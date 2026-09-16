«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Butunjahon shaxmat Olimpiadasi Samarqandda rasman boshlandi, unda 200 dan ortiq davlatdan grossmeysterlar ishtirok etmoqda.
- O‘zbekiston 6 ta jamoa bilan mezbon sifatida qatnashib, erkaklar va ayollar o‘rtasida o‘z sharafini himoya qiladi.
- Musobaqaning birinchi turida O‘zbekistonning asosiy erkaklar jamoasi Yamayka, ayollar jamoasi esa Trinidad va Tobagoga qarshi dona suradi.
Butun dunyo aql gimnastikasi ixlosmandlarining nigohi bugun tarixiy va muazzam Samarqand shahriga qadaldi. Sayyoramizning 200 dan ortiq davlatidan eng sara grossmeysterlar jam bo‘lgan, har ikki yilda bir bor tashkil etiladigan nufuzli Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga rasman start berildi. Mazkur ulkan shaxmat forumida O‘zbekiston mezbonlik maqomidan foydalangan holda erkaklar va ayollar o‘rtasida uchtadan, jami 6 ta jamoa bilan vatanimiz sharafini himoya qiladi. Musobaqaning birinchi turiga soat 15:00 da start berilib, ilk raqiblar rasman e’lon qilindi.
Asosiy tarkibdagi erkaklar jamoamiz Yamaykaga, ayollar jamoamiz esa Trinidad va Tobagoga qarshi dona suradi. 2022 yilgi Olimpiada chempioni va 2024 yilgi Budapesht bahslarining bronza medali sohibi bo‘lgan o‘zbek grossmeysterlari o‘z uyida faqat chempionlik ruhi bilan taxta qarshisiga o‘tirmoqda. Biroq amaldagi bosh chempion — Budapeshtda ham erkaklar, ham ayollar o‘rtasida mutlaq oltinni ilib ketgan Hindiston jamoasi ham Samarqandda o‘z unvonini himoya qilishga shay. Xo‘sh, O‘zbekistonning barcha 6 jamoasi 1-turni qanday raqiblarga qarshi boshlaydi, mezbonlik omili vakillarimizga qanday ustunlik beradi va Samarqand Olimpiadasi bosh kubogini kim ko‘taradi?
«Yamaykadan Afg‘onistongacha»: O‘zbekiston jamoalarining 1-turdagi raqiblari
Mezbon sifatida qatnashayotgan terma jamoalarimizning ilk to‘qnashuvlari:
Asosiy tarkiblar (O‘zbekiston-1): Erkaklar terma jamoamiz ilk bahsda Yamayka vakillariga qarshi bahs olib borsa, xotin-qizlar terma jamoamiz Trinidad va Tobago shaxmatchilari bilan kuch sinashadi;
Ikkinchi jamoalar (O‘zbekiston-2): O‘zbekistonning ikkinchi erkaklar jamoasi qo‘shni Afg‘oniston termasi bilan dona suradi, ikkinchi ayollar termasi esa Togo vakilalariga qarshi maydonga chiqadi;
Uchinchi jamoalar (O‘zbekiston-3): Uchinchi erkaklar tarkibi Afrikaning Mali termasi bilan, ayollar jamoamiz esa Tanzaniya terma jamoasi bilan hisob-kitob qiladi;
Boshlanish vaqti: Barcha tur uchrashuvlariga soat 15:00 da rasman start berildi va ilk yurishlar amalga oshirildi.
Budapeshtdan Samarqandgacha: Taxt uchun azaliy kurash
Olimpiadaning bosh intrigasi va chempionlik tarixi:
Hindistonning mutlaq gegemonligi: 2024 yili Vengriyaning Budapesht shahrida o‘tkazilgan 45-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida Hindiston ham erkaklar, ham ayollar bahsida tengsiz bo‘lib, mutlaq chempion sifatida Samarqandga yetib keldi;
O‘zbekistonning oltin va bronza tarixi: 2022 yil Chennayda sensatsion tarzda Olimpiada chempioni bo‘lgan O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi ikki yil avval Budapeshtda faxrli bronza medali bilan cheklangan edi;
Revansh va o‘z maydonidagi bosim: Bu gal o‘zbek shaxmatchilari o‘z muxlislari qarshisida Budapeshtdagi bo‘shliqni to‘ldirish va oltin medallarni yana yurtimizga qaytarish uchun bor mahoratini ishga soladi.
200 dan ortiq mamlakat bir joyda: Samarqand dunyo markazida
Tarixiy shaharda o‘tayotgan turnirning global ahamiyati:
Global miqyosdagi sport bayrami: Yer yuzining 200 dan ziyod davlati vakillarining bir shaharga jamlanishi Samarqandni jahon sporti va madaniyatining markaziga aylantirdi;
Yosh iqtidorlar uchun noyob imkoniyat: Uchta erkaklar va uchta ayollar tarkibining qatnashishi O‘zbekistonning o‘nlab yosh va iste’dodli shaxmatchilariga katta sahnada o‘z mahoratini ko‘rsatish imkonini beradi;
Murosasiz kurash maydoni: Ilk turlardan boshlab reyting favoritlari ochko yo‘qotmaslik va musobaqa peshqadamligini qo‘lga olish uchun sovuqqonlik bilan jang olib boradi.
Samarqandda start olgan ushbu Butunjahon shaxmat Olimpiadasi O‘zbekiston sport tarixiga yangi oltin sahifalarni yozib qoldirish va yurtimiz shaxmat maktabining qudratini yana bir bor isbotlash uchun tarixiy imkoniyatdir.
Sizningcha, O‘zbekiston erkaklar va ayollar terma jamoalari o‘z maydonida — Samarqandda amaldagi chempion Hindistonni dog‘da qoldirib, bosh oltin medalni qo‘lga kirita oladimi? Bu Olimpiadada shaxmatchilarimizdan nechta medal kutyapsiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Samarqanddan boshlanayotgan ushbu olamshumul aql jangi yangiligini barcha shaxmat ixlosmandlari hamda yurtdoshlarimizga faxr bilan ulashing!
Izohlar 0
…