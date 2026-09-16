Interlune Oyda geliy-3 qazib olish uchun yana 5 million dollar mablagʻ jalb qildi

·16·Texno
Interlune Oyda geliy-3 qazib olish uchun yana 5 million dollar mablagʻ jalb qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Interlune kompaniyasi Oyda geliy-3 qazib olish va kosmik infratuzilma qurish uchun yana 5 million dollar mablagʻ jalb qildi.
  • Bu mablagʻ kompaniyaning 2026-yilda Oyga yuboriladigan mineralogik xaritalash moslamasi va kelajakdagi geliy-3 qazib olish missiyalari uchun muhimdir.
  • Geliy-3 tibbiy vizualizatsiya, kvant hisoblash va termoyadroviy energetika kabi sohalarda qoʻllanilishi mumkin, uning 500 grammi 9 million dollardan oshadi.

Sietlda joylashgan Interlune texnologik kompaniyasi kelajakdagi kapital boʻyicha oddiy bitim (SAFE) mexanizmi orqali yana 5 million dollar miqdorida sarmoya jalb qilganini eʼlon qildi. Ushbu moliyalashtirish bosqichi kompaniyaga nafaqat Yer yoʻldoshi resurslarini oʻzlashtirish, balki kelgusidagi kosmik infratuzilmani barpo etish yoʻlida muhim qadam tashlash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya shunday moliyalashtirish sxemasidan 2026-yil boshida ham foydalangan boʻlib, oʻshanda ham 5 million dollar mablagʻ olgan edi. Yangi investitsiya raundida ham eski, ham yangi sarmoyadorlar faol qatnashgan. 2020-yilda asos solingan Interlune dastlab Oy regolitidan qimmatbaho resurslarni ajratib olish texnologiyalariga eʼtibor qaratgan edi.

Kompaniyaning asosiy maqsadi Oydagi geliy-3 izotopidir. Ushbu element Yerda juda kam topilsa-da, Oyda sezilarli darajada koʻp miqdorda mavjud. Materialning qiymati 500 gramm uchun 9 million dollardan oshishi mumkinligi uning iqtisodiy jozibadorligini belgilaydi.

Geliy-3 ning istiqbolli yoʻnalishlari

Interlune taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, geliy-3 bir nechta yuqori texnologiyali sohalarda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Xususan, uni tibbiy vizualizatsiya tizimlarida, jadal rivojlanib borayotgan kvant hisoblashlarda hamda kelajakdagi termoyadroviy energetikada qoʻllash imkoniyatlari mavjud.

Biroq kompaniya oʻz biznes-rejasini sezilarli darajada kengaytirdi. Endilikda Interlune faqatgina qazilma boyliklar bilan cheklanib qolmasdan, Oyda ishlash uchun zarur boʻlgan infratuzilma va hayotni taʼminlash tizimlarini ham ishlab chiqmoqda. Buning uchun asosiy eʼtibor mavjud resurslarni ajratish texnologiyalaridan foydalanishga qaratilgan.

NASA rejalari va kelajakdagi missiyalar

Joriy yilning iyul oyida Interlune AQShning sanoat uskunalari ishlab chiqaruvchisi Vermeer bilan hamkorligini yanada kengaytirdi. Mazkur sheriklik Oyda foydalanishga moʻljallangan maxsus qurilish texnikasini yaratishni oʻz ichiga oladi va ushbu uskunalar NASA agentligining Oy infratuzilmasini barpo etish rejalari doirasida qoʻllanilishi kutilmoqda.

Kompaniyaning ilk foydali yuki — mineralogik xaritalash moslamasi 2026-yilda Voyager Technologies kompaniyasining Griffin-1 qoʻnish apparati yordamida Oyga yetkazilishi rejalashtirilgan. Shundan soʻng amalga oshiriladigan missiyalar geliy-3 zaxiralarini oʻrganish va Oy tuprogʻini qazib olish texnologiyalarini amalda sinab koʻrishga xizmat qiladi.

Rejalarga koʻra, Interlune 2030-yillarda Oyda geliy-3 qazib olishni boshlash va uni Yerga yetkazib berish logistikasini yoʻlga qoʻyishni maqsad qilgan. Bu esa kosmik iqtisodiyot va yangi avlod energetikasi rivojlanishida tub burilish yasashi mumkin.

InterluneGeliy-3OyKosmik texnologiyalarNASA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqdaSpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 14:58NASA rahbari: AQSh Oysna-da Xitoydan oldin qoʻnishi shartNASA rahbari: AQSh Oysna-da Xitoydan oldin qoʻnishi shartBugun, 14:29Starlink V3 orbital guruhini kengaytirish ishlari 2026-yilda boshlanadiStarlink V3 orbital guruhini kengaytirish ishlari 2026-yilda boshlanadiBugun, 13:58Xiaomi 18 Pro Max qoʻshimcha ekrani sunʼiy intellekt yordamida ilova yaratadiXiaomi 18 Pro Max qoʻshimcha ekrani sunʼiy intellekt yordamida ilova yaratadiBugun, 13:21Nubia NaviX Ultra: ilgʻor AI va rekord darajadagi akkumulyator taqdim etildiNubia NaviX Ultra: ilgʻor AI va rekord darajadagi akkumulyator taqdim etildiBugun, 12:52iPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladiiPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladiBugun, 12:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi