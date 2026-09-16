«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildi

·25·Sport
«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Butunjahon shaxmat Olimpiadasi Samarqandda rasman boshlandi, unda 200 dan ortiq davlatdan grossmeysterlar ishtirok etmoqda.
  • O‘zbekiston 6 ta jamoa bilan mezbon sifatida qatnashib, erkaklar va ayollar o‘rtasida o‘z sharafini himoya qiladi.
  • Musobaqaning birinchi turida O‘zbekistonning asosiy erkaklar jamoasi Yamayka, ayollar jamoasi esa Trinidad va Tobagoga qarshi dona suradi.

Butun dunyo aql gimnastikasi ixlosmandlarining nigohi bugun tarixiy va muazzam Samarqand shahriga qadaldi. Sayyoramizning 200 dan ortiq davlatidan eng sara grossmeysterlar jam bo‘lgan, har ikki yilda bir bor tashkil etiladigan nufuzli Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga rasman start berildi. Mazkur ulkan shaxmat forumida O‘zbekiston mezbonlik maqomidan foydalangan holda erkaklar va ayollar o‘rtasida uchtadan, jami 6 ta jamoa bilan vatanimiz sharafini himoya qiladi. Musobaqaning birinchi turiga soat 15:00 da start berilib, ilk raqiblar rasman e’lon qilindi.

Asosiy tarkibdagi erkaklar jamoamiz Yamaykaga, ayollar jamoamiz esa Trinidad va Tobagoga qarshi dona suradi. 2022 yilgi Olimpiada chempioni va 2024 yilgi Budapesht bahslarining bronza medali sohibi bo‘lgan o‘zbek grossmeysterlari o‘z uyida faqat chempionlik ruhi bilan taxta qarshisiga o‘tirmoqda. Biroq amaldagi bosh chempion — Budapeshtda ham erkaklar, ham ayollar o‘rtasida mutlaq oltinni ilib ketgan Hindiston jamoasi ham Samarqandda o‘z unvonini himoya qilishga shay. Xo‘sh, O‘zbekistonning barcha 6 jamoasi 1-turni qanday raqiblarga qarshi boshlaydi, mezbonlik omili vakillarimizga qanday ustunlik beradi va Samarqand Olimpiadasi bosh kubogini kim ko‘taradi?

«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildi

«Yamaykadan Afg‘onistongacha»: O‘zbekiston jamoalarining 1-turdagi raqiblari

Mezbon sifatida qatnashayotgan terma jamoalarimizning ilk to‘qnashuvlari:

  • Asosiy tarkiblar (O‘zbekiston-1): Erkaklar terma jamoamiz ilk bahsda Yamayka vakillariga qarshi bahs olib borsa, xotin-qizlar terma jamoamiz Trinidad va Tobago shaxmatchilari bilan kuch sinashadi;

  • Ikkinchi jamoalar (O‘zbekiston-2): O‘zbekistonning ikkinchi erkaklar jamoasi qo‘shni Afg‘oniston termasi bilan dona suradi, ikkinchi ayollar termasi esa Togo vakilalariga qarshi maydonga chiqadi;

  • Uchinchi jamoalar (O‘zbekiston-3): Uchinchi erkaklar tarkibi Afrikaning Mali termasi bilan, ayollar jamoamiz esa Tanzaniya terma jamoasi bilan hisob-kitob qiladi;

  • Boshlanish vaqti: Barcha tur uchrashuvlariga soat 15:00 da rasman start berildi va ilk yurishlar amalga oshirildi.

«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildi

Budapeshtdan Samarqandgacha: Taxt uchun azaliy kurash

Olimpiadaning bosh intrigasi va chempionlik tarixi:

  • Hindistonning mutlaq gegemonligi: 2024 yili Vengriyaning Budapesht shahrida o‘tkazilgan 45-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida Hindiston ham erkaklar, ham ayollar bahsida tengsiz bo‘lib, mutlaq chempion sifatida Samarqandga yetib keldi;

  • O‘zbekistonning oltin va bronza tarixi: 2022 yil Chennayda sensatsion tarzda Olimpiada chempioni bo‘lgan O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi ikki yil avval Budapeshtda faxrli bronza medali bilan cheklangan edi;

  • Revansh va o‘z maydonidagi bosim: Bu gal o‘zbek shaxmatchilari o‘z muxlislari qarshisida Budapeshtdagi bo‘shliqni to‘ldirish va oltin medallarni yana yurtimizga qaytarish uchun bor mahoratini ishga soladi.

«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildi

200 dan ortiq mamlakat bir joyda: Samarqand dunyo markazida

Tarixiy shaharda o‘tayotgan turnirning global ahamiyati:

  • Global miqyosdagi sport bayrami: Yer yuzining 200 dan ziyod davlati vakillarining bir shaharga jamlanishi Samarqandni jahon sporti va madaniyatining markaziga aylantirdi;

  • Yosh iqtidorlar uchun noyob imkoniyat: Uchta erkaklar va uchta ayollar tarkibining qatnashishi O‘zbekistonning o‘nlab yosh va iste’dodli shaxmatchilariga katta sahnada o‘z mahoratini ko‘rsatish imkonini beradi;

  • Murosasiz kurash maydoni: Ilk turlardan boshlab reyting favoritlari ochko yo‘qotmaslik va musobaqa peshqadamligini qo‘lga olish uchun sovuqqonlik bilan jang olib boradi.

«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildi

Samarqandda start olgan ushbu Butunjahon shaxmat Olimpiadasi O‘zbekiston sport tarixiga yangi oltin sahifalarni yozib qoldirish va yurtimiz shaxmat maktabining qudratini yana bir bor isbotlash uchun tarixiy imkoniyatdir.

Sizningcha, O‘zbekiston erkaklar va ayollar terma jamoalari o‘z maydonida — Samarqandda amaldagi chempion Hindistonni dog‘da qoldirib, bosh oltin medalni qo‘lga kirita oladimi? Bu Olimpiadada shaxmatchilarimizdan nechta medal kutyapsiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Samarqanddan boshlanayotgan ushbu olamshumul aql jangi yangiligini barcha shaxmat ixlosmandlari hamda yurtdoshlarimizga faxr bilan ulashing!

Samarqand 45-chi shaxmat olimpiadasiO‘zbekiston shaxmat komandasiBudapesht 2024 shaxmat olimpiadasiHindiston shaxmat komandasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon toji uchun Sindarov - Gukesh bahsi mukofot pullari ochiqlandi — G‘olib qancha oladi?Jahon toji uchun Sindarov - Gukesh bahsi mukofot pullari ochiqlandi — G‘olib qancha oladi?Bugun, 16:00«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildi«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildiBugun, 15:52Yamal o‘zini Messi, Ronaldu va Maradona bilan taqqosladi — Laminning shov-shuvli iqrori!Yamal o‘zini Messi, Ronaldu va Maradona bilan taqqosladi — Laminning shov-shuvli iqrori!Bugun, 15:27«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...Bugun, 15:21«Bahrayn sherlari»ga qarshi jang: «Nasaf» bugun OCHL-2 dagi yurishini boshlaydi«Bahrayn sherlari»ga qarshi jang: «Nasaf» bugun OCHL-2 dagi yurishini boshlaydiBugun, 15:17Shaxmat Olimpiadasi: Gukesh 4-taxtaga tushirildi, Qosimjonovdan esa kutilmagan yurish!Shaxmat Olimpiadasi: Gukesh 4-taxtaga tushirildi, Qosimjonovdan esa kutilmagan yurish!Bugun, 14:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?