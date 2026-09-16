Interlune Oyda geliy-3 qazib olish uchun yana 5 million dollar mablagʻ jalb qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Interlune kompaniyasi Oyda geliy-3 qazib olish va kosmik infratuzilma qurish uchun yana 5 million dollar mablagʻ jalb qildi.
- Bu mablagʻ kompaniyaning 2026-yilda Oyga yuboriladigan mineralogik xaritalash moslamasi va kelajakdagi geliy-3 qazib olish missiyalari uchun muhimdir.
- Geliy-3 tibbiy vizualizatsiya, kvant hisoblash va termoyadroviy energetika kabi sohalarda qoʻllanilishi mumkin, uning 500 grammi 9 million dollardan oshadi.
Sietlda joylashgan Interlune texnologik kompaniyasi kelajakdagi kapital boʻyicha oddiy bitim (SAFE) mexanizmi orqali yana 5 million dollar miqdorida sarmoya jalb qilganini eʼlon qildi. Ushbu moliyalashtirish bosqichi kompaniyaga nafaqat Yer yoʻldoshi resurslarini oʻzlashtirish, balki kelgusidagi kosmik infratuzilmani barpo etish yoʻlida muhim qadam tashlash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya shunday moliyalashtirish sxemasidan 2026-yil boshida ham foydalangan boʻlib, oʻshanda ham 5 million dollar mablagʻ olgan edi. Yangi investitsiya raundida ham eski, ham yangi sarmoyadorlar faol qatnashgan. 2020-yilda asos solingan Interlune dastlab Oy regolitidan qimmatbaho resurslarni ajratib olish texnologiyalariga eʼtibor qaratgan edi.
Kompaniyaning asosiy maqsadi Oydagi geliy-3 izotopidir. Ushbu element Yerda juda kam topilsa-da, Oyda sezilarli darajada koʻp miqdorda mavjud. Materialning qiymati 500 gramm uchun 9 million dollardan oshishi mumkinligi uning iqtisodiy jozibadorligini belgilaydi.
Geliy-3 ning istiqbolli yoʻnalishlariInterlune taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, geliy-3 bir nechta yuqori texnologiyali sohalarda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Xususan, uni tibbiy vizualizatsiya tizimlarida, jadal rivojlanib borayotgan kvant hisoblashlarda hamda kelajakdagi termoyadroviy energetikada qoʻllash imkoniyatlari mavjud.
Biroq kompaniya oʻz biznes-rejasini sezilarli darajada kengaytirdi. Endilikda Interlune faqatgina qazilma boyliklar bilan cheklanib qolmasdan, Oyda ishlash uchun zarur boʻlgan infratuzilma va hayotni taʼminlash tizimlarini ham ishlab chiqmoqda. Buning uchun asosiy eʼtibor mavjud resurslarni ajratish texnologiyalaridan foydalanishga qaratilgan.
NASA rejalari va kelajakdagi missiyalarJoriy yilning iyul oyida Interlune AQShning sanoat uskunalari ishlab chiqaruvchisi Vermeer bilan hamkorligini yanada kengaytirdi. Mazkur sheriklik Oyda foydalanishga moʻljallangan maxsus qurilish texnikasini yaratishni oʻz ichiga oladi va ushbu uskunalar NASA agentligining Oy infratuzilmasini barpo etish rejalari doirasida qoʻllanilishi kutilmoqda.
Kompaniyaning ilk foydali yuki — mineralogik xaritalash moslamasi 2026-yilda Voyager Technologies kompaniyasining Griffin-1 qoʻnish apparati yordamida Oyga yetkazilishi rejalashtirilgan. Shundan soʻng amalga oshiriladigan missiyalar geliy-3 zaxiralarini oʻrganish va Oy tuprogʻini qazib olish texnologiyalarini amalda sinab koʻrishga xizmat qiladi.
Rejalarga koʻra, Interlune 2030-yillarda Oyda geliy-3 qazib olishni boshlash va uni Yerga yetkazib berish logistikasini yoʻlga qoʻyishni maqsad qilgan. Bu esa kosmik iqtisodiyot va yangi avlod energetikasi rivojlanishida tub burilish yasashi mumkin.
Izohlar 0
…