylantirmaslik uchun Infantinoga qarshi chiqa oladigan, yangilanadigan kamida bitta kuchli muqobil nomzod maydonga chiqishi shart.
Syurix — 2027: FIFA taxti uchun kurashda vaqt bormi?
Oldinda turgan saylov jarayoni va kutilayotgan kurash:
2027 yil 16 fevral sanasi: FIFA prezidentligi uchun rasmiy saylovlar tashkilotning navbatdagi kongressi doirasida Shveysariyaning Syurix shahrida bo‘lib o‘tadi;
Yevropaning e’tirozi: Yevropaning yetakchi ligalari va klublari Infantinoning taqvimlarni haddan tashqari tig‘izlashtirishi, yangi tijoriy turnirlar o‘ylab topishi va o‘yinchilar salomatligini pulga almashayotganidan uzoq vaqtdan beri norozi bo‘lib kelmoqda;
Islohotlar imkoniyati: Tebas hali saylovga qadar vaqt borligini eslatib, jahon futboli rahbariyatini erkin va shaffof raqobatga yo‘l berishga chaqirmoqda.
Xaver Tebas tomonidan yangragan ushbu keskin ayblovlar sport va katta siyosat, xususan, Tramp omili orasidagi pardani ochib yubordi va endi Syurixdagi 2027 yilgi kongress jahon futboli taqdirini belgilab beruvchi hal qiluvchi janggohga aylanishi aniq.
Sizningcha, Janni Infantinoning FIFA boshqaruvida uzoq yillar qolib ketishi jahon futboli rivojiga xizmat qilyaptimi yoki Xaver Tebas aytganidek, bu chinakam sport inqirozi va sharmandalikmi? Tramp kabi kuchli siyosatchilarning futbol maydoniga va hakamlar qaroriga ta’sir o‘tkazishiga chek qo‘yishning qanday yo‘li bor? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va katta sport sahna ortidagi ushbu shov-shuvli bayonot tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda hamkasblaringizga ulashing!
Izohlar 0
…